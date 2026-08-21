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رقم مؤقت من قيرغيزستان مع الكود (+996)

أرقام قيرغيزستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من قيرغيزستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 305 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 305 خدمة 550K+ رقم 100+ تفعيل خلال 30 يوماً +996 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قيرغيزستان
550396

قطعة

أفضل 20 خدمة في قيرغيزستان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Naver
630 قطعة

$0.006

Instagram+Threads
6280 قطعة

$0.072

Viber
1080 قطعة

$0.089

facebook
6000 قطعة

$0.12

PayPal
886 قطعة

$0.006

Whatsapp
16004 قطعة

$0.49

Twitter
2425 قطعة

$0.006

Amazon
5003 قطعة

$0.1

Alipay/Alibaba/1688
2096 قطعة

$0.125

Tencent QQ
1 قطعة

$0.006

WeChat
3328 قطعة

$0.006

OLX
2349 قطعة

$0.006

Signal
718 قطعة

$0.006

OZON
1094 قطعة

$0.006

Zoho
861 قطعة

$0.006

AliExpress
1758 قطعة

$0.478

163СOM
289 قطعة

$0.066

1688
576 قطعة

$2.56

1хbet
792 قطعة

$2.56

32red
684 قطعة

$2.56

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في قيرغيزستان يكلف من $0.005 إلى $2.559 (المتوسط $0.2552، الوسيط $0.006) عبر 305 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 288 خدمة.

الأرخص اليوم: GoFundMe $0.005 noon $0.006 Fruitz $0.006 TenChat $0.006 Şikayet var $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 214
$0.05 – $0.20 46
$0.20 – $0.50 9
أكثر من $0.50 36
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.475 16,004
Instagram (Threads) $0.039 6,280
Viber $0.089 1,080
GoFundMe $0.005 33
Naver $0.006 630
Kwai $0.006 937
LINE $0.006 724
Steam $0.006 2,473
PayPal $0.006 886
GoogleVoice $0.006 1,068
X (Twitter) $0.006 2,425
Yahoo Mail $0.006 3,462
Craigslist $0.006 1,096
Shopee $0.006 3,095
Moneylion $0.006 564
Tencent QQ $0.006 1
Zomato $0.006 4,678
Yalla $0.006 782
Skout $0.006 1,001
Coinbase $0.006 1
Lazada $0.006 2,507
Careem $0.006 772
DiDi $0.006 2,605
Astropay $0.006 2,716
Getir $0.006 626
WeChat $0.006 3,328
Hopi $0.006 289
IFood $0.006 1,694
Zalo $0.006 3,001
Hepsiburadacom $0.006 3,368
Dream11 $0.006 1,913
Yemeksepeti $0.006 2,651
Trendyol $0.006 3,873
Poshmark $0.006 945
BlaBlaCar $0.006 1,085
Badoo $0.006 575
Beget $0.006 325
DANA $0.006 544
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 3,515
ДругВокруг $0.006 830
Metro $0.006 847
Grindr $0.006 3,000
Gojek $0.006 718
GroupMe $0.006 446
KFC $0.006 699
Kaggle $0.006 676
McDonalds $0.006 3,925
Monese $0.006 793
Магнит $0.006 2,208
OkCupid $0.006 1,118
OVO $0.006 1,914
OLX $0.006 2,349
Paysafecard $0.006 1,110
Proton Mail $0.006 2,574
Payoneer $0.006 2,866
Revolut $0.006 1,788
СпортМастер $0.006 547
Signal $0.006 718
Самокат $0.006 604
Tokopedia $0.006 621
ВкусВилл $0.006 1,631
Wildberries $0.006 1,001
Zhihu $0.006 325
Weibo $0.006 3,016
Bilibili $0.006 989
Venmo $0.006 1,556
Mercari $0.006 1,178
Одноклассники $0.006 1,938
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 2,001
LinkedIn $0.006 3,938
Truecaller $0.006 1,001
Ozon $0.006 1,094
Bolt $0.006 1,009
Delivery Club $0.006 3,788
Ola $0.006 1,265
Ticketmaster $0.006 4,002
BIGO LIVE $0.006 1,184
Baidu $0.006 5,740
Clubhouse $0.006 3,987
RedBook $0.006 751
Skype $0.006 793
99app $0.006 5,372
Hinge $0.006 1,027
Indomaret $0.006 612
Subito $0.006 2,816
Bumble $0.006 3,687
TanTan $0.006 787
fiverr $0.006 1,559
CAIXA $0.006 1,188
Happn $0.006 793
My11Circle $0.006 325
IQOS $0.006 3,028
JDcom $0.006 1
LUKOIL-AZS $0.006 955
MEGA $0.006 3,738
Tango $0.006 2,319
TenChat $0.006 8,710
Trip $0.006 2,001
Twilio $0.006 3,384
urent/jet/RuSharing $0.006 145
Wink $0.006 4,669
Wise $0.006 910
Xiaomi $0.006 1
YAPPY $0.006 1,105
Zoho $0.006 861
Zupee $0.006 977
Детский мир $0.006 596
FarPost $0.006 483
DoorDash $0.006 807
Ininal $0.006 1
WinzoGame $0.006 5,856
bet365 $0.006 1,705
Nttgame $0.006 938
OfferUp $0.006 898
Allegro $0.006 980
paycell $0.006 787
BIP $0.006 67
163СOM $0.006 289
Betfair $0.006 2,375
OffGamers $0.006 271
Lyft $0.006 597
hily $0.006 181
Wolt $0.006 1,001
Zilch $0.006 3,325
Depop $0.006 1,238
Flipkart $0.006 749
IRCTC $0.006 807
Eneba $0.006 3,066
noon $0.006 16,918
AGIBANK $0.006 2,128
Lotus $0.006 1
WorldRemit $0.006 2,001
GG $0.006 938
Justdating $0.006 876
Sravni $0.006 821
Oldubil $0.006 3,496
SoulApp $0.006 1,964
Fruitz $0.006 11,343
Foody $0.006 2,435
Rush $0.006 3,318
Rozetka $0.006 1
kolesa.kz $0.006 1
Swiggy $0.006 3,126
Grab $0.006 4,258
IVI $0.006 853
Weverse $0.006 878
Chispa $0.006 972
Meesho $0.006 2,683
Freelancer $0.006 2,864
Carousell $0.006 271
Paytm $0.006 2,224
99acres $0.006 1,063
Şikayet var $0.006 8,585
BLIBLI $0.006 325
AVON $0.006 2,960
Linode $0.006 3,046
PicPay $0.006 671
Temu $0.006 2,456
Leboncoin $0.006 710
РСА $0.006 553
PaddyPower $0.006 1
Mercado $0.006 1
Uklon $0.006 788
Rediffmail $0.006 127
Bazos $0.006 1,257
GCash $0.006 4,188
Glovo $0.006 931
EscapeFromTarkov $0.006 844
Akulaku $0.006 807
Betano $0.006 773
Bunq $0.006 3,419
Casino/bet/gambling $0.006 2,484
Claude (Anthropic) $0.006 1,278
Coca-Cola $0.006 1,360
Foodora $0.006 992
FreeNow $0.006 4,139
Fups $0.006 613
Gett $0.006 1
GMX $0.006 3,329
Grailed $0.006 2
Greggs $0.006 778
Her $0.006 1,028
JivoMart $0.006 4,103
KION $0.006 2,058
Klarna $0.006 553
Marktplaats $0.006 239
Mera Gaon $0.006 3,542
myboost $0.006 656
OneForma $0.006 1,130
Paysend $0.006 804
Pinduoduo $0.006 1,131
PlayerAuctions $0.006 2,476
Rambler $0.006 325
Razer $0.006 2,539
Rebtel $0.006 786
Shpock $0.006 1,020
TamTam $0.006 415
Tata Neu $0.006 2,813
Ubisoft $0.006 1,011
Upwork $0.006 787
YouDo $0.006 1
СушиВёсла $0.006 730
Bjp $0.006 3,021
AOL $0.012 3,500
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
inDrive $0.06 768
Nike $0.063 1,654
Netflix $0.064 4,649
Womply $0.064 2,000+
Mail.ru $0.065 5,136
Ximalaya $0.077 432
eBay $0.079 5,001
foodpanda $0.079 6,086
PciPay $0.079 1,000+
Amazon $0.087 5,003
Discord $0.089 2,485
my jio $0.089 1,000+
KakaoTalk $0.1 5,001
Blizzard $0.1 3,423
Airbnb $0.1 2,000+
Huya $0.1 252
TikTok (Douyin) $0.104 4,012
Spincrush $0.105 1,000+
Facebook $0.112 6,000
Вконтакте $0.112 4,139
LoveLocal $0.112 288
Citymobil $0.112 468
CommunityGaming $0.112 504
iQIYI $0.112 432
Likee $0.112 504
NimoTV $0.112 475
Taikang $0.112 216
Inboxlv $0.112 252
Akudo $0.112 324
Coindcx $0.112 360
Algida $0.112 360
MobiKwik $0.112 324
Alfa $0.112 324
CourseHero $0.112 252
Walmart $0.113 4,010
Alipay/Alibaba/1688 $0.125 2,096
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.14 5,000
ChatGPT (OpenAI) $0.145 1,000+
Vinted $0.15 3,472
Paxful $0.159 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.16 4,000
Snapchat $0.171 2,000+
Deliveroo $0.183 901
Dent $0.195 3,971
Twitch $0.219 2,000+
DewuPoison $0.23 900
imo $0.289 3,952
Apple ID $0.29 2,000+
Michat $0.348 2,000+
Google Messages $0.351 3
HQ Trivia $0.418 504
AliExpress $0.478 1,758
Papara $0.5 7,155
MPL $0.5 1
Яндекс $0.595 1,672
Alibaba $0.642 2,000+
Blued $0.665 180
Potato $0.724 270
TradingView $0.795 1,000+
أي خدمة أخرى $0.984 3,271
Taobao $0.995 6,090
BitClout $0.995 1,432
Tosla $0.995 1
Yubo $1.112 180
Dundle $1.171 1,152
Telegram $1.25 7,003
Perfluence $2.465 396
4Fun $2.548 180
Oppo $2.548 288
米画师Mihuashi $2.548 252
Uplay $2.548 252
CloudChat $2.548 324
1688 $2.559 576
1xBet $2.559 792
Douyu $2.559 504
Quipp $2.559 720
Adidas $2.559 1,044
LightChat $2.559 504
PGbonus $2.559 684
32red $2.559 684
RegRu $2.559 468
Stormgain $2.559 576
premium.one $2.559 612
KuCoinPlay $2.559 504
EasyPay $2.559 612
Hezzl $2.559 684
Hermes $2.559 396
Megogo $2.559 648

قيرغيزستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 100+
  • أرقام Multi-SMS لـ 288 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في قيرغيزستان: WhatsApp, Viber
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 228 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام قيرغيزستان تبدأ بـ +996. رمز الدولة: KG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر قيرغيزستان — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 305 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

305 خدمة اليوم، بما في ذلك GoFundMe ($0.005), Noon ($0.006), Fruitz ($0.006).

رمز الهاتف لدولة قيرغيزستان هو +996. رمز الدولة: KG.

التحقق حسب الخدمة في قيرغيزستان

رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Zomato $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Grab $0.006 رقم وهمي لـ GCash $0.006 رقم وهمي لـ FreeNow $0.006 رقم وهمي لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم مؤقت لـ Clubhouse $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم مؤقت لـ MEGA $0.006 رقم وهمي لـ Bumble $0.006 رقم وهمي لـ Mera Gaon $0.006 رقم وهمي لـ Drom $0.006 رقم مؤقت لـ Oldubil $0.006

دول شائعة أخرى

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