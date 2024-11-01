دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

الخطوة 1 أنشئ حسابًا واشحن رصيدك ابدأ بإنشاء حساب مستخدم على منصة Tiger SMS. وبعد إتمام التسجيل بنجاح، اشحن رصيد حسابك للوصول إلى مجموعة واسعة من الأرقام الافتراضية التي تلبي مختلف متطلبات التحقق

الخطوة 2 اختر الدولة والخدمة استعرض قائمة الدول المتاحة واختر الأنسب لغرض استخدامك

الخطوة 3 احصل على رقمك الافتراضي اختر الرقم الذي يناسبك ثم اضغط على «شراء». سيظهر الرقم المختار في قسم «الأرقام النشطة» في لوحة التحكم لديك، جاهزًا للاستخدام فورًا

الخطوة 4 استخدم الرقم في التحقق انسخ الرقم الافتراضي الذي حصلت عليه وأدخله في حقل رقم الهاتف المخصص عند التسجيل أو التحقق من حسابك

الخطوة 5 احصل على رمز التحقق بمجرد أن ترسل الخدمة رسالة التحقق، عد إلى واجهة Tiger SMS. سيظهر رمز التحقق بوضوح بجوار الرقم النشط المقابل له