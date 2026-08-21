رقم مؤقت من ألمانيا مع الكود (+49)
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|GMX
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|13,169
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|أي خدمة أخرى
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|Google (Gmail / YouTube)
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|TamTam
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|Банки
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|✓
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|✓
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|✓
|Poshmark
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|Zupee
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|✓
|Temu
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|✓
|TenChat
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|3,665
|✓
|Trip
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|✓
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|✓
|Xiaomi
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|6,676
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|17,844
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|2,091
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|4,865
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|ВкусВилл
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|2,352
|✓
|Юла
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|1,402
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|Truecaller
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|6,582
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|Delivery Club
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|10,071
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|Lamoda
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|2,250
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.02
|1,652
|✓
|FarPost
|$0.02
|1,204
|✓
|AVON
|$0.02
|5,165
|✓
|PicPay
|$0.02
|10,191
|✓
|Uklon
|$0.02
|2,543
|✓
|Rediffmail
|$0.02
|1,629
|✓
|Prom
|$0.02
|2,267
|✓
|JDcom
|$0.029
|5,033
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.03
|14,885
|✓
|Grindr
|$0.03
|15,705
|✓
|kufarby
|$0.031
|1,442
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.036
|9,346
|✓
|СушиВёсла
|$0.04
|3,490
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Steam
|$0.048
|6,893
|✓
|Tencent QQ
|$0.048
|7,248
|✓
|Fups
|$0.06
|613
|✓
|Rebtel
|$0.06
|2,350
|✓
|Ubisoft
|$0.06
|6,036
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.061
|7,592
|✓
|Feels
|$0.064
|4,093
|✓
|Subito
|$0.066
|6,848
|✓
|Meesho
|$0.068
|11,836
|✓
|noon
|$0.07
|4,868
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|IRCTC
|$0.073
|4,289
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|Vercel
|$0.085
|1,991
|✓
|Blizzard
|$0.1
|11,121
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|McDonalds
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|10,375
|✓
|Wildberries
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|5,544
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|Одноклассники
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|7,700
|✓
|Ozon
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|3,736
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|Clubhouse
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|15,411
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|RedBook
|$0.1
|8,836
|✓
|CAIXA
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|23,030
|✓
|Happn
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|18,167
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|bet365
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|Betfair
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|Fruitz
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|Şikayet var
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|Feeld
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|✓
|Ipsos iSay
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|5,098
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|Hopi
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|3,502
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|Ola
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|Baidu
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|Citymobil
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|✓
|CommunityGaming
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|✓
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|8,302
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|Huya
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|iQIYI
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|LYKA
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|Wise
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|Akudo
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|3,534
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|Alfa
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|CourseHero
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|7,595
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|EscapeFromTarkov
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|BitClout
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|Zalo
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|Avito
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|$0.118
|721
|✓
|CloudChat
|$0.118
|1,598
|✓
|Dosi
|$0.118
|721
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.118
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|✓
|Perfluence
|$0.118
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|Glovo
|$0.118
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|Eyecon
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|Asda
|$0.118
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|Flip
|$0.118
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|✓
|Her
|$0.118
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|✓
|Meitu
|$0.118
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|✓
|Neocrypto
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|✓
|Potato Chat
|$0.118
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|SoulApp
|$0.12
|2,685
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|Likee
|$0.125
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|JivoMart
|$0.125
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|NRJ Music Awards
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|G2G
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|Coindcx
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|$0.142
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|✓
|Nike
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|Carousell
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|NimoTV
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|IQOS
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|✓
|Lyft
|$0.16
|7,153
|✓
|Shpock
|$0.16
|4,986
|✓
|Яндекс
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|7,334
|✓
|LINE
|$0.168
|25,580
|✓
|Miravia
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|✓
|Dent
|$0.177
|1,213
|✓
|CallApp
|$0.188
|14,245
|✓
|Pivko24
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|✓
|Akulaku
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|5,535
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|Casino/bet/gambling
|$0.2
|2,484
|✓
|Yalla
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|3,388
|✓
|Amasia
|$0.224
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|✓
|Lazada
|$0.232
|17,661
|✓
|LoveLocal
|$0.235
|7,989
|✓
|Joyride
|$0.235
|4,007
|✓
|Okko
|$0.235
|8,246
|✓
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|$0.235
|8,448
|✓
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|$0.235
|9,706
|✓
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|$0.235
|3,644
|✓
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|$0.235
|2,634
|✓
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|$0.235
|12,881
|✓
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|$0.235
|2,185
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.236
|6,862
|✓
|Dominos Pizza
|$0.248
|721
|✓
|Wish
|$0.248
|2,721
|✓
|RegRu
|$0.254
|7,831
|✓
|Kaggle
|$0.261
|6,165
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.27
|6,959
|✓
|Dhani
|$0.271
|1,213
|✓
|Skype
|$0.284
|5,814
|✓
|Mail.ru
|$0.297
|5,636
|✓
|Potato
|$0.3
|7,534
|✓
|Craigslist
|$0.32
|17,266
|✓
|imo
|$0.32
|8,213
|✓
|Astropay
|$0.32
|6,722
|✓
|WorldRemit
|$0.32
|7,524
|✓
|Blued
|$0.324
|7,932
|✓
|BlaBlaCar
|$0.33
|6,294
|✓
|OVO
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|✓
|Linode
|$0.33
|6,962
|✓
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|Keybase
|$0.365
|2,721
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|Airbnb
|$0.368
|14,141
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|99app
|$0.392
|11,761
|✓
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|$0.396
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|Taobao
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|15,713
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|Douyu
|$0.436
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|Kwai
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|Google Messages
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|Tosla
|$0.626
|721
|✓
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|$0.626
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|BIP
|$0.665
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|2,408
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|$0.688
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|$0.688
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|$0.688
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|✓
|SamsungShop
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|3,213
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|X5ID
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|Cathay
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|Betano
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|Voi
|$0.7
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|Gittigidiyor
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|Bykea
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|Foodora
|$0.768
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|Payoneer
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|✓
|Bolt
|$0.918
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|✓
|Papara
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|✓
|BeReal
|$1.124
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|✓
|Oppo
|$1.277
|8,790
|✓
|KuCoinPlay
|$1.406
|7,620
|✓
|Skroutz
|$1.471
|721
|✓
|Myntra
|$1.471
|721
|✓
|GiraBank
|$1.471
|721
|✓
|PagSmile
|$1.471
|721
|✓
|CliQQ
|$1.471
|721
|✓
|Yonogames
|$1.471
|721
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|5,957
|✓
|HQ Trivia
|$5.545
|8,707
|✓
خصوصية إضافية مع رقم ألمانيا المؤقت
تطبيقات التعارف مثل Hinge وOkCupid وTinder تطلب غالبًا رقم هاتف لإتمام التسجيل، وهنا يصبح رقم ألمانيا مؤقت بمفتاح +49 بديلاً عمليًا عن الرقم الشخصي: يختار المشتري الخدمة، يحصل على الرقم، ويقرأ الكود مباشرة في الصفحة عقب وصوله. الخدمة الأكثر شراءً على هذه الأرقام هي Amazon، بينما تحظى OkCupid, Hinge بأعلى معدل وصول للرسائل. بأسعار تبدأ من $0.003، ضمن 432 خدمة تغطيها أرقام ألمانيا، وسجّلت خلال الشهر الماضي 7,000+ عملية تفعيل.
صيغة الرقم
أرقام ألمانيا تبدأ بـ +49. رمز الدولة: DE.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
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- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
أين يفيد رقم ألمانيا مع الكود
فتح حساب Amazon إضافي دون ربطه بالرقم الشخصي، أو إنشاء ملف تعريف جديد على Tinder أو Hinge قبل اعتماده نهائيًا، أو الفصل بين رقم التواصل اليومي وحسابات التعارف: كلها استخدامات شائعة لرقم ألمانيا مع الكود. المعيار العملي هنا ليس اسم الدولة بل الخدمة التي تصل إليها الرسائل دون تعثر؛ وأرقام ألمانيا تحديدًا تسجّل نتائج قوية مع OkCupid, Hinge، فمن يسجّل في إحدى هذه التطبيقات يجد الخيار مناسبًا له مباشرة.