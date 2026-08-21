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رقم مؤقت من جمهورية الدومينيكان مع الكود (+1809)

أرقام جمهورية الدومينيكان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جمهورية الدومينيكان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 66 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 66 خدمة 110K+ رقم 180+ تفعيل خلال 30 يوماً +1809 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جمهورية الدومينيكان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
5738 قطعة

$0.075

Telegram
3759 قطعة

$0.448

facebook
1000 قطعة

$0.075

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.083

Whatsapp
3717 قطعة

$0.5

Вконтакте
2717 قطعة

$0.05

Microsoft
1000 قطعة

$0.064

Amazon
3717 قطعة

$0.089

Vinted
1000 قطعة

$0.065

Googlemessenger
3717 قطعة

$0.097

99app
2000 قطعة

$0.049

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Baidu
1000 قطعة

$0.024

Betano
717 قطعة

$0.106

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Bumble
1000 قطعة

$0.119

ChatGPT
1000 قطعة

$0.1

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Discord
2000 قطعة

$0.05

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جمهورية الدومينيكان يكلف من $0.024 إلى $0.5 (المتوسط $0.0913، الوسيط $0.075) عبر 66 خدمة. أرخص من 78% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 47
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.088 3,717
Facebook $0.075 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.083 1,000+
Instagram (Threads) $0.075 5,738
Vinted $0.065 1,000+
Viber $0.075 1,000+
WhatsApp $0.5 3,717
Google Messages $0.097 3,717
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
Вконтакте $0.05 2,717
Discord $0.05 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Papara $0.064 2,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
IRCTC $0.068 3,000
Yahoo Mail $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
Walmart $0.071 1,721
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
X (Twitter) $0.08 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 2,000+
my jio $0.089 2,000+
Signal $0.095 1,000+
Hinge $0.097 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.097 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
JivoMart $0.105 2,717
Spincrush $0.105 2,000+
LINE $0.106 2,000+
Betano $0.106 717
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Shopee $0.126 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
eBay $0.139 2,000+
KakaoTalk $0.148 1,000+
Subito $0.176 717
Netflix $0.2 2,717
Uber $0.2 1,000+
Telegram $0.447 3,759

جمهورية الدومينيكان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 180+
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جمهورية الدومينيكان: Vinted, Google Messages
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 49 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جمهورية الدومينيكان تبدأ بـ +1809. رمز الدولة: DO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جمهورية الدومينيكان — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.5 — الوسيط $0.075 عبر 66 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

66 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

رمز الهاتف لدولة جمهورية الدومينيكان هو +1809. رمز الدولة: DO.

التحقق حسب الخدمة في جمهورية الدومينيكان

رقم وهمي لـ Viber $0.075 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.04 رقم وهمي لـ HDFC ERGO $0.04 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ IFood $0.064 رقم وهمي لـ Getir $0.064 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.068 رقم مؤقت لـ Yahoo Mail $0.07 رقم وهمي لـ Walmart $0.071

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