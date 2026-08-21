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رقم مؤقت من سوازيلاند مع الكود (+268)

أرقام سوازيلاند مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سوازيلاند واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 56 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 56 خدمة 70K+ رقم 180+ تفعيل خلال 30 يوماً +268 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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سوازيلاند
76053

قطعة

أفضل 20 خدمة في سوازيلاند

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
2006 قطعة

$0.089

Telegram
3006 قطعة

$0.296

facebook
1000 قطعة

$0.05

Whatsapp
2006 قطعة

$0.177

Amazon
2004 قطعة

$0.09

ChatGPT
1000 قطعة

$0.04

Walmart
2006 قطعة

$0.075

99app
2000 قطعة

$0.049

Apple
1000 قطعة

$0.097

Baidu
1000 قطعة

$0.024

Betano
4 قطعة

$0.106

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Discord
2000 قطعة

$0.434

Dream11
2000 قطعة

$0.075

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.083

Googlemessenger
4 قطعة

$0.351

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

Hing
1000 قطعة

$0.083

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سوازيلاند يكلف من $0.024 إلى $0.351 (المتوسط $0.0751، الوسيط $0.064) عبر 56 خدمة. أرخص من 89% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Apple ID $0.024 Baidu $0.024 Indomaret $0.039 ChatGPT (OpenAI) $0.04 Instagram (Threads) $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 19
$0.05 – $0.20 35
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Telegram $0.296 3,006
ChatGPT (OpenAI) $0.04 1,000+
Instagram (Threads) $0.04 2,006
WhatsApp $0.177 2,006
Viber $0.05 1,000+
Facebook $0.05 1,000+
KakaoTalk $0.058 1,000+
Apple ID $0.024 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 2,000+
WinzoGame $0.04 2,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Вконтакте $0.044 2,004
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
Discord $0.05 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
TikTok (Douyin) $0.059 1,000+
Naver $0.064 1,000+
LINE $0.064 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Nike $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 2,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 2,000+
Vinted $0.064 2,000+
IRCTC $0.068 2,000+
Walmart $0.071 2,006
eBay $0.079 2,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.083 1,000+
Hinge $0.083 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Netflix $0.089 4
Amazon $0.09 2,004
JivoMart $0.105 4
Betano $0.106 4
WeChat $0.118 1,000+
X (Twitter) $0.14 1,000+
Subito $0.176 4
Google Messages $0.351 4

سوازيلاند على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 180+
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سوازيلاند: ChatGPT (OpenAI), Telegram, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Telegram
  • 48 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سوازيلاند تبدأ بـ +268. رمز الدولة: SZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سوازيلاند — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.351 — الوسيط $0.064 عبر 56 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

56 خدمة اليوم، بما في ذلك Apple ($0.024), Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039).

رمز الهاتف لدولة سوازيلاند هو +268. رمز الدولة: SZ.

التحقق حسب الخدمة في سوازيلاند

رقم وهمي لـ Viber $0.05 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.058 رقم مؤقت لـ Zupee $0.04 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.04 رقم وهمي لـ Sixer $0.04 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.04 رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.059 رقم مؤقت لـ LINE $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064

دول شائعة أخرى

رقم إيطاليا مؤقت رقم فيتنام مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

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