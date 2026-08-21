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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Gett — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Gett أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Gett مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 84 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 84 دولة 330K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Gett
333973

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Gett

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
4863 قطعة

$0.643

إندونيسيا
10511 قطعة

$0.688

البرازيل
1134 قطعة

$0.688

جنوب أفريقيا
7 قطعة

$0.688

كندا
2136 قطعة

$0.688

كولومبيا
1995 قطعة

$0.688

أستراليا
31 قطعة

$3.635

ألبانيا
1 قطعة

$0.006

ألمانيا
2259 قطعة

$0.118

أنغولا
1 قطعة

$0.238

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Gett تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $0.3488، الوسيط $0.006) في 84 دولة. أرقام Multi-SMS في 84 دولة.

الأرخص اليوم: هولندا $0.006 إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 بولندا $0.006 ألمانيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 48
$0.05 – $0.20 7
$0.20 – $0.50 14
أكثر من $0.50 15
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
باكستان $0.006 1
بنغلاديش $0.006 1
الجزائر $0.006 1,630
إثيوبيا $0.006 91
موزمبيق $0.006 446
أنغولا $0.006 1
أوكرانيا $0.006 1,413
هايتي $0.006 1
فيتنام $0.006 26
نيبال $0.006 1
أوزبكستان $0.006 1,512
نيجيريا $0.006 2
فرنسا $0.006 716
تنزانيا $0.006 566
هندوراس $0.006 1
الأرجنتين $0.006 473
تونس $0.006 121
المغرب $0.006 825
أوغندا $0.006 337
مالاوي $0.006 1
غانا $0.006 1
كينيا $0.006 5
فنزويلا $0.006 1
كازاخستان $0.006 1,801
قيرغيزستان $0.006 1
بلغاريا $0.006 918
مالي $0.006 112
جمهورية مولدوفا $0.006 105
اليمن $0.006 555
العراق $0.006 1,833
السنغال $0.006 555
ألمانيا $0.006 2,259
بولندا $0.006 2,299
ماليزيا $0.006 1
هولندا $0.006 7,821
كمبوديا $0.006 1
الفلبين $0.006 1,390
صربيا $0.006 1
إيطاليا $0.006 3,185
مدغشقر $0.006 388
اليونان $0.006 1,057
تشيلي $0.006 2,928
جورجيا $0.006 35
بوليفيا $0.006 3
طاجيكستان $0.006 1
ألبانيا $0.006 1
غينيا $0.006 33
لبنان $0.006 25
المملكة المتحدة $0.09 266,886
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
أيرلندا $0.118 98
النمسا $0.131 1,366
نيوزيلندا $0.178 30
إيران $0.196 1
ميانمار $0.218 3,632
جمهورية التشيك $0.259 778
إسرائيل $0.295 2,045
السويد $0.295 309
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.404 5
الكاميرون $0.41 22
فنلندا $0.411 4
سريلانكا $0.422 1
توغو $0.422 65
الكويت $0.422 1
سويسرا $0.437 6
الأردن $0.47 1
البوسنة والهرسك $0.47 9
النرويج $0.47 1
الولايات المتحدة $0.643 4,863
جنوب أفريقيا $0.688 7
مصر $0.688 42
البرازيل $0.688 1,134
كولومبيا $0.688 1,995
إندونيسيا $0.688 10,511
كندا $0.688 2,136
البرتغال $1.471 557
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
كرواتيا $1.471 454
الدنمارك $1.593 143
منغوليا $3.135 36
سلوفاكيا $3.635 3
أستراليا $3.635 31

Gett على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 84 دولة.
  • حتى 14 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Gett — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.006 في 84 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Netherlands ($0.006), Italy ($0.006), Chile ($0.006)

330K+ رقم في 84 دولة.

رقم Gett حسب الدولة

رقم العراق مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم الجزائر مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم أوكرانيا مع الكود $0.006 رقم الفلبين مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم فرنسا مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مؤقت $0.006 رقم اليمن مع الكود $0.006 رقم السنغال مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006 رقم أوغندا مع الكود $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006

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