أرقام افتراضية

رقم مؤقت من غينيا بيساو مع الكود (+245)

أرقام غينيا بيساو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

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