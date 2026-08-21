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رقم وهمي مؤقت لـ eBay — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز eBay أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل eBay مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 186 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 186 دولة 2.5M+ رقم 3,900+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #32 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

eBay
2497030

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة eBay

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

النمسا
أفضل تسليم
5294 قطعة

$0.242

الولايات المتحدة VIP
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.083

غانا
أفضل تسليم
3003 قطعة

$0.18

سلوفينيا
1122 قطعة

$0.463

المملكة المتحدة
469578 قطعة

$0.103

بولندا
155627 قطعة

$0.134

ألمانيا
9144 قطعة

$0.142

الأرجنتين
24901 قطعة

$0.029

إندونيسيا
276353 قطعة

$0.063

البرازيل
3902 قطعة

$0.08

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام eBay تتراوح من $0.006 إلى $11.658 (المتوسط $0.3167، الوسيط $0.1465) في 186 دولة. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.

الأرخص اليوم: اليمن $0.006 العراق $0.006 بنين $0.006 تنزانيا $0.006 أوزبكستان $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 22
$0.05 – $0.20 87
$0.20 – $0.50 47
أكثر من $0.50 30
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الولايات المتحدة VIP $0.083 1,000+
ألمانيا $0.142 9,144
الأرجنتين $0.007 24,901
المملكة المتحدة $0.096 469,578
هولندا $0.083 12,275
اليابان $0.257 3,002
بولندا $0.11 155,627
الولايات المتحدة $0.383 7,465
تايلاند $0.272 4,469
المكسيك $0.083 2,319
اليونان $0.036 6,862
البرازيل $0.08 3,902
النمسا $0.242 5,294
كندا $0.079 6,136
كولومبيا $0.094 230,669
إيطاليا $0.288 252,297
كوريا الجنوبية $0.079 1,000+
سنغافورة $0.27 1,000+
تشيلي $0.04 50,819
أستراليا $0.571 22,487
بلجيكا $1.452 2,322
ماليزيا $0.09 211,857
إسبانيا $1.8 1,686
البرتغال $0.097 12,744
أوكرانيا $0.114 9,477
السلفادور $0.54 1,000+
الأردن $0.079 1,005
كوستاريكا $0.079 1,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.102 1,000+
سيراليون $0.178 1,002
فرنسا $0.514 78,283
إندونيسيا $0.063 276,353
موريتانيا $0.079 2,038
الجزائر $0.102 4,631
باراغواي $0.143 3,000
غانا $0.18 3,003
جمهورية مولدوفا $0.29 5,108
إستونيا $0.44 3,497
سلوفينيا $0.463 1,122
سويسرا $0.689 4,004
موزمبيق $0.006 570
أنغولا $0.006 3,004
هايتي $0.006 15
نيبال $0.006 1
أوزبكستان $0.006 3,636
تنزانيا $0.006 3,691
تونس $0.006 3,121
أوغندا $0.006 459
مالاوي $0.006 4
السودان $0.006 4
بنين $0.006 3,694
اليمن $0.006 15,336
العراق $0.006 4,955
كمبوديا $0.006 1
تشاد $0.006 1,015
صربيا $0.006 1,000+
مدغشقر $0.006 3,510
جورجيا $0.006 2,049
لبنان $0.006 2,025
فيتنام $0.05 2,049
تيمور الشرقية $0.07 3,000
جزر سليمان $0.07 2,000+
إيران $0.079 2,004
سوازيلاند $0.079 2,000+
قيرغيزستان $0.079 5,001
قطر $0.079 1,000+
ترينيداد وتوباغو $0.079 1,000+
غينيا بيساو $0.079 1,000+
غامبيا $0.079 1,000+
قبرص $0.079 1,000+
سانت فنسنت $0.079 1,000+
سانت كيتس ونيفيس $0.079 1,000+
ليبيريا $0.079 1,002
غينيا $0.079 2,046
تونغا $0.079 1,000+
برمودا $0.079 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.079 1,000+
ليختنشتاين $0.079 1,000+
فانواتو $0.079 1,000+
أندورا $0.079 1,000+
كيريباتي $0.079 1,000+
North Korea $0.079 1,000+
جزر مارشال $0.079 1,000+
ناورو $0.079 1,000+
بالاو $0.079 1,000+
سان مارينو $0.079 1,000+
توفالو $0.079 1,000+
رومانيا $0.08 2,201
الهند $0.085 3,000
لاوس $0.09 2,000+
ألبانيا $0.09 2,004
الفلبين $0.093 129,248
كينيا $0.095 5,715
المغرب $0.101 7,268
بنغلاديش $0.102 4,001
بوتسوانا $0.102 4,000
هندوراس $0.102 4,003
السعودية $0.102 33,675
الكونغو $0.102 1,002
بوليفيا $0.102 3,005
جنوب السودان $0.104 1
ميانمار $0.105 117,061
فنزويلا $0.105 3,004
إسرائيل $0.117 2,310
الكاميرون $0.118 4,708
سريلانكا $0.12 1,000+
باكستان $0.122 3,002
جمهورية الدومينيكان $0.139 2,000+
جنوب أفريقيا $0.14 3,445
إثيوبيا $0.14 5,091
بيرو $0.15 2,000+
زيمبابوي $0.15 3,003
جامايكا $0.15 9,335
رواندا $0.15 7,948
نيكاراغوا $0.15 3,000
السنغال $0.15 2,682
توغو $0.156 65
الجمهورية العربية السورية $0.156 4
موناكو $0.159 1
نيجيريا $0.176 3,004
زامبيا $0.178 3,730
أفغانستان $0.189 5,238
أرمينيا $0.19 2,005
غواتيمالا $0.195 8,985
مصر $0.203 5,041
مالي $0.212 4,125
الإكوادور $0.217 5,459
هونغ كونغ $0.22 1,000+
الغابون $0.237 4,000
مقدونيا $0.24 1,000+
السويد $0.295 452
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.296 5
الكويت $0.3 2,001
عُمان $0.32 2,005
أوروغواي $0.32 1,000+
أذربيجان $0.324 2,000+
بلغاريا $0.33 4,040
المجر $0.33 3,004
كرواتيا $0.353 2,451
بوركينا فاسو $0.36 50
كوبا $0.36 4,000
جيبوتي $0.406 1,000+
فيجي $0.406 3,457
بيلاروسيا $0.418 2,002
البوسنة والهرسك $0.418 2,012
غوادلوب $0.418 8,098
بليز $0.418 4,892
كازاخستان $0.43 4,799
ليسوتو $0.465 2,000+
ليتوانيا $0.465 2,000+
لوكسمبورغ $0.477 1,000+
ماكاو $0.477 2
بابوا غينيا الجديدة $0.489 1,000+
موريشيوس $0.489 2,000+
النيجر $0.489 2,000+
بوروندي $0.489 1,002
جزر المالديف $0.489 1,000+
البحرين $0.489 1,000+
النرويج $0.489 1,015
الجبل الأسود $0.489 1,000+
منغوليا $0.489 2,036
جمهورية التشيك $0.495 2,793
بنما $0.5 1,000+
ريونيون $0.5 1,000+
بوتان $0.5 1,000+
بربادوس $0.5 1,000+
غيانا $0.5 2,000+
جزر البهاما $0.5 2,000+
غرينادا $0.5 2,000+
بروناي دار السلام $0.5 1,000+
أروبا $0.5 1,000+
جزر القمر $0.5 2,000+
أنغيلا $0.5 1,000+
مونتسيرات $0.5 9,545
دومينيكا $0.5 1,000+
لاتفيا $0.55 2,999
طاجيكستان $0.55 3,004
آيسلندا $0.618 1,000+
إريتريا $0.677 2,000+
سلوفاكيا $0.75 1,003
فنلندا $0.783 1,373
أيرلندا $0.87 2,098
نيوزيلندا $1.024 28
تركيا $1.177 1,900
الدنمارك $1.318 2,905
كوت ديفوار / ساحل العاج $11.658 120

رقم مؤقت لتفعيل حساب eBay

يعتمد eBay في التحقق على رمز مكوّن من 6 أرقام يصل عبر رسالة نصية، مع إمكانية طلب رقم وهمي eBay جديد وإعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند الحاجة. بما أن المنصة تسمح بأكثر من حساب واحد، يفضّل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ eBay منفصل عند فتح حساب إضافي بدل الاعتماد على الرقم الشخصي، وتشيع في ذلك أرقام الولايات المتحدة VIP. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 186 دولة، مع تفعيل فوري لاستقبال الرمز مباشرة على الموقع.

eBay على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,900+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #32
  • أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States VIP): تم تسليم 5,600+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر eBay — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم eBay عملياً

يناسب رقم مؤقت eBay فتح حساب تجاري إضافي إلى جانب حساب البيع الأساسي، حيث تسمح المنصة بأكثر من حساب واحد، أو التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه بشكل دائم للبيع والشراء. أما تكرار طلب رمز التحقق عند تسجيل الدخول من عنوان IP جديد فهو أمر معتاد في eBay ولا يستدعي القلق، ويكفي عندها استقبال رمز التحقق التالي على الرقم نفسه فور وصوله لإتمام الدخول دون أي خطوة إضافية أو تعقيد.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $11.658 — الوسيط $0.1465 في 186 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Yemen ($0.006), Iraq ($0.006), Benin ($0.006)

2.5M+ رقم في 186 دولة.

رقم eBay حسب الدولة

رقم هولندا مؤقت $0.083 رقم اليابان مع الكود $0.257 رقم الولايات المتحدة مؤقت $0.383 رقم تايلاند مع الكود $0.272 رقم المكسيك مع الكود $0.083 رقم اليونان مؤقت $0.036 رقم كندا مؤقت $0.079 رقم كولومبيا مع الكود $0.094 رقم إيطاليا مؤقت $0.288 رقم كوريا الجنوبية مع الكود $0.079 رقم سنغافورة مع الكود $0.27 رقم تشيلي مؤقت $0.04 رقم أستراليا مع الكود $0.571 رقم بلجيكا مع الكود $1.452 رقم ماليزيا مع الكود $0.09 رقم إسبانيا مع الكود $1.8 رقم البرتغال مؤقت $0.097 رقم أوكرانيا مؤقت $0.114 رقم السلفادور مؤقت $0.54 رقم الأردن مؤقت $0.079

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