رقم وهمي مؤقت لـ eBay — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز eBay أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل eBay مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 186 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة eBay
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.242
$0.083
$0.18
$0.463
$0.103
$0.134
$0.142
$0.029
$0.063
$0.08
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام eBay تتراوح من $0.006 إلى $11.658 (المتوسط $0.3167، الوسيط $0.1465) في 186 دولة. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الولايات المتحدة VIP
|$0.083
|1,000+
|ألمانيا
|$0.142
|9,144
|✓
|الأرجنتين
|$0.007
|24,901
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.096
|469,578
|✓
|هولندا
|$0.083
|12,275
|✓
|اليابان
|$0.257
|3,002
|✓
|بولندا
|$0.11
|155,627
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.383
|7,465
|✓
|تايلاند
|$0.272
|4,469
|✓
|المكسيك
|$0.083
|2,319
|✓
|اليونان
|$0.036
|6,862
|✓
|البرازيل
|$0.08
|3,902
|✓
|النمسا
|$0.242
|5,294
|✓
|كندا
|$0.079
|6,136
|✓
|كولومبيا
|$0.094
|230,669
|✓
|إيطاليا
|$0.288
|252,297
|✓
|كوريا الجنوبية
|$0.079
|1,000+
|سنغافورة
|$0.27
|1,000+
|تشيلي
|$0.04
|50,819
|✓
|أستراليا
|$0.571
|22,487
|✓
|بلجيكا
|$1.452
|2,322
|✓
|ماليزيا
|$0.09
|211,857
|✓
|إسبانيا
|$1.8
|1,686
|✓
|البرتغال
|$0.097
|12,744
|✓
|أوكرانيا
|$0.114
|9,477
|✓
|السلفادور
|$0.54
|1,000+
|الأردن
|$0.079
|1,005
|✓
|كوستاريكا
|$0.079
|1,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.102
|1,000+
|سيراليون
|$0.178
|1,002
|✓
|فرنسا
|$0.514
|78,283
|✓
|إندونيسيا
|$0.063
|276,353
|✓
|موريتانيا
|$0.079
|2,038
|✓
|الجزائر
|$0.102
|4,631
|✓
|باراغواي
|$0.143
|3,000
|✓
|غانا
|$0.18
|3,003
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.29
|5,108
|✓
|إستونيا
|$0.44
|3,497
|✓
|سلوفينيا
|$0.463
|1,122
|✓
|سويسرا
|$0.689
|4,004
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|570
|✓
|أنغولا
|$0.006
|3,004
|✓
|هايتي
|$0.006
|15
|✓
|نيبال
|$0.006
|1
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|3,636
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|3,691
|✓
|تونس
|$0.006
|3,121
|✓
|أوغندا
|$0.006
|459
|✓
|مالاوي
|$0.006
|4
|✓
|السودان
|$0.006
|4
|✓
|بنين
|$0.006
|3,694
|✓
|اليمن
|$0.006
|15,336
|✓
|العراق
|$0.006
|4,955
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,015
|✓
|صربيا
|$0.006
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|3,510
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,049
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,025
|✓
|فيتنام
|$0.05
|2,049
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.07
|3,000
|جزر سليمان
|$0.07
|2,000+
|إيران
|$0.079
|2,004
|✓
|سوازيلاند
|$0.079
|2,000+
|قيرغيزستان
|$0.079
|5,001
|✓
|قطر
|$0.079
|1,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.079
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.079
|1,000+
|غامبيا
|$0.079
|1,000+
|قبرص
|$0.079
|1,000+
|سانت فنسنت
|$0.079
|1,000+
|سانت كيتس ونيفيس
|$0.079
|1,000+
|ليبيريا
|$0.079
|1,002
|✓
|غينيا
|$0.079
|2,046
|✓
|تونغا
|$0.079
|1,000+
|برمودا
|$0.079
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.079
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.079
|1,000+
|فانواتو
|$0.079
|1,000+
|أندورا
|$0.079
|1,000+
|كيريباتي
|$0.079
|1,000+
|North Korea
|$0.079
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.079
|1,000+
|ناورو
|$0.079
|1,000+
|بالاو
|$0.079
|1,000+
|سان مارينو
|$0.079
|1,000+
|توفالو
|$0.079
|1,000+
|رومانيا
|$0.08
|2,201
|✓
|الهند
|$0.085
|3,000
|✓
|لاوس
|$0.09
|2,000+
|ألبانيا
|$0.09
|2,004
|✓
|الفلبين
|$0.093
|129,248
|✓
|كينيا
|$0.095
|5,715
|✓
|المغرب
|$0.101
|7,268
|✓
|بنغلاديش
|$0.102
|4,001
|✓
|بوتسوانا
|$0.102
|4,000
|✓
|هندوراس
|$0.102
|4,003
|✓
|السعودية
|$0.102
|33,675
|الكونغو
|$0.102
|1,002
|✓
|بوليفيا
|$0.102
|3,005
|✓
|جنوب السودان
|$0.104
|1
|✓
|ميانمار
|$0.105
|117,061
|✓
|فنزويلا
|$0.105
|3,004
|✓
|إسرائيل
|$0.117
|2,310
|✓
|الكاميرون
|$0.118
|4,708
|✓
|سريلانكا
|$0.12
|1,000+
|باكستان
|$0.122
|3,002
|✓
|جمهورية الدومينيكان
|$0.139
|2,000+
|جنوب أفريقيا
|$0.14
|3,445
|✓
|إثيوبيا
|$0.14
|5,091
|✓
|بيرو
|$0.15
|2,000+
|✓
|زيمبابوي
|$0.15
|3,003
|✓
|جامايكا
|$0.15
|9,335
|✓
|رواندا
|$0.15
|7,948
|✓
|نيكاراغوا
|$0.15
|3,000
|✓
|السنغال
|$0.15
|2,682
|✓
|توغو
|$0.156
|65
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.156
|4
|✓
|موناكو
|$0.159
|1
|✓
|نيجيريا
|$0.176
|3,004
|✓
|زامبيا
|$0.178
|3,730
|✓
|أفغانستان
|$0.189
|5,238
|✓
|أرمينيا
|$0.19
|2,005
|✓
|غواتيمالا
|$0.195
|8,985
|✓
|مصر
|$0.203
|5,041
|✓
|مالي
|$0.212
|4,125
|✓
|الإكوادور
|$0.217
|5,459
|✓
|هونغ كونغ
|$0.22
|1,000+
|الغابون
|$0.237
|4,000
|✓
|مقدونيا
|$0.24
|1,000+
|السويد
|$0.295
|452
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.296
|5
|✓
|الكويت
|$0.3
|2,001
|✓
|عُمان
|$0.32
|2,005
|✓
|أوروغواي
|$0.32
|1,000+
|أذربيجان
|$0.324
|2,000+
|✓
|بلغاريا
|$0.33
|4,040
|✓
|المجر
|$0.33
|3,004
|✓
|كرواتيا
|$0.353
|2,451
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.36
|50
|✓
|كوبا
|$0.36
|4,000
|✓
|جيبوتي
|$0.406
|1,000+
|✓
|فيجي
|$0.406
|3,457
|✓
|بيلاروسيا
|$0.418
|2,002
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.418
|2,012
|✓
|غوادلوب
|$0.418
|8,098
|✓
|بليز
|$0.418
|4,892
|✓
|كازاخستان
|$0.43
|4,799
|✓
|ليسوتو
|$0.465
|2,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.465
|2,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.477
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.477
|2
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.489
|1,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.489
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.489
|2,000+
|✓
|بوروندي
|$0.489
|1,002
|✓
|جزر المالديف
|$0.489
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.489
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.489
|1,015
|✓
|الجبل الأسود
|$0.489
|1,000+
|✓
|منغوليا
|$0.489
|2,036
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.495
|2,793
|✓
|بنما
|$0.5
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.5
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.5
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.5
|1,000+
|✓
|غيانا
|$0.5
|2,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.5
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.5
|2,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.5
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.5
|1,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.5
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.5
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.5
|9,545
|✓
|دومينيكا
|$0.5
|1,000+
|✓
|لاتفيا
|$0.55
|2,999
|✓
|طاجيكستان
|$0.55
|3,004
|✓
|آيسلندا
|$0.618
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.677
|2,000+
|✓
|سلوفاكيا
|$0.75
|1,003
|✓
|فنلندا
|$0.783
|1,373
|✓
|أيرلندا
|$0.87
|2,098
|✓
|نيوزيلندا
|$1.024
|28
|✓
|تركيا
|$1.177
|1,900
|الدنمارك
|$1.318
|2,905
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$11.658
|120
|✓
رقم مؤقت لتفعيل حساب eBay
يعتمد eBay في التحقق على رمز مكوّن من 6 أرقام يصل عبر رسالة نصية، مع إمكانية طلب رقم وهمي eBay جديد وإعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند الحاجة. بما أن المنصة تسمح بأكثر من حساب واحد، يفضّل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ eBay منفصل عند فتح حساب إضافي بدل الاعتماد على الرقم الشخصي، وتشيع في ذلك أرقام الولايات المتحدة VIP. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي المنصة 186 دولة، مع تفعيل فوري لاستقبال الرمز مباشرة على الموقع.
eBay على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,900+
- الترتيب حسب التفعيلات: #32
- أرقام Multi-SMS في 149 دولة.
- حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States VIP): تم تسليم 5,600+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر eBay — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم eBay عملياً
يناسب رقم مؤقت eBay فتح حساب تجاري إضافي إلى جانب حساب البيع الأساسي، حيث تسمح المنصة بأكثر من حساب واحد، أو التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه بشكل دائم للبيع والشراء. أما تكرار طلب رمز التحقق عند تسجيل الدخول من عنوان IP جديد فهو أمر معتاد في eBay ولا يستدعي القلق، ويكفي عندها استقبال رمز التحقق التالي على الرقم نفسه فور وصوله لإتمام الدخول دون أي خطوة إضافية أو تعقيد.