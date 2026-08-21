استخدام رقم eBay عملياً

يناسب رقم مؤقت eBay فتح حساب تجاري إضافي إلى جانب حساب البيع الأساسي، حيث تسمح المنصة بأكثر من حساب واحد، أو التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه بشكل دائم للبيع والشراء. أما تكرار طلب رمز التحقق عند تسجيل الدخول من عنوان IP جديد فهو أمر معتاد في eBay ولا يستدعي القلق، ويكفي عندها استقبال رمز التحقق التالي على الرقم نفسه فور وصوله لإتمام الدخول دون أي خطوة إضافية أو تعقيد.