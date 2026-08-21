أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ IQOS — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز IQOS أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل IQOS مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 129 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 129 دولة 610K+ رقم 14 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
IQOS
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أفضل 10 دول لخدمة IQOS
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
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$0.319
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$0.049
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$0.192
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$0.012
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام IQOS تتراوح من $0.006 إلى $0.606 (المتوسط $0.1، الوسيط $0.089) في 129 دولة. أرخص من 87% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 129 دولة.
الأرخص اليوم: إثيوبيا $0.006 المغرب $0.006 بلغاريا $0.006 تشيلي $0.006 ماليزيا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 51
$0.05 – $0.20 58
$0.20 – $0.50 19
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.319
|6,283
|✓
|بولندا
|$0.218
|6,128
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,019
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|3,297
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|11,115
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|479
|✓
|أنغولا
|$0.006
|261
|✓
|هايتي
|$0.006
|606
|✓
|نيبال
|$0.006
|2,001
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,644
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|3,138
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|697
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,514
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|3,624
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|4,866
|✓
|المغرب
|$0.006
|8,505
|✓
|مالاوي
|$0.006
|665
|✓
|غانا
|$0.006
|3,136
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|69
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,843
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|3,028
|✓
|الكاميرون
|$0.006
|1,313
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|7,734
|✓
|أذربيجان
|$0.006
|920
|✓
|مالي
|$0.006
|585
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,194
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|1,278
|✓
|بنين
|$0.006
|3,330
|✓
|العراق
|$0.006
|3,704
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|4,880
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|3,100
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|656
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,403
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,861
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|307
|✓
|تشاد
|$0.006
|261
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|866
|✓
|تشيلي
|$0.006
|5,049
|✓
|جورجيا
|$0.006
|872
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|3,585
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|902
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|401
|✓
|غينيا
|$0.006
|1,438
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,063
|✓
|النمسا
|$0.006
|3,494
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|أوكرانيا
|$0.011
|2,311
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|البرازيل
|$0.02
|3,161
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.025
|202,716
|✓
|إندونيسيا
|$0.04
|146,930
|✓
|أروبا
|$0.042
|234
|✓
|أنغيلا
|$0.042
|216
|✓
|موناكو
|$0.053
|252
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.089
|252
|✓
|بنما
|$0.089
|288
|✓
|باراغواي
|$0.089
|754
|✓
|الأردن
|$0.089
|297
|✓
|قطر
|$0.089
|216
|✓
|ريونيون
|$0.089
|216
|✓
|ألمانيا
|$0.089
|3,874
|✓
|بوتان
|$0.089
|234
|✓
|بوروندي
|$0.089
|317
|✓
|الكويت
|$0.089
|529
|✓
|جزر المالديف
|$0.089
|478
|✓
|بربادوس
|$0.089
|478
|✓
|البحرين
|$0.089
|252
|✓
|قبرص
|$0.089
|288
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.089
|547
|✓
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|$0.089
|234
|✓
|فنلندا
|$0.089
|1,942
|✓
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|$0.089
|180
|✓
|مونتسيرات
|$0.089
|216
|✓
|دومينيكا
|$0.089
|216
|✓
|آيسلندا
|$0.089
|216
|✓
|بوتسوانا
|$0.1
|730
|✓
|ميانمار
|$0.1
|5,759
|✓
|جامايكا
|$0.1
|504
|✓
|الغابون
|$0.1
|576
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|288
|✓
|الكونغو
|$0.1
|468
|✓
|النيجر
|$0.1
|432
|✓
|المجر
|$0.1
|2,426
|✓
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|$0.1
|602
|✓
|غيانا
|$0.1
|468
|✓
|غوادلوب
|$0.1
|432
|✓
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|$0.1
|2,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.1
|432
|✓
|غرينادا
|$0.1
|432
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|2,507
|✓
|ليبيريا
|$0.1
|1,619
|✓
|جزر القمر
|$0.1
|432
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|889
|✓
|أستراليا
|$0.1
|2,029
|✓
|إريتريا
|$0.1
|468
|✓
|المكسيك
|$0.112
|8,802
|✓
|كينيا
|$0.112
|737
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|433
|✓
|بلجيكا
|$0.112
|4,562
|✓
|أيرلندا
|$0.112
|893
|✓
|كوبا
|$0.112
|468
|✓
|منغوليا
|$0.112
|648
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|453
|✓
|الجبل الأسود
|$0.136
|410
|✓
|إستونيا
|$0.148
|1,535
|✓
|مصر
|$0.157
|4,404
|✓
|كندا
|$0.157
|2,828
|✓
|الهند
|$0.159
|1,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.171
|243
|✓
|رومانيا
|$0.171
|7,188
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.192
|2,657
|✓
|هولندا
|$0.206
|10,780
|✓
|البرتغال
|$0.206
|12,887
|✓
|اليابان
|$0.206
|4,000
|✓
|كرواتيا
|$0.206
|5,666
|✓
|كولومبيا
|$0.265
|3,992
|✓
|الجزائر
|$0.277
|3,972
|✓
|فرنسا
|$0.295
|2,661
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|3,366
|✓
|السويد
|$0.295
|359
|✓
|اليونان
|$0.319
|11,010
|✓
|عُمان
|$0.359
|234
|✓
|غامبيا
|$0.359
|547
|✓
|لاتفيا
|$0.359
|2,310
|✓
|بليز
|$0.359
|216
|✓
|ماكاو
|$0.359
|216
|✓
|ليسوتو
|$0.371
|730
|✓
|بيرو
|$0.442
|3,089
|✓
|النرويج
|$0.606
|269
|✓
IQOS على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 14
- أرقام Multi-SMS في 129 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Italy): تم تسليم 130+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر IQOS — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم IQOS حسب الدولة
رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم النمسا مؤقت $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم غانا مؤقت $0.006 رقم كمبوديا مع الكود $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غينيا مؤقت $0.006
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