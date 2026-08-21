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رقم مؤقت من ناميبيا مع الكود (+264)

أرقام ناميبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ناميبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 58 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 58 خدمة 80K+ رقم 1,400+ تفعيل خلال 30 يوماً +264 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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86003

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أفضل 20 خدمة في ناميبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
1002 قطعة

$0.296

facebook
1000 قطعة

$0.064

Whatsapp
1000 قطعة

$0.28

Amazon
3000 قطعة

$0.101

Walmart
3000 قطعة

$0.071

99app
2000 قطعة

$0.049

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Apple
1000 قطعة

$0.176

Baidu
1000 قطعة

$0.024

BitClout
1000 قطعة

$0.11

ChatGPT
1000 قطعة

$0.07

Claude
1000 قطعة

$0.089

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Dream11
3000 قطعة

$0.075

Flipkart
2000 قطعة

$0.089

Getir
1000 قطعة

$0.071

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.063

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

Hing
2000 قطعة

$0.081

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ناميبيا يكلف من $0.024 إلى $0.296 (المتوسط $0.0814، الوسيط $0.066) عبر 58 خدمة. أرخص من 84% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 41
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.093 3,000
WhatsApp $0.28 1,000+
Instagram (Threads) $0.138 1,000+
Telegram $0.296 1,002
Facebook $0.064 1,000+
KakaoTalk $0.064 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.063 1,000+
X (Twitter) $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
Vinted $0.064 1,000+
IRCTC $0.068 3,000
Hinge $0.07 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Вконтакте $0.12 2,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+

ناميبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,400+
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ناميبيا: Telegram, Facebook, Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 44 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ناميبيا تبدأ بـ +264. رمز الدولة: NA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ناميبيا — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.296 — الوسيط $0.066 عبر 58 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

58 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04).

رمز الهاتف لدولة ناميبيا هو +264. رمز الدولة: NA.

التحقق حسب الخدمة في ناميبيا

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.138 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.064 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.04 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ IFood $0.064 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.068 رقم وهمي لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.071

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