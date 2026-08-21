رقم مؤقت من ناميبيا مع الكود (+264)
أرقام ناميبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ناميبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 58 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في ناميبيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.296
$0.064
$0.28
$0.101
$0.071
$0.049
$0.079
$0.176
$0.024
$0.11
$0.07
$0.089
$0.04
$0.049
$0.075
$0.089
$0.071
$0.063
$0.04
$0.081
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ناميبيا يكلف من $0.024 إلى $0.296 (المتوسط $0.0814، الوسيط $0.066) عبر 58 خدمة. أرخص من 84% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.093
|3,000
|$0.28
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.138
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|1,002
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.064
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.063
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.064
|1,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Hinge
|$0.07
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Вконтакте
|$0.12
|2,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
صيغة الرقم
أرقام ناميبيا تبدأ بـ +264. رمز الدولة: NA.
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- اختر ناميبيا — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
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