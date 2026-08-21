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استأجر رقم مؤقت من تشيلي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 429 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 429 خدمة 7M+ رقم 77,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #10 +56 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تشيلي
7024114

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أفضل 20 خدمة في تشيلي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
136369 قطعة

$0.038

Telegram
141031 قطعة

$0.189

facebook
161060 قطعة

$0.041

Google,youtube,Gmail
146223 قطعة

$0.069

PayPal
137487 قطعة

$0.041

Whatsapp
122501 قطعة

$0.341

Blizzard
34827 قطعة

$0.04

Netflix
38117 قطعة

$0.064

Yahoo
150234 قطعة

$0.043

Amazon
212488 قطعة

$0.035

Alipay/Alibaba/1688
132737 قطعة

$0.04

1688
3242 قطعة

$0.261

Discord
129627 قطعة

$0.01

DiDi
20133 قطعة

$0.072

WeChat
119908 قطعة

$0.085

Signal
41363 قطعة

$0.01

Twitch
3211 قطعة

$0.006

Any other
30346 قطعة

$0.054

Mail.ru
3054 قطعة

$0.12

Truecaller
130430 قطعة

$0.16

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تشيلي يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.1115، الوسيط $0.02) عبر 429 خدمة. أرخص من 72% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 417 خدمة.

الأرخص اليوم: Tango $0.006 Twitch $0.006 Oppo $0.006 PGbonus $0.006 My11Circle $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 281
$0.05 – $0.20 110
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 18
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Ticketmaster $0.062 109,347
WeChat $0.075 119,908
Amazon $0.035 212,488
Instagram (Threads) $0.035 136,369
ChatGPT (OpenAI) $0.05 51,424
Google (Gmail / YouTube) $0.059 146,223
Facebook $0.039 161,060
Truecaller $0.16 130,430
Discord $0.01 129,627
WhatsApp $0.2 122,501
imo $0.025 24,639
TikTok (Douyin) $0.015 144,207
Telegram $0.16 141,031
أي خدمة أخرى $0.05 30,346
PayPal $0.04 137,487
Netflix $0.064 38,117
RedBook $0.06 7,171
Claude (Anthropic) $0.02 7,240
DiDi $0.036 20,133
Uber $0.01 37,436
Mercado $0.012 25,958
TRUTH SOCIAL $0.09 23,668
Signal $0.01 41,363
Spotify $0.031 7,240
eBay $0.04 52,371
Revolut $0.02 7,242
Tango $0.006 2,932
Steam $0.01 123,011
Twitch $0.006 3,211
Bolt $0.015 26,025
Hinge $0.059 39,824
Apple ID $0.32 70,235
Quipp $0.006 4,931
Trendyol $0.006 4,932
DANA $0.006 3,211
4Fun $0.006 4,932
Gojek $0.006 3,211
GroupMe $0.006 3,211
LightChat $0.006 4,932
Kaggle $0.006 2,932
Monese $0.006 3,211
OVO $0.006 3,211
PGbonus $0.006 13,924
32red $0.006 4,932
Stormgain $0.006 4,932
Tokopedia $0.006 4,932
TradingView $0.006 3,211
Zhihu $0.006 11,017
Mercari $0.006 2,932
premium.one $0.006 13,393
KuCoinPlay $0.006 2,932
EasyPay $0.006 2,932
Hezzl $0.006 4,932
Hermes $0.006 4,932
LoveLocal $0.006 4,932
My11Circle $0.006 13,889
CommunityGaming $0.006 4,932
DewuPoison $0.006 4,932
Expressmoney $0.006 188
Faceit $0.006 2,932
Huya $0.006 4,932
iQIYI $0.006 4,932
IQOS $0.006 4,932
Joyride $0.006 2,932
Likee $0.006 4,932
LYKA $0.006 4,932
MEGA $0.006 4,932
NimoTV $0.006 188
Taikang $0.006 4,930
TenChat $0.006 4,932
Ximalaya $0.006 4,932
YAPPY $0.006 4,932
Эльдорадо $0.006 188
Inboxlv $0.006 4,932
Oppo $0.006 14,026
DoorDash $0.006 3,209
Tosla $0.006 188
Ininal $0.006 188
Taptap Send $0.006 188
Cash App $0.006 188
米画师Mihuashi $0.006 4,932
Familia $0.006 2,932
GalaxyChat $0.006 188
Yubo $0.006 2,932
Lyft $0.006 3,211
Skroutz $0.006 188
Fotka $0.006 3,211
IndiaPlays $0.006 188
ROBINHOOD $0.006 188
Zilch $0.006 188
IPLwin $0.006 188
MPL $0.006 188
LOCO $0.006 188
AGIBANK $0.006 188
Lotus $0.006 188
Ace2Three $0.006 2,932
Akudo $0.006 4,932
Blued $0.006 188
MoneyPay $0.006 188
SellMonitor $0.006 188
Justdating $0.006 188
CashFly $0.006 188
LigaPro $0.006 188
Codashop $0.006 3,211
Stripe $0.006 4,932
Oldubil $0.006 4,932
Virgo $0.006 188
Coindcx $0.006 4,932
SoulApp $0.006 188
Fruitz $0.006 10,403
NovaPoshta $0.006 188
GMNG $0.006 188
Algida $0.006 4,932
Grofers $0.006 188
Rush $0.006 4,932
AdaKami $0.006 2,932
kolesa.kz $0.006 188
Bukalapak $0.006 188
Kaya $0.006 188
Swiggy $0.006 4,932
Br777 $0.006 188
Aitu $0.006 188
PingPong $0.006 188
GiraBank $0.006 188
Weverse $0.006 188
FoodHub $0.006 188
TeenPattiStarpro $0.006 2,932
Magicbricks $0.006 188
Meesho $0.006 4,932
Cathay $0.006 4,932
Band $0.006 188
Uplay $0.006 8,225
Mewt $0.006 188
Carousell $0.006 188
GyFTR $0.006 188
PagSmile $0.006 2,932
99acres $0.006 4,932
MobiKwik $0.006 4,932
RummyLoot $0.006 2,932
BLIBLI $0.006 4,932
PharmEasy $0.006 188
PicPay $0.006 12,778
Leboncoin $0.006 3,211
Paxful $0.006 2,932
CloudChat $0.006 2,932
Uklon $0.006 2,932
Rediffmail $0.006 2,932
BeReal $0.006 3,211
Gemgala $0.006 2,932
Bazos $0.006 4,931
Alfa $0.006 13,867
MarketGuru $0.006 188
G2G $0.006 188
勇仕网络Ys4fun $0.006 188
GCash $0.006 3,209
LazyPay $0.006 188
Perfluence $0.006 3,209
Glovo $0.006 3,209
UU163 $0.006 188
Iti $0.006 2,930
Akulaku $0.006 4,932
Asda $0.006 188
AfreecaTV $0.006 2,930
Angel One $0.006 188
AstraPay $0.006 188
Book My Play $0.006 188
BusyFly $0.006 188
CMB $0.006 188
Coca-Cola $0.006 2,930
EarnEasy $0.006 2,930
Fups $0.006 188
Gett $0.006 2,932
Greggs $0.006 2,930
Greywoods $0.006 2,930
HappyFresh $0.006 188
Her $0.006 188
Ipsos iSay $0.006 2,930
Klarna $0.006 2,930
LinkAja $0.006 188
Lydia $0.006 188
Marktplaats $0.006 188
Mera Gaon $0.006 188
Miravia $0.006 4,932
MotorkuX $0.006 2,932
myboost $0.006 2,930
Neocrypto $0.006 188
Neon $0.006 188
Ollis $0.006 2,930
Paybis $0.006 188
PlayerAuctions $0.006 2,930
Pockit $0.006 2,930
Potato Chat $0.006 188
Prakerja $0.006 188
Prenagen Club $0.006 188
Razer $0.006 188
RummyCircle $0.006 188
SBI Card $0.006 188
Servify $0.006 188
Shpock $0.006 188
SmartyPig $0.006 188
StockyDodo $0.006 188
Tata Neu $0.006 2,930
This Fate $0.006 188
tiketcom $0.006 188
ZUS Coffee $0.006 2,930
Viber $0.01 149,336
1688 $0.01 3,242
Papara $0.01 30,211
Adidas $0.01 4,519
Getir $0.01 4,521
Grindr $0.01 41,774
OkCupid $0.01 27,171
Dhani $0.01 18,056
Ola $0.01 26,626
Delivery Club $0.011 2,932
Twilio $0.011 4,932
Allegro $0.011 2,932
163СOM $0.011 2,932
FunPay $0.011 24,461
Linode $0.011 3,206
Casino/bet/gambling $0.011 6,932
CourseHero $0.011 2,932
Pinduoduo $0.011 2,932
RummyWealth $0.012 188
Siply $0.012 188
Foody $0.012 188
FreeChargeApp $0.012 188
kufarby $0.012 188
RummyCulture $0.012 188
GMX $0.012 6,930
Blizzard $0.013 34,827
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.015 43,677
Snapchat $0.015 28,818
bet365 $0.015 3,054
LinkedIn $0.017 125,220
KakaoTalk $0.019 125,170
JDcom $0.019 23,895
Jingdong $0.02 310
Douyu $0.02 3,519
Zomato $0.02 3,242
Skout $0.02 23,421
Dent $0.02 13,305
AOL $0.02 121,159
Deliveroo $0.02 27,776
Careem $0.02 27,017
HQ Trivia $0.02 15,519
MTS CashBack $0.02 3,054
OLX $0.02 29,304
Paysafecard $0.02 3,521
Clubhouse $0.02 28,120
BotIm $0.02 310
Bumble $0.02 133,379
CAIXA $0.02 7,521
Happn $0.02 117,145
CallApp $0.02 16,924
Dominos Pizza $0.02 13,473
Zoho $0.02 119,925
Золотая Корона $0.02 310
Nttgame $0.02 33,766
Wish $0.02 18,405
hily $0.02 36,239
noon $0.02 112,346
Grab $0.02 123,122
icq $0.02 18,869
CliQQ $0.02 15,801
Keybase $0.02 15,269
FreeNow $0.02 28,404
Alipay/Alibaba/1688 $0.025 132,737
TanTan $0.025 3,932
X (Twitter) $0.03 66,201
dodopizza $0.032 2,744
Yahoo Mail $0.033 150,234
foodpanda $0.036 30,893
Craigslist $0.036 29,506
Nike $0.036 37,080
Moneylion $0.036 4,333
WorldRemit $0.036 8,932
Bunq $0.036 6,930
BytePlus $0.038 15,156
Yalla $0.039 123,286
Naver $0.04 118,923
Tencent QQ $0.04 123,299
Astropay $0.04 23,327
Indomaret $0.04 3,932
Wolt $0.04 22,831
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,188
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Sixer $0.046 188
Netease $0.05 21,239
Eyecon $0.05 16,466
Upwork $0.05 25,331
NMI $0.052 2,000+
Chispa $0.053 28,489
Railone $0.053 1
99app $0.054 8,932
Badoo $0.056 3,023
Skype $0.059 6,932
OfferUp $0.059 3,211
GoogleVoice $0.06 3,211
BIGO LIVE $0.06 119,123
Baidu $0.06 68,638
СушиВёсла $0.06 2,742
Womply $0.064 2,000+
Feeld $0.064 3,242
Subito $0.065 4,935
Alchemy $0.065 188
Brevo $0.065 2,930
Grailed $0.065 6,930
LINE $0.07 54,049
Paysend $0.07 7,211
Rebtel $0.07 121,264
Zalo $0.071 7,211
IRCTC $0.071 5,932
Foodora $0.071 6,930
JivoMart $0.071 5,933
Hepsiburadacom $0.075 8,932
Temu $0.075 8,931
Ubisoft $0.075 6,930
WinzoGame $0.076 5,932
ВкусВилл $0.077 2,744
PciPay $0.078 188
Yemeksepeti $0.078 2,932
Poshmark $0.078 4,211
Rapido $0.079 188
Weibo $0.08 29,712
Zupee $0.08 4,932
Cloud Manager $0.08 22,725
Hopi $0.082 4,932
Payoneer $0.083 6,932
Trip $0.083 8,932
Xiaomi $0.083 6,932
Freelancer $0.083 7,211
Depop $0.085 2,932
Яндекс $0.086 7,054
IFood $0.088 4,932
Myntra $0.088 2,932
Dream11 $0.089 4,932
Proton Mail $0.089 7,211
Flipkart $0.089 5,744
Avito $0.1 2,742
ДругВокруг $0.1 2,744
Lenta $0.1 3,023
Верный $0.1 2,744
Betfair $0.1 2,744
cryptocom $0.1 7,211
Walmart $0.1 11,937
СпортМастер $0.102 2,744
Самокат $0.102 2,744
Sokolov $0.102 2,742
WestStein $0.102 2,744
24betting $0.102 2,744
Spincrush $0.105 2,000+
GoFundMe $0.106 3,241
my jio $0.106 1,000+
OffGamers $0.111 41,730
BitClout $0.112 4,932
Venmo $0.112 3,211
Eneba $0.112 8,932
IVI $0.112 9,117
EscapeFromTarkov $0.112 4,742
Rambler $0.112 3,904
Ankama $0.118 4,188
Airbnb $0.12 28,024
Lazada $0.12 3,932
Mail.ru $0.12 3,054
СберМегаМаркет $0.126 2,742
Citymobil $0.136 12,540
Pivko24 $0.148 12,345
Wink $0.148 4,744
Магнит.Маркет $0.153 2,744
hh $0.159 2,744
Lamoda $0.159 3,023
LUKOIL-AZS $0.159 2,744
Tatneft $0.159 2,744
Dostavista $0.159 3,023
PaddyPower $0.159 3,211
RuTube $0.159 3,211
Michat $0.16 18,241
Wildberries $0.171 3,744
Wise $0.177 7,210
Şikayet var $0.177 4,932
Betano $0.177 6,933
VFS GLOBAL $0.177 4,188
Shopee $0.18 79,177
paycell $0.18 23,976
SneakersnStuff $0.18 13,214
Вконтакте $0.19 14,245
Ozon $0.218 3,744
Coinbase $0.23 4,333
Buff.163 $0.23 658
Probo $0.23 16,118
Google Messages $0.25 9,191
МВидео $0.277 3,218
Одноклассники $0.277 3,744
Лэтуаль $0.289 10,953
Taobao $0.295 3,521
1xBet $0.38 3,242
SamsungShop $0.383 3,211
Магнит $0.395 2,744
Вкусно и Точка $0.418 3,743
Детский мир $0.43 1,000+
Букмекерские $0.43 9,360
Банки $0.43 1,000+
Paytm $0.471 126,767
fiverr $0.484 7,210
RegRu $0.642 4,744
Kwai $0.69 3,211
KFC $0.69 11,671
McDonalds $0.69 6,932
Bilibili $0.69 2,932
Dundle $0.69 3,211
AliExpress $0.69 3,211
Alibaba $0.69 2,930
Vinted $0.76 23,720
FarPost $1.806 13,262
Drom $1.9 4,744
BlaBlaCar $2.042 4,744
Mamba, MeetMe $2.089 6,957
Beget $2.559 9,683
Metro $2.559 4,743
Megogo $2.559 4,744
urent/jet/RuSharing $2.559 4,744
Sravni $2.559 10,775

استقبال الكود على رقم تشيلي المؤقت

الرمز الذي يصل على رقم تشيلي مؤقت هو كود تحقق نصي قصير، يظهر مباشرة في صفحة الطلب بعد اختيار الخدمة ودفع قيمتها، دون الحاجة لتركيب الرقم على جهاز أو شريحة حقيقية. يُستخدم الرقم بمفتاح +56 لعملية واحدة فقط، وهو مناسب لمن يحتاج رقم مؤقت لاستقبال الرسائل لمرة واحدة فقط. أكثر خدمة يُشترى الرقم من أجلها هي Ticketmaster، وتصل الرموز أيضًا بثقة على Tango, Truecaller, Discord. تغطي هذه الأرقام 429 خدمة بأسعار تبدأ من $0.006، بواقع 77,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي.

تشيلي على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 77,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #10
  • أرقام Multi-SMS لـ 417 خدمة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في تشيلي: Tango, Truecaller, Discord
  • الأكثر شراءً: Ticketmaster
  • 341 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تشيلي تبدأ بـ +56. رمز الدولة: CL.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تشيلي — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
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متى يفيد رقم تشيلي مع الكود

من يريد حجز تذاكر عبر Ticketmaster بحساب منفصل عن رقمه المعتاد، أو فتح سيرفر جديد على Discord دون كشف رقمه الأساسي، أو حتى تجربة تطبيق Tango بمعزل عن الاستخدام اليومي، يجد في ارقام تشيلي مؤقتة حلًا سريعًا لكل من هذه الحالات. القاعدة بسيطة: يُنظر إلى الخدمة التي تصل رسائلها دون تعثر على أرقام كل دولة، لا إلى اسم الدولة نفسها؛ ورقم تشيلي هنا يجمع Ticketmaster وTango, Truecaller, Discord ضمن هذه الفئة، وهو ما يرجّح اختياره متى كانت خدمتك من بينها.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.02 عبر 429 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

429 خدمة اليوم، بما في ذلك Tango ($0.006), Twitch ($0.006), Oppo ($0.006).

رمز الهاتف لدولة تشيلي هو +56. رمز الدولة: CL.

التحقق حسب الخدمة في تشيلي

رقم وهمي لـ Ticketmaster $0.062 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.05 رقم مؤقت لـ imo $0.025 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.015 رقم وهمي لـ RedBook $0.06 رقم وهمي لـ Claude (Anthropic) $0.02 رقم مؤقت لـ Uber $0.01 رقم مؤقت لـ Mercado $0.012 رقم وهمي لـ TRUTH SOCIAL $0.09 رقم وهمي لـ Spotify $0.031 رقم وهمي لـ eBay $0.04 رقم مؤقت لـ Revolut $0.02 رقم وهمي لـ Steam $0.01 رقم مؤقت لـ Bolt $0.015 رقم وهمي لـ Hinge $0.059 رقم وهمي لـ Apple ID $0.32 رقم وهمي لـ Alfa $0.006 رقم مؤقت لـ premium.one $0.006 رقم وهمي لـ PicPay $0.006 رقم وهمي لـ Zhihu $0.006

دول شائعة أخرى

رقم تايلاند مؤقت رقم كولومبيا مع الكود رقم الولايات المتحدة VIP مؤقت رقم كندا مع الكود رقم الكاميرون مؤقت رقم الهند مؤقت رقم فرنسا مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم باكستان مؤقت رقم تيمور الشرقية مع الكود

اختر الدولة

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