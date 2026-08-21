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رقم مؤقت من غامبيا مع الكود (+220)

أرقام غامبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من غامبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 221 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 221 خدمة 200K+ رقم 10 تفعيل خلال 30 يوماً +220 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في غامبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
3024 قطعة

$0.377

Whatsapp
2000 قطعة

$0.35

Вконтакте
1000 قطعة

$0.4

Alibaba
1000 قطعة

$0.642

1688
307 قطعة

$0.183

1хbet
396 قطعة

$2.536

32red
356 قطعة

$0.348

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
234 قطعة

$0.089

99app
216 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.3

Adidas
518 قطعة

$0.183

Airbnb
1000 قطعة

$0.606

Akudo
162 قطعة

$0.089

Akulaku
162 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.089

Algida
216 قطعة

$0.089

AliExpress
6182 قطعة

$0.159

Alipay/Alibaba/1688
6487 قطعة

$0.348

Amazon
3002 قطعة

$0.117

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في غامبيا يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6263، الوسيط $0.312) عبر 221 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 72
$0.20 – $0.50 71
أكثر من $0.50 69
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.35 2,000+
Telegram $0.377 3,024
Google (Gmail / YouTube) $0.153 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 1,000+
KakaoTalk $0.062 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,000+
Kwai $0.065 469
Zupee $0.077 324
eBay $0.079 1,000+
Uber $0.079 2,000+
PciPay $0.079 1,000+
Dream11 $0.089 468
Poshmark $0.089 437
Gojek $0.089 469
Delivery Club $0.089 252
LoveLocal $0.089 342
99app $0.089 216
My11Circle $0.089 194
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 547
DewuPoison $0.089 126
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 270
Likee $0.089 547
MEGA $0.089 270
Taikang $0.089 108
TenChat $0.089 234
Twilio $0.089 414
Ximalaya $0.089 234
WinzoGame $0.089 180
Akudo $0.089 162
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 216
Rush $0.089 180
Swiggy $0.089 820
IVI $0.089 144
Meesho $0.089 615
Paytm $0.089 216
99acres $0.089 234
MobiKwik $0.089 198
BLIBLI $0.089 162
Linode $0.089 378
Temu $0.089 468
Alfa $0.089 198
EscapeFromTarkov $0.089 126
CourseHero $0.089 126
Pinduoduo $0.089 252
my jio $0.089 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Amazon $0.107 3,002
PGbonus $0.112 356
Baidu $0.112 4,735
Facebook $0.12 4,002
LightChat $0.124 275
Signal $0.124 1,149
TradingView $0.124 372
Bumble $0.124 453
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,000+
Mail.ru $0.136 90
KuCoinPlay $0.136 275
Metro $0.148 356
AliExpress $0.159 6,182
X (Twitter) $0.16 1,000+
Grab $0.171 1,000+
Viber $0.18 4,000
1688 $0.183 307
Adidas $0.183 518
DiDi $0.183 1,000+
GroupMe $0.195 372
Ozon $0.206 1
Hermes $0.206 226
kolesa.kz $0.206 1
Instagram (Threads) $0.209 4,004
Taobao $0.23 1,214
BitClout $0.242 388
Clubhouse $0.242 855
Dundle $0.242 421
Happn $0.242 7,529
Discord $0.253 1,000+
GoogleVoice $0.265 1,000+
Lazada $0.265 502
IRCTC $0.265 820
Justdating $0.265 90
Şikayet var $0.265 1
Douyu $0.277 275
IFood $0.277 291
Zalo $0.277 1,000+
Hepsiburadacom $0.277 275
Weibo $0.277 9,633
MPL $0.289 1
Naver $0.3 1,000+
LINE $0.3 1,000+
AOL $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
Zomato $0.312 324
imo $0.312 1,000+
premium.one $0.312 291
Tango $0.312 615
Rediffmail $0.312 126
Nike $0.324 1,000+
Getir $0.324 8,309
Trendyol $0.324 388
Hezzl $0.324 1,000+
Carousell $0.336 180
ChatGPT (OpenAI) $0.344 3,000
Alipay/Alibaba/1688 $0.348 9,578
Quipp $0.348 372
32red $0.348 356
OfferUp $0.348 1
Yahoo Mail $0.359 1,000+
Deliveroo $0.359 1,000+
Apple ID $0.359 1,000+
IQOS $0.359 547
Trip $0.359 342
Akulaku $0.359 162
Rambler $0.359 126
Blued $0.371 90
PicPay $0.371 81
Paxful $0.371 1
Glovo $0.371 340
Bolt $0.383 1,000+
fiverr $0.383 502
Netflix $0.395 1,000+
Вконтакте $0.4 1,000+
foodpanda $0.406 1,000+
Zoho $0.43 1,000+
Wish $0.43 1,035
TikTok (Douyin) $0.442 1,000+
Yemeksepeti $0.442 1,062
Vinted $0.453 1,000+
TanTan $0.453 1,305
Snapchat $0.465 1,000+
Grindr $0.477 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
OLX $0.489 1,000+
LinkedIn $0.489 1,000+
Ticketmaster $0.489 1,000+
Steam $0.5 1,000+
McDonalds $0.5 1,000+
RedBook $0.512 385
Skout $0.524 1,000+
OffGamers $0.548 1,000+
GG $0.548 126
icq $0.548 1,130
HQ Trivia $0.559 754
Wildberries $0.559 90
Skype $0.571 414
Одноклассники $0.583 504
Airbnb $0.606 1,000+
Nttgame $0.606 1,000+
hily $0.618 1,000+
Alibaba $0.642 1,000+
Tosla $0.653 1
Yubo $0.653 90
Eneba $0.653 90
Mamba, MeetMe $0.712 126
BlaBlaCar $0.736 1,672
Papara $0.748 1,000+
Shopee $0.759 1,000+
RegRu $0.759 252
Wolt $0.759 1,000+
Careem $0.795 1,000+
CAIXA $0.795 342
Keybase $0.795 124
KFC $0.806 388
PayPal $0.842 1,000+
Twitch $0.924 1,000+
Truecaller $0.924 2,074
WeChat $0.948 1,000+
Proton Mail $0.948 1,494
أي خدمة أخرى $0.971 2,749
Potato $0.983 180
Coinbase $1.006 1,376
GoFundMe $1.171 8,341
Wise $1.218 252
Mercari $2.465 270
1xBet $2.536 396
Dent $2.536 486
Badoo $2.536 486
Beget $2.536 162
DANA $2.536 270
Drom $2.536 468
4Fun $2.536 90
Monese $2.536 396
OkCupid $2.536 396
OVO $2.536 252
Paysafecard $2.536 270
Revolut $2.536 288
Stormgain $2.536 288
Tokopedia $2.536 288
Zhihu $2.536 162
Bilibili $2.536 288
Venmo $2.536 216
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 324
urent/jet/RuSharing $2.536 252
FarPost $2.536 144
Oppo $2.536 162
DoorDash $2.536 360
米画师Mihuashi $2.536 126
Sravni $2.536 126
Fruitz $2.536 162
Uplay $2.536 126
Leboncoin $2.536 360
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198

غامبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 10
  • أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في غامبيا: WhatsApp
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 58 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام غامبيا تبدأ بـ +220. رمز الدولة: GM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر غامبيا — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.312 عبر 221 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

221 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة غامبيا هو +220. رمز الدولة: GM.

التحقق حسب الخدمة في غامبيا

رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.153 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.062 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Kwai $0.065 رقم وهمي لـ Zupee $0.077 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ eBay $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ Swiggy $0.089 رقم وهمي لـ Meesho $0.089

دول شائعة أخرى

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