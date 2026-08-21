رقم مؤقت من غامبيا مع الكود (+220)
أرقام غامبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من غامبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 221 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في غامبيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.377
$0.35
$0.4
$0.642
$0.183
$2.536
$0.348
$2.536
$0.089
$0.089
$0.3
$0.183
$0.606
$0.089
$0.359
$0.089
$0.089
$0.159
$0.348
$0.117
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في غامبيا يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6263، الوسيط $0.312) عبر 221 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.35
|2,000+
|Telegram
|$0.377
|3,024
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.153
|1,000+
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|Kwai
|$0.065
|469
|✓
|Zupee
|$0.077
|324
|✓
|eBay
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|2,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Dream11
|$0.089
|468
|✓
|Poshmark
|$0.089
|437
|✓
|Gojek
|$0.089
|469
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|252
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|342
|✓
|99app
|$0.089
|216
|✓
|My11Circle
|$0.089
|194
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|547
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|126
|✓
|Huya
|$0.089
|162
|✓
|iQIYI
|$0.089
|270
|✓
|Likee
|$0.089
|547
|✓
|MEGA
|$0.089
|270
|✓
|Taikang
|$0.089
|108
|✓
|TenChat
|$0.089
|234
|✓
|Twilio
|$0.089
|414
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|234
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|180
|✓
|Akudo
|$0.089
|162
|✓
|Coindcx
|$0.089
|180
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|Rush
|$0.089
|180
|✓
|Swiggy
|$0.089
|820
|✓
|IVI
|$0.089
|144
|✓
|Meesho
|$0.089
|615
|✓
|Paytm
|$0.089
|216
|✓
|99acres
|$0.089
|234
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|198
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|162
|✓
|Linode
|$0.089
|378
|✓
|Temu
|$0.089
|468
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.089
|126
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|252
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Amazon
|$0.107
|3,002
|✓
|PGbonus
|$0.112
|356
|✓
|Baidu
|$0.112
|4,735
|✓
|$0.12
|4,002
|✓
|LightChat
|$0.124
|275
|✓
|Signal
|$0.124
|1,149
|✓
|TradingView
|$0.124
|372
|✓
|Bumble
|$0.124
|453
|✓
|noon
|$0.124
|1,000+
|✓
|Walmart
|$0.124
|1,000+
|✓
|Mail.ru
|$0.136
|90
|✓
|KuCoinPlay
|$0.136
|275
|✓
|Metro
|$0.148
|356
|✓
|AliExpress
|$0.159
|6,182
|✓
|X (Twitter)
|$0.16
|1,000+
|Grab
|$0.171
|1,000+
|✓
|Viber
|$0.18
|4,000
|✓
|1688
|$0.183
|307
|✓
|Adidas
|$0.183
|518
|✓
|DiDi
|$0.183
|1,000+
|✓
|GroupMe
|$0.195
|372
|✓
|Ozon
|$0.206
|1
|✓
|Hermes
|$0.206
|226
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|1
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.209
|4,004
|✓
|Taobao
|$0.23
|1,214
|✓
|BitClout
|$0.242
|388
|✓
|Clubhouse
|$0.242
|855
|✓
|Dundle
|$0.242
|421
|✓
|Happn
|$0.242
|7,529
|✓
|Discord
|$0.253
|1,000+
|✓
|GoogleVoice
|$0.265
|1,000+
|✓
|Lazada
|$0.265
|502
|✓
|IRCTC
|$0.265
|820
|✓
|Justdating
|$0.265
|90
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|1
|✓
|Douyu
|$0.277
|275
|✓
|IFood
|$0.277
|291
|✓
|Zalo
|$0.277
|1,000+
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.277
|275
|✓
|$0.277
|9,633
|✓
|MPL
|$0.289
|1
|✓
|Naver
|$0.3
|1,000+
|✓
|LINE
|$0.3
|1,000+
|✓
|AOL
|$0.3
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.3
|1,000+
|✓
|Zomato
|$0.312
|324
|✓
|imo
|$0.312
|1,000+
|✓
|premium.one
|$0.312
|291
|✓
|Tango
|$0.312
|615
|✓
|Rediffmail
|$0.312
|126
|✓
|Nike
|$0.324
|1,000+
|✓
|Getir
|$0.324
|8,309
|✓
|Trendyol
|$0.324
|388
|✓
|Hezzl
|$0.324
|1,000+
|✓
|Carousell
|$0.336
|180
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.344
|3,000
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.348
|9,578
|✓
|Quipp
|$0.348
|372
|✓
|32red
|$0.348
|356
|✓
|OfferUp
|$0.348
|1
|✓
|Yahoo Mail
|$0.359
|1,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,000+
|✓
|Apple ID
|$0.359
|1,000+
|✓
|IQOS
|$0.359
|547
|✓
|Trip
|$0.359
|342
|✓
|Akulaku
|$0.359
|162
|✓
|Rambler
|$0.359
|126
|✓
|Blued
|$0.371
|90
|✓
|PicPay
|$0.371
|81
|✓
|Paxful
|$0.371
|1
|✓
|Glovo
|$0.371
|340
|✓
|Bolt
|$0.383
|1,000+
|✓
|fiverr
|$0.383
|502
|✓
|Netflix
|$0.395
|1,000+
|✓
|Вконтакте
|$0.4
|1,000+
|foodpanda
|$0.406
|1,000+
|✓
|Zoho
|$0.43
|1,000+
|✓
|Wish
|$0.43
|1,035
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.442
|1,000+
|✓
|Yemeksepeti
|$0.442
|1,062
|✓
|Vinted
|$0.453
|1,000+
|✓
|TanTan
|$0.453
|1,305
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|Grindr
|$0.477
|1,000+
|✓
|Blizzard
|$0.489
|1,000+
|✓
|Craigslist
|$0.489
|1,000+
|✓
|OLX
|$0.489
|1,000+
|✓
|$0.489
|1,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.489
|1,000+
|✓
|Steam
|$0.5
|1,000+
|✓
|McDonalds
|$0.5
|1,000+
|✓
|RedBook
|$0.512
|385
|✓
|Skout
|$0.524
|1,000+
|✓
|OffGamers
|$0.548
|1,000+
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|icq
|$0.548
|1,130
|✓
|HQ Trivia
|$0.559
|754
|✓
|Wildberries
|$0.559
|90
|✓
|Skype
|$0.571
|414
|✓
|Одноклассники
|$0.583
|504
|✓
|Airbnb
|$0.606
|1,000+
|✓
|Nttgame
|$0.606
|1,000+
|✓
|hily
|$0.618
|1,000+
|✓
|Alibaba
|$0.642
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|1
|✓
|Yubo
|$0.653
|90
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.712
|126
|✓
|BlaBlaCar
|$0.736
|1,672
|✓
|Papara
|$0.748
|1,000+
|✓
|Shopee
|$0.759
|1,000+
|✓
|RegRu
|$0.759
|252
|✓
|Wolt
|$0.759
|1,000+
|✓
|Careem
|$0.795
|1,000+
|✓
|CAIXA
|$0.795
|342
|✓
|Keybase
|$0.795
|124
|✓
|KFC
|$0.806
|388
|✓
|PayPal
|$0.842
|1,000+
|✓
|Twitch
|$0.924
|1,000+
|✓
|Truecaller
|$0.924
|2,074
|✓
|$0.948
|1,000+
|✓
|Proton Mail
|$0.948
|1,494
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.971
|2,749
|✓
|Potato
|$0.983
|180
|✓
|Coinbase
|$1.006
|1,376
|✓
|GoFundMe
|$1.171
|8,341
|✓
|Wise
|$1.218
|252
|✓
|Mercari
|$2.465
|270
|✓
|1xBet
|$2.536
|396
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|Badoo
|$2.536
|486
|✓
|Beget
|$2.536
|162
|✓
|DANA
|$2.536
|270
|✓
|Drom
|$2.536
|468
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|Monese
|$2.536
|396
|✓
|OkCupid
|$2.536
|396
|✓
|OVO
|$2.536
|252
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|270
|✓
|Revolut
|$2.536
|288
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|288
|✓
|Zhihu
|$2.536
|162
|✓
|Bilibili
|$2.536
|288
|✓
|Venmo
|$2.536
|216
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|252
|✓
|FarPost
|$2.536
|144
|✓
|Oppo
|$2.536
|162
|✓
|DoorDash
|$2.536
|360
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Sravni
|$2.536
|126
|✓
|Fruitz
|$2.536
|162
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|Leboncoin
|$2.536
|360
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
صيغة الرقم
أرقام غامبيا تبدأ بـ +220. رمز الدولة: GM.
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الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.312 عبر 221 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة غامبيا هو +220. رمز الدولة: GM.