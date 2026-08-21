رقم وهمي مؤقت لـ Citymobil — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Citymobil أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Citymobil مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.03، وأرقام من 123 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Citymobil
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Citymobil تتراوح من $0.03 إلى $0.759 (المتوسط $0.1444، الوسيط $0.112) في 123 دولة. أرخص من 73% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 123 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|باكستان
|$0.03
|252
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.03
|198
|✓
|إيطاليا
|$0.066
|5,184
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.083
|2,000+
|✓
|الهند
|$0.089
|796
|✓
|الجزائر
|$0.089
|1,899
|✓
|أنغولا
|$0.089
|234
|✓
|هايتي
|$0.089
|234
|✓
|بيرو
|$0.089
|234
|✓
|مالاوي
|$0.089
|234
|✓
|بنما
|$0.089
|234
|✓
|باراغواي
|$0.089
|252
|✓
|الأردن
|$0.089
|234
|✓
|مالي
|$0.089
|363
|✓
|رواندا
|$0.089
|216
|✓
|قطر
|$0.089
|216
|✓
|ريونيون
|$0.089
|198
|✓
|بوتان
|$0.089
|198
|✓
|بوروندي
|$0.089
|254
|✓
|موريتانيا
|$0.089
|257
|✓
|الكويت
|$0.089
|253
|✓
|جزر المالديف
|$0.089
|216
|✓
|بربادوس
|$0.089
|216
|✓
|غامبيا
|$0.089
|234
|✓
|أفغانستان
|$0.089
|920
|✓
|أرمينيا
|$0.089
|252
|✓
|تشاد
|$0.089
|234
|✓
|البحرين
|$0.089
|216
|✓
|النرويج
|$0.089
|234
|✓
|قبرص
|$0.089
|270
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.089
|234
|✓
|مدغشقر
|$0.089
|159
|✓
|فنلندا
|$0.089
|274
|✓
|ألبانيا
|$0.089
|234
|✓
|بليز
|$0.089
|216
|✓
|ماكاو
|$0.089
|198
|✓
|آيسلندا
|$0.089
|216
|✓
|موزمبيق
|$0.1
|216
|✓
|نيبال
|$0.1
|234
|✓
|هندوراس
|$0.1
|504
|✓
|غانا
|$0.1
|504
|✓
|جامايكا
|$0.1
|432
|✓
|الغابون
|$0.1
|468
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|234
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.1
|608
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.1
|404
|✓
|غيانا
|$0.1
|396
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.1
|17,966
|✓
|غوادلوب
|$0.1
|396
|✓
|ليتوانيا
|$0.1
|576
|✓
|اليابان
|$0.1
|18,322
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|504
|✓
|أستراليا
|$0.1
|2,029
|✓
|بنغلاديش
|$0.112
|468
|✓
|إثيوبيا
|$0.112
|19,596
|✓
|مصر
|$0.112
|581
|✓
|نيجيريا
|$0.112
|505
|✓
|بوتسوانا
|$0.112
|432
|✓
|المكسيك
|$0.112
|6,894
|✓
|ميانمار
|$0.112
|4,065
|✓
|ليسوتو
|$0.112
|432
|✓
|الإكوادور
|$0.112
|504
|✓
|كينيا
|$0.112
|580
|✓
|كولومبيا
|$0.112
|12,729
|✓
|قيرغيزستان
|$0.112
|468
|✓
|الكاميرون
|$0.112
|598
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|434
|✓
|موريشيوس
|$0.112
|432
|✓
|أذربيجان
|$0.112
|504
|✓
|بنين
|$0.112
|552
|✓
|بلجيكا
|$0.112
|504
|✓
|الكونغو
|$0.112
|396
|✓
|ألمانيا
|$0.112
|14,477
|✓
|النيجر
|$0.112
|432
|✓
|المجر
|$0.112
|504
|✓
|ماليزيا
|$0.112
|504
|✓
|كمبوديا
|$0.112
|432
|✓
|أيرلندا
|$0.112
|638
|✓
|غواتيمالا
|$0.112
|432
|✓
|كوبا
|$0.112
|432
|✓
|جورجيا
|$0.112
|610
|✓
|جزر البهاما
|$0.112
|432
|✓
|بوليفيا
|$0.112
|578
|✓
|غرينادا
|$0.112
|432
|✓
|لاتفيا
|$0.112
|386
|✓
|ليبيريا
|$0.112
|504
|✓
|غينيا
|$0.112
|468
|✓
|جزر القمر
|$0.112
|396
|✓
|منغوليا
|$0.112
|540
|✓
|لبنان
|$0.112
|492
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|1,018
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بولندا
|$0.118
|2,910
|✓
|النمسا
|$0.118
|2,066
|✓
|تشيلي
|$0.136
|4,742
|✓
|إندونيسيا
|$0.142
|12,510
|✓
|كندا
|$0.142
|3,934
|✓
|نيوزيلندا
|$0.178
|30
|✓
|فرنسا
|$0.195
|2,715
|✓
|العراق
|$0.195
|1,748
|✓
|هولندا
|$0.195
|9,795
|✓
|بلغاريا
|$0.206
|1,157
|✓
|البرتغال
|$0.206
|1,707
|✓
|رومانيا
|$0.206
|850
|✓
|اليونان
|$0.206
|1,078
|✓
|كرواتيا
|$0.206
|1,056
|✓
|تنزانيا
|$0.209
|120
|✓
|عُمان
|$0.242
|234
|✓
|إسرائيل
|$0.253
|2,332
|✓
|الفلبين
|$0.265
|11,242
|✓
|كازاخستان
|$0.277
|2,052
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,065
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|أوزبكستان
|$0.313
|1,066
|✓
|المغرب
|$0.359
|1,364
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.404
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.422
|1
|✓
|تونس
|$0.422
|120
|✓
|توغو
|$0.422
|65
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.5
|8
|✓
|إستونيا
|$0.63
|731
|✓
|البرازيل
|$0.759
|10,751
|✓
Citymobil على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 123 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Citymobil — ابتداءً من $0.03.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.03 إلى $0.759 — الوسيط $0.112 في 123 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
210K+ رقم في 123 دولة.