رقم وهمي مؤقت لـ Cash App — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Cash App أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Cash App مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 59 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Cash App
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Cash App تتراوح من $0.006 إلى $29.818 (المتوسط $0.9853، الوسيط $0.408) في 59 دولة. أرقام Multi-SMS في 59 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الأرجنتين
|$0.006
|171
|✓
|كولومبيا
|$0.006
|2,719
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|308
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|9,510
|✓
|تشيلي
|$0.006
|188
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|122
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.069
|67,191
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|581
|✓
|بولندا
|$0.179
|62
|✓
|كندا
|$0.19
|1,134
|✓
|تنزانيا
|$0.209
|120
|✓
|ميانمار
|$0.218
|3,633
|✓
|نيوزيلندا
|$0.222
|27
|✓
|لبنان
|$0.231
|24
|✓
|منغوليا
|$0.232
|36
|✓
|جورجيا
|$0.242
|6
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.256
|32
|✓
|كازاخستان
|$0.258
|1,066
|✓
|إسرائيل
|$0.268
|1,842
|✓
|أستراليا
|$0.268
|12
|✓
|هولندا
|$0.291
|7,231
|✓
|البرازيل
|$0.311
|134
|✓
|إثيوبيا
|$0.404
|90
|✓
|أوزبكستان
|$0.404
|1,066
|✓
|الكاميرون
|$0.404
|22
|✓
|مالي
|$0.404
|111
|✓
|العراق
|$0.404
|1,496
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.404
|5
|✓
|نيجيريا
|$0.408
|1
|✓
|مدغشقر
|$0.408
|51
|✓
|الجزائر
|$0.411
|1,629
|✓
|مصر
|$0.411
|41
|✓
|سريلانكا
|$0.422
|1
|✓
|تونس
|$0.422
|120
|✓
|توغو
|$0.422
|65
|✓
|الكويت
|$0.422
|1
|✓
|بوليفيا
|$0.422
|2
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.49
|1,200
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.5
|8
|✓
|رومانيا
|$0.759
|44
|✓
|كرواتيا
|$0.759
|35
|✓
|فرنسا
|$0.783
|16,091
|✓
|المغرب
|$0.844
|769
|✓
|إستونيا
|$0.848
|239
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.929
|120
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.929
|4
|✓
|أفغانستان
|$0.929
|668
|✓
|سيراليون
|$0.929
|2
|✓
|سلوفينيا
|$0.929
|15
|✓
|زيمبابوي
|$0.938
|2
|✓
|بنين
|$0.944
|12
|✓
|جنوب السودان
|$0.951
|1
|✓
|بيلاروسيا
|$0.977
|2
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.977
|50
|✓
|موريتانيا
|$0.977
|23
|✓
|فنلندا
|$0.977
|4
|✓
|زامبيا
|$1.064
|48
|✓
|بوروندي
|$1.064
|2
|✓
|اليابان
|$29.818
|2,000+
|✓
رمز تحقق Cash App عبر رقم مؤقت
يرسل Cash App رمز تحقق مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية قصيرة عند تسجيل الدخول أو إضافة رقم جديد، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند التأخر. تتعامل الخدمة بحساسية مع الأرقام الأمريكية تحديدا وتربط التفعيل بإجراءات تحقق من الهوية، ولهذا يلجأ كثيرون إلى رقم مؤقت Cash App بدل رقمهم الشخصي عند استقبال رمز التحقق لأول مرة. عبر تايجر إس إم إس يصل الرمز مباشرة على الصفحة، والسعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 59 دولة.
Cash App على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 59 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Cash App — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم أمريكي لتفعيل Cash App بنجاح
يناسب رقم Cash App مع الكود من يسجل حسابا جديدا دون كشف رقمه الشخصي لتطبيق مالي، ومن يريد تجربة الخدمة قبل ربطها برقم دائم يستخدمه يوميا في إدارة أمواله. بما أن Cash App تتحقق من الأرقام الأمريكية تحديدا مع إجراءات هوية صارمة، فإن رفض رقم من دولة أخرى أو من نوع الاتصال عبر الإنترنت أمر متوقع ولا يعني خطأ في الخطوات؛ الحل هو اختيار رقم مؤقت لـ Cash App من الولايات المتحدة تحديدا عند التفعيل، فتزداد فرصة قبول الرمز من أول محاولة دون إعادة الطلب أكثر من مرة.