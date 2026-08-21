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رقم وهمي مؤقت لـ Cash App — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Cash App أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Cash App مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 59 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 59 دولة 120K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Cash App
122189

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Cash App

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1200 قطعة

$0.515

كندا
1134 قطعة

$0.192

كولومبيا
2719 قطعة

$0.006

أستراليا
12 قطعة

$0.268

أفغانستان
668 قطعة

$0.929

ألمانيا
581 قطعة

$0.118

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.404

أوكرانيا
122 قطعة

$0.055

إثيوبيا
90 قطعة

$0.404

إستونيا
239 قطعة

$0.971

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Cash App تتراوح من $0.006 إلى $29.818 (المتوسط $0.9853، الوسيط $0.408) في 59 دولة. أرقام Multi-SMS في 59 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 كولومبيا $0.006 إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 الأرجنتين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 5
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 21
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الأرجنتين $0.006 171
كولومبيا $0.006 2,719
إيطاليا $0.006 308
إندونيسيا $0.006 9,510
تشيلي $0.006 188
أوكرانيا $0.055 122
المملكة المتحدة $0.069 67,191
ألمانيا $0.118 581
بولندا $0.179 62
كندا $0.19 1,134
تنزانيا $0.209 120
ميانمار $0.218 3,633
نيوزيلندا $0.222 27
لبنان $0.231 24
منغوليا $0.232 36
جورجيا $0.242 6
جمهورية التشيك $0.256 32
كازاخستان $0.258 1,066
إسرائيل $0.268 1,842
أستراليا $0.268 12
هولندا $0.291 7,231
البرازيل $0.311 134
إثيوبيا $0.404 90
أوزبكستان $0.404 1,066
الكاميرون $0.404 22
مالي $0.404 111
العراق $0.404 1,496
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.404 5
نيجيريا $0.408 1
مدغشقر $0.408 51
الجزائر $0.411 1,629
مصر $0.411 41
سريلانكا $0.422 1
تونس $0.422 120
توغو $0.422 65
الكويت $0.422 1
بوليفيا $0.422 2
الولايات المتحدة $0.49 1,200
جنوب أفريقيا $0.5 8
رومانيا $0.759 44
كرواتيا $0.759 35
فرنسا $0.783 16,091
المغرب $0.844 769
إستونيا $0.848 239
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.929 120
الجمهورية العربية السورية $0.929 4
أفغانستان $0.929 668
سيراليون $0.929 2
سلوفينيا $0.929 15
زيمبابوي $0.938 2
بنين $0.944 12
جنوب السودان $0.951 1
بيلاروسيا $0.977 2
بوركينا فاسو $0.977 50
موريتانيا $0.977 23
فنلندا $0.977 4
زامبيا $1.064 48
بوروندي $1.064 2
اليابان $29.818 2,000+

رمز تحقق Cash App عبر رقم مؤقت

يرسل Cash App رمز تحقق مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية قصيرة عند تسجيل الدخول أو إضافة رقم جديد، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند التأخر. تتعامل الخدمة بحساسية مع الأرقام الأمريكية تحديدا وتربط التفعيل بإجراءات تحقق من الهوية، ولهذا يلجأ كثيرون إلى رقم مؤقت Cash App بدل رقمهم الشخصي عند استقبال رمز التحقق لأول مرة. عبر تايجر إس إم إس يصل الرمز مباشرة على الصفحة، والسعر يبدأ من $0.006 مع تغطية 59 دولة.

Cash App على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 59 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Cash App — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

رقم أمريكي لتفعيل Cash App بنجاح

يناسب رقم Cash App مع الكود من يسجل حسابا جديدا دون كشف رقمه الشخصي لتطبيق مالي، ومن يريد تجربة الخدمة قبل ربطها برقم دائم يستخدمه يوميا في إدارة أمواله. بما أن Cash App تتحقق من الأرقام الأمريكية تحديدا مع إجراءات هوية صارمة، فإن رفض رقم من دولة أخرى أو من نوع الاتصال عبر الإنترنت أمر متوقع ولا يعني خطأ في الخطوات؛ الحل هو اختيار رقم مؤقت لـ Cash App من الولايات المتحدة تحديدا عند التفعيل، فتزداد فرصة قبول الرمز من أول محاولة دون إعادة الطلب أكثر من مرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $29.818 — الوسيط $0.408 في 59 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Colombia ($0.006), Italy ($0.006)

120K+ رقم في 59 دولة.

رقم Cash App حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.069 رقم بولندا مع الكود $0.179 رقم تنزانيا مؤقت $0.209 رقم ميانمار مع الكود $0.218 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.222 رقم لبنان مع الكود $0.231 رقم منغوليا مع الكود $0.232 رقم جورجيا مع الكود $0.242 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.256 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم إسرائيل مع الكود $0.268 رقم هولندا مع الكود $0.291 رقم البرازيل مؤقت $0.311 رقم العراق مؤقت $0.404 رقم مالي مؤقت $0.404 رقم الكاميرون مع الكود $0.404 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكود $0.404 رقم مدغشقر مؤقت $0.408 رقم نيجيريا مؤقت $0.408 رقم الجزائر مع الكود $0.411

شائع إلى جانب Cash App

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