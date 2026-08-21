رقم أمريكي لتفعيل Cash App بنجاح

يناسب رقم Cash App مع الكود من يسجل حسابا جديدا دون كشف رقمه الشخصي لتطبيق مالي، ومن يريد تجربة الخدمة قبل ربطها برقم دائم يستخدمه يوميا في إدارة أمواله. بما أن Cash App تتحقق من الأرقام الأمريكية تحديدا مع إجراءات هوية صارمة، فإن رفض رقم من دولة أخرى أو من نوع الاتصال عبر الإنترنت أمر متوقع ولا يعني خطأ في الخطوات؛ الحل هو اختيار رقم مؤقت لـ Cash App من الولايات المتحدة تحديدا عند التفعيل، فتزداد فرصة قبول الرمز من أول محاولة دون إعادة الطلب أكثر من مرة.