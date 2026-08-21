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رقم وهمي مؤقت لـ Instagram (Threads) — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Instagram (Threads) أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Instagram (Threads) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.017، وأرقام من 194 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.017 194 دولة 3.4M+ رقم 300,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #3 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Instagram (Threads)
3368002

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Instagram (Threads)

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
91284 قطعة

$0.042

اليابان
أفضل تسليم
5676 قطعة

$0.404

الولايات المتحدة VIP
أفضل تسليم
3143 قطعة

$0.15

نيوزيلندا
2027 قطعة

$0.15

الفلبين
170220 قطعة

$0.044

فرنسا
142439 قطعة

$0.081

كوريا الجنوبية
1000 قطعة

$0.051

بولندا
228733 قطعة

$0.082

صربيا
1000 قطعة

$0.062

المملكة المتحدة
179946 قطعة

$0.048

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Instagram (Threads) تتراوح من $0.017 إلى $1 (المتوسط $0.1061، الوسيط $0.062) في 194 دولة. أرخص من 85% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 134 دولة.

الأرخص اليوم: جورجيا $0.017 إندونيسيا $0.018 جنوب أفريقيا $0.02 فنزويلا $0.02 البرازيل $0.025

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 72
$0.05 – $0.20 101
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الفلبين $0.044 170,220
البرازيل $0.025 14,428
الولايات المتحدة $0.035 91,284
المملكة المتحدة $0.039 179,946
إندونيسيا $0.018 383,780
كولومبيا $0.04 288,434
جنوب أفريقيا $0.02 16,397
المكسيك $0.05 10,855
فرنسا $0.046 142,439
تشيلي $0.035 137,887
المغرب $0.04 8,803
الهند $0.05 9,703
نيجيريا $0.049 6,239
البرتغال $0.047 7,024
ليبيريا $0.04 7,007
زامبيا $0.05 1,001
بولندا $0.067 228,733
مصر $0.04 17,162
تونس $0.048 6,327
إيران $0.121 4,004
كينيا $0.039 9,436
تنزانيا $0.04 15,836
الولايات المتحدة VIP $0.143 3,143
العراق $0.097 7,730
باكستان $0.04 10,050
اليابان $0.191 5,676
تايلاند $0.048 11,510
إسبانيا $0.078 7,147
صربيا $0.062 1,000+
الكاميرون $0.04 11,325
فيتنام $0.04 7,470
موزمبيق $0.05 6,536
ألمانيا $0.045 13,696
غانا $0.056 6,101
نيوزيلندا $0.15 2,027
أوزبكستان $0.041 1,963
جورجيا $0.017 7,030
مالاوي $0.039 3,072
بيرو $0.05 4,002
اليمن $0.071 18,635
هولندا $0.051 15,137
سريلانكا $0.04 1,000+
بنغلاديش $0.04 4,000
إيطاليا $0.043 516,749
الجزائر $0.043 7,691
السودان $0.14 4,012
لاوس $0.054 8,002
هايتي $0.085 6,269
رومانيا $0.045 5,853
هندوراس $0.045 1,000+
مدغشقر $0.075 14,628
غينيا $0.051 13,035
أوكرانيا $0.03 8,398
تركيا $0.059 7,720
الإمارات العربية المتحدة $0.05 6,032
عُمان $0.048 1,000+
النمسا $0.063 5,964
بوتسوانا $0.045 5,010
هونغ كونغ $0.13 3,000
إثيوبيا $0.042 5,100
سيراليون $0.05 7,052
باراغواي $0.04 1,000+
توغو $0.04 10,191
رواندا $0.048 1,000+
الإكوادور $0.043 5,004
غواتيمالا $0.039 4,000
أوروغواي $0.048 1,000+
الأرجنتين $0.036 35,112
كندا $0.025 46,077
جمهورية التشيك $0.043 4,407
الكونغو $0.09 5,085
جنوب السودان $0.075 4,000
أنغولا $0.05 1,000+
اليونان $0.04 7,172
بلغاريا $0.045 4,513
ميانمار $0.044 110,063
أفغانستان $0.045 5,720
منغوليا $0.045 2,036
جمهورية مولدوفا $0.056 3,014
بلجيكا $0.094 2,231
الغابون $0.043 5,000
أيرلندا $0.17 2,038
إستونيا $0.115 2,303
زيمبابوي $0.025 6,016
ليبيا $0.13 2,000+
سويسرا $0.051 7,784
كوبا $0.05 4,002
كازاخستان $0.039 6,884
قيرغيزستان $0.039 5,644
مالي $0.05 10,626
سوازيلاند $0.089 4
بوليفيا $0.1 3
كمبوديا $0.061 6,047
موريشيوس $0.15 7,403
السعودية $0.105 43,444
أرمينيا $0.044 3,008
جزر سليمان $0.062 1,000+
أوغندا $0.19 5,079
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.039 3,004
نيبال $0.111 6,343
بنين $0.043 6,011
بوركينا فاسو $0.138 2,042
الكويت $0.048 1,002
السويد $0.062 1,427
جزر البهاما $0.183 4,044
النيجر $0.187 8,709
ماليزيا $0.056 221,580
الكونغو (الديمقراطية) $0.079 6,072
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.067 2,122
طاجيكستان $0.039 4,008
ناميبيا $0.138 1,000+
كرواتيا $0.16 2,312
جامايكا $0.196 10,575
سنغافورة $0.112 2,148
ساموا $0.06 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.075 5,760
ترينيداد وتوباغو $0.183 2,035
ليسوتو $0.195 2,000+
تيمور الشرقية $0.04 2,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.1 3,000
سيشل $0.12 1,000+
غينيا بيساو $0.194 1,000+
تركمانستان $0.12 1,000+
دومينيكا $0.183 1,000+
غوادلوب $0.195 2,000+
أستراليا $0.24 5,005
لاتفيا $0.055 1,000+
إسرائيل $0.089 3,297
ليتوانيا $0.126 1,020
السنغال $0.153 4,105
مقدونيا $0.17 1,000+
غيانا $0.199 6,155
جزر المالديف $0.2 2,000+
فنزويلا $0.02 5,546
بوتان $0.05 1,000+
كوريا الجنوبية $0.051 1,000+
قبرص $0.085 3,000
نيكاراغوا $0.138 4,024
الرأس الأخضر $0.138 1
كوستاريكا $0.149 1,000+
المجر $0.15 6,872
غينيا الاستوائية $0.16 1,000+
ألبانيا $0.173 2,000+
النرويج $0.177 1,000+
السلفادور $0.196 3,024
جزر القمر $0.196 9,688
تونغا $0.039 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.039 1,000+
ليختنشتاين $0.039 1,000+
فانواتو $0.039 1,000+
أندورا $0.039 2,000+
كيريباتي $0.039 1,000+
North Korea $0.039 1,000+
ناورو $0.039 1,000+
بالاو $0.039 1,000+
سان مارينو $0.039 1,000+
توفالو $0.039 1,000+
سلوفينيا $0.044 2,108
كوسوفو $0.059 1,000+
فنلندا $0.067 9
جزر مارشال $0.089 1
أنتيغوا وبربودا $0.096 1,000+
الدنمارك $0.118 2,172
بروناي دار السلام $0.13 2,299
ماكاو $0.13 379
فلسطين $0.135 1,000+
لبنان $0.138 9,264
بنما $0.15 3,002
فيجي $0.152 8,776
بوروندي $0.183 9,503
موريتانيا $0.185 6,052
الجمهورية العربية السورية $0.19 9,097
أنغيلا $0.195 9,214
الأردن $0.196 4,014
قطر $0.196 10,075
الجبل الأسود $0.208 2,000+
غامبيا $0.209 4,004
جيبوتي $0.218 1,000+
ريونيون $0.23 1,000+
أروبا $0.23 1,000+
بيلاروسيا $0.242 12,919
أذربيجان $0.242 2,000+
تشاد $0.25 2,000+
سلوفاكيا $0.25 1,027
البوسنة والهرسك $0.255 4,010
بربادوس $0.277 1,000+
غرينادا $0.277 2,000+
بليز $0.277 1,000+
البحرين $0.289 1,000+
موناكو $0.289 1,000+
مونتسيرات $0.312 9,572
آيسلندا $0.324 1,000+
إريتريا $0.359 2,000+
لوكسمبورغ $1 1,156

رقم مؤقت لتفعيل Instagram (Threads)

يصل رمز تحقق Instagram (Threads) مكوّن من 6 أرقام عبر رسالة نصية، مع إمكانية طلب رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) جديد بعد نحو 60 ثانية عند التأخر. نظراً لأن المنصة تتعامل مع الأرقام الافتراضية بتساهل متوسط، يعتمد كثيرون على رقم وهمي Instagram (Threads) خاص بالتسجيل أو بحساب Threads إضافي، وتشيع أرقام الفلبين في هذا الاستخدام. يسمح النظام رسمياً بحتى 5 حسابات على كل جهاز، وتبدأ الأسعار من $0.017 مع تغطية 194 دولة.

Instagram (Threads) على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 300,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #3
  • اتجاه 7 أيام: +45%
  • أرقام Multi-SMS في 134 دولة.
  • حتى 11 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Philippines): تم تسليم 410,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Instagram (Threads) — ابتداءً من $0.017.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Instagram (Threads) عملياً

يفيد رقم Instagram (Threads) مع الكود في فتح حساب Threads إضافي إلى جانب الحساب الأساسي ضمن الحد الرسمي البالغ 5 حسابات لكل جهاز، أو في التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك في اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه. أما رسالة ربط الرقم بحساب آخر، فسببها أن الرقم استُخدم سابقاً في تسجيل سابق؛ والحل العملي هو اختيار رقم جديد لم يُستخدم من قبل عبر الموقع بدل إعادة تجربة الرقم نفسه، ليصل رمز التحقق ويكتمل التسجيل بلا تعقيد.

الأسئلة الشائعة

من $0.017 إلى $1 — الوسيط $0.062 في 194 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Georgia ($0.017), Indonesia ($0.018), South Africa ($0.02)

3.4M+ رقم في 194 دولة.

رقم Instagram (Threads) حسب الدولة

رقم كولومبيا مؤقت $0.04 رقم المكسيك مؤقت $0.05 رقم تشيلي مع الكود $0.035 رقم المغرب مع الكود $0.04 رقم الهند مع الكود $0.05 رقم نيجيريا مع الكود $0.049 رقم البرتغال مؤقت $0.047 رقم ليبيريا مؤقت $0.04 رقم زامبيا مع الكود $0.05 رقم مصر مع الكود $0.04 رقم تونس مؤقت $0.048 رقم إيران مع الكود $0.121 رقم كينيا مع الكود $0.039 رقم تنزانيا مع الكود $0.04 رقم العراق مع الكود $0.097 رقم باكستان مع الكود $0.04 رقم تايلاند مؤقت $0.048 رقم إسبانيا مع الكود $0.078 رقم الكاميرون مؤقت $0.04 رقم فيتنام مع الكود $0.04

شائع إلى جانب Instagram (Threads)

Facebook رقم وهمي لـ Facebook TikTok (Douyin) رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) Snapchat رقم وهمي لـ Snapchat LinkedIn رقم مؤقت لـ LinkedIn Algida رقم وهمي لـ Algida Pinduoduo رقم مؤقت لـ Pinduoduo Amazon رقم مؤقت لـ Amazon Google (Gmail / YouTube) رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube)

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