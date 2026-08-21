استخدام رقم Instagram (Threads) عملياً

يفيد رقم Instagram (Threads) مع الكود في فتح حساب Threads إضافي إلى جانب الحساب الأساسي ضمن الحد الرسمي البالغ 5 حسابات لكل جهاز، أو في التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك في اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه. أما رسالة ربط الرقم بحساب آخر، فسببها أن الرقم استُخدم سابقاً في تسجيل سابق؛ والحل العملي هو اختيار رقم جديد لم يُستخدم من قبل عبر الموقع بدل إعادة تجربة الرقم نفسه، ليصل رمز التحقق ويكتمل التسجيل بلا تعقيد.