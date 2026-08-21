رقم وهمي مؤقت لـ Instagram (Threads) — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Instagram (Threads) أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Instagram (Threads) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.017، وأرقام من 194 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Instagram (Threads)
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.042
$0.404
$0.15
$0.15
$0.044
$0.081
$0.051
$0.082
$0.062
$0.048
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Instagram (Threads) تتراوح من $0.017 إلى $1 (المتوسط $0.1061، الوسيط $0.062) في 194 دولة. أرخص من 85% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 134 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الفلبين
|$0.044
|170,220
|✓
|البرازيل
|$0.025
|14,428
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.035
|91,284
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.039
|179,946
|✓
|إندونيسيا
|$0.018
|383,780
|✓
|كولومبيا
|$0.04
|288,434
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.02
|16,397
|✓
|المكسيك
|$0.05
|10,855
|✓
|فرنسا
|$0.046
|142,439
|✓
|تشيلي
|$0.035
|137,887
|✓
|المغرب
|$0.04
|8,803
|✓
|الهند
|$0.05
|9,703
|✓
|نيجيريا
|$0.049
|6,239
|✓
|البرتغال
|$0.047
|7,024
|✓
|ليبيريا
|$0.04
|7,007
|زامبيا
|$0.05
|1,001
|✓
|بولندا
|$0.067
|228,733
|✓
|مصر
|$0.04
|17,162
|✓
|تونس
|$0.048
|6,327
|✓
|إيران
|$0.121
|4,004
|✓
|كينيا
|$0.039
|9,436
|✓
|تنزانيا
|$0.04
|15,836
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.143
|3,143
|✓
|العراق
|$0.097
|7,730
|✓
|باكستان
|$0.04
|10,050
|✓
|اليابان
|$0.191
|5,676
|✓
|تايلاند
|$0.048
|11,510
|✓
|إسبانيا
|$0.078
|7,147
|✓
|صربيا
|$0.062
|1,000+
|الكاميرون
|$0.04
|11,325
|✓
|فيتنام
|$0.04
|7,470
|✓
|موزمبيق
|$0.05
|6,536
|✓
|ألمانيا
|$0.045
|13,696
|✓
|غانا
|$0.056
|6,101
|✓
|نيوزيلندا
|$0.15
|2,027
|✓
|أوزبكستان
|$0.041
|1,963
|✓
|جورجيا
|$0.017
|7,030
|✓
|مالاوي
|$0.039
|3,072
|✓
|بيرو
|$0.05
|4,002
|اليمن
|$0.071
|18,635
|هولندا
|$0.051
|15,137
|✓
|سريلانكا
|$0.04
|1,000+
|بنغلاديش
|$0.04
|4,000
|✓
|إيطاليا
|$0.043
|516,749
|✓
|الجزائر
|$0.043
|7,691
|✓
|السودان
|$0.14
|4,012
|لاوس
|$0.054
|8,002
|هايتي
|$0.085
|6,269
|✓
|رومانيا
|$0.045
|5,853
|✓
|هندوراس
|$0.045
|1,000+
|مدغشقر
|$0.075
|14,628
|✓
|غينيا
|$0.051
|13,035
|✓
|أوكرانيا
|$0.03
|8,398
|✓
|تركيا
|$0.059
|7,720
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.05
|6,032
|عُمان
|$0.048
|1,000+
|النمسا
|$0.063
|5,964
|✓
|بوتسوانا
|$0.045
|5,010
|هونغ كونغ
|$0.13
|3,000
|إثيوبيا
|$0.042
|5,100
|✓
|سيراليون
|$0.05
|7,052
|✓
|باراغواي
|$0.04
|1,000+
|توغو
|$0.04
|10,191
|✓
|رواندا
|$0.048
|1,000+
|الإكوادور
|$0.043
|5,004
|غواتيمالا
|$0.039
|4,000
|أوروغواي
|$0.048
|1,000+
|الأرجنتين
|$0.036
|35,112
|✓
|كندا
|$0.025
|46,077
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.043
|4,407
|✓
|الكونغو
|$0.09
|5,085
|✓
|جنوب السودان
|$0.075
|4,000
|أنغولا
|$0.05
|1,000+
|اليونان
|$0.04
|7,172
|✓
|بلغاريا
|$0.045
|4,513
|✓
|ميانمار
|$0.044
|110,063
|✓
|أفغانستان
|$0.045
|5,720
|✓
|منغوليا
|$0.045
|2,036
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.056
|3,014
|✓
|بلجيكا
|$0.094
|2,231
|✓
|الغابون
|$0.043
|5,000
|أيرلندا
|$0.17
|2,038
|✓
|إستونيا
|$0.115
|2,303
|✓
|زيمبابوي
|$0.025
|6,016
|✓
|ليبيا
|$0.13
|2,000+
|سويسرا
|$0.051
|7,784
|✓
|كوبا
|$0.05
|4,002
|✓
|كازاخستان
|$0.039
|6,884
|✓
|قيرغيزستان
|$0.039
|5,644
|✓
|مالي
|$0.05
|10,626
|✓
|سوازيلاند
|$0.089
|4
|بوليفيا
|$0.1
|3
|✓
|كمبوديا
|$0.061
|6,047
|✓
|موريشيوس
|$0.15
|7,403
|✓
|السعودية
|$0.105
|43,444
|أرمينيا
|$0.044
|3,008
|جزر سليمان
|$0.062
|1,000+
|أوغندا
|$0.19
|5,079
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.039
|3,004
|✓
|نيبال
|$0.111
|6,343
|✓
|بنين
|$0.043
|6,011
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.138
|2,042
|✓
|الكويت
|$0.048
|1,002
|السويد
|$0.062
|1,427
|✓
|جزر البهاما
|$0.183
|4,044
|✓
|النيجر
|$0.187
|8,709
|✓
|ماليزيا
|$0.056
|221,580
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.079
|6,072
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.067
|2,122
|✓
|طاجيكستان
|$0.039
|4,008
|✓
|ناميبيا
|$0.138
|1,000+
|كرواتيا
|$0.16
|2,312
|✓
|جامايكا
|$0.196
|10,575
|✓
|سنغافورة
|$0.112
|2,148
|✓
|ساموا
|$0.06
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.075
|5,760
|ترينيداد وتوباغو
|$0.183
|2,035
|ليسوتو
|$0.195
|2,000+
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.04
|2,000+
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.1
|3,000
|✓
|سيشل
|$0.12
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.194
|1,000+
|تركمانستان
|$0.12
|1,000+
|دومينيكا
|$0.183
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.195
|2,000+
|✓
|أستراليا
|$0.24
|5,005
|✓
|لاتفيا
|$0.055
|1,000+
|إسرائيل
|$0.089
|3,297
|✓
|ليتوانيا
|$0.126
|1,020
|✓
|السنغال
|$0.153
|4,105
|✓
|مقدونيا
|$0.17
|1,000+
|غيانا
|$0.199
|6,155
|✓
|جزر المالديف
|$0.2
|2,000+
|✓
|فنزويلا
|$0.02
|5,546
|✓
|بوتان
|$0.05
|1,000+
|كوريا الجنوبية
|$0.051
|1,000+
|قبرص
|$0.085
|3,000
|✓
|نيكاراغوا
|$0.138
|4,024
|✓
|الرأس الأخضر
|$0.138
|1
|كوستاريكا
|$0.149
|1,000+
|المجر
|$0.15
|6,872
|✓
|غينيا الاستوائية
|$0.16
|1,000+
|ألبانيا
|$0.173
|2,000+
|✓
|النرويج
|$0.177
|1,000+
|✓
|السلفادور
|$0.196
|3,024
|جزر القمر
|$0.196
|9,688
|✓
|تونغا
|$0.039
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.039
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.039
|1,000+
|فانواتو
|$0.039
|1,000+
|أندورا
|$0.039
|2,000+
|كيريباتي
|$0.039
|1,000+
|North Korea
|$0.039
|1,000+
|ناورو
|$0.039
|1,000+
|بالاو
|$0.039
|1,000+
|سان مارينو
|$0.039
|1,000+
|توفالو
|$0.039
|1,000+
|سلوفينيا
|$0.044
|2,108
|✓
|كوسوفو
|$0.059
|1,000+
|فنلندا
|$0.067
|9
|✓
|جزر مارشال
|$0.089
|1
|أنتيغوا وبربودا
|$0.096
|1,000+
|الدنمارك
|$0.118
|2,172
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.13
|2,299
|✓
|ماكاو
|$0.13
|379
|✓
|فلسطين
|$0.135
|1,000+
|لبنان
|$0.138
|9,264
|✓
|بنما
|$0.15
|3,002
|✓
|فيجي
|$0.152
|8,776
|✓
|بوروندي
|$0.183
|9,503
|✓
|موريتانيا
|$0.185
|6,052
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.19
|9,097
|✓
|أنغيلا
|$0.195
|9,214
|✓
|الأردن
|$0.196
|4,014
|✓
|قطر
|$0.196
|10,075
|✓
|الجبل الأسود
|$0.208
|2,000+
|✓
|غامبيا
|$0.209
|4,004
|✓
|جيبوتي
|$0.218
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.23
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.23
|1,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.242
|12,919
|✓
|أذربيجان
|$0.242
|2,000+
|✓
|تشاد
|$0.25
|2,000+
|✓
|سلوفاكيا
|$0.25
|1,027
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.255
|4,010
|✓
|بربادوس
|$0.277
|1,000+
|✓
|غرينادا
|$0.277
|2,000+
|✓
|بليز
|$0.277
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.289
|1,000+
|✓
|موناكو
|$0.289
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.312
|9,572
|✓
|آيسلندا
|$0.324
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.359
|2,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$1
|1,156
|✓
رقم مؤقت لتفعيل Instagram (Threads)
يصل رمز تحقق Instagram (Threads) مكوّن من 6 أرقام عبر رسالة نصية، مع إمكانية طلب رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) جديد بعد نحو 60 ثانية عند التأخر. نظراً لأن المنصة تتعامل مع الأرقام الافتراضية بتساهل متوسط، يعتمد كثيرون على رقم وهمي Instagram (Threads) خاص بالتسجيل أو بحساب Threads إضافي، وتشيع أرقام الفلبين في هذا الاستخدام. يسمح النظام رسمياً بحتى 5 حسابات على كل جهاز، وتبدأ الأسعار من $0.017 مع تغطية 194 دولة.
Instagram (Threads) على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 300,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #3
- اتجاه 7 أيام: +45%
- أرقام Multi-SMS في 134 دولة.
- حتى 11 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Philippines): تم تسليم 410,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Instagram (Threads) — ابتداءً من $0.017.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Instagram (Threads) عملياً
يفيد رقم Instagram (Threads) مع الكود في فتح حساب Threads إضافي إلى جانب الحساب الأساسي ضمن الحد الرسمي البالغ 5 حسابات لكل جهاز، أو في التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، وكذلك في اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه. أما رسالة ربط الرقم بحساب آخر، فسببها أن الرقم استُخدم سابقاً في تسجيل سابق؛ والحل العملي هو اختيار رقم جديد لم يُستخدم من قبل عبر الموقع بدل إعادة تجربة الرقم نفسه، ليصل رمز التحقق ويكتمل التسجيل بلا تعقيد.
الأسئلة الشائعة
من $0.017 إلى $1 — الوسيط $0.062 في 194 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
3.4M+ رقم في 194 دولة.