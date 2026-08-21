أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ DoorDash — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز DoorDash أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل DoorDash مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 142 دولة 280K+ رقم 99 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #81 تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
DoorDash
280715
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة DoorDash
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام DoorDash تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $1.1878، الوسيط $0.9005) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
الأرخص اليوم: إثيوبيا $0.006 إيطاليا $0.006 هولندا $0.006 بولندا $0.006 النمسا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 55
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 77
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ألمانيا
|$0.506
|6,907
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.357
|13,889
|✓
|باكستان
|$0.006
|807
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|2,979
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,558
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|16,427
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|482
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|2,219
|✓
|مصر
|$0.006
|848
|✓
|هايتي
|$0.006
|375
|✓
|فيتنام
|$0.006
|34
|✓
|نيبال
|$0.006
|807
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,548
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|808
|✓
|فرنسا
|$0.006
|722
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|602
|✓
|هندوراس
|$0.006
|807
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|1,696
|✓
|تونس
|$0.006
|927
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|3,461
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,730
|✓
|أوغندا
|$0.006
|401
|✓
|مالاوي
|$0.006
|367
|✓
|غانا
|$0.006
|807
|✓
|كينيا
|$0.006
|843
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|7
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,928
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|807
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,019
|✓
|مالي
|$0.006
|631
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,103
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|197
|✓
|بنين
|$0.006
|2,382
|✓
|اليمن
|$0.006
|564
|✓
|العراق
|$0.006
|3,001
|✓
|السنغال
|$0.006
|564
|✓
|بولندا
|$0.006
|7,509
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|3,741
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,829
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|807
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|398
|✓
|الفلبين
|$0.006
|4,642
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,528
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|391
|✓
|تشاد
|$0.006
|377
|✓
|صربيا
|$0.006
|9
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|13,679
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|452
|✓
|اليونان
|$0.006
|5,071
|✓
|تشيلي
|$0.006
|3,208
|✓
|جورجيا
|$0.006
|835
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|5,425
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|7
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|355
|✓
|غينيا
|$0.006
|887
|✓
|لبنان
|$0.006
|3,003
|✓
|النمسا
|$0.006
|6,251
|✓
|كندا
|$0.053
|3,136
|✓
|كوبا
|$0.112
|468
|✓
|إسرائيل
|$0.242
|2,653
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.289
|1,432
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.305
|5
|✓
|سريلانكا
|$0.317
|1
|✓
|توغو
|$0.317
|65
|✓
|سويسرا
|$0.329
|6
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.66
|9,202
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|البرازيل
|$0.688
|2,669
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|20,185
|✓
|كرواتيا
|$0.853
|1,316
|✓
|رومانيا
|$0.948
|13,137
|✓
|الدنمارك
|$1.018
|1,310
|✓
|الكاميرون
|$1.089
|850
|✓
|بلجيكا
|$1.124
|4,915
|✓
|البرتغال
|$1.183
|8,824
|✓
|إستونيا
|$1.206
|2,383
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|324
|✓
|أيرلندا
|$1.289
|1,121
|✓
|أستراليا
|$1.348
|3,098
|✓
|بنما
|$1.395
|270
|✓
|موناكو
|$1.453
|360
|✓
|إسبانيا
|$1.471
|525
|✓
|ليتوانيا
|$1.606
|1,800
|✓
|قبرص
|$1.653
|378
|✓
|نيوزيلندا
|$1.765
|30
|✓
|فنلندا
|$1.83
|2,090
|✓
|أذربيجان
|$2.148
|720
|✓
|الكويت
|$2.159
|361
|✓
|ميانمار
|$2.349
|4,101
|✓
|أنغولا
|$2.453
|385
|✓
|الأردن
|$2.465
|373
|✓
|الهند
|$2.536
|5,742
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$2.536
|216
|✓
|إيران
|$2.536
|133
|✓
|بيرو
|$2.536
|1,098
|✓
|باراغواي
|$2.536
|2,110
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|360
|✓
|قطر
|$2.536
|324
|✓
|ريونيون
|$2.536
|216
|✓
|عُمان
|$2.536
|357
|✓
|بوتان
|$2.536
|324
|✓
|بوروندي
|$2.536
|386
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|324
|✓
|بربادوس
|$2.536
|324
|✓
|غامبيا
|$2.536
|360
|✓
|البحرين
|$2.536
|234
|✓
|النرويج
|$2.536
|876
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|360
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|324
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|288
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|288
|✓
|أروبا
|$2.536
|306
|✓
|بليز
|$2.536
|324
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|288
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|288
|✓
|ماكاو
|$2.536
|306
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|324
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|648
|✓
|المكسيك
|$2.559
|5,424
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|648
|✓
|جامايكا
|$2.559
|648
|✓
|كولومبيا
|$2.559
|3,995
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|686
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|648
|✓
|الغابون
|$2.559
|720
|✓
|الكونغو
|$2.559
|468
|✓
|النيجر
|$2.559
|648
|✓
|المجر
|$2.559
|1,886
|✓
|البوسنة والهرسك
|$2.559
|663
|✓
|غيانا
|$2.559
|612
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|612
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|1,320
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|648
|✓
|غرينادا
|$2.559
|648
|✓
|لاتفيا
|$2.559
|1,906
|✓
|ليبيريا
|$2.559
|2,848
|✓
|اليابان
|$2.559
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|612
|✓
|منغوليا
|$2.559
|828
|✓
|إريتريا
|$2.559
|648
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
DoorDash على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 99
- الترتيب حسب التفعيلات: #81
- أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Germany): تم تسليم 410+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر DoorDash — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.9005 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
280K+ رقم في 142 دولة.
رقم DoorDash حسب الدولة
رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم تشيلي مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم غينيا مؤقت $0.006
اختر الخدمة
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