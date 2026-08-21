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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ DoorDash — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز DoorDash أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل DoorDash مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 142 دولة 280K+ رقم 99 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #81 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

DoorDash
280715

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة DoorDash

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
13889 قطعة

$0.387

أستراليا
أفضل تسليم
3098 قطعة

$1.511

ألمانيا
أفضل تسليم
6907 قطعة

$0.51

البرازيل
2669 قطعة

$0.688

كندا
3136 قطعة

$0.682

آيسلندا
324 قطعة

$2.536

أذربيجان
720 قطعة

$2.148

أرمينيا
391 قطعة

$1.473

أروبا
306 قطعة

$2.536

أفغانستان
1528 قطعة

$1.485

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام DoorDash تتراوح من $0.006 إلى $3.635 (المتوسط $1.1878، الوسيط $0.9005) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.

الأرخص اليوم: إثيوبيا $0.006 إيطاليا $0.006 هولندا $0.006 بولندا $0.006 النمسا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 55
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 77
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ألمانيا $0.506 6,907
الولايات المتحدة $0.357 13,889
باكستان $0.006 807
بنغلاديش $0.006 2,979
الجزائر $0.006 3,558
إثيوبيا $0.006 16,427
موزمبيق $0.006 482
أوكرانيا $0.006 2,219
مصر $0.006 848
هايتي $0.006 375
فيتنام $0.006 34
نيبال $0.006 807
أوزبكستان $0.006 1,548
نيجيريا $0.006 808
فرنسا $0.006 722
تنزانيا $0.006 602
هندوراس $0.006 807
الأرجنتين $0.006 1,696
تونس $0.006 927
الإكوادور $0.006 3,461
المغرب $0.006 1,730
أوغندا $0.006 401
مالاوي $0.006 367
غانا $0.006 807
كينيا $0.006 843
فنزويلا $0.006 7
كازاخستان $0.006 3,928
قيرغيزستان $0.006 807
بلغاريا $0.006 2,019
مالي $0.006 631
رواندا $0.006 1,103
جمهورية مولدوفا $0.006 197
بنين $0.006 2,382
اليمن $0.006 564
العراق $0.006 3,001
السنغال $0.006 564
بولندا $0.006 7,509
ماليزيا $0.006 3,741
هولندا $0.006 7,829
كمبوديا $0.006 807
موريتانيا $0.006 398
الفلبين $0.006 4,642
أفغانستان $0.006 1,528
أرمينيا $0.006 391
تشاد $0.006 377
صربيا $0.006 9
إيطاليا $0.006 13,679
مدغشقر $0.006 452
اليونان $0.006 5,071
تشيلي $0.006 3,208
جورجيا $0.006 835
بوليفيا $0.006 5,425
طاجيكستان $0.006 7
ألبانيا $0.006 355
غينيا $0.006 887
لبنان $0.006 3,003
النمسا $0.006 6,251
كندا $0.053 3,136
كوبا $0.112 468
إسرائيل $0.242 2,653
جمهورية التشيك $0.289 1,432
السويد $0.295 309
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.305 5
سريلانكا $0.317 1
توغو $0.317 65
سويسرا $0.329 6
المملكة المتحدة $0.66 9,202
جنوب أفريقيا $0.688 8
البرازيل $0.688 2,669
إندونيسيا $0.688 20,185
كرواتيا $0.853 1,316
رومانيا $0.948 13,137
الدنمارك $1.018 1,310
الكاميرون $1.089 850
بلجيكا $1.124 4,915
البرتغال $1.183 8,824
إستونيا $1.206 2,383
أنغيلا $1.253 324
أيرلندا $1.289 1,121
أستراليا $1.348 3,098
بنما $1.395 270
موناكو $1.453 360
إسبانيا $1.471 525
ليتوانيا $1.606 1,800
قبرص $1.653 378
نيوزيلندا $1.765 30
فنلندا $1.83 2,090
أذربيجان $2.148 720
الكويت $2.159 361
ميانمار $2.349 4,101
أنغولا $2.453 385
الأردن $2.465 373
الهند $2.536 5,742
بابوا غينيا الجديدة $2.536 216
إيران $2.536 133
بيرو $2.536 1,098
باراغواي $2.536 2,110
نيكاراغوا $2.536 360
قطر $2.536 324
ريونيون $2.536 216
عُمان $2.536 357
بوتان $2.536 324
بوروندي $2.536 386
جزر المالديف $2.536 324
بربادوس $2.536 324
غامبيا $2.536 360
البحرين $2.536 234
النرويج $2.536 876
لوكسمبورغ $2.536 360
جيبوتي $2.536 324
الجبل الأسود $2.536 288
بروناي دار السلام $2.536 288
أروبا $2.536 306
بليز $2.536 324
مونتسيرات $2.536 288
دومينيكا $2.536 288
ماكاو $2.536 306
آيسلندا $2.536 324
بوتسوانا $2.559 648
المكسيك $2.559 5,424
ليسوتو $2.559 648
جامايكا $2.559 648
كولومبيا $2.559 3,995
بيلاروسيا $2.559 686
موريشيوس $2.559 648
الغابون $2.559 720
الكونغو $2.559 468
النيجر $2.559 648
المجر $2.559 1,886
البوسنة والهرسك $2.559 663
غيانا $2.559 612
غوادلوب $2.559 612
غواتيمالا $2.559 1,320
جزر البهاما $2.559 648
غرينادا $2.559 648
لاتفيا $2.559 1,906
ليبيريا $2.559 2,848
اليابان $2.559 2,000+
جزر القمر $2.559 612
منغوليا $2.559 828
إريتريا $2.559 648
سلوفاكيا $3.635 3

DoorDash على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 99
  • الترتيب حسب التفعيلات: #81
  • أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Germany): تم تسليم 410+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر DoorDash — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.635 — الوسيط $0.9005 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Ethiopia ($0.006), Italy ($0.006), Netherlands ($0.006)

280K+ رقم في 142 دولة.

رقم DoorDash حسب الدولة

رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم اليونان مؤقت $0.006 رقم الفلبين مع الكود $0.006 رقم كازاخستان مؤقت $0.006 رقم ماليزيا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم تشيلي مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم أوكرانيا مع الكود $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم الأرجنتين مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم غينيا مؤقت $0.006

شائع إلى جانب DoorDash

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