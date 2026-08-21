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رقم وهمي مؤقت لـ Bolt — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Bolt أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bolt مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 154 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 154 دولة 1.7M+ رقم 450+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #55 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Bolt
1762912

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Bolt

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

بولندا
أفضل تسليم
76807 قطعة

$0.085

البرتغال
أفضل تسليم
8613 قطعة

$0.087

رومانيا
أفضل تسليم
8148 قطعة

$0.309

أوكرانيا
7412 قطعة

$0.217

المملكة المتحدة
278588 قطعة

$0.061

تايلاند
4701 قطعة

$0.06

الولايات المتحدة
5124 قطعة

$0.272

جنوب أفريقيا
1823 قطعة

$0.072

إستونيا
3503 قطعة

$0.21

إندونيسيا
16543 قطعة

$0.03

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Bolt تتراوح من $0.006 إلى $14.2 (المتوسط $0.5753، الوسيط $0.2265) في 154 دولة. أرقام Multi-SMS في 153 دولة.

الأرخص اليوم: ماليزيا $0.006 اليمن $0.006 العراق $0.006 الجزائر $0.006 الفلبين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 48
$0.05 – $0.20 25
$0.20 – $0.50 61
أكثر من $0.50 20
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.06 278,588
البرتغال $0.079 8,613
جنوب أفريقيا $0.072 1,823
إندونيسيا $0.03 16,543
تايلاند $0.059 4,701
أوكرانيا $0.217 7,412
إيطاليا $0.042 351,501
بولندا $0.085 76,807
الولايات المتحدة $0.272 5,124
تشيلي $0.015 28,928
رومانيا $0.309 8,148
باكستان $0.006 1,009
زامبيا $0.006 840
الجزائر $0.006 3,638
إثيوبيا $0.006 3,099
موزمبيق $0.006 719
هايتي $0.006 1,415
فيتنام $0.006 50
زيمبابوي $0.006 1,011
نيبال $0.006 1,009
نيجيريا $0.006 1,010
تنزانيا $0.006 1,211
هندوراس $0.006 1,009
تونس $0.006 1,129
الإكوادور $0.006 647
أوغندا $0.006 647
مالاوي $0.006 1,009
غانا $0.006 1,009
فنزويلا $0.006 9
قيرغيزستان $0.006 1,009
بلغاريا $0.006 3,228
مالي $0.006 1,198
رواندا $0.006 1,647
السودان $0.006 9
جمهورية مولدوفا $0.006 2,433
بنين $0.006 2,804
اليمن $0.006 12,095
العراق $0.006 10,234
السنغال $0.006 792
ماليزيا $0.006 109,344
كمبوديا $0.006 1,009
موريتانيا $0.006 1,052
الفلبين $0.006 3,398
أفغانستان $0.006 1,387
أرمينيا $0.006 1,009
تشاد $0.006 1,029
صربيا $0.006 29
مدغشقر $0.006 698
بوليفيا $0.006 1,011
طاجيكستان $0.006 9
ألبانيا $0.006 1,009
سلوفينيا $0.006 77
غينيا $0.006 2,119
لبنان $0.006 1,076
كينيا $0.03 1,666
المغرب $0.039 4,313
هولندا $0.05 10,756
أوزبكستان $0.061 1,785
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.078 120
السعودية $0.083 32,796
جورجيا $0.089 2,057
اليونان $0.106 18,880
الهند $0.112 1,000+
كازاخستان $0.118 3,803
أستراليا $0.118 2,061
فرنسا $0.122 122,470
الدنمارك $0.142 5,825
سريلانكا $0.165 1
الكاميرون $0.168 1,305
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.17 5
بوركينا فاسو $0.173 50
جنوب السودان $0.173 1
نيوزيلندا $0.173 30
إسبانيا $0.179 2,657
جمهورية التشيك $0.189 5,492
الجمهورية العربية السورية $0.198 4
كولومبيا $0.203 232,828
إستونيا $0.21 3,503
كوبا $0.218 2,000+
ميانمار $0.235 87,130
توغو $0.239 65
موناكو $0.242 1
فنلندا $0.248 1,375
إسرائيل $0.295 3,073
إيران $0.3 5,752
ليتوانيا $0.312 2,000+
أيرلندا $0.318 2,098
الأردن $0.324 1,009
سنغافورة $0.353 332
بابوا غينيا الجديدة $0.359 1,000+
أنغولا $0.359 1,009
بيرو $0.359 1,000+
بنما $0.359 1,000+
جامايكا $0.359 2,000+
باراغواي $0.359 1,000+
نيكاراغوا $0.359 1,000+
قطر $0.359 1,000+
ريونيون $0.359 1,000+
بوتان $0.359 1,000+
الكويت $0.359 1,001
جزر المالديف $0.359 1,000+
جيبوتي $0.359 1,000+
بروناي دار السلام $0.359 5,499
مونتسيرات $0.359 1,000+
ماكاو $0.359 1,000+
ليسوتو $0.371 2,000+
موريشيوس $0.371 8,998
عُمان $0.371 1,009
لوكسمبورغ $0.371 1,000+
الغابون $0.383 2,000+
الكونغو $0.383 2,000+
بربادوس $0.383 1,000+
غامبيا $0.383 1,000+
البحرين $0.383 1,000+
غرينادا $0.383 2,000+
جزر القمر $0.383 2,000+
أنغيلا $0.383 1,000+
منغوليا $0.383 2,036
دومينيكا $0.383 1,000+
ليبيريا $0.395 2,000+
أروبا $0.395 1,000+
بوتسوانا $0.406 2,000+
النيجر $0.406 2,000+
بوروندي $0.406 1,002
غيانا $0.406 2,000+
جزر البهاما $0.406 2,000+
بليز $0.406 1,000+
الجبل الأسود $0.418 1,000+
النرويج $0.43 1,029
قبرص $0.43 1,000+
غواتيمالا $0.442 2,000+
آيسلندا $0.442 1,000+
بلجيكا $0.465 2,324
البوسنة والهرسك $0.465 2,017
المجر $0.5 2,000+
مصر $0.51 3,050
بنغلاديش $0.52 3,009
الأرجنتين $0.52 112,110
أذربيجان $0.548 2,000+
غوادلوب $0.548 2,000+
المكسيك $0.55 2,664
إريتريا $0.653 2,000+
النمسا $0.683 5,391
اليابان $0.688 4,000
السويد $0.789 464
كندا $0.842 4,136
ألمانيا $0.918 9,024
سويسرا $1.177 4,006
البرازيل $1.289 2,134
بيلاروسيا $2.559 938
لاتفيا $11.486 2,000+
كرواتيا $12.226 2,451
سيراليون $12.278 2
سلوفاكيا $14.2 3

Bolt: رقم مؤقت لاستقبال رمز التحقق

Bolt تطبيق نقل يرسل عند التسجيل رمز تحقق مكوناً من أربعة إلى ستة أرقام عبر رسالة SMS، ويمكن طلب إعادة إرساله بعد دقيقة واحدة إذا تأخر الوصول. يوفر TigerSMS رقماً مؤقتاً لـ Bolt يستقبل هذا الرمز مباشرة على صفحة الموقع، وهو خيار عملي لمن يريد رقم Bolt مع الكود دون ربط الحساب برقم هاتفه الشخصي. يبدأ السعر من $0.006، وتغطي القائمة حالياً 154 دولة، وأكثر ما يُستخدم رقم من المملكة المتحدة عند التفعيل.

Bolt على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 450+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #55
  • اتجاه 7 أيام: +20%
  • أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 850+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Bolt — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيفية استخدام الرقم المؤقت لتفعيل Bolt

يناسب الرقم المؤقت لـ Bolt من يريد فتح حساب Bolt إضافي بما أن كل رقم يخصص لحساب واحد، وكذلك اختبار تجربة التسجيل بمعزل عن الحساب الشخصي المعتاد على الهاتف. عند اختيار رقم من دولة لا يعمل فيها Bolt فعلياً قد لا تكتمل عملية التفعيل؛ الحل هو اختيار رقم من دولة يعمل فيها التطبيق فعلاً، والمملكة المتحدة من أكثر الدول التي يُستخدم رقمها لتفعيل Bolt، فيمكن اختيار رقم وهمي لـ Bolt من هناك أو من أي دولة أخرى مدرجة يعمل فيها التطبيق.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $14.2 — الوسيط $0.2265 في 154 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Malaysia ($0.006), Yemen ($0.006), Iraq ($0.006)

1.7M+ رقم في 154 دولة.

رقم Bolt حسب الدولة

رقم إيطاليا مؤقت $0.042 رقم تشيلي مؤقت $0.015 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم غينيا مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم هايتي مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم تنزانيا مؤقت $0.006 رقم مالي مع الكود $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم موريتانيا مؤقت $0.006 رقم تشاد مع الكود $0.006 رقم زيمبابوي مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006

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