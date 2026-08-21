كيفية استخدام الرقم المؤقت لتفعيل Bolt

يناسب الرقم المؤقت لـ Bolt من يريد فتح حساب Bolt إضافي بما أن كل رقم يخصص لحساب واحد، وكذلك اختبار تجربة التسجيل بمعزل عن الحساب الشخصي المعتاد على الهاتف. عند اختيار رقم من دولة لا يعمل فيها Bolt فعلياً قد لا تكتمل عملية التفعيل؛ الحل هو اختيار رقم من دولة يعمل فيها التطبيق فعلاً، والمملكة المتحدة من أكثر الدول التي يُستخدم رقمها لتفعيل Bolt، فيمكن اختيار رقم وهمي لـ Bolt من هناك أو من أي دولة أخرى مدرجة يعمل فيها التطبيق.