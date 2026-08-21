رقم وهمي مؤقت لـ Bolt — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Bolt أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Bolt مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 154 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Bolt
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.085
$0.087
$0.309
$0.217
$0.061
$0.06
$0.272
$0.072
$0.21
$0.03
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Bolt تتراوح من $0.006 إلى $14.2 (المتوسط $0.5753، الوسيط $0.2265) في 154 دولة. أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.06
|278,588
|✓
|البرتغال
|$0.079
|8,613
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.072
|1,823
|✓
|إندونيسيا
|$0.03
|16,543
|✓
|تايلاند
|$0.059
|4,701
|✓
|أوكرانيا
|$0.217
|7,412
|✓
|إيطاليا
|$0.042
|351,501
|✓
|بولندا
|$0.085
|76,807
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.272
|5,124
|✓
|تشيلي
|$0.015
|28,928
|✓
|رومانيا
|$0.309
|8,148
|✓
|باكستان
|$0.006
|1,009
|✓
|زامبيا
|$0.006
|840
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,638
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|3,099
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|719
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,415
|✓
|فيتنام
|$0.006
|50
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|1,011
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,009
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,010
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|1,211
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,009
|✓
|تونس
|$0.006
|1,129
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|647
|✓
|أوغندا
|$0.006
|647
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,009
|✓
|غانا
|$0.006
|1,009
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|9
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,009
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,228
|✓
|مالي
|$0.006
|1,198
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,647
|✓
|السودان
|$0.006
|9
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,433
|✓
|بنين
|$0.006
|2,804
|✓
|اليمن
|$0.006
|12,095
|✓
|العراق
|$0.006
|10,234
|✓
|السنغال
|$0.006
|792
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|109,344
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,009
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,052
|✓
|الفلبين
|$0.006
|3,398
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,387
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,009
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,029
|✓
|صربيا
|$0.006
|29
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|698
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,011
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|9
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,009
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|77
|✓
|غينيا
|$0.006
|2,119
|✓
|لبنان
|$0.006
|1,076
|✓
|كينيا
|$0.03
|1,666
|✓
|المغرب
|$0.039
|4,313
|✓
|هولندا
|$0.05
|10,756
|✓
|أوزبكستان
|$0.061
|1,785
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.078
|120
|✓
|السعودية
|$0.083
|32,796
|جورجيا
|$0.089
|2,057
|✓
|اليونان
|$0.106
|18,880
|✓
|الهند
|$0.112
|1,000+
|✓
|كازاخستان
|$0.118
|3,803
|✓
|أستراليا
|$0.118
|2,061
|✓
|فرنسا
|$0.122
|122,470
|✓
|الدنمارك
|$0.142
|5,825
|✓
|سريلانكا
|$0.165
|1
|✓
|الكاميرون
|$0.168
|1,305
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.17
|5
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.173
|50
|✓
|جنوب السودان
|$0.173
|1
|✓
|نيوزيلندا
|$0.173
|30
|✓
|إسبانيا
|$0.179
|2,657
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.189
|5,492
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.198
|4
|✓
|كولومبيا
|$0.203
|232,828
|✓
|إستونيا
|$0.21
|3,503
|✓
|كوبا
|$0.218
|2,000+
|✓
|ميانمار
|$0.235
|87,130
|✓
|توغو
|$0.239
|65
|✓
|موناكو
|$0.242
|1
|✓
|فنلندا
|$0.248
|1,375
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|3,073
|✓
|إيران
|$0.3
|5,752
|✓
|ليتوانيا
|$0.312
|2,000+
|✓
|أيرلندا
|$0.318
|2,098
|✓
|الأردن
|$0.324
|1,009
|✓
|سنغافورة
|$0.353
|332
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.359
|1,000+
|✓
|أنغولا
|$0.359
|1,009
|✓
|بيرو
|$0.359
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.359
|1,000+
|✓
|جامايكا
|$0.359
|2,000+
|✓
|باراغواي
|$0.359
|1,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.359
|1,000+
|✓
|قطر
|$0.359
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.359
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.359
|1,000+
|✓
|الكويت
|$0.359
|1,001
|✓
|جزر المالديف
|$0.359
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.359
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.359
|5,499
|✓
|مونتسيرات
|$0.359
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.359
|1,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.371
|2,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.371
|8,998
|✓
|عُمان
|$0.371
|1,009
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.371
|1,000+
|✓
|الغابون
|$0.383
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$0.383
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.383
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.383
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.383
|1,000+
|✓
|غرينادا
|$0.383
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.383
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.383
|1,000+
|✓
|منغوليا
|$0.383
|2,036
|✓
|دومينيكا
|$0.383
|1,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.395
|2,000+
|✓
|أروبا
|$0.395
|1,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.406
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.406
|2,000+
|✓
|بوروندي
|$0.406
|1,002
|✓
|غيانا
|$0.406
|2,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.406
|2,000+
|✓
|بليز
|$0.406
|1,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.418
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.43
|1,029
|✓
|قبرص
|$0.43
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.442
|2,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.442
|1,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.465
|2,324
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.465
|2,017
|✓
|المجر
|$0.5
|2,000+
|✓
|مصر
|$0.51
|3,050
|✓
|بنغلاديش
|$0.52
|3,009
|✓
|الأرجنتين
|$0.52
|112,110
|✓
|أذربيجان
|$0.548
|2,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.548
|2,000+
|✓
|المكسيك
|$0.55
|2,664
|✓
|إريتريا
|$0.653
|2,000+
|✓
|النمسا
|$0.683
|5,391
|✓
|اليابان
|$0.688
|4,000
|✓
|السويد
|$0.789
|464
|✓
|كندا
|$0.842
|4,136
|✓
|ألمانيا
|$0.918
|9,024
|✓
|سويسرا
|$1.177
|4,006
|✓
|البرازيل
|$1.289
|2,134
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|938
|✓
|لاتفيا
|$11.486
|2,000+
|✓
|كرواتيا
|$12.226
|2,451
|✓
|سيراليون
|$12.278
|2
|✓
|سلوفاكيا
|$14.2
|3
|✓
Bolt: رقم مؤقت لاستقبال رمز التحقق
Bolt تطبيق نقل يرسل عند التسجيل رمز تحقق مكوناً من أربعة إلى ستة أرقام عبر رسالة SMS، ويمكن طلب إعادة إرساله بعد دقيقة واحدة إذا تأخر الوصول. يوفر TigerSMS رقماً مؤقتاً لـ Bolt يستقبل هذا الرمز مباشرة على صفحة الموقع، وهو خيار عملي لمن يريد رقم Bolt مع الكود دون ربط الحساب برقم هاتفه الشخصي. يبدأ السعر من $0.006، وتغطي القائمة حالياً 154 دولة، وأكثر ما يُستخدم رقم من المملكة المتحدة عند التفعيل.
Bolt على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 450+
- الترتيب حسب التفعيلات: #55
- اتجاه 7 أيام: +20%
- أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United Kingdom): تم تسليم 850+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Bolt — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيفية استخدام الرقم المؤقت لتفعيل Bolt
يناسب الرقم المؤقت لـ Bolt من يريد فتح حساب Bolt إضافي بما أن كل رقم يخصص لحساب واحد، وكذلك اختبار تجربة التسجيل بمعزل عن الحساب الشخصي المعتاد على الهاتف. عند اختيار رقم من دولة لا يعمل فيها Bolt فعلياً قد لا تكتمل عملية التفعيل؛ الحل هو اختيار رقم من دولة يعمل فيها التطبيق فعلاً، والمملكة المتحدة من أكثر الدول التي يُستخدم رقمها لتفعيل Bolt، فيمكن اختيار رقم وهمي لـ Bolt من هناك أو من أي دولة أخرى مدرجة يعمل فيها التطبيق.