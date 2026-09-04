أرقام افتراضية
رقم مؤقت من الصومال مع الكود (+252)
أرقام الصومال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الصومال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 7 خدمة مع الكود.
ابتداءً من $0.016 7 خدمة 2.1K+ رقم +252 تحديث الأسعار: سبتمبر 4
الدولة المختارة
الصومال
2180
قطعة
أفضل 20 خدمة في الصومال
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: سبتمبر 4
20 قطعة
$1.012
20 قطعة
$0.016
20 قطعة
$0.389
1000 قطعة
$0.168
100 قطعة
$0.389
1000 قطعة
$0.265
20 قطعة
$0.189
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الصومال يكلف من $0.016 إلى $1.012 (المتوسط $0.3393، الوسيط $0.232) عبر 7 خدمة.
الأرخص اليوم: Claude (Anthropic) $0.016 Telegram $0.148 Yahoo Mail $0.189 WhatsApp $0.232 Uber $0.389
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 1
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Telegram
|$0.148
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.189
|20
|$0.232
|1,000+
|Netflix
|$0.389
|20
|Uber
|$0.389
|100
|Apple ID
|$1.012
|20
الصومال على TIGER SMS
- 1 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام الصومال تبدأ بـ +252. رمز الدولة: SO.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر الصومال — ابتداءً من $0.016.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
اختر الدولة
آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!