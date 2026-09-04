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رقم مؤقت من الصومال مع الكود (+252)

أرقام الصومال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الصومال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 7 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 7 خدمة 2.1K+ رقم +252 تحديث الأسعار: سبتمبر 4
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أفضل 20 خدمة في الصومال

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: سبتمبر 4

Apple
20 قطعة

$1.012

Claude
20 قطعة

$0.016

Netflix
20 قطعة

$0.389

Telegram
1000 قطعة

$0.168

Uber
100 قطعة

$0.389

Whatsapp
1000 قطعة

$0.265

Yahoo
20 قطعة

$0.189

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الصومال يكلف من $0.016 إلى $1.012 (المتوسط $0.3393، الوسيط $0.232) عبر 7 خدمة.

الأرخص اليوم: Claude (Anthropic) $0.016 Telegram $0.148 Yahoo Mail $0.189 WhatsApp $0.232 Uber $0.389

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 1
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Claude (Anthropic) $0.016 20
Telegram $0.148 1,000+
Yahoo Mail $0.189 20
WhatsApp $0.232 1,000+
Netflix $0.389 20
Uber $0.389 100
Apple ID $1.012 20

الصومال على TIGER SMS

  • 1 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الصومال تبدأ بـ +252. رمز الدولة: SO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الصومال — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $1.012 — الوسيط $0.232 عبر 7 خدمة. تحديث الأسعار: سبتمبر 4.

7 خدمة اليوم، بما في ذلك Claude ($0.016), Telegram ($0.148), Yahoo ($0.189).

رمز الهاتف لدولة الصومال هو +252. رمز الدولة: SO.

دول شائعة أخرى

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