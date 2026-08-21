أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ DiDi — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز DiDi أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل DiDi مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 153 دولة 1.3M+ رقم 810+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #47 تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
DiDi
1328340
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة DiDi
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام DiDi تتراوح من $0.006 إلى $12.592 (المتوسط $0.7143، الوسيط $0.2) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 لبنان $0.006 اليمن $0.006 النمسا $0.006 غينيا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 51
$0.05 – $0.20 25
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 49
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|كولومبيا
|$0.05
|126,207
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.055
|5,661
|✓
|تشيلي
|$0.036
|20,979
|✓
|بولندا
|$0.012
|39,731
|✓
|هولندا
|$0.13
|9,648
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|155,009
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.083
|1,500
|✓
|الكاميرون
|$0.015
|164
|✓
|تايلاند
|$0.09
|2,552
|✓
|كندا
|$0.212
|3,136
|✓
|ألمانيا
|$0.426
|5,455
|✓
|باكستان
|$0.006
|605
|✓
|زامبيا
|$0.006
|415
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,234
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|1,695
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|1,288
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,007
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|607
|✓
|نيبال
|$0.006
|605
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,354
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|606
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|408
|✓
|هندوراس
|$0.006
|1,605
|✓
|تونس
|$0.006
|725
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,429
|✓
|أوغندا
|$0.006
|208
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,005
|✓
|غانا
|$0.006
|605
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,009
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|5
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,405
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|2,605
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|1,789
|✓
|مالي
|$0.006
|1,181
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,208
|✓
|السودان
|$0.006
|5
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,109
|✓
|بنين
|$0.006
|1,379
|✓
|اليمن
|$0.006
|5,821
|✓
|العراق
|$0.006
|2,704
|✓
|السنغال
|$0.006
|367
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|605
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,030
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,956
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,005
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,007
|✓
|صربيا
|$0.006
|7
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|1,259
|✓
|اليونان
|$0.006
|3,171
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,921
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|607
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|5
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,005
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|72
|✓
|غينيا
|$0.006
|5,231
|✓
|لبنان
|$0.006
|9,041
|✓
|النمسا
|$0.006
|5,699
|✓
|أوكرانيا
|$0.03
|2,011
|✓
|فيتنام
|$0.052
|1,589
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.071
|50
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.071
|4
|✓
|جنوب السودان
|$0.071
|1
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.078
|120
|✓
|البرازيل
|$0.118
|2,733
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|143
|✓
|إيطاليا
|$0.125
|229,214
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.13
|169,164
|✓
|إستونيا
|$0.13
|3,520
|✓
|ميانمار
|$0.14
|7,649
|✓
|ماليزيا
|$0.151
|107,139
|✓
|السعودية
|$0.173
|32,327
|البرتغال
|$0.176
|6,863
|✓
|رومانيا
|$0.176
|2,242
|✓
|الفلبين
|$0.178
|144,619
|✓
|غامبيا
|$0.183
|1,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.183
|1,000+
|✓
|سريلانكا
|$0.186
|1
|✓
|البحرين
|$0.195
|1,000+
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.2
|1,787
|✓
|الأردن
|$0.206
|1,005
|✓
|الهند
|$0.23
|1,000+
|✓
|بلجيكا
|$0.253
|615
|✓
|أنغولا
|$0.265
|1,005
|✓
|عُمان
|$0.265
|1,005
|✓
|بوتان
|$0.265
|1,000+
|✓
|فنلندا
|$0.265
|1,004
|✓
|إسرائيل
|$0.271
|3,051
|✓
|أيرلندا
|$0.271
|2,098
|✓
|قبرص
|$0.289
|1,000+
|✓
|إسبانيا
|$0.295
|1,550
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|كرواتيا
|$0.295
|1,453
|✓
|فرنسا
|$0.312
|45,551
|✓
|الأرجنتين
|$0.32
|8,500
|✓
|الجبل الأسود
|$0.324
|426
|✓
|المكسيك
|$0.336
|2,628
|✓
|لاتفيا
|$0.336
|2,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.371
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.412
|1,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.418
|2,000+
|✓
|كوبا
|$0.43
|2,000+
|✓
|مصر
|$0.456
|1,645
|✓
|الكويت
|$0.465
|1,001
|✓
|نيكاراغوا
|$0.489
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.5
|1,002
|✓
|جزر المالديف
|$0.5
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.5
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.653
|1,000+
|✓
|بنما
|$0.653
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.653
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.653
|1,000+
|✓
|بنغلاديش
|$0.69
|1,605
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.748
|1,013
|✓
|الإكوادور
|$0.759
|1,208
|✓
|أستراليا
|$0.771
|1,007
|✓
|النرويج
|$0.842
|1,007
|✓
|المجر
|$0.853
|2,004
|✓
|باراغواي
|$1.065
|1,000+
|✓
|منغوليا
|$1.077
|2,036
|✓
|موريشيوس
|$1.148
|2,000+
|✓
|غواتيمالا
|$1.159
|2,000+
|✓
|الغابون
|$1.171
|2,000+
|✓
|جامايكا
|$1.195
|2,000+
|✓
|ليبيريا
|$1.195
|2,000+
|✓
|بوتسوانا
|$1.23
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$1.23
|2,618
|✓
|ليسوتو
|$1.242
|2,000+
|✓
|غيانا
|$1.242
|2,000+
|✓
|موناكو
|$1.536
|414
|✓
|نيوزيلندا
|$1.539
|30
|✓
|إيران
|$2.536
|1,005
|✓
|قطر
|$2.536
|3,367
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|342
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|306
|✓
|أروبا
|$2.536
|342
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|324
|✓
|بليز
|$2.536
|3,537
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|324
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|324
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|576
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|1,176
|✓
|النيجر
|$2.559
|4,582
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|4,464
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|9,182
|✓
|غرينادا
|$2.559
|4,824
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|9,504
|✓
|إريتريا
|$2.559
|684
|✓
|اليابان
|$2.724
|779
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$3.164
|5
|✓
|توغو
|$3.256
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
|سيراليون
|$12.592
|2
|✓
DiDi على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 810+
- الترتيب حسب التفعيلات: #47
- اتجاه 7 أيام: +74%
- أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
- حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 1,100+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر DiDi — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم DiDi حسب الدولة
رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.083 رقم الكاميرون مع الكود $0.015 رقم كندا مؤقت $0.212 رقم ألمانيا مؤقت $0.426 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006
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