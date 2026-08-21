AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ DiDi — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز DiDi أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل DiDi مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 153 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 153 دولة 1.3M+ رقم 810+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #47 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

DiDi
1328340

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة DiDi

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

هولندا
أفضل تسليم
9648 قطعة

$0.13

بولندا
أفضل تسليم
39731 قطعة

$0.012

تشيلي
أفضل تسليم
20979 قطعة

$0.072

كولومبيا
126207 قطعة

$0.051

تايلاند
2552 قطعة

$0.09

الولايات المتحدة
5661 قطعة

$0.055

أوكرانيا
2011 قطعة

$0.033

إستونيا
3520 قطعة

$0.309

إندونيسيا
155009 قطعة

$0.008

إيطاليا
229214 قطعة

$0.125

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام DiDi تتراوح من $0.006 إلى $12.592 (المتوسط $0.7143، الوسيط $0.2) في 153 دولة. أرقام Multi-SMS في 152 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 لبنان $0.006 اليمن $0.006 النمسا $0.006 غينيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 51
$0.05 – $0.20 25
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 49
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
كولومبيا $0.05 126,207
الولايات المتحدة $0.055 5,661
تشيلي $0.036 20,979
بولندا $0.012 39,731
هولندا $0.13 9,648
إندونيسيا $0.006 155,009
جنوب أفريقيا $0.083 1,500
الكاميرون $0.015 164
تايلاند $0.09 2,552
كندا $0.212 3,136
ألمانيا $0.426 5,455
باكستان $0.006 605
زامبيا $0.006 415
الجزائر $0.006 3,234
إثيوبيا $0.006 1,695
موزمبيق $0.006 1,288
هايتي $0.006 1,007
زيمبابوي $0.006 607
نيبال $0.006 605
أوزبكستان $0.006 1,354
نيجيريا $0.006 606
تنزانيا $0.006 408
هندوراس $0.006 1,605
تونس $0.006 725
المغرب $0.006 2,429
أوغندا $0.006 208
مالاوي $0.006 1,005
غانا $0.006 605
كينيا $0.006 1,009
فنزويلا $0.006 5
كازاخستان $0.006 3,405
قيرغيزستان $0.006 2,605
بلغاريا $0.006 1,789
مالي $0.006 1,181
رواندا $0.006 1,208
السودان $0.006 5
جمهورية مولدوفا $0.006 2,109
بنين $0.006 1,379
اليمن $0.006 5,821
العراق $0.006 2,704
السنغال $0.006 367
كمبوديا $0.006 605
موريتانيا $0.006 1,030
أفغانستان $0.006 1,956
أرمينيا $0.006 1,005
تشاد $0.006 1,007
صربيا $0.006 7
مدغشقر $0.006 1,259
اليونان $0.006 3,171
جورجيا $0.006 2,921
بوليفيا $0.006 607
طاجيكستان $0.006 5
ألبانيا $0.006 1,005
سلوفينيا $0.006 72
غينيا $0.006 5,231
لبنان $0.006 9,041
النمسا $0.006 5,699
أوكرانيا $0.03 2,011
فيتنام $0.052 1,589
بوركينا فاسو $0.071 50
الجمهورية العربية السورية $0.071 4
جنوب السودان $0.071 1
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.078 120
البرازيل $0.118 2,733
الدنمارك $0.118 143
إيطاليا $0.125 229,214
المملكة المتحدة $0.13 169,164
إستونيا $0.13 3,520
ميانمار $0.14 7,649
ماليزيا $0.151 107,139
السعودية $0.173 32,327
البرتغال $0.176 6,863
رومانيا $0.176 2,242
الفلبين $0.178 144,619
غامبيا $0.183 1,000+
لوكسمبورغ $0.183 1,000+
سريلانكا $0.186 1
البحرين $0.195 1,000+
جمهورية التشيك $0.2 1,787
الأردن $0.206 1,005
الهند $0.23 1,000+
بلجيكا $0.253 615
أنغولا $0.265 1,005
عُمان $0.265 1,005
بوتان $0.265 1,000+
فنلندا $0.265 1,004
إسرائيل $0.271 3,051
أيرلندا $0.271 2,098
قبرص $0.289 1,000+
إسبانيا $0.295 1,550
السويد $0.295 309
كرواتيا $0.295 1,453
فرنسا $0.312 45,551
الأرجنتين $0.32 8,500
الجبل الأسود $0.324 426
المكسيك $0.336 2,628
لاتفيا $0.336 2,000+
أذربيجان $0.371 1,000+
بيرو $0.412 1,000+
ليتوانيا $0.418 2,000+
كوبا $0.43 2,000+
مصر $0.456 1,645
الكويت $0.465 1,001
نيكاراغوا $0.489 1,000+
بوروندي $0.5 1,002
جزر المالديف $0.5 1,000+
بربادوس $0.5 1,000+
بابوا غينيا الجديدة $0.653 1,000+
بنما $0.653 1,000+
ريونيون $0.653 1,000+
ماكاو $0.653 1,000+
بنغلاديش $0.69 1,605
البوسنة والهرسك $0.748 1,013
الإكوادور $0.759 1,208
أستراليا $0.771 1,007
النرويج $0.842 1,007
المجر $0.853 2,004
باراغواي $1.065 1,000+
منغوليا $1.077 2,036
موريشيوس $1.148 2,000+
غواتيمالا $1.159 2,000+
الغابون $1.171 2,000+
جامايكا $1.195 2,000+
ليبيريا $1.195 2,000+
بوتسوانا $1.23 2,000+
الكونغو $1.23 2,618
ليسوتو $1.242 2,000+
غيانا $1.242 2,000+
موناكو $1.536 414
نيوزيلندا $1.539 30
إيران $2.536 1,005
قطر $2.536 3,367
جيبوتي $2.536 342
بروناي دار السلام $2.536 306
أروبا $2.536 342
أنغيلا $2.536 324
بليز $2.536 3,537
مونتسيرات $2.536 324
دومينيكا $2.536 324
آيسلندا $2.536 576
بيلاروسيا $2.559 1,176
النيجر $2.559 4,582
غوادلوب $2.559 4,464
جزر البهاما $2.559 9,182
غرينادا $2.559 4,824
جزر القمر $2.559 9,504
إريتريا $2.559 684
اليابان $2.724 779
جمهورية أفريقيا الوسطى $3.164 5
توغو $3.256 65
سويسرا $3.386 6
سلوفاكيا $3.635 3
سيراليون $12.592 2

DiDi على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 810+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #47
  • اتجاه 7 أيام: +74%
  • أرقام Multi-SMS في 152 دولة.
  • حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (United States): تم تسليم 1,100+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر DiDi — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $12.592 — الوسيط $0.2 في 153 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Lebanon ($0.006), Yemen ($0.006)

1.3M+ رقم في 153 دولة.

رقم DiDi حسب الدولة

رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.083 رقم الكاميرون مع الكود $0.015 رقم كندا مؤقت $0.212 رقم ألمانيا مؤقت $0.426 رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم جورجيا مع الكود $0.006 رقم العراق مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم هندوراس مع الكود $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم موزمبيق مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مؤقت $0.006

شائع إلى جانب DiDi

Uber رقم وهمي لـ Uber Bolt رقم وهمي لـ Bolt Careem رقم وهمي لـ Careem Lyft رقم وهمي لـ Lyft TanTan رقم مؤقت لـ TanTan Zomato رقم وهمي لـ Zomato Amazon رقم مؤقت لـ Amazon Google (Gmail / YouTube) رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube)

اختر الخدمة

Google,youtube,GmailInstagram+ThreadsfacebookGooglemessengerChatGPTWhatsappViberAmazonWeChatTikTok/DouyinNaverTelegramTicketmasterSpincrushmy jioВконтактеDiscordFlipkartAny otherJivoMartWalmartMercadoeBayGooglePayShopeeSignalUberYahooAppleTruecallerSwiggyPayPalGojekSnapchatTokopediaNetflixDeliverooMyn TrafficMeeshoRedBookZUS CoffeeTaptap SendPicpayDanaRazerVFS GLOBALBumbleOVOPayoneerClaudeDiDiHingLinkAjaVintedBetanoCarousellBigBasketLine messengerSheinWoltAlipay/Alibaba/1688OkCupidAOLLinodeBilibiliImoGrabAlchemyHerBadooGoogleVoiceIdealistakleinanzeigenFotkaLeboncoinOLXFoodpandaCraigslistRebtelTwitterBoltAkulakuOffGamersMarktplaatsTwitchOZONDoordashBPJSTKKakaoTalkNikeTanTanHappnAirbnbYemeksepetiSoulAppAdaKamiVercelMicrosoftBIGO LIVEJoyrideFreelancerRevolutTemuMeituanBlizzardGMXTencent QQPaysafecardSpotifyLinkedINTwilioWiseJingdongCoinbaseLazadaIFoodWildberriesЯндексNeteasefiverrTangoOnethilyNextdoorIceCasinoFoodoraKlarnaOneFormaPaybisPinduoduoTRUTH SOCIALUbisoftTaobaoZomatoSkoutCareemAstropayBlaBlaCarKaggleMcDonaldsYandexGoBotImIQOSZohoRumbleBIPcryptocomRummyOlaEnebaFruitzSamsungShopBeRealBazosG2GGCashEyeconBrevoBytePlusFeeldFlipGopuffNeonPaysendPlayerAuctionsENILIVEKwaiSteam16881хbetMoneylionDouyuYallaQuippDentPaparaBitCloutHQ TriviaAdidasGetirWomplyHopiPciPayZaloMichatHepsiburadacomDream11GoFundMeTalabatTrendyolPoshmarkАшанavitoBuff.163BegetBurger KingCoinutdodopizzaDromДругВокругMetro4FunGrindrGroupMemyGLOhhLightChatМагнит.МаркетKFCLentaMTS CashBackMoneseМагнитМВидеоPGbonusProtonMail32redRegRuСпортМастерСамокатСберМаркетStormgainTradingViewВерныйВкусВиллZhihuWeiboAirtelVenmoMercariMail.ruОдноклассникиЮлаSeosprintMamba, MeetMepremium.oneKuCoinPlayEasyPayHezzlHermesDelivery ClubPotatoDhaniOlacabsBaiduAmasiaClubhouseSkypeLoveLocalDundleSwagbucks99appIndomaretSubitoLebocoinCAIXAMy11CircleCallAppCitymobilCommunityGamingDewuPoisonDominos PizzaExpressmoneyFaceitHuyainDriveriQIYIJDcomLamodaLikeeLUKOIL-AZSLYKAMEGAMegogomosruNimoTVOkkoPivko24TaikangTenChatTripurent/jet/RuSharingWinkXiaomiXimalayaYAPPYZupeeВкусно и ТочкаДетский мирЗдравСитиЛэтуальОколоЭльдорадоГазпромЗолотая КоронаЗолотое ЯблокоСтолотоFarPostInboxlvMarlboroOppoQIWlTatneftSokolovHAPPYTUKToslaIninalСберчаевыеSahibindenSpartanpokerWinzoGamebet365CashAppSticPayConsultantAuthor24NttgameOfferUpAllegroeWallet米画师MihuashipaycellWishFamiliaGalaxyChat163СOMMetaBetfairYuboLyftWestSteinDostavistaСберАптекаSkroutzSneakersnStuffAptekiPlusPingCodeneftmIndiaPlaysROBINHOODZilchIPLwinDepopMPLKiranaIRCTCNoonLOCORummyWealthAGIBANKLotusAce2ThreeAkudoWorldRemitМирЗнакомствBluedOriflameMoneyPayGGSellMonitorKoshelekJustdatingPodeliCashFlyLigaProLoveRuCodashopStripeSravniOldubilSiplyVirgoThisshopGittigidiyorFunPayCoindcxNovaPoshtaGMNGRRSAAlgidaGrofers888casino24bettingFoodyRushRozetkakolesa.kzBukalapakFreeChargeAppkufarbyKayaBr777AituPingPongGiraBankIVIWeverseFoodHubBykeaChispaicqTeenPattiStarproImmoweltAliExpressUkrnetMagicbricksCathayBandJungleeRummyUplayMewtMOMOAptekaRUGyFTRPagSmilePaytmRoposo99acresБукмекерскиеŞikayet varMobiKwikRummyLootBLIBLIAVONCliQQPharmEasyRummyCulturePaxfulCloudChatGetmegaРСАPaddyPowerUklonRediffmailPromUWINPocket52GemgalaDosiMonobankIndiaAlfaMarketGuru勇仕网络Ys4funUtekaKeybaseСберМегаМаркетLazyPayPerfluenceGlovoUU163EscapeFromTarkovItiProboRuTubeЛейкаОкейAsdairancellAckoAfreecaTVAlibabaAll AccessAngel OneAnkamaAstraPayAutoruBajaj FinservBCA SyariahBook My PlayBoostyBunqBusyFlyCasino/bet/gamblingCDEKChaingeFinanceCianCityMallCloud ManagerCMBCoca-ColaCollabActCourseHeroEarnEasyFeelsFlowwowFreeNowFriendtechFupsGettGlobalTelGoPayzgpnbonusGrailedGreggsGreywoodsHappyFreshINDOBAiPanelOnlineIpsos iSayKIONLydiaMeituMera GaonMiraviaMotorkuXMTR MobileMuzzmyboostNeocryptoNextNRJ Music AwardsNubankOllisOzan SuperAppPizzaHutPlayerzpotPockitPotato ChatPrakerjaPrenagen Clubpunjab citizenRamblerRoyal CaninRummyCircleRydeSBI CardServifyShpockSmartyPigSpark DriverStockyDodoTamTamTata NeuThis FatetiketcomTuulUangMeUpworkUralairlinesUzumVoiWINDSWooPlusX5IDYonogamesYouDoZasilkovnaZigluАптека АпрельБанкиБери зарядБлинБериВелобайкГородПочта РоссииПрофиСистема ГородСушиВёслаФотостранаZaleyCashCoinFantasyChaseNMI51exchangeBjpWellFSixerWinmatchWinzap99GameUnibit11SwarailBingo101Sbmurbanokk4.betLudo24WonderTicketInnopayGoogleChatPokemon Center OnlineGamestheshopWhatsApp2PlayTimeRailoneWooHooNielsenBharatgasWinGOKGENHDFC ERGOSaathiArtstationBlue rewardRapidoSHAKEPAYDealshareEmergencyPaisaYakultDigi Credit
لا توجد نتائج!

اختر الدولة

لا توجد نتائج!