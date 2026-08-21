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أسعار أرقام CoinFantasy تتراوح من $0.006 إلى $0.153 (المتوسط $0.04 ، الوسيط $0.04 ) في 185 دولة. أرخص من 97 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 11 دولة.