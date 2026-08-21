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رقم مؤقت من تركمانستان مع الكود (+993)

أرقام تركمانستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من تركمانستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 36 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 36 خدمة 30K+ رقم 3 تفعيل خلال 30 يوماً +993 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تركمانستان
37000

قطعة

أفضل 20 خدمة في تركمانستان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

99app
1000 قطعة

$0.049

Amazon
1000 قطعة

$0.109

ChatGPT
1000 قطعة

$0.044

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Dream11
1000 قطعة

$0.075

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.08

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.12

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

NMI
1000 قطعة

$0.088

Naver
1000 قطعة

$0.14

Olacabs
1000 قطعة

$0.06

Papara
1000 قطعة

$0.378

PciPay
1000 قطعة

$0.081

Poshmark
1000 قطعة

$0.081

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تركمانستان يكلف من $0.039 إلى $0.5 (المتوسط $0.1098، الوسيط $0.064) عبر 36 خدمة. أرخص من 73% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.12 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.044 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Amazon $0.109 1,000+
Facebook $0.12 1,000+
Naver $0.14 1,000+
Viber $0.168 1,000+
Вконтакте $0.24 1,000+
X (Twitter) $0.324 1,000+
Papara $0.378 1,000+
WhatsApp $0.415 2,000+
Telegram $0.5 1,000+

تركمانستان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 26 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تركمانستان تبدأ بـ +993. رمز الدولة: TM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تركمانستان — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.5 — الوسيط $0.064 عبر 36 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

36 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة تركمانستان هو +993. رمز الدولة: TM.

التحقق حسب الخدمة في تركمانستان

رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Zupee $0.044 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.048 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ Facebook $0.12 رقم مؤقت لـ Viber $0.168 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.324 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.415 رقم مؤقت لـ Telegram $0.5

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