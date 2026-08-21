رقم مؤقت من تركمانستان مع الكود (+993)
أرقام تركمانستان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تركمانستان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 36 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في تركمانستان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.049
$0.109
$0.044
$0.04
$0.049
$0.075
$0.079
$0.04
$0.08
$0.072
$0.07
$0.04
$0.12
$0.042
$0.088
$0.14
$0.06
$0.378
$0.081
$0.081
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تركمانستان يكلف من $0.039 إلى $0.5 (المتوسط $0.1098، الوسيط $0.064) عبر 36 خدمة. أرخص من 73% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.12
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.044
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Dream11
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Amazon
|$0.109
|1,000+
|$0.12
|1,000+
|Naver
|$0.14
|1,000+
|Viber
|$0.168
|1,000+
|Вконтакте
|$0.24
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.324
|1,000+
|Papara
|$0.378
|1,000+
|$0.415
|2,000+
|Telegram
|$0.5
|1,000+
تركمانستان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3
- حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 26 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام تركمانستان تبدأ بـ +993. رمز الدولة: TM.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر تركمانستان — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $0.5 — الوسيط $0.064 عبر 36 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة تركمانستان هو +993. رمز الدولة: TM.