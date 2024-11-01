الربط
تقوم بتوصيل مودم GSM المحمّل بشرائح SIM ببرنامجنا
ندفع لك مقابل استخدام أرقامك في التسجيل في Telegram وWhatsApp وInstagram ومئات الخدمات الشهيرة الأخرى. أقل جهد — أقصى ربح.
Tiger SMS بحاجة إلى أرقام هواتف — ونحن مستعدون للدفع مقابل استخدامها
الربط
تقوم بتوصيل مودم GSM المحمّل بشرائح SIM ببرنامجنا
الأتمتة
يدير برنامجنا تلقائيًا عملية استقبال الرسائل النصية وإرسالها
البيع
أنت تحدّد بنفسك أسعار الخدمات التي ترغب في العمل معها
اربح كل يوم
احصل على ما يصل إلى 85% من كل عملية تفعيل
Quectel M26، Quectel M35، Huawei E3372، USRP، بوابات GSM متعددة المنافذ، MultiTech MultiConnect® Cell 100 Series، Digium G200 VoIP Gateway، Yeastar TG GSM Gateway Series، Synway SMG2000 GSM VoIP Gateway Series، SIM Bank وما شابهها.
يتناسب دخلك طرديًا مع عدد شرائح SIM — فكلما زاد عددها ارتفعت أرباحك. وللحصول على دخل مستقر، نوصي بما لا يقل عن 1000 تفعيل شهريًا. وهذه طريقة ممتازة للربح من الرسائل النصية على نطاق واسع.
مطلوب لإدارة المعدّات والعمل مع برنامجنا
يضمن عمل النظام بشكل موثوق ودون انقطاع، ويساعدك على الربح من الرسائل النصية دون أي مشاكل.
ابدأ بأقصى ربح وأقل قدر من العوائق
احتفظ بما يصل إلى 85% من كل عملية تفعيل ناجحة دون أي قيود على الخدمات.
اسحب أرباحك بأقصى فائدة. عمولات ضئيلة ودفعات يومية سريعة عبر USDT.
بإمكان أي شخص الانضمام دون رسوم خفية أو إيداعات أو متطلبات معقّدة. ابدأ الربح فور الانتهاء من الإعداد.
يدير برنامجنا المتطوّر تلقائيًا استقبال الرسائل النصية وتوجيهها والحماية من الحظر.
اعمل بأرقام من أي دولة تقريبًا (باستثناء روسيا). والطلب الأعلى في الأسواق الأكثر ربحية.
املأ النموذج وسيتواصل معك فريقنا قريبًا
ندعم أجهزة GoIP وبوابات GSM: Quectel M26، Quectel M35، Huawei E3372، Digium G200 VoIP Gateway، Yeastar TG GSM Gateway، Synway SMG2000، MultiTech MultiConnect Cell 100، بالإضافة إلى بنوك شرائح SIM والأجهزة المماثلة. وإذا لم تكن متأكدًا من توافق معداتك — قدّم طلبًا وسيتحقق المختص لدينا من ذلك نيابةً عنك.
نعمل بأرقام من معظم دول العالم، بما في ذلك أوكرانيا وكازاخستان ودول رابطة الدول المستقلة وأوروبا ومناطق أخرى. والشرط الأساسي هو أن تكون شريحة SIM قادرة على استقبال الرسائل النصية. وكلما زادت شعبية الدولة بين عملائنا (المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة)، ارتفع العائد من كل شريحة.
ما يصل إلى 10 دولارات لكل شريحة يوميًا عند ارتفاع الطلب. ويعتمد دخلك الإجمالي على دولة المشغّل وعدد الشرائح التي تستخدمها. ولتحقيق دخل مستقر، ننصح بالوصول إلى 1,000 عملية تفعيل شهريًا على الأقل — أي ما يعادل تقريبًا 100+ رقم فعّال يعمل في الوقت نفسه.
نعم. في حسابك الشخصي، تحدّد السعر لكل خدمة ترغب في العمل معها. وسيوفّر لك Tiger SMS مؤشرات أسعار السوق لمساعدتك على إبقاء أرقامك مطلوبة.
يجب استبدال معظم الشرائح بعد بضعة أيام من الاستخدام النشط — إذ تتوقف الخدمات عن قبول الأرقام التي سبق استخدامها في التحقق. لذلك من الضروري توفير تدفّق ثابت من الشرائح الجديدة. وسيرشدك مدير الشراكات لدينا إلى كيفية إعداد دورة تبديل تناسب حجم عملك.
لا يوفّر Tiger SMS الشرائح أو المعدات مباشرةً. لكن بمجرد إرسال طلبك، سيوصي المختص لدينا بموردين موثوقين يتعامل معهم شركاؤنا الحاليون بالفعل.
تحصل على دفعة مقابل كل عملية تفعيل ناجحة — أي في كل مرة يستلم فيها العميل رسالة نصية عبر رقمك. وتتوفر إحصاءات شفافة في الوقت الفعلي داخل حسابك الشخصي.
سجّل في Tiger SMS واملأ نموذج الطلب في الصفحة — حدّد بلد أرقامك، وعدد شرائح SIM، والمعدّات. سيتواصل معك أحد المختصين لدينا ويساعدك في تنزيل البرنامج وإعداده، وخلال ساعات قليلة ستكون جاهزًا لبدء الربح.