ما يصل إلى 10 دولارات لكل شريحة يوميًا عند ارتفاع الطلب. ويعتمد دخلك الإجمالي على دولة المشغّل وعدد الشرائح التي تستخدمها. ولتحقيق دخل مستقر، ننصح بالوصول إلى 1,000 عملية تفعيل شهريًا على الأقل — أي ما يعادل تقريبًا 100+ رقم فعّال يعمل في الوقت نفسه.