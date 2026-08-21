رقم مؤقت من أوروغواي مع الكود (+598)
أرقام أوروغواي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من أوروغواي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 47 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في أوروغواي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.048
$0.045
$0.13
$0.068
$0.079
$0.079
$0.176
$0.105
$0.048
$0.089
$0.04
$0.049
$0.089
$1.82
$0.094
$0.04
$1.82
$0.072
$0.718
$0.21
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في أوروغواي يكلف من $0.024 إلى $0.69 (المتوسط $0.1116، الوسيط $0.071) عبر 47 خدمة. أرخص من 72% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.078
|2,000+
|Instagram (Threads)
|$0.048
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.048
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.094
|1,000+
|Viber
|$0.103
|1,000+
|Naver
|$0.192
|1,000+
|Netflix
|$0.13
|1,000+
|$0.045
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.068
|1,000+
|Zalo
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.12
|1,000+
|Uber
|$0.122
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
|Вконтакте
|$0.2
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.21
|1,000+
|Telegram
|$0.263
|3,058
|✓
|eBay
|$0.32
|1,000+
|$0.402
|3,000
|JivoMart
|$0.69
|1,000+
أوروغواي على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 390+
- أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في أوروغواي: Netflix, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Amazon
- 31 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام أوروغواي تبدأ بـ +598. رمز الدولة: UY.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر أوروغواي — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $0.69 — الوسيط $0.071 عبر 47 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة أوروغواي هو +598. رمز الدولة: UY.