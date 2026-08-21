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رقم مؤقت من أوروغواي مع الكود (+598)

أرقام أوروغواي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أوروغواي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 47 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 47 خدمة 50K+ رقم 390+ تفعيل خلال 30 يوماً +598 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في أوروغواي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.048

facebook
1000 قطعة

$0.045

Netflix
1000 قطعة

$0.13

Microsoft
1000 قطعة

$0.068

Amazon
2000 قطعة

$0.079

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Apple
1000 قطعة

$0.176

Baidu
1000 قطعة

$0.105

ChatGPT
1000 قطعة

$0.048

Claude
1000 قطعة

$0.089

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Flipkart
2000 قطعة

$0.089

Getir
1000 قطعة

$1.82

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.094

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
2000 قطعة

$1.82

IFood
2000 قطعة

$0.072

JivoMart
1000 قطعة

$0.718

KakaoTalk
1000 قطعة

$0.21

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أوروغواي يكلف من $0.024 إلى $0.69 (المتوسط $0.1116، الوسيط $0.071) عبر 47 خدمة. أرخص من 72% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 X (Twitter) $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 27
$0.20 – $0.50 5
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.078 2,000+
Instagram (Threads) $0.048 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.048 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.094 1,000+
Viber $0.103 1,000+
Naver $0.192 1,000+
Netflix $0.13 1,000+
Facebook $0.045 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,000+
IFood $0.064 2,000+
Vinted $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.068 1,000+
Zalo $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,000+
Walmart $0.071 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
TikTok (Douyin) $0.12 1,000+
Uber $0.122 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Apple ID $0.176 1,000+
Вконтакте $0.2 1,000+
KakaoTalk $0.21 1,000+
Telegram $0.263 3,058
eBay $0.32 1,000+
WhatsApp $0.402 3,000
JivoMart $0.69 1,000+

أوروغواي على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 390+
  • أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أوروغواي: Netflix, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 31 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أوروغواي تبدأ بـ +598. رمز الدولة: UY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أوروغواي — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.69 — الوسيط $0.071 عبر 47 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

47 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Twitter ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة أوروغواي هو +598. رمز الدولة: UY.

التحقق حسب الخدمة في أوروغواي

رقم وهمي لـ Viber $0.103 رقم مؤقت لـ Naver $0.192 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Zalo $0.07 رقم مؤقت لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ Walmart $0.071 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.079 رقم وهمي لـ Spincrush $0.105 رقم مؤقت لـ my jio $0.106 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.12 رقم مؤقت لـ Uber $0.122 رقم وهمي لـ LINE $0.14

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