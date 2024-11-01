أدخل رقم هاتف واحد أو ارفع ملف CSV يحتوي على آلاف جهات الاتصال للتحقق على نطاق واسع
التحقق من أرقام الهواتف في الوقت الفعلي
من HLR Deep
تحليلات HLR متقدمة في الوقت الفعلي توفّر تحققًا دقيقًا من أرقام الهواتف، وتحديدًا معمّقًا لمشغّل الشبكة، ومعلومات تفصيلية عن شبكات الجوال حول العالم.
جرّبها مجانًا — بدون تسجيل
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المزايا
كل ما تحتاجه للتحقق من أرقام الهواتف بثقة
تحقّق من رقم واحد خلال ثوانٍ واحصل على بياناته فورًا
ارفع ملف CSV للتحقق من 1000 رقم كحد أقصى في دفعة واحدة
اطّلع على جميع عمليات التحقق السابقة مع بحث متقدم وخيارات تصفية
ادفع مقابل ما تستخدمه فقط، دون رسوم خفية
اتصل بسهولة بواجهة HLR Deep API للتحقق الجماعي السريع
مبني على مصادقة JWT ومُحسَّن لأداء مستقر
كيف تعمل الخدمة
ابدأ التحقق من أرقام الهواتف خلال دقائق معدودة عبر ثلاث خطوات بسيطة
تنفّذ المنصة استعلامات في الوقت الفعلي عبر شبكات المشغّلين وقواعد بيانات HLR حول العالم لتأكيد الدقة
اطّلع على نتائج تحقق مفصّلة تشمل حالة الرقم والمشغّل والبيانات الجغرافية والصيغة الموحّدة
الأسئلة الشائعة
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ما هو التحقق من رقم الهاتف؟
التحقق من رقم الهاتف هو عملية تأكيد أن الرقم صحيح ونشط وقادر على استقبال المكالمات أو الرسائل النصية. ويشمل ذلك فحص صيغة الرقم وبيانات المشغّل ونوع الخط وحالة الاتصال في الوقت الفعلي.
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ما مدى دقة خدمة التحقق لديكم؟
تحافظ خدمة HLR Deep على دقة تبلغ 99.9% عبر الاتصال بعدة مزوّدي HLR من الفئة الأولى (Tier-1) وقواعد بيانات المشغّلين في الوقت الفعلي. وهي تتحقق من مليارات الأرقام شهريًا في أكثر من 200 دولة ببيانات محدَّثة باستمرار.
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ما البيانات التي أحصل عليها من عملية التحقق؟
تحصل على تفاصيل شاملة تشمل حالة الرقم (نشط/غير نشط)، ونوع الخط (جوال/أرضي/VOIP)، واسم المشغّل، ورمز الدولة، وما إذا كان الرقم منقولًا أم لا
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هل توفّرون التحقق الجماعي؟
نعم، تدعم HLR Deep المعالجة الجماعية عبر رفع ملفات CSV وعبر API. يمكنك التحقق من آلاف الأرقام أو ملايينها في وقت واحد بسرعة معالجة عالية وتقارير نتائج مفصّلة.
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هل تتوفر واجهة API؟
بالتأكيد! توفّر HLR Deep واجهة API شاملة مع وثائق مفصّلة، ويستغرق التكامل عادةً أقل من 10 دقائق.
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هل يتلقى أصحاب الأرقام إشعارًا عند التحقق من أرقامهم؟
لا، عملية التحقق لدينا صامتة تمامًا ولا يلاحظها صاحب الرقم. فنحن نجري فحوصات تقنية دون إرسال أي رسائل أو إشعارات إلى الرقم الذي يجري التحقق منه.