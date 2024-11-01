التحقق من رقم الهاتف هو عملية تأكيد أن الرقم صحيح ونشط وقادر على استقبال المكالمات أو الرسائل النصية. ويشمل ذلك فحص صيغة الرقم وبيانات المشغّل ونوع الخط وحالة الاتصال في الوقت الفعلي.

ما هو التحقق من رقم الهاتف؟

ما هو التحقق من رقم الهاتف؟

تحافظ خدمة HLR Deep على دقة تبلغ 99.9% عبر الاتصال بعدة مزوّدي HLR من الفئة الأولى (Tier-1) وقواعد بيانات المشغّلين في الوقت الفعلي. وهي تتحقق من مليارات الأرقام شهريًا في أكثر من 200 دولة ببيانات محدَّثة باستمرار.

ما البيانات التي أحصل عليها من عملية التحقق؟