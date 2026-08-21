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رقم مؤقت من أذربيجان مع الكود (+994)

أرقام أذربيجان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أذربيجان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 375 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 375 خدمة 250K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً +994 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في أذربيجان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
5233 قطعة

$0.243

Telegram
3000 قطعة

$0.841

facebook
2000 قطعة

$0.265

PayPal
75 قطعة

$0.006

Whatsapp
1000 قطعة

$0.2

Blizzard
1142 قطعة

$0.344

Twitter
392 قطعة

$0.006

Alipay/Alibaba/1688
4023 قطعة

$0.083

Papara
385 قطعة

$0.006

OZON
88 قطعة

$0.512

AliExpress
1077 قطعة

$0.325

Uklon
83 قطعة

$0.006

Rebtel
60 قطعة

$0.006

X5ID
85 قطعة

$0.351

163СOM
38 قطعة

$0.006

1688
307 قطعة

$0.195

1хbet
828 قطعة

$2.56

32red
356 قطعة

$0.218

4Fun
180 قطعة

$2.56

99acres
564 قطعة

$0.085

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أذربيجان يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.151، الوسيط $0.006) عبر 375 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 374 خدمة.

الأرخص اليوم: Weibo $0.006 Skout $0.006 Happn $0.006 Truecaller $0.006 Baidu $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 290
$0.05 – $0.20 27
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.2 1,000+
KakaoTalk $0.006 2,001
Naver $0.006 2,077
Kwai $0.006 470
LINE $0.006 2,081
Steam $0.006 2,055
PayPal $0.006 75
GoogleVoice $0.006 1,302
Netflix $0.006 2,057
X (Twitter) $0.006 392
foodpanda $0.006 1,337
Вконтакте $0.006 1,112
Yahoo Mail $0.006 2,063
Craigslist $0.006 2,089
Nike $0.006 2,075
Shopee $0.006 2,394
Moneylion $0.006 58
Tencent QQ $0.006 1
Zomato $0.006 1,062
imo $0.006 1,111
Yalla $0.006 70
Skout $0.006 7,996
Coinbase $0.006 1,621
AOL $0.006 2,384
Lazada $0.006 779
Deliveroo $0.006 1,092
Careem $0.006 2,060
Papara $0.006 385
DiDi $0.006 1,070
Astropay $0.006 68
WeChat $0.006 2,161
Hopi $0.006 2,001
IFood $0.006 239
Zalo $0.006 1,057
Hepsiburadacom $0.006 1,410
Dream11 $0.006 1,037
Yemeksepeti $0.006 587
Poshmark $0.006 530
Ашан $0.006 69
BlaBlaCar $0.006 1,778
Badoo $0.006 909
Beget $0.006 414
Burger King $0.006 51
DANA $0.006 583
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 1,118
ДругВокруг $0.006 98
Metro $0.006 450
Grindr $0.006 1,905
Gojek $0.006 1,377
GroupMe $0.006 428
myGLO $0.006 76
hh $0.006 377
KFC $0.006 1,091
Kaggle $0.006 87
Lenta $0.006 85
MTS CashBack $0.006 86
McDonalds $0.006 646
Monese $0.006 793
Магнит $0.006 280
МВидео $0.006 1
OkCupid $0.006 858
OVO $0.006 682
OLX $0.006 2,248
Paysafecard $0.006 637
Proton Mail $0.006 379
Payoneer $0.006 245
Revolut $0.006 668
СпортМастер $0.006 114
Spotify $0.006 106
Signal $0.006 602
Tokopedia $0.006 643
ВкусВилл $0.006 394
Wildberries $0.006 92
Zhihu $0.006 325
Weibo $0.006 8,898
Bilibili $0.006 685
Airtel $0.006 229
Venmo $0.006 395
Mercari $0.006 608
Vinted $0.006 2,001
Mail.ru $0.006 399
Одноклассники $0.006 592
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 1,137
LinkedIn $0.006 2,372
Truecaller $0.006 2,598
Delivery Club $0.006 745
Ola $0.006 290
Netease $0.006 96
Ticketmaster $0.006 2,339
BIGO LIVE $0.006 185
Baidu $0.006 2,415
RedBook $0.006 452
Skype $0.006 829
BotIm $0.006 66
99app $0.006 2,093
Hinge $0.006 108
Indomaret $0.006 56
Subito $0.006 64
Bumble $0.006 668
TanTan $0.006 1,244
fiverr $0.006 1,229
CAIXA $0.006 866
Happn $0.006 6,306
My11Circle $0.006 628
IQOS $0.006 920
JDcom $0.006 1
Joyride $0.006 414
Lamoda $0.006 82
LUKOIL-AZS $0.006 108
MEGA $0.006 832
Tango $0.006 1,208
TenChat $0.006 1,121
Trip $0.006 471
Twilio $0.006 1,124
urent/jet/RuSharing $0.006 505
Wise $0.006 768
Xiaomi $0.006 23
YAPPY $0.006 23
Zoho $0.006 2,298
Zupee $0.006 427
Вкусно и Точка $0.006 105
Детский мир $0.006 68
Лэтуаль $0.006 34
Эльдорадо $0.006 59
Золотое Яблоко $0.006 163
FarPost $0.006 350
DoorDash $0.006 795
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 412
WinzoGame $0.006 832
bet365 $0.006 382
Idealista $0.006 77
Nttgame $0.006 112
OfferUp $0.006 111
Allegro $0.006 96
eWallet $0.006 67
paycell $0.006 91
BIP $0.006 60
163СOM $0.006 38
Meta $0.006 1
OffGamers $0.006 182
Onet $0.006 62
Lyft $0.006 49
cryptocom $0.006 108
Dostavista $0.006 165
СберАптека $0.006 90
hily $0.006 80
neftm $0.006 108
Fotka $0.006 54
Zilch $0.006 198
Depop $0.006 205
Flipkart $0.006 79
IRCTC $0.006 1,603
Eneba $0.006 213
noon $0.006 2,095
AGIBANK $0.006 360
Lotus $0.006 115
WorldRemit $0.006 1
Oriflame $0.006 67
MoneyPay $0.006 16
GG $0.006 101
Koshelek $0.006 70
Justdating $0.006 101
LoveRu $0.006 87
Codashop $0.006 100
Sravni $0.006 333
FunPay $0.006 1
SoulApp $0.006 299
Fruitz $0.006 419
NovaPoshta $0.006 65
Foody $0.006 181
Rush $0.006 751
Rozetka $0.006 62
kolesa.kz $0.006 1
Swiggy $0.006 1,593
Grab $0.006 1,112
IVI $0.006 374
Weverse $0.006 97
Chispa $0.006 103
Immowelt $0.006 110
Ukrnet $0.006 86
Meesho $0.006 1,178
MoMo $0.006 278
SamsungShop $0.006 67
Freelancer $0.006 390
AptekaRU $0.006 88
Carousell $0.006 272
Paytm $0.006 1,056
99acres $0.006 564
Букмекерские $0.006 1
Şikayet var $0.006 1
BLIBLI $0.006 361
AVON $0.006 175
Linode $0.006 988
PicPay $0.006 315
Nextdoor $0.006 61
Leboncoin $0.006 791
РСА $0.006 65
PaddyPower $0.006 1
Mercado $0.006 56
Uklon $0.006 83
Prom $0.006 86
Bazos $0.006 358
GCash $0.006 347
Glovo $0.006 418
EscapeFromTarkov $0.006 353
RuTube $0.006 386
Лейка $0.006 39
Akulaku $0.006 451
Alchemy $0.006 109
All Access $0.006 153
Ankama $0.006 103
AstraPay $0.006 125
Autoru $0.006 402
Betano $0.006 89
Brevo $0.006 229
Bunq $0.006 391
Casino/bet/gambling $0.006 416
CDEK $0.006 397
Cian $0.006 1
Claude (Anthropic) $0.006 308
Cloud Manager $0.006 185
CMB $0.006 77
Coca-Cola $0.006 151
Feeld $0.006 406
Feels $0.006 59
Flowwow $0.006 1
Foodora $0.006 83
FreeNow $0.006 286
Fups $0.006 59
Gett $0.006 1
GMX $0.006 326
Gopuff $0.006 99
gpnbonus $0.006 215
Grailed $0.006 1
Greggs $0.006 76
Greywoods $0.006 98
Her $0.006 103
Ipsos iSay $0.006 15
JivoMart $0.006 143
KION $0.006 295
Klarna $0.006 53
LinkAja $0.006 164
Marktplaats $0.006 1
Mera Gaon $0.006 366
MotorkuX $0.006 122
Muzz $0.006 121
myboost $0.006 72
Neon $0.006 71
Next $0.006 1
Nubank $0.006 95
OneForma $0.006 113
Paysend $0.006 853
Pinduoduo $0.006 518
PlayerAuctions $0.006 146
Pockit $0.006 112
Rambler $0.006 253
Razer $0.006 217
Rebtel $0.006 60
RummyCircle $0.006 100
Ryde $0.006 105
Shpock $0.006 100
Spark Driver $0.006 84
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 313
This Fate $0.006 92
TRUTH SOCIAL $0.006 1
Ubisoft $0.006 86
Upwork $0.006 76
Vercel $0.006 1
VFS GLOBAL $0.006 105
Voi $0.006 69
WooPlus $0.006 79
YouDo $0.006 1
ZUS Coffee $0.006 358
Аптека Апрель $0.006 97
Банки $0.006 59
БлинБери $0.006 75
Почта России $0.006 92
Профи $0.006 77
СушиВёсла $0.006 58
Bjp $0.006 182
ENILIVE $0.006 372
Artstation $0.006 74
Clubhouse $0.011 379
inDrive $0.011 63
Temu $0.011 72
Walmart $0.011 2,092
X5ID $0.012 85
TikTok (Douyin) $0.065 2,000+
Ximalaya $0.077 468
Alipay/Alibaba/1688 $0.083 4,023
Самокат $0.092 75
LoveLocal $0.112 574
Citymobil $0.112 504
CommunityGaming $0.112 887
DewuPoison $0.112 288
Huya $0.112 396
iQIYI $0.112 540
Likee $0.112 887
Taikang $0.112 252
Inboxlv $0.112 574
Akudo $0.112 396
Coindcx $0.112 678
Algida $0.112 432
MobiKwik $0.112 574
Alfa $0.112 396
CourseHero $0.112 288
Wink $0.113 1,589
Oldubil $0.124 146
LightChat $0.148 275
PGbonus $0.148 356
Discord $0.183 2,000+
Hermes $0.183 210
1688 $0.195 307
Adidas $0.195 518
TradingView $0.206 356
KuCoinPlay $0.206 291
Viber $0.218 2
Taobao $0.218 388
32red $0.218 356
BitClout $0.23 388
Dundle $0.23 421
Instagram (Threads) $0.242 5,233
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.242 2,000+
Snapchat $0.253 2,000+
Facebook $0.265 2,000+
Amazon $0.265 2,000+
premium.one $0.277 291
Douyu $0.289 291
MPL $0.289 1
Яндекс $0.295 231
Twitch $0.3 1,000+
Apple ID $0.3 2,000+
eBay $0.32 2,014
AliExpress $0.325 1,077
Blizzard $0.336 1,142
Michat $0.336 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.35 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.359 2,000+
Blued $0.371 181
Paxful $0.371 1
Potato $0.418 271
Trendyol $0.478 2,139
Hezzl $0.5 2,000+
Ozon $0.512 88
Bolt $0.52 2,087
Getir $0.571 9,520
أي خدمة أخرى $0.596 2,832
HQ Trivia $0.618 1,688
Alibaba $0.642 2,000+
Tosla $0.653 1
Yubo $0.653 91
Betfair $0.69 236
Wolt $0.69 406
Rediffmail $0.69 150
Telegram $0.733 3,000
Keybase $0.806 52
GoFundMe $0.995 6,599
Airbnb $1.112 2,000+
Quipp $1.489 1,252
1xBet $2.559 828
Dent $2.559 972
4Fun $2.559 180
RegRu $2.559 504
Stormgain $2.559 576
EasyPay $2.559 612
Megogo $2.559 648
Oppo $2.559 288
米画师Mihuashi $2.559 288
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 360
Perfluence $2.559 396

أذربيجان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS لـ 374 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 294 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أذربيجان تبدأ بـ +994. رمز الدولة: AZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أذربيجان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 375 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

375 خدمة اليوم، بما في ذلك Weibo ($0.006), Skout ($0.006), Happn ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أذربيجان هو +994. رمز الدولة: AZ.

التحقق حسب الخدمة في أذربيجان

رقم مؤقت لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ AOL $0.006 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Zoho $0.006 رقم وهمي لـ OLX $0.006 رقم وهمي لـ WeChat $0.006 رقم وهمي لـ noon $0.006 رقم مؤقت لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Craigslist $0.006 رقم مؤقت لـ LINE $0.006 رقم مؤقت لـ Naver $0.006 رقم مؤقت لـ Nike $0.006 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.006 رقم وهمي لـ Careem $0.006 رقم مؤقت لـ Netflix $0.006 رقم وهمي لـ Steam $0.006 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.006 رقم وهمي لـ Hopi $0.006 رقم وهمي لـ Vinted $0.006

دول شائعة أخرى

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