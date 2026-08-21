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رقم مؤقت من النيجر مع الكود (+227)

أرقام النيجر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من النيجر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 208 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 208 خدمة 300K+ رقم 36 تفعيل خلال 30 يوماً +227 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في النيجر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
6046 قطعة

$0.454

facebook
1000 قطعة

$0.04

Alibaba
394 قطعة

$0.677

1688
540 قطعة

$2.56

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
612 قطعة

$2.56

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
324 قطعة

$0.113

99app
288 قطعة

$0.113

AOL
2000 قطعة

$0.349

Adidas
936 قطعة

$2.56

Airbnb
2000 قطعة

$0.843

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.372

Algida
288 قطعة

$0.101

AliExpress
910 قطعة

$2.56

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.324

Amazon
5004 قطعة

$0.127

Any other
5307 قطعة

$2.56

Apple
2000 قطعة

$0.619

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في النيجر يكلف من $0.04 إلى $8.877 (المتوسط $1.1463، الوسيط $0.506) عبر 208 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 179 خدمة.

الأرخص اليوم: Facebook $0.04 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 61
$0.20 – $0.50 29
أكثر من $0.50 107
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.187 10,494
Facebook $0.04 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.13 4,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
KakaoTalk $0.062 1,000+
Naver $0.064 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
Vinted $0.065 1,000+
Zalo $0.07 1,000+
DewuPoison $0.077 180
Ximalaya $0.077 360
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Netflix $0.089 2,002
my jio $0.089 1,000+
LoveLocal $0.1 216
CommunityGaming $0.1 432
Huya $0.1 216
iQIYI $0.1 360
IQOS $0.1 432
Likee $0.1 432
MEGA $0.1 396
Taikang $0.1 180
TenChat $0.1 396
Trip $0.1 180
Algida $0.1 288
IVI $0.1 216
BLIBLI $0.1 252
Linode $0.1 648
EscapeFromTarkov $0.1 216
Pinduoduo $0.1 396
JivoMart $0.105 1,002
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 2
Amazon $0.112 5,004
Dream11 $0.112 792
Delivery Club $0.112 432
Baidu $0.112 2,000+
99app $0.112 288
My11Circle $0.112 252
Citymobil $0.112 432
Twilio $0.112 720
WinzoGame $0.112 324
Akudo $0.112 288
Rush $0.112 288
Swiggy $0.112 720
Meesho $0.112 504
Paytm $0.112 360
99acres $0.112 324
MobiKwik $0.112 288
Temu $0.112 864
CourseHero $0.112 216
Walmart $0.112 2,002
noon $0.124 12,126
Subito $0.176 2
Viber $0.183 7,352
Вконтакте $0.183 2,002
Grab $0.183 2,000+
GoogleVoice $0.184 1,126
TikTok (Douyin) $0.242 2,000+
IRCTC $0.277 720
Discord $0.289 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.312 2,000+
imo $0.312 18,357
Alipay/Alibaba/1688 $0.324 2,000+
LINE $0.336 2,000+
Nike $0.336 2,000+
AOL $0.348 2,000+
Michat $0.348 1,008
ChatGPT (OpenAI) $0.35 13,421
Google Messages $0.351 2
Rambler $0.359 216
Deliveroo $0.371 2,000+
Akulaku $0.371 288
foodpanda $0.383 2,000+
Yahoo Mail $0.383 2,000+
Coindcx $0.396 234
Bolt $0.406 2,000+
Craigslist $0.418 2,000+
Ozon $0.418 5
Clubhouse $0.418 720
Telegram $0.424 6,046
Mail.ru $0.465 90
Happn $0.465 648
Snapchat $0.477 2,000+
eBay $0.489 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
LinkedIn $0.489 2,000+
Steam $0.5 2,000+
Grindr $0.5 2,000+
OLX $0.5 2,000+
Zoho $0.512 2,000+
Ticketmaster $0.524 11,507
RedBook $0.524 126
Skout $0.536 2,000+
Careem $0.536 15,453
OffGamers $0.559 2,000+
WhatsApp $0.57 6,004
Wildberries $0.571 95
Одноклассники $0.571 90
Apple ID $0.595 2,000+
Wish $0.606 684
Nttgame $0.618 2,000+
hily $0.618 2,000+
Dent $0.677 900
HQ Trivia $0.677 468
Alibaba $0.677 394
CAIXA $0.7 612
PayPal $0.724 2,000+
Papara $0.724 2,000+
icq $0.736 684
Shopee $0.759 7,488
Coinbase $0.759 972
RegRu $0.759 360
Wolt $0.759 2,000+
Airbnb $0.842 2,000+
Wise $1.23 432
KFC $1.324 831
BlaBlaCar $1.395 977
Mamba, MeetMe $1.406 995
Skype $1.724 720
Kwai $2.559 864
Taobao $2.559 684
1688 $2.559 540
1xBet $2.559 684
Douyu $2.559 432
Zomato $2.559 540
Quipp $2.559 648
Lazada $2.559 900
BitClout $2.559 684
Adidas $2.559 936
DiDi $2.559 4,582
Getir $2.559 972
IFood $2.559 468
Hepsiburadacom $2.559 468
GoFundMe $2.559 468
Yemeksepeti $2.559 720
Trendyol $2.559 684
Poshmark $2.559 792
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 216
DANA $2.559 504
Drom $2.559 864
Metro $2.559 612
4Fun $2.559 144
Gojek $2.559 864
GroupMe $2.559 648
LightChat $2.559 432
McDonalds $2.559 720
Monese $2.559 720
OkCupid $2.559 720
OVO $2.559 468
PGbonus $2.559 612
Paysafecard $2.559 504
Proton Mail $2.559 504
32red $2.559 612
Revolut $2.559 504
Signal $2.559 982
Stormgain $2.559 504
Twitch $2.559 1,356
Tokopedia $2.559 468
TradingView $2.559 612
Zhihu $2.559 288
Weibo $2.559 900
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
أي خدمة أخرى $2.559 5,307
premium.one $2.559 540
Truecaller $2.559 1,044
KuCoinPlay $2.559 432
EasyPay $2.559 576
Hezzl $2.559 612
Hermes $2.559 324
Dundle $2.559 828
Bumble $2.559 792
fiverr $2.559 936
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
Zupee $2.559 540
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
AliExpress $2.559 910
Uplay $2.559 216
PicPay $2.559 72
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 360
Glovo $2.559 648
TanTan $2.583 684
WeChat $2.63 2,000+
Tango $8.877 468

النيجر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 36
  • أرقام Multi-SMS لـ 179 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في النيجر: Facebook
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 26 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام النيجر تبدأ بـ +227. رمز الدولة: NE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر النيجر — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $8.877 — الوسيط $0.506 عبر 208 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

208 خدمة اليوم، بما في ذلك facebook ($0.04), Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة النيجر هو +227. رمز الدولة: NE.

التحقق حسب الخدمة في النيجر

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.187 رقم مؤقت لـ Google (Gmail / YouTube) $0.13 رقم وهمي لـ CoinFantasy $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.062 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.065 رقم وهمي لـ Zalo $0.07 رقم وهمي لـ Ximalaya $0.077 رقم مؤقت لـ DewuPoison $0.077 رقم وهمي لـ Uber $0.079

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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