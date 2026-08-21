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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من زيمبابوي مع الكود (+263)

أرقام زيمبابوي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من زيمبابوي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 128 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 128 خدمة 190K+ رقم 310+ تفعيل خلال 30 يوماً +263 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

زيمبابوي
199436

قطعة

أفضل 20 خدمة في زيمبابوي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6008 قطعة

$0.03

Telegram
2007 قطعة

$0.238

Whatsapp
5009 قطعة

$0.209

Yahoo
1464 قطعة

$0.091

Alipay/Alibaba/1688
98 قطعة

$0.091

TikTok/Douyin
2 قطعة

$0.006

Shopee
3097 قطعة

$0.006

ChatGPT
2002 قطعة

$0.1

Walmart
4016 قطعة

$0.082

99app
1078 قطعة

$0.006

AOL
2502 قطعة

$0.006

Adidas
1002 قطعة

$0.079

Airbnb
2 قطعة

$0.48

Amazon
5007 قطعة

$0.089

Any other
1273 قطعة

$0.118

Apple
1002 قطعة

$0.053

BIGO LIVE
1186 قطعة

$0.006

Baidu
2742 قطعة

$0.006

Betano
777 قطعة

$0.007

BitClout
1002 قطعة

$0.11

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في زيمبابوي يكلف من $0.006 إلى $1 (المتوسط $0.0573، الوسيط $0.006) عبر 128 خدمة. أرخص من 96% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 115 خدمة.

الأرخص اليوم: TikTok (Douyin) $0.006 JivoMart $0.006 Mail.ru $0.006 LinkedIn $0.006 McDonalds $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 91
$0.05 – $0.20 30
$0.20 – $0.50 5
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.166 5,009
Instagram (Threads) $0.025 6,008
Viber $0.039 1,002
Facebook $0.039 1,733
Telegram $0.238 2,007
TikTok (Douyin) $0.006 2
Naver $0.006 632
Steam $0.006 475
PayPal $0.006 1,888
Blizzard $0.006 1,425
GoogleVoice $0.006 1,070
foodpanda $0.006 2,088
Craigslist $0.006 1,098
Shopee $0.006 3,097
Moneylion $0.006 566
Tencent QQ $0.006 3
Yalla $0.006 784
Skout $0.006 3
Coinbase $0.006 3
AOL $0.006 2,502
Lazada $0.006 2,509
Deliveroo $0.006 901
Careem $0.006 774
DiDi $0.006 607
Getir $0.006 628
Hopi $0.006 291
IFood $0.006 1,696
Zalo $0.006 3
Hepsiburadacom $0.006 3,370
Dream11 $0.006 979
Yemeksepeti $0.006 2,653
Trendyol $0.006 3,875
Poshmark $0.006 947
Burger King $0.006 3
Grindr $0.006 1,002
GroupMe $0.006 448
McDonalds $0.006 3,927
OkCupid $0.006 1,120
OLX $0.006 2,351
Payoneer $0.006 2,868
Signal $0.006 720
Яндекс $0.006 1,674
Weibo $0.006 1,018
Venmo $0.006 1,558
Vinted $0.006 394
Mail.ru $0.006 4,138
Одноклассники $0.006 940
LinkedIn $0.006 3,940
Bolt $0.006 1,011
Ola $0.006 1,267
BIGO LIVE $0.006 1,186
Baidu $0.006 2,742
99app $0.006 1,078
Hinge $0.006 1,029
Indomaret $0.006 614
Subito $0.006 3,820
Bumble $0.006 3,689
JDcom $0.006 3
Zoho $0.006 863
Zupee $0.006 979
WinzoGame $0.006 1,608
Nttgame $0.006 940
paycell $0.006 789
OffGamers $0.006 3
hily $0.006 3
Wolt $0.006 3
Flipkart $0.006 3,751
IRCTC $0.006 809
Lotus $0.006 3
Swiggy $0.006 836
Grab $0.006 1,240
Meesho $0.006 755
Paytm $0.006 642
Şikayet var $0.006 3
PicPay $0.006 673
Betano $0.006 777
Claude (Anthropic) $0.006 2,280
Fups $0.006 615
JivoMart $0.006 6,107
Marktplaats $0.006 241
Ubisoft $0.006 1,013
Bjp $0.006 3,021
Discord $0.028 2
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,002
Apple ID $0.042 1,002
Sixer $0.042 1,002
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.05 1,002
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Вконтакте $0.06 3,143
Nike $0.063 1,656
Huya $0.063 2
Womply $0.064 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.068 1,363
Yahoo Mail $0.07 1,464
Alipay/Alibaba/1688 $0.071 98
Walmart $0.071 4,016
Adidas $0.079 1,002
PciPay $0.079 1,002
Rapido $0.079 2
Google (Gmail / YouTube) $0.08 3,002
Amazon $0.08 5,007
imo $0.089 1,954
Myntra $0.089 2,002
LINE $0.096 2,726
Google Messages $0.097 4,005
Uber $0.1 1,002
ChatGPT (OpenAI) $0.1 2,002
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
BitClout $0.11 1,002
أي خدمة أخرى $0.118 1,273
eBay $0.15 3,003
KakaoTalk $0.171 1,003
Netflix $0.189 2,653
Snapchat $0.231 2
WeChat $0.295 4,332
X (Twitter) $0.376 3,427
Airbnb $0.48 2
Cash App $0.938 2
Papara $1 4,156

زيمبابوي على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 310+
  • أرقام Multi-SMS لـ 115 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في زيمبابوي: TikTok (Douyin), WhatsApp
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 111 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام زيمبابوي تبدأ بـ +263. رمز الدولة: ZW.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر زيمبابوي — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1 — الوسيط $0.006 عبر 128 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

128 خدمة اليوم، بما في ذلك TikTok/Douyin ($0.006), JivoMart ($0.006), Mail.ru ($0.006).

رمز الهاتف لدولة زيمبابوي هو +263. رمز الدولة: ZW.

التحقق حسب الخدمة في زيمبابوي

رقم وهمي لـ Viber $0.039 رقم وهمي لـ Facebook $0.039 رقم مؤقت لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم وهمي لـ Flipkart $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ Bjp $0.006 رقم مؤقت لـ Payoneer $0.006 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.006 رقم وهمي لـ Lazada $0.006 رقم وهمي لـ OLX $0.006 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ PayPal $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ Blizzard $0.006 رقم مؤقت لـ Ola $0.006

دول شائعة أخرى

رقم فيتنام مؤقت رقم تنزانيا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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