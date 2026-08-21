رقم مؤقت من زيمبابوي مع الكود (+263)
أرقام زيمبابوي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من زيمبابوي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 128 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في زيمبابوي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.03
$0.238
$0.209
$0.091
$0.091
$0.006
$0.006
$0.1
$0.082
$0.006
$0.006
$0.079
$0.48
$0.089
$0.118
$0.053
$0.006
$0.006
$0.007
$0.11
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في زيمبابوي يكلف من $0.006 إلى $1 (المتوسط $0.0573، الوسيط $0.006) عبر 128 خدمة. أرخص من 96% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 115 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.166
|5,009
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.025
|6,008
|✓
|Viber
|$0.039
|1,002
|✓
|$0.039
|1,733
|✓
|Telegram
|$0.238
|2,007
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.006
|2
|✓
|Naver
|$0.006
|632
|✓
|Steam
|$0.006
|475
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,888
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,425
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,070
|✓
|foodpanda
|$0.006
|2,088
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,098
|✓
|Shopee
|$0.006
|3,097
|✓
|Moneylion
|$0.006
|566
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|3
|✓
|Yalla
|$0.006
|784
|✓
|Skout
|$0.006
|3
|✓
|Coinbase
|$0.006
|3
|✓
|AOL
|$0.006
|2,502
|✓
|Lazada
|$0.006
|2,509
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|901
|✓
|Careem
|$0.006
|774
|✓
|DiDi
|$0.006
|607
|✓
|Getir
|$0.006
|628
|✓
|Hopi
|$0.006
|291
|✓
|IFood
|$0.006
|1,696
|✓
|Zalo
|$0.006
|3
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,370
|✓
|Dream11
|$0.006
|979
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|2,653
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,875
|✓
|Poshmark
|$0.006
|947
|✓
|Burger King
|$0.006
|3
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,002
|✓
|GroupMe
|$0.006
|448
|✓
|McDonalds
|$0.006
|3,927
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,120
|✓
|OLX
|$0.006
|2,351
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,868
|✓
|Signal
|$0.006
|720
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,674
|✓
|$0.006
|1,018
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,558
|✓
|Vinted
|$0.006
|394
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,138
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|940
|✓
|$0.006
|3,940
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,011
|✓
|Ola
|$0.006
|1,267
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,186
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,742
|✓
|99app
|$0.006
|1,078
|✓
|Hinge
|$0.006
|1,029
|✓
|Indomaret
|$0.006
|614
|✓
|Subito
|$0.006
|3,820
|✓
|Bumble
|$0.006
|3,689
|✓
|JDcom
|$0.006
|3
|✓
|Zoho
|$0.006
|863
|✓
|Zupee
|$0.006
|979
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|1,608
|✓
|Nttgame
|$0.006
|940
|✓
|paycell
|$0.006
|789
|✓
|OffGamers
|$0.006
|3
|✓
|hily
|$0.006
|3
|✓
|Wolt
|$0.006
|3
|✓
|Flipkart
|$0.006
|3,751
|✓
|IRCTC
|$0.006
|809
|✓
|Lotus
|$0.006
|3
|✓
|Swiggy
|$0.006
|836
|✓
|Grab
|$0.006
|1,240
|✓
|Meesho
|$0.006
|755
|✓
|Paytm
|$0.006
|642
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|3
|✓
|PicPay
|$0.006
|673
|✓
|Betano
|$0.006
|777
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|2,280
|✓
|Fups
|$0.006
|615
|✓
|JivoMart
|$0.006
|6,107
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|241
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,013
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|Discord
|$0.028
|2
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,002
|✓
|Apple ID
|$0.042
|1,002
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,002
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.05
|1,002
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Вконтакте
|$0.06
|3,143
|✓
|Nike
|$0.063
|1,656
|✓
|Huya
|$0.063
|2
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.068
|1,363
|✓
|Yahoo Mail
|$0.07
|1,464
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.071
|98
|✓
|Walmart
|$0.071
|4,016
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,002
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,002
|✓
|Rapido
|$0.079
|2
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.08
|3,002
|✓
|Amazon
|$0.08
|5,007
|✓
|imo
|$0.089
|1,954
|✓
|Myntra
|$0.089
|2,002
|✓
|LINE
|$0.096
|2,726
|✓
|Google Messages
|$0.097
|4,005
|Uber
|$0.1
|1,002
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.1
|2,002
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,002
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|1,273
|✓
|eBay
|$0.15
|3,003
|✓
|KakaoTalk
|$0.171
|1,003
|✓
|Netflix
|$0.189
|2,653
|✓
|Snapchat
|$0.231
|2
|✓
|$0.295
|4,332
|✓
|X (Twitter)
|$0.376
|3,427
|✓
|Airbnb
|$0.48
|2
|✓
|Cash App
|$0.938
|2
|✓
|Papara
|$1
|4,156
|✓
زيمبابوي على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 310+
- أرقام Multi-SMS لـ 115 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في زيمبابوي: TikTok (Douyin), WhatsApp
- الأكثر شراءً: WhatsApp
- 111 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام زيمبابوي تبدأ بـ +263. رمز الدولة: ZW.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر زيمبابوي — ابتداءً من $0.006.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1 — الوسيط $0.006 عبر 128 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة زيمبابوي هو +263. رمز الدولة: ZW.