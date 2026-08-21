أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ CloudChat — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز CloudChat أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل CloudChat مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 135 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 135 دولة 460K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
CloudChat
464985
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة CloudChat
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام CloudChat تتراوح من $0.002 إلى $3.635 (المتوسط $1.8788، الوسيط $2.536) في 135 دولة. أرقام Multi-SMS في 135 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 8
أكثر من $0.50 111
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,439
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|4,184
|✓
|تشيلي
|$0.006
|2,928
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.058
|72,003
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.064
|94,373
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|533
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|1,463
|✓
|بولندا
|$0.118
|4,513
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|175
|✓
|النمسا
|$0.118
|4,621
|✓
|أوزبكستان
|$0.185
|1,066
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.231
|5
|✓
|فرنسا
|$0.295
|1,607
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|3,121
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,150
|✓
|هولندا
|$0.295
|8,889
|✓
|الفلبين
|$0.295
|3,835
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.342
|1,432
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|البرازيل
|$0.688
|2,134
|✓
|إندونيسيا
|$0.688
|11,510
|✓
|كندا
|$0.688
|42,111
|✓
|باكستان
|$1.089
|180
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$1.089
|126
|✓
|عُمان
|$1.089
|162
|✓
|الدنمارك
|$1.159
|914
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$1.171
|1,648
|✓
|غينيا
|$1.195
|600
|✓
|البوسنة والهرسك
|$1.23
|353
|✓
|أستراليا
|$1.23
|14,740
|✓
|رومانيا
|$1.242
|4,298
|✓
|كرواتيا
|$1.242
|3,916
|✓
|رواندا
|$1.253
|144
|✓
|اليونان
|$1.253
|7,003
|✓
|أنغيلا
|$1.253
|126
|✓
|بلغاريا
|$1.265
|4,149
|✓
|إستونيا
|$1.265
|1,405
|✓
|البرتغال
|$1.277
|8,266
|✓
|كينيا
|$1.336
|984
|✓
|نيوزيلندا
|$1.337
|30
|✓
|المغرب
|$1.359
|6,991
|✓
|الكاميرون
|$1.606
|904
|✓
|قبرص
|$1.689
|162
|✓
|جورجيا
|$1.912
|616
|✓
|فنلندا
|$2.089
|1,546
|✓
|الكويت
|$2.159
|181
|✓
|ميانمار
|$2.384
|3,921
|✓
|ليتوانيا
|$2.512
|3,374
|✓
|الهند
|$2.536
|9,578
|✓
|الجزائر
|$2.536
|1,827
|✓
|موزمبيق
|$2.536
|144
|✓
|أنغولا
|$2.536
|162
|✓
|هايتي
|$2.536
|162
|✓
|إيران
|$2.536
|108
|✓
|بيرو
|$2.536
|1,707
|✓
|نيبال
|$2.536
|162
|✓
|مالاوي
|$2.536
|162
|✓
|بنما
|$2.536
|162
|✓
|باراغواي
|$2.536
|1,497
|✓
|الأردن
|$2.536
|162
|✓
|مالي
|$2.536
|291
|✓
|نيكاراغوا
|$2.536
|162
|✓
|قطر
|$2.536
|144
|✓
|ريونيون
|$2.536
|108
|✓
|العراق
|$2.536
|1,676
|✓
|بوتان
|$2.536
|108
|✓
|بوروندي
|$2.536
|5,093
|✓
|موريتانيا
|$2.536
|185
|✓
|جزر المالديف
|$2.536
|144
|✓
|بربادوس
|$2.536
|126
|✓
|غامبيا
|$2.536
|162
|✓
|أفغانستان
|$2.536
|848
|✓
|أرمينيا
|$2.536
|180
|✓
|تشاد
|$2.536
|162
|✓
|البحرين
|$2.536
|144
|✓
|النرويج
|$2.536
|162
|✓
|لوكسمبورغ
|$2.536
|603
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|144
|✓
|الجبل الأسود
|$2.536
|126
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|108
|✓
|ألبانيا
|$2.536
|162
|✓
|أروبا
|$2.536
|144
|✓
|موناكو
|$2.536
|162
|✓
|بليز
|$2.536
|144
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|108
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|108
|✓
|ماكاو
|$2.536
|126
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|144
|✓
|قيرغيزستان
|$2.548
|324
|✓
|بنغلاديش
|$2.559
|324
|✓
|إثيوبيا
|$2.559
|19,830
|✓
|مصر
|$2.559
|13,788
|✓
|نيجيريا
|$2.559
|361
|✓
|بوتسوانا
|$2.559
|288
|✓
|المكسيك
|$2.559
|6,040
|✓
|هندوراس
|$2.559
|324
|✓
|ليسوتو
|$2.559
|288
|✓
|الإكوادور
|$2.559
|2,120
|✓
|غانا
|$2.559
|946
|✓
|جامايكا
|$2.559
|288
|✓
|كولومبيا
|$2.559
|3,995
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|326
|✓
|موريشيوس
|$2.559
|288
|✓
|أذربيجان
|$2.559
|360
|✓
|الغابون
|$2.559
|324
|✓
|بنين
|$2.559
|408
|✓
|الكونغو
|$2.559
|252
|✓
|النيجر
|$2.559
|288
|✓
|المجر
|$2.559
|2,680
|✓
|ماليزيا
|$2.559
|6,072
|✓
|كمبوديا
|$2.559
|324
|✓
|غيانا
|$2.559
|252
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|252
|✓
|غواتيمالا
|$2.559
|1,036
|✓
|مدغشقر
|$2.559
|159
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|288
|✓
|بوليفيا
|$2.559
|3,092
|✓
|غرينادا
|$2.559
|288
|✓
|لاتفيا
|$2.559
|5,024
|✓
|ليبيريا
|$2.559
|2,916
|✓
|اليابان
|$2.559
|19,034
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|252
|✓
|منغوليا
|$2.559
|396
|✓
|لبنان
|$2.559
|348
|✓
|إريتريا
|$2.559
|288
|✓
|تونس
|$3.126
|120
|✓
|توغو
|$3.126
|65
|✓
|سويسرا
|$3.386
|6
|✓
|سلوفاكيا
|$3.635
|3
|✓
CloudChat على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 135 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر CloudChat — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم CloudChat حسب الدولة
رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.064 رقم النمسا مؤقت $0.118 رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم ألمانيا مؤقت $0.118 رقم أوكرانيا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مع الكود $0.118 رقم الأرجنتين مع الكود $0.118 رقم إسبانيا مع الكود $0.118 رقم أيرلندا مع الكود $0.118 رقم أوزبكستان مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.231 رقم هولندا مؤقت $0.295 رقم الفلبين مؤقت $0.295 رقم كازاخستان مع الكود $0.295 رقم إسرائيل مؤقت $0.295 رقم فرنسا مؤقت $0.295 رقم السويد مؤقت $0.295 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.342 رقم جنوب أفريقيا مع الكود $0.688
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