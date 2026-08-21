رقم مؤقت من نيوزيلندا مع الكود (+64)
أرقام نيوزيلندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من نيوزيلندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.009، ويدعم 573 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في نيوزيلندا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$1.5
$1.024
$0.175
$2
$0.024
$0.3
$0.009
$0.35
$0.8
$0.258
$1.097
$0.618
$0.222
$0.112
$0.657
$0.011
$0.012
$0.011
$0.031
$0.011
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في نيوزيلندا يكلف من $0.009 إلى $16.856 (المتوسط $0.4806، الوسيط $0.064) عبر 573 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 572 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.15
|2,009
|✓
|Amazon
|$0.2
|30
|✓
|Telegram
|$1.5
|1,007
|✓
|$2
|1,000+
|$0.35
|1
|✓
|$0.12
|25
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.3
|30
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.8
|5
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.55
|17
|✓
|SHEIN
|$0.011
|26
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.3
|23
|✓
|Yahoo Mail
|$0.024
|11
|✓
|Apple ID
|$0.25
|30
|✓
|Uber
|$0.352
|29
|✓
|Netflix
|$0.196
|30
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|Freelancer
|$0.112
|27
|✓
|Netease
|$0.009
|30
|✓
|Rumble
|$0.011
|28
|✓
|BIGO LIVE
|$0.052
|30
|✓
|Ubisoft
|$0.09
|30
|✓
|Discord
|$0.206
|30
|✓
|Paysafecard
|$0.39
|30
|✓
|Bumble
|$1.097
|29
|✓
|1688
|$0.009
|30
|✓
|Douyu
|$0.009
|30
|✓
|Quipp
|$0.009
|30
|✓
|IFood
|$0.009
|30
|✓
|Beget
|$0.009
|30
|✓
|Burger King
|$0.009
|30
|✓
|Drom
|$0.009
|30
|✓
|GroupMe
|$0.009
|30
|✓
|myGLO
|$0.009
|30
|✓
|hh
|$0.009
|30
|✓
|Spotify
|$0.009
|30
|✓
|Tokopedia
|$0.009
|30
|✓
|Amasia
|$0.009
|30
|✓
|DewuPoison
|$0.009
|30
|✓
|Huya
|$0.009
|30
|✓
|inDrive
|$0.009
|30
|✓
|IQOS
|$0.009
|30
|✓
|Wink
|$0.009
|30
|✓
|FarPost
|$0.009
|30
|✓
|Inboxlv
|$0.009
|30
|✓
|Idealista
|$0.009
|30
|✓
|OfferUp
|$0.009
|30
|✓
|Betfair
|$0.009
|30
|✓
|cryptocom
|$0.009
|30
|✓
|Dostavista
|$0.009
|30
|✓
|Fotka
|$0.009
|30
|✓
|GG
|$0.009
|30
|✓
|Codashop
|$0.009
|30
|✓
|888casino
|$0.009
|30
|✓
|kufarby
|$0.009
|30
|✓
|Immowelt
|$0.009
|30
|✓
|Cathay
|$0.009
|30
|✓
|CliQQ
|$0.009
|30
|✓
|Nextdoor
|$0.009
|30
|✓
|PaddyPower
|$0.009
|30
|✓
|Dosi
|$0.009
|30
|✓
|Perfluence
|$0.009
|30
|✓
|Glovo
|$0.009
|30
|✓
|Ankama
|$0.009
|30
|✓
|Autoru
|$0.009
|30
|✓
|Betano
|$0.009
|30
|✓
|Gopuff
|$0.009
|30
|✓
|Ipsos iSay
|$0.009
|30
|✓
|Voi
|$0.009
|30
|✓
|1xBet
|$0.011
|28
|✓
|PciPay
|$0.011
|28
|✓
|Talabat
|$0.011
|28
|✓
|Avito
|$0.011
|28
|✓
|Buff.163
|$0.011
|28
|✓
|Coinut
|$0.011
|28
|✓
|Metro
|$0.011
|28
|✓
|4Fun
|$0.011
|28
|✓
|LightChat
|$0.011
|28
|✓
|Lenta
|$0.011
|28
|✓
|MTS CashBack
|$0.011
|28
|✓
|PGbonus
|$0.011
|28
|✓
|32red
|$0.011
|28
|✓
|Airtel
|$0.011
|28
|✓
|Seosprint
|$0.011
|28
|✓
|premium.one
|$0.011
|28
|✓
|Hermes
|$0.011
|28
|✓
|Potato
|$0.011
|28
|✓
|Swagbucks
|$0.011
|28
|✓
|Lebocoin
|$0.011
|28
|✓
|CallApp
|$0.011
|28
|✓
|Expressmoney
|$0.011
|28
|✓
|Lamoda
|$0.011
|28
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.011
|28
|✓
|LYKA
|$0.011
|28
|✓
|MEGA
|$0.011
|28
|✓
|Megogo
|$0.011
|28
|✓
|mosru
|$0.011
|28
|✓
|Okko
|$0.011
|28
|✓
|Pivko24
|$0.011
|28
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.011
|28
|✓
|Marlboro
|$0.011
|28
|✓
|QIWl
|$0.011
|28
|✓
|Tatneft
|$0.011
|28
|✓
|Sokolov
|$0.011
|28
|✓
|HAPPYTUK
|$0.011
|28
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|Sahibinden
|$0.011
|28
|✓
|Spartanpoker
|$0.011
|28
|✓
|SticPay
|$0.011
|28
|✓
|Author24
|$0.011
|28
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|eWallet
|$0.011
|28
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|GalaxyChat
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|$0.011
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|Meta
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|28
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|$0.031
|28
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|TenChat
|$0.031
|28
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|28
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|Hopi
|$0.063
|28
|✓
|Dream11
|$0.063
|28
|✓
|Naver
|$0.064
|1,030
|✓
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|1,030
|✓
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|1,030
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|Uklon
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|28
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|Greggs
|$0.071
|30
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|ВкусВилл
|$0.077
|28
|✓
|Grab
|$0.078
|30
|✓
|Skroutz
|$0.079
|28
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|Yemeksepeti
|$0.08
|30
|✓
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|$0.082
|30
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|28
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|30
|✓
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|30
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|30
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- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في نيوزيلندا: SHEIN, ChatGPT (OpenAI), TikTok (Douyin)
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صيغة الرقم
أرقام نيوزيلندا تبدأ بـ +64. رمز الدولة: NZ.
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