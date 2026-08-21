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رقم مؤقت من نيوزيلندا مع الكود (+64)

أرقام نيوزيلندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من نيوزيلندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.009، ويدعم 573 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.009 573 خدمة 30K+ رقم 3,500+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #38 +64 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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نيوزيلندا
31326

قطعة

أفضل 20 خدمة في نيوزيلندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
1007 قطعة

$1.5

eBay
28 قطعة

$1.024

facebook
25 قطعة

$0.175

Whatsapp
1000 قطعة

$2

Yahoo
11 قطعة

$0.024

Alipay/Alibaba/1688
23 قطعة

$0.3

1688
30 قطعة

$0.009

WeChat
1 قطعة

$0.35

Any other
5 قطعة

$0.8

LinkedIN
30 قطعة

$0.258

Bumble
29 قطعة

$1.097

ChatGPT
17 قطعة

$0.618

CashApp
27 قطعة

$0.222

Freelancer
27 قطعة

$0.112

Alibaba
26 قطعة

$0.657

Shein
26 قطعة

$0.011

163СOM
28 قطعة

$0.012

1хbet
28 قطعة

$0.011

24betting
28 قطعة

$0.031

32red
28 قطعة

$0.011

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في نيوزيلندا يكلف من $0.009 إلى $16.856 (المتوسط $0.4806، الوسيط $0.064) عبر 573 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 572 خدمة.

الأرخص اليوم: Netease $0.009 1688 $0.009 Douyu $0.009 Quipp $0.009 IFood $0.009

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 273
$0.05 – $0.20 159
$0.20 – $0.50 59
أكثر من $0.50 82
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.15 2,009
Amazon $0.2 30
Telegram $1.5 1,007
WhatsApp $2 1,000+
WeChat $0.35 1
Facebook $0.12 25
Google (Gmail / YouTube) $0.3 30
أي خدمة أخرى $0.8 5
ChatGPT (OpenAI) $0.55 17
SHEIN $0.011 26
Alipay/Alibaba/1688 $0.3 23
Yahoo Mail $0.024 11
Apple ID $0.25 30
Uber $0.352 29
Netflix $0.196 30
Freelancer $0.112 27
Netease $0.009 30
Rumble $0.011 28
BIGO LIVE $0.052 30
Ubisoft $0.09 30
Discord $0.206 30
Paysafecard $0.39 30
Bumble $1.097 29
1688 $0.009 30
Douyu $0.009 30
Quipp $0.009 30
IFood $0.009 30
Beget $0.009 30
Burger King $0.009 30
Drom $0.009 30
GroupMe $0.009 30
myGLO $0.009 30
hh $0.009 30
Spotify $0.009 30
Tokopedia $0.009 30
Amasia $0.009 30
DewuPoison $0.009 30
Huya $0.009 30
inDrive $0.009 30
IQOS $0.009 30
Wink $0.009 30
FarPost $0.009 30
Inboxlv $0.009 30
Idealista $0.009 30
OfferUp $0.009 30
Betfair $0.009 30
cryptocom $0.009 30
Dostavista $0.009 30
Fotka $0.009 30
GG $0.009 30
Codashop $0.009 30
888casino $0.009 30
kufarby $0.009 30
Immowelt $0.009 30
Cathay $0.009 30
CliQQ $0.009 30
Nextdoor $0.009 30
PaddyPower $0.009 30
Dosi $0.009 30
Perfluence $0.009 30
Glovo $0.009 30
Ankama $0.009 30
Autoru $0.009 30
Betano $0.009 30
Gopuff $0.009 30
Ipsos iSay $0.009 30
Voi $0.009 30
1xBet $0.011 28
PciPay $0.011 28
Talabat $0.011 28
Avito $0.011 28
Buff.163 $0.011 28
Coinut $0.011 28
Metro $0.011 28
4Fun $0.011 28
LightChat $0.011 28
Lenta $0.011 28
MTS CashBack $0.011 28
PGbonus $0.011 28
32red $0.011 28
Airtel $0.011 28
Seosprint $0.011 28
premium.one $0.011 28
Hermes $0.011 28
Potato $0.011 28
Swagbucks $0.011 28
Lebocoin $0.011 28
CallApp $0.011 28
Expressmoney $0.011 28
Lamoda $0.011 28
LUKOIL-AZS $0.011 28
LYKA $0.011 28
MEGA $0.011 28
Megogo $0.011 28
mosru $0.011 28
Okko $0.011 28
Pivko24 $0.011 28
urent/jet/RuSharing $0.011 28
Marlboro $0.011 28
QIWl $0.011 28
Tatneft $0.011 28
Sokolov $0.011 28
HAPPYTUK $0.011 28
Sahibinden $0.011 28
Spartanpoker $0.011 28
SticPay $0.011 28
Author24 $0.011 28
eWallet $0.011 28
GalaxyChat $0.011 28
BIP $0.011 28
Meta $0.011 28
Onet $0.011 28
PingCode $0.011 28
neftm $0.011 28
RummyOla $0.011 28
Kirana $0.011 28
RummyWealth $0.011 28
AGIBANK $0.011 28
Lotus $0.011 28
Ace2Three $0.011 28
Oriflame $0.011 28
Stripe $0.011 28
Siply $0.011 28
Virgo $0.011 28
Thisshop $0.011 28
Gittigidiyor $0.011 28
NovaPoshta $0.011 28
GMNG $0.011 28
RRSA $0.011 28
Algida $0.011 28
Foody $0.011 28
Rozetka $0.011 28
FreeChargeApp $0.011 28
FoodHub $0.011 28
Bykea $0.011 28
Ukrnet $0.011 28
Band $0.011 28
JungleeRummy $0.011 28
MoMo $0.011 28
AptekaRU $0.011 28
Roposo $0.011 28
AVON $0.011 28
Linode $0.011 30
RummyCulture $0.011 28
IceCasino $0.011 28
Getmega $0.011 28
Prom $0.011 28
UWIN $0.011 28
BeReal $0.011 28
Pocket52 $0.011 28
MonobankIndia $0.011 28
Alfa $0.011 28
Uteka $0.011 28
LazyPay $0.011 28
RuTube $0.011 28
Akulaku $0.011 28
irancell $0.011 28
Acko $0.011 28
Alchemy $0.011 28
All Access $0.011 28
Angel One $0.011 28
AstraPay $0.011 28
Bajaj Finserv $0.011 28
BCA Syariah $0.011 28
Book My Play $0.011 28
Boosty $0.011 28
BusyFly $0.011 28
BytePlus $0.011 28
Casino/bet/gambling $0.011 28
CDEK $0.011 28
ChaingeFinance $0.011 28
Cian $0.011 28
CollabAct $0.011 28
Feels $0.011 28
Flip $0.011 28
Flowwow $0.011 28
Friendtech $0.011 28
GlobalTel $0.011 28
GoPayz $0.011 28
gpnbonus $0.011 28
HappyFresh $0.011 28
INDOBA $0.011 28
iPanelOnline $0.011 28
KION $0.011 28
LinkAja $0.011 28
Lydia $0.011 28
Meitu $0.011 28
Meituan $0.011 28
MotorkuX $0.011 28
MTR Mobile $0.011 28
Muzz $0.011 28
myboost $0.011 28
Neocrypto $0.011 28
NRJ Music Awards $0.011 28
Nubank $0.011 28
Ollis $0.011 28
PizzaHut $0.011 28
Playerzpot $0.011 28
Prakerja $0.011 28
Prenagen Club $0.011 28
punjab citizen $0.011 28
Rambler $0.011 30
Royal Canin $0.011 28
Ryde $0.011 28
SBI Card $0.011 28
Servify $0.011 28
SmartyPig $0.011 28
Spark Driver $0.011 28
StockyDodo $0.011 28
Tuul $0.011 28
UangMe $0.011 28
Uralairlines $0.011 28
Uzum $0.011 28
Vercel $0.011 28
WINDS $0.011 28
CoinFantasy $0.011 28
Chase $0.011 28
NMI $0.011 28
51exchange $0.011 28
Bjp $0.011 28
WellF $0.011 28
Sixer $0.011 28
Winmatch $0.011 28
Winzap $0.011 28
99Game $0.011 28
Swarail $0.011 28
Bingo101 $0.011 28
Sbmurban $0.011 28
okk4.bet $0.011 28
Ludo24 $0.011 28
Kleinanzeigen $0.011 28
Innopay $0.011 28
Pokemon Center Online $0.011 28
Gamestheshop $0.011 28
ENILIVE $0.011 28
Womply $0.012 28
Ашан $0.012 28
ДругВокруг $0.012 30
МВидео $0.012 28
СберМаркет $0.012 28
Верный $0.012 28
Zhihu $0.012 30
Юла $0.012 30
YandexGo $0.012 28
Xiaomi $0.012 30
Ximalaya $0.012 28
ЗдравСити $0.012 28
Около $0.012 28
Эльдорадо $0.012 28
Газпром $0.012 28
Золотая Корона $0.012 28
Золотое Яблоко $0.012 28
Столото $0.012 28
Сберчаевые $0.012 28
163СOM $0.012 28
СберАптека $0.012 28
МирЗнакомств $0.012 28
Букмекерские $0.012 28
РСА $0.012 28
Лейка $0.012 28
Окей $0.012 28
WooPlus $0.012 28
X5ID $0.012 30
Yonogames $0.012 28
YouDo $0.012 30
Zasilkovna $0.012 28
Ziglu $0.012 28
Аптека Апрель $0.012 28
Бери заряд $0.012 28
БлинБери $0.012 28
Велобайк $0.012 28
Город $0.012 28
Почта России $0.012 28
Профи $0.012 30
Система Город $0.012 28
Фотострана $0.012 2
WonderTicket $0.012 28
Одноклассники $0.015 30
AOL $0.024 30
Mail.ru $0.024 30
Baidu $0.024 1,030
CommunityGaming $0.031 28
TenChat $0.031 28
24betting $0.031 28
AdaKami $0.031 28
Iti $0.031 28
EarnEasy $0.031 28
Mamba, MeetMe $0.032 30
Zupee $0.044 1,028
Dhani $0.048 1,028
99app $0.048 1,028
WinzoGame $0.048 1,028
TRUTH SOCIAL $0.05 30
Chispa $0.051 30
Wildberries $0.052 30
Happn $0.052 30
EscapeFromTarkov $0.052 30
RummyCircle $0.055 28
Likee $0.058 30
Feeld $0.061 30
Artstation $0.061 28
Hopi $0.063 28
Dream11 $0.063 28
Naver $0.064 1,030
Nike $0.064 1,030
Vinted $0.064 1,030
X (Twitter) $0.069 1,030
Delivery Club $0.069 30
CashFly $0.071 28
IVI $0.071 28
Uklon $0.071 28
Greggs $0.071 30
ВкусВилл $0.077 28
Grab $0.078 30
Skroutz $0.079 28
Yemeksepeti $0.08 30
Магнит $0.082 30
kolesa.kz $0.084 28
Grindr $0.089 30
PicPay $0.091 28
Flipkart $0.092 30
IRCTC $0.092 30
Badoo $0.104 30
Stormgain $0.104 30
Mercari $0.104 30
Faceit $0.104 30
Taikang $0.104 28
Oppo $0.104 30
WestStein $0.104 30
Depop $0.104 30
Blued $0.104 30
Oldubil $0.104 30
SoulApp $0.104 30
Bukalapak $0.104 30
PingPong $0.104 30
Meesho $0.104 30
Carousell $0.104 30
G2G $0.104 30
GCash $0.104 30
Eyecon $0.104 30
Asda $0.104 30
Bunq $0.104 30
CourseHero $0.104 30
FreeNow $0.104 30
Grailed $0.104 30
PlayerAuctions $0.104 30
Pockit $0.104 30
Potato Chat $0.104 30
Razer $0.104 30
Shpock $0.104 30
Truecaller $0.112 30
KuCoinPlay $0.112 30
Mercado $0.112 30
Marktplaats $0.112 30
GiraBank $0.113 28
JivoMart $0.113 28
Taobao $0.118 30
Ozon $0.118 30
Rebtel $0.118 30
СпортМастер $0.123 28
Самокат $0.123 30
YAPPY $0.123 28
Вкусно и Точка $0.123 28
Детский мир $0.123 28
Лэтуаль $0.123 28
Yubo $0.123 30
Zilch $0.123 28
勇仕网络Ys4fun $0.123 28
СберМегаМаркет $0.123 28
Банки $0.123 28
ZaleyCash $0.123 28
dodopizza $0.129 28
RegRu $0.129 28
Trip $0.129 28
Tosla $0.129 28
Ininal $0.129 28
Consultant $0.129 28
Familia $0.129 28
AptekiPlus $0.129 28
IndiaPlays $0.129 28
ROBINHOOD $0.129 28
IPLwin $0.129 28
MPL $0.129 28
LOCO $0.129 28
SellMonitor $0.129 28
Koshelek $0.129 28
Podeli $0.129 28
LigaPro $0.129 28
LoveRu $0.129 28
Sravni $0.129 28
FunPay $0.129 28
Grofers $0.129 28
Kaya $0.129 28
Br777 $0.129 28
Aitu $0.129 28
Magicbricks $0.129 28
Uplay $0.129 28
Mewt $0.129 28
GyFTR $0.129 28
MobiKwik $0.129 28
PharmEasy $0.129 28
MarketGuru $0.129 28
UU163 $0.129 28
Probo $0.129 28
AfreecaTV $0.129 28
CMB $0.129 28
Greywoods $0.129 28
Her $0.129 28
Neon $0.129 28
Next $0.129 28
Ozan SuperApp $0.129 28
Pinduoduo $0.129 28
TamTam $0.129 28
This Fate $0.129 28
tiketcom $0.129 28
Zalo $0.133 30
Moneylion $0.135 30
BlaBlaCar $0.135 30
KFC $0.135 30
Paxful $0.135 30
BitClout $0.14 28
Trendyol $0.14 28
Myntra $0.14 28
Swiggy $0.14 28
Paytm $0.14 28
Brevo $0.14 28
Mera Gaon $0.14 28
Miravia $0.14 28
imo $0.142 30
Skout $0.145 30
Steam $0.156 30
Walmart $0.156 30
Tencent QQ $0.158 28
Taptap Send $0.162 30
СушиВёсла $0.162 30
Вконтакте $0.165 30
Weibo $0.165 30
NimoTV $0.165 28
Justdating $0.168 28
Twilio $0.169 30
OLX $0.173 30
Bolt $0.173 30
McDonalds $0.177 30
Citymobil $0.178 30
Gett $0.178 30
Zomato $0.206 30
Ola $0.206 30
KakaoTalk $0.21 1,030
iQIYI $0.21 28
OffGamers $0.216 30
Shopee $0.218 30
JDcom $0.218 30
hily $0.218 30
WorldRemit $0.219 30
Lazada $0.22 30
Paysend $0.22 30
EasyPay $0.222 28
Cash App $0.222 27
Rediffmail $0.222 28
Gemgala $0.222 28
ZUS Coffee $0.232 28
Foodora $0.233 30
GoogleChat $0.236 28
Nttgame $0.249 30
paycell $0.249 30
MoneyPay $0.251 28
fiverr $0.252 30
LinkedIn $0.258 30
RedBook $0.258 30
Snapchat $0.264 30
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.269 30
Şikayet var $0.271 30
Venmo $0.276 28
Coca-Cola $0.279 30
Fups $0.28 28
Hinge $0.283 30
Blizzard $0.289 30
Craigslist $0.289 30
Coinbase $0.289 30
Deliveroo $0.289 30
Careem $0.289 30
Papara $0.289 30
Cloud Manager $0.292 28
VFS GLOBAL $0.295 30
Eneba $0.299 30
Google Messages $0.307 1,028
Hepsiburadacom $0.309 30
My11Circle $0.31 28
Lyft $0.315 30
Proton Mail $0.33 30
Ticketmaster $0.36 30
BLIBLI $0.393 30
GMX $0.393 30
Weverse $0.462 30
Bazos $0.485 30
Claude (Anthropic) $0.486 30
Rush $0.502 28
Coindcx $0.511 28
Revolut $0.522 30
Tata Neu $0.538 28
LoveLocal $0.577 28
Joyride $0.577 28
Paybis $0.578 28
Dominos Pizza $0.609 28
Viber $0.642 30
Alibaba $0.657 26
Signal $0.69 30
SamsungShop $0.69 30
LINE $0.705 30
Airbnb $0.771 30
Allegro $0.815 28
Skype $0.853 30
Tango $0.957 28
eBay $1.024 28
OneForma $1.078 30
Akudo $1.1 28
99acres $1.118 28
bet365 $1.289 30
Payoneer $1.306 30
Kwai $1.337 30
Poshmark $1.337 30
DANA $1.337 30
Gojek $1.337 30
Kaggle $1.337 30
Monese $1.337 30
OVO $1.337 30
Twitch $1.337 30
TradingView $1.337 30
Dundle $1.337 30
Indomaret $1.337 30
Fruitz $1.337 30
Leboncoin $1.337 30
CloudChat $1.337 30
Subito $1.353 30
TanTan $1.353 30
Яндекс $1.382 30
Klarna $1.49 28
Wise $1.497 30
PayPal $1.5 30
foodpanda $1.539 30
DiDi $1.539 30
Bilibili $1.539 30
AliExpress $1.539 30
Temu $1.539 30
米画师Mihuashi $1.591 28
Upwork $1.673 30
Магнит.Маркет $1.679 28
TeenPattiStarpro $1.679 28
PagSmile $1.679 28
RummyLoot $1.679 28
DoorDash $1.765 30
Dent $1.915 30
GoogleVoice $2.233 28
Hezzl $2.864 30
noon $3.184 30
Astropay $3.337 30
BotIm $3.615 28
HQ Trivia $3.818 30
Michat $4.931 30
icq $6.373 30
Getir $6.852 30
CAIXA $7.269 30
Zoho $8.024 30
Jingdong $8.029 28
OkCupid $8.971 30
Clubhouse $9.34 30
SneakersnStuff $9.54 30
Adidas $9.857 30
Wolt $9.998 30
Wish $10.863 30
Keybase $13.353 30
Yalla $15.108 30
GoFundMe $16.856 28

نيوزيلندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,500+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #38
  • اتجاه 7 أيام: +25%
  • أرقام Multi-SMS لـ 572 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في نيوزيلندا: SHEIN, ChatGPT (OpenAI), TikTok (Douyin)
  • الأكثر شراءً: TikTok (Douyin)
  • 305 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام نيوزيلندا تبدأ بـ +64. رمز الدولة: NZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر نيوزيلندا — ابتداءً من $0.009.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.009 إلى $16.856 — الوسيط $0.064 عبر 573 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

573 خدمة اليوم، بما في ذلك Netease ($0.009), 1688 ($0.009), Douyu ($0.009).

رمز الهاتف لدولة نيوزيلندا هو +64. رمز الدولة: NZ.

التحقق حسب الخدمة في نيوزيلندا

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.15 رقم مؤقت لـ Amazon $0.2 رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.3 رقم وهمي لـ Apple ID $0.25 رقم مؤقت لـ Uber $0.352 رقم مؤقت لـ Netflix $0.196 رقم مؤقت لـ Rumble $0.011 رقم وهمي لـ BIGO LIVE $0.052 رقم مؤقت لـ Ubisoft $0.09 رقم وهمي لـ Discord $0.206 رقم مؤقت لـ Paysafecard $0.39 رقم مؤقت لـ Beget $0.009 رقم مؤقت لـ Burger King $0.009 رقم مؤقت لـ Drom $0.009 رقم مؤقت لـ GroupMe $0.009 رقم وهمي لـ myGLO $0.009 رقم مؤقت لـ hh $0.009 رقم وهمي لـ Spotify $0.009 رقم مؤقت لـ Tokopedia $0.009 رقم مؤقت لـ Amasia $0.009

دول شائعة أخرى

رقم الأرجنتين مع الكود رقم كمبوديا مع الكود رقم ليبيريا مع الكود رقم هونغ كونغ مؤقت رقم أستراليا مع الكود رقم سريلانكا مؤقت رقم اليابان مؤقت رقم أوكرانيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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