رقم مؤقت من نيبال مع الكود (+977)
أرقام نيبال مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من نيبال واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 297 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في نيبال
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.313
$0.12
$0.055
$0.345
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.118
$0.006
$0.11
$0.006
$0.63
$0.006
$0.465
$2.536
$0.583
$2.536
$0.026
$0.025
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في نيبال يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.1775، الوسيط $0.006) عبر 297 خدمة. أرخص من 62% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.1
|3,000
|$0.055
|1,001
|✓
|$0.345
|6,097
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.111
|5,171
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|2,000+
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|1
|✓
|Naver
|$0.006
|630
|✓
|eBay
|$0.006
|1
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,679
|✓
|LINE
|$0.006
|724
|✓
|Steam
|$0.006
|1,473
|✓
|PayPal
|$0.006
|886
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,423
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,068
|✓
|Netflix
|$0.006
|2,740
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|3,230
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|462
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|96
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,096
|✓
|Nike
|$0.006
|654
|✓
|Shopee
|$0.006
|3,095
|✓
|Moneylion
|$0.006
|564
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1
|✓
|Zomato
|$0.006
|666
|✓
|imo
|$0.006
|952
|✓
|Yalla
|$0.006
|782
|✓
|Skout
|$0.006
|1,001
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1
|✓
|AOL
|$0.006
|2,500
|✓
|Lazada
|$0.006
|2,507
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|899
|✓
|Careem
|$0.006
|772
|✓
|Papara
|$0.006
|4,154
|✓
|DiDi
|$0.006
|605
|✓
|Astropay
|$0.006
|716
|✓
|Getir
|$0.006
|626
|✓
|$0.006
|3,330
|✓
|Hopi
|$0.006
|289
|✓
|IFood
|$0.006
|1,694
|✓
|Zalo
|$0.006
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,368
|✓
|Dream11
|$0.006
|2,324
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|2,651
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,873
|✓
|Poshmark
|$0.006
|945
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,085
|✓
|Badoo
|$0.006
|575
|✓
|Beget
|$0.006
|1
|✓
|Burger King
|$0.006
|1
|✓
|DANA
|$0.006
|544
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|3,515
|✓
|Metro
|$0.006
|847
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,000+
|✓
|Gojek
|$0.006
|3,301
|✓
|GroupMe
|$0.006
|446
|✓
|KFC
|$0.006
|699
|✓
|Kaggle
|$0.006
|676
|✓
|McDonalds
|$0.006
|3,925
|✓
|Monese
|$0.006
|397
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,208
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,118
|✓
|OVO
|$0.006
|1,914
|✓
|OLX
|$0.006
|2,349
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,110
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,574
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,866
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,788
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|547
|✓
|Signal
|$0.006
|718
|✓
|Самокат
|$0.006
|604
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|621
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,631
|✓
|Wildberries
|$0.006
|3,394
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,672
|✓
|Zhihu
|$0.006
|1
|✓
|$0.006
|1,016
|✓
|Bilibili
|$0.006
|989
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,556
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,178
|✓
|Vinted
|$0.006
|392
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,136
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|938
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1
|✓
|$0.006
|3,938
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,076
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,094
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,009
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|7,449
|✓
|Ola
|$0.006
|1,265
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,002
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,184
|✓
|Baidu
|$0.006
|4,740
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|8,007
|✓
|RedBook
|$0.006
|751
|✓
|Skype
|$0.006
|397
|✓
|99app
|$0.006
|2,260
|✓
|Indomaret
|$0.006
|612
|✓
|Subito
|$0.006
|2,907
|✓
|Bumble
|$0.006
|3,687
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,813
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,222
|✓
|CAIXA
|$0.006
|1,188
|✓
|Happn
|$0.006
|1,001
|✓
|My11Circle
|$0.006
|199
|✓
|IQOS
|$0.006
|2,001
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|955
|✓
|MEGA
|$0.006
|2,489
|✓
|Tango
|$0.006
|597
|✓
|TenChat
|$0.006
|5,827
|✓
|Trip
|$0.006
|145
|✓
|Twilio
|$0.006
|2,155
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|145
|✓
|Wink
|$0.006
|3,040
|✓
|Wise
|$0.006
|910
|✓
|YAPPY
|$0.006
|1,105
|✓
|Zoho
|$0.006
|861
|✓
|Zupee
|$0.006
|977
|✓
|Детский мир
|$0.006
|596
|✓
|FarPost
|$0.006
|483
|✓
|DoorDash
|$0.006
|807
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,827
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|3,231
|✓
|bet365
|$0.006
|1,705
|✓
|Nttgame
|$0.006
|938
|✓
|OfferUp
|$0.006
|898
|✓
|Allegro
|$0.006
|980
|✓
|paycell
|$0.006
|787
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,001
|✓
|Lyft
|$0.006
|597
|✓
|hily
|$0.006
|1,001
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,001
|✓
|Zilch
|$0.006
|3,325
|✓
|Depop
|$0.006
|1,238
|✓
|Flipkart
|$0.006
|749
|✓
|IRCTC
|$0.006
|1,965
|✓
|Eneba
|$0.006
|3,066
|✓
|noon
|$0.006
|1,940
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|2,128
|✓
|Lotus
|$0.006
|1
|✓
|GG
|$0.006
|938
|✓
|Justdating
|$0.006
|876
|✓
|Sravni
|$0.006
|821
|✓
|Oldubil
|$0.006
|3,496
|✓
|SoulApp
|$0.006
|1,964
|✓
|Fruitz
|$0.006
|1,073
|✓
|Foody
|$0.006
|2,435
|✓
|Rush
|$0.006
|6,484
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|1
|✓
|Swiggy
|$0.006
|2,016
|✓
|Grab
|$0.006
|2,238
|✓
|IVI
|$0.006
|1,864
|✓
|Weverse
|$0.006
|878
|✓
|AliExpress
|$0.006
|758
|✓
|Meesho
|$0.006
|1,754
|✓
|Freelancer
|$0.006
|2,864
|✓
|Carousell
|$0.006
|271
|✓
|Paytm
|$0.006
|1,432
|✓
|99acres
|$0.006
|2,253
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|1
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|163
|✓
|AVON
|$0.006
|2,960
|✓
|Linode
|$0.006
|1,914
|✓
|PicPay
|$0.006
|671
|✓
|Temu
|$0.006
|1,514
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|710
|✓
|Mercado
|$0.006
|1
|✓
|Uklon
|$0.006
|788
|✓
|Rediffmail
|$0.006
|1
|✓
|Bazos
|$0.006
|1,257
|✓
|GCash
|$0.006
|4,188
|✓
|Glovo
|$0.006
|931
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|1,784
|✓
|Akulaku
|$0.006
|807
|✓
|Ankama
|$0.006
|1,036
|✓
|Betano
|$0.006
|864
|✓
|Brevo
|$0.006
|2,657
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|2,484
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|1,278
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,360
|✓
|Foodora
|$0.006
|992
|✓
|FreeNow
|$0.006
|4,139
|✓
|Fups
|$0.006
|613
|✓
|Gett
|$0.006
|1
|✓
|Grailed
|$0.006
|2
|✓
|Her
|$0.006
|1,028
|✓
|JivoMart
|$0.006
|4,194
|✓
|Klarna
|$0.006
|553
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|239
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|3,542
|✓
|Paysend
|$0.006
|804
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|1,425
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|2,476
|✓
|Rambler
|$0.006
|1
|✓
|Razer
|$0.006
|2,539
|✓
|Rebtel
|$0.006
|786
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,020
|✓
|TamTam
|$0.006
|415
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,813
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,011
|✓
|Upwork
|$0.006
|787
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|835
|✓
|Walmart
|$0.006
|2,103
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|1,978
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|730
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|Discord
|$0.05
|3,000
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|3,000
|Womply
|$0.064
|2,000+
|foodpanda
|$0.079
|4,086
|✓
|Uber
|$0.079
|3,000
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Amazon
|$0.088
|8,104
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.094
|3,022
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|342
|✓
|Citymobil
|$0.1
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|547
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|108
|✓
|Huya
|$0.1
|162
|✓
|iQIYI
|$0.1
|252
|✓
|Okko
|$0.1
|216
|✓
|Taikang
|$0.1
|108
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|216
|✓
|Akudo
|$0.1
|162
|✓
|Algida
|$0.1
|216
|✓
|MobiKwik
|$0.1
|198
|✓
|Alfa
|$0.1
|198
|✓
|CourseHero
|$0.1
|126
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|1,271
|✓
|Michat
|$0.124
|1
|✓
|Google Messages
|$0.142
|3,094
|Hinge
|$0.18
|3,027
|✓
|Wish
|$0.183
|18
|✓
|Apple ID
|$0.195
|1,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.2
|3,000
|✓
|Airbnb
|$0.23
|1,000+
|✓
|icq
|$0.23
|36
|✓
|PGbonus
|$0.253
|356
|✓
|Keybase
|$0.265
|34
|✓
|KuCoinPlay
|$0.289
|275
|✓
|MPL
|$0.289
|90
|✓
|Telegram
|$0.296
|6,136
|✓
|Coindcx
|$0.324
|331
|✓
|X (Twitter)
|$0.35
|3,425
|✓
|Paxful
|$0.371
|90
|✓
|Twitch
|$0.383
|1,000+
|✓
|LightChat
|$0.395
|275
|✓
|Likee
|$0.395
|547
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|252
|✓
|Hezzl
|$0.406
|356
|✓
|Adidas
|$0.453
|502
|✓
|1688
|$0.465
|307
|✓
|Hermes
|$0.465
|210
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|BitClout
|$0.548
|1,030
|✓
|Dundle
|$0.571
|638
|✓
|Taobao
|$0.583
|7,188
|✓
|32red
|$0.583
|356
|✓
|Alibaba
|$0.63
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|90
|✓
|premium.one
|$0.7
|291
|✓
|RegRu
|$0.759
|252
|✓
|Quipp
|$0.818
|372
|✓
|Blued
|$0.9
|180
|✓
|Douyu
|$0.912
|581
|✓
|TradingView
|$0.948
|1,234
|✓
|Potato
|$1.006
|270
|✓
|GoFundMe
|$1.159
|4,565
|✓
|Yubo
|$1.536
|180
|✓
|1xBet
|$2.536
|378
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
نيبال على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 12,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #18
- أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.
- حتى 9 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في نيبال: Facebook, Viber, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Viber
- 226 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام نيبال تبدأ بـ +977. رمز الدولة: NP.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر نيبال — ابتداءً من $0.006.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 297 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة نيبال هو +977. رمز الدولة: NP.