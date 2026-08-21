رقم مؤقت من كندا مع الكود (+1)
أرقام كندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 573 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في كندا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.105
$0.024
$0.025
$0.19
$0.48
$0.069
$0.023
$0.03
$0.019
$0.195
$0.25
$0.042
$0.03
$0.115
$0.043
$0.02
$0.036
$0.131
$0.048
$0.05
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كندا يكلف من $0.004 إلى $3.306 (المتوسط $0.1926، الوسيط $0.104) عبر 573 خدمة. أرخص من 59% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 571 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Walmart
|$0.26
|5,420
|✓
|$0.25
|22,410
|✓
|Amazon
|$0.05
|39,514
|✓
|Telegram
|$0.19
|43,327
|✓
|$0.02
|41,101
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.01
|39,886
|✓
|imo
|$0.015
|40,395
|✓
|Naver
|$0.024
|40,590
|✓
|Вконтакте
|$0.043
|44,199
|✓
|RedBook
|$0.018
|41,573
|✓
|Signal
|$0.03
|3,918
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.03
|43,821
|✓
|$0.1
|6,964
|✓
|Apple ID
|$0.017
|45,098
|✓
|Snapchat
|$0.017
|42,873
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.025
|46,048
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.243
|43,150
|✓
|PayPal
|$0.195
|2,973
|✓
|Uber
|$0.02
|42,133
|✓
|Wolt
|$0.004
|42,115
|✓
|eBay
|$0.079
|5,975
|✓
|Ozon
|$0.01
|41,950
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.038
|1,775
|✓
|Zoho
|$0.015
|3,975
|✓
|BeReal
|$0.095
|3,775
|✓
|SHAKEPAY
|$0.799
|40,172
|✓
|Netflix
|$0.042
|46,200
|✓
|Twitch
|$0.05
|42,149
|✓
|KakaoTalk
|$0.105
|46,148
|✓
|Bumble
|$0.121
|4,975
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.04
|1,971
|✓
|Badoo
|$0.688
|2,975
|✓
|$0.01
|42,150
|✓
|Her
|$0.01
|1,775
|✓
|Skout
|$0.012
|3,975
|✓
|BIGO LIVE
|$0.03
|42,148
|✓
|Lyft
|$0.072
|44,150
|✓
|Paysafecard
|$0.15
|3,975
|✓
|PlayerAuctions
|$0.2
|1,975
|✓
|DiDi
|$0.212
|2,975
|✓
|SamsungShop
|$0.688
|43,150
|✓
|Dosi
|$0.006
|1,775
|✓
|Viber
|$0.009
|46,954
|✓
|Yalla
|$0.009
|2,975
|✓
|Proton Mail
|$0.009
|44,150
|✓
|Foody
|$0.009
|773
|✓
|CliQQ
|$0.009
|1,775
|✓
|Yahoo Mail
|$0.01
|45,097
|✓
|AOL
|$0.01
|44,150
|✓
|Discord
|$0.01
|46,085
|✓
|Grindr
|$0.01
|3,975
|✓
|Mail.ru
|$0.01
|43,150
|✓
|Yemeksepeti
|$0.012
|42,950
|✓
|Talabat
|$0.012
|773
|✓
|Ашан
|$0.012
|40,948
|✓
|Avito
|$0.012
|41,950
|✓
|Buff.163
|$0.012
|773
|✓
|Coinut
|$0.012
|773
|✓
|dodopizza
|$0.012
|40,950
|✓
|hh
|$0.012
|775
|✓
|Lenta
|$0.012
|40,948
|✓
|MTS CashBack
|$0.012
|773
|✓
|Магнит
|$0.012
|41,950
|✓
|МВидео
|$0.012
|40,950
|✓
|Самокат
|$0.012
|40,950
|✓
|ВкусВилл
|$0.012
|40,948
|✓
|Юла
|$0.012
|1,775
|✓
|Netease
|$0.012
|1,775
|✓
|Swagbucks
|$0.012
|773
|✓
|Lebocoin
|$0.012
|773
|✓
|Huya
|$0.012
|41,950
|✓
|Lamoda
|$0.012
|40,950
|✓
|mosru
|$0.012
|41,948
|✓
|Xiaomi
|$0.012
|975
|✓
|Zupee
|$0.012
|42,948
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.012
|40,948
|✓
|Около
|$0.012
|773
|✓
|Эльдорадо
|$0.012
|40,948
|✓
|Газпром
|$0.012
|773
|✓
|Золотая Корона
|$0.012
|773
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.012
|773
|✓
|Столото
|$0.012
|773
|✓
|FarPost
|$0.012
|40,950
|✓
|Inboxlv
|$0.012
|1,775
|✓
|Tatneft
|$0.012
|773
|✓
|HAPPYTUK
|$0.012
|40,948
|✓
|Rumble
|$0.012
|773
|✓
|Сберчаевые
|$0.012
|773
|✓
|Spartanpoker
|$0.012
|773
|✓
|Author24
|$0.012
|773
|✓
|Idealista
|$0.012
|975
|✓
|eWallet
|$0.012
|773
|✓
|米画师Mihuashi
|$0.012
|40,948
|✓
|Meta
|$0.012
|773
|✓
|Onet
|$0.012
|773
|✓
|Dostavista
|$0.012
|775
|✓
|Skroutz
|$0.012
|40,948
|✓
|hily
|$0.012
|41,950
|✓
|PingCode
|$0.012
|40,948
|✓
|RummyOla
|$0.012
|773
|✓
|RummyWealth
|$0.012
|773
|✓
|Lotus
|$0.012
|773
|✓
|Ace2Three
|$0.012
|773
|✓
|МирЗнакомств
|$0.012
|773
|✓
|Oriflame
|$0.012
|773
|✓
|GG
|$0.012
|775
|✓
|Stripe
|$0.012
|773
|✓
|Siply
|$0.012
|773
|✓
|Thisshop
|$0.012
|773
|✓
|Gittigidiyor
|$0.012
|773
|✓
|RRSA
|$0.012
|40,948
|✓
|Algida
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|2,773
|✓
|FreeChargeApp
|$0.012
|773
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|kufarby
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|1,775
|✓
|GiraBank
|$0.012
|40,950
|✓
|Bykea
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|773
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|Ukrnet
|$0.012
|1,775
|✓
|JungleeRummy
|$0.012
|773
|✓
|MoMo
|$0.012
|773
|✓
|Carousell
|$0.012
|41,150
|✓
|Roposo
|$0.012
|773
|✓
|AVON
|$0.012
|40,948
|✓
|RummyCulture
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|773
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|РСА
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|773
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|UWIN
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|40,948
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|Alfa
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|勇仕网络Ys4fun
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|Uteka
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|BytePlus
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|ChaingeFinance
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|Cian
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|773
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|CollabAct
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|$0.012
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|Flip
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|975
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|Friendtech
|$0.012
|773
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|GlobalTel
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|775
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|INDOBA
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|773
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|iPanelOnline
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|773
|✓
|Meitu
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|973
|✓
|Meituan
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|775
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|✓
|Shopee
|$0.03
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|✓
|Tencent QQ
|$0.03
|42,150
|✓
|Coinbase
|$0.03
|43,150
|✓
|Lazada
|$0.03
|41,950
|✓
|OLX
|$0.03
|42,950
|✓
|Bilibili
|$0.03
|42,150
|✓
|Vinted
|$0.03
|46,150
|✓
|fiverr
|$0.03
|43,150
|✓
|Google Messages
|$0.03
|44,894
|✓
|Baidu
|$0.034
|4,975
|✓
|Hezzl
|$0.035
|3,775
|✓
|Ticketmaster
|$0.036
|44,148
|✓
|RegRu
|$0.038
|43,150
|✓
|Rozetka
|$0.038
|773
|✓
|Nike
|$0.04
|46,150
|✓
|ДругВокруг
|$0.04
|41,950
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,773
|✓
|$0.043
|44,150
|✓
|MEGA
|$0.044
|3,975
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Ludo24
|$0.045
|773
|✓
|Sixer
|$0.046
|773
|✓
|Winzap
|$0.046
|773
|✓
|Sbmurban
|$0.046
|773
|✓
|Poshmark
|$0.048
|45,150
|✓
|Dundle
|$0.05
|40,950
|✓
|OfferUp
|$0.05
|2,975
|✓
|BIP
|$0.05
|775
|✓
|Betfair
|$0.05
|40,950
|✓
|Immowelt
|$0.05
|775
|✓
|Paxful
|$0.05
|40,950
|✓
|PaddyPower
|$0.05
|975
|✓
|Prom
|$0.05
|40,948
|✓
|G2G
|$0.05
|41,950
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.05
|3,775
|✓
|Vercel
|$0.05
|1,775
|✓
|Voi
|$0.05
|773
|✓
|DoorDash
|$0.053
|2,975
|✓
|JDcom
|$0.059
|1,975
|✓
|Glovo
|$0.06
|1,775
|✓
|Ubisoft
|$0.06
|1,775
|✓
|Womply
|$0.063
|773
|✓
|Chase
|$0.07
|773
|✓
|СпортМастер
|$0.072
|1,773
|✓
|TenChat
|$0.073
|2,773
|✓
|IVI
|$0.073
|2,773
|✓
|Meesho
|$0.073
|2,975
|✓
|PciPay
|$0.078
|773
|✓
|Ola
|$0.082
|1,775
|✓
|Airtel
|$0.083
|773
|✓
|Akulaku
|$0.083
|2,773
|✓
|Temu
|$0.088
|3,975
|✓
|NMI
|$0.088
|1,773
|✓
|Potato Chat
|$0.089
|3,775
|✓
|Hinge
|$0.09
|1,975
|✓
|DewuPoison
|$0.09
|3,975
|✓
|HQ Trivia
|$0.094
|1,775
|✓
|foodpanda
|$0.096
|5,975
|✓
|Wish
|$0.097
|1,975
|✓
|Astropay
|$0.1
|971
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.1
|42,150
|✓
|Neocrypto
|$0.102
|973
|✓
|Nttgame
|$0.103
|2,775
|✓
|Dream11
|$0.104
|44,948
|✓
|Spotify
|$0.104
|1,775
|✓
|Детский мир
|$0.104
|773
|✓
|Лэтуаль
|$0.104
|773
|✓
|Fotka
|$0.104
|775
|✓
|Zilch
|$0.104
|773
|✓
|Depop
|$0.104
|1,775
|✓
|Flipkart
|$0.104
|975
|✓
|MoneyPay
|$0.104
|773
|✓
|Koshelek
|$0.104
|773
|✓
|LoveRu
|$0.104
|773
|✓
|NovaPoshta
|$0.104
|773
|✓
|Chispa
|$0.104
|975
|✓
|AptekaRU
|$0.104
|773
|✓
|Букмекерские
|$0.104
|773
|✓
|Mercado
|$0.104
|1,975
|✓
|Alchemy
|$0.104
|773
|✓
|Ankama
|$0.104
|1,775
|✓
|AstraPay
|$0.104
|773
|✓
|Cloud Manager
|$0.104
|1,773
|✓
|CMB
|$0.104
|1,973
|✓
|Flowwow
|$0.104
|773
|✓
|Fups
|$0.104
|773
|✓
|Greggs
|$0.104
|775
|✓
|Greywoods
|$0.104
|773
|✓
|LinkAja
|$0.104
|773
|✓
|Marktplaats
|$0.104
|775
|✓
|Neon
|$0.104
|773
|✓
|Next
|$0.104
|773
|✓
|Pockit
|$0.104
|775
|✓
|Rebtel
|$0.104
|1,775
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|773
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|Jingdong
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رقم كندا المؤقت لعمليات الشراء والتفعيل
عند إتمام عملية شراء وطلب رمز تحقق لحساب على Walmart، يحتاج المشتري رقمًا لا يرتبط بشريحته الشخصية، وهنا يأتي دور رقم كندا مؤقت بمفتاح الاتصال +1: يُفتح لعملية واحدة فقط، فيختار المشتري الخدمة أولًا، يحصل على الرقم، ثم يقرأ رمز التحقق فور ظهوره في الصفحة نفسها. تصل رسائل Walmart وTikTok/Douyin بثبات على هذه الأرقام. تبدأ الأسعار من $0.004، وتغطي أرقام هذه الدولة 573 خدمة، وقد تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 130,000+، ما يفسر بحث كثيرين عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من كندا تحديدًا.
كندا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #8
- أرقام Multi-SMS لـ 571 خدمة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في كندا: SHAKEPAY, Walmart, TikTok (Douyin)
- الأكثر شراءً: Walmart
- 255 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام كندا تبدأ بـ +1. رمز الدولة: CA.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر كندا — ابتداءً من $0.004.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
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- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم كندا في التسوق والتفعيل
تصلح ارقام كندا مؤقتة لفتح حساب ثانٍ على Walmart بمعزل عن الرقم الشخصي، ولتجربة تسجيل جديد على TikTok/Douyin قبل استخدام الحساب الرئيسي، وكذلك لإبقاء عمليات الشراء التجريبية بعيدة عن الاستخدام اليومي. قبل اختيار أي دولة، يستحسن معرفة الخدمة التي يشتريها أغلب المستخدمين على أرقامها؛ فإذا طابقت خدمتك، فالدولة مناسبة، وعلى أرقام كندا يتصدر Walmart هذه القائمة تحديدًا، وهو ما يجعل رقم كندا مع الكود الخيار المباشر لمن يريد تفعيل هذه الخدمة تحديدًا.