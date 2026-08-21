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رقم مؤقت من كندا مع الكود (+1)

أرقام كندا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كندا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 573 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.004 573 خدمة 6.6M+ رقم 130,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #8 +1 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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6678531

قطعة

أفضل 20 خدمة في كندا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

KakaoTalk
46148 قطعة

$0.105

Naver
40590 قطعة

$0.024

Instagram+Threads
46048 قطعة

$0.025

Telegram
43327 قطعة

$0.19

eBay
5975 قطعة

$0.48

Viber
46954 قطعة

$0.069

facebook
41101 قطعة

$0.023

Google,youtube,Gmail
43821 قطعة

$0.03

Line messenger
4975 قطعة

$0.019

PayPal
2973 قطعة

$0.195

Whatsapp
22410 قطعة

$0.25

Netflix
46200 قطعة

$0.042

Twitter
44131 قطعة

$0.03

Foodpanda
5975 قطعة

$0.115

Вконтакте
44199 قطعة

$0.043

Uber
42133 قطعة

$0.02

Microsoft
46150 قطعة

$0.036

Airbnb
44150 قطعة

$0.131

Yahoo
45097 قطعة

$0.048

Amazon
39514 قطعة

$0.05

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كندا يكلف من $0.004 إلى $3.306 (المتوسط $0.1926، الوسيط $0.104) عبر 573 خدمة. أرخص من 59% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 571 خدمة.

الأرخص اليوم: Wolt $0.004 Dosi $0.006 Viber $0.009 Proton Mail $0.009 Yalla $0.009

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 216
$0.05 – $0.20 204
$0.20 – $0.50 67
أكثر من $0.50 86
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Walmart $0.26 5,420
WhatsApp $0.25 22,410
Amazon $0.05 39,514
Telegram $0.19 43,327
Facebook $0.02 41,101
TikTok (Douyin) $0.01 39,886
imo $0.015 40,395
Naver $0.024 40,590
Вконтакте $0.043 44,199
RedBook $0.018 41,573
Signal $0.03 3,918
Google (Gmail / YouTube) $0.03 43,821
WeChat $0.1 6,964
Apple ID $0.017 45,098
Snapchat $0.017 42,873
Instagram (Threads) $0.025 46,048
أي خدمة أخرى $0.243 43,150
PayPal $0.195 2,973
Uber $0.02 42,133
Wolt $0.004 42,115
eBay $0.079 5,975
Ozon $0.01 41,950
VFS GLOBAL $0.038 1,775
Zoho $0.015 3,975
BeReal $0.095 3,775
SHAKEPAY $0.799 40,172
Netflix $0.042 46,200
Twitch $0.05 42,149
KakaoTalk $0.105 46,148
Bumble $0.121 4,975
Alipay/Alibaba/1688 $0.04 1,971
Badoo $0.688 2,975
LinkedIn $0.01 42,150
Her $0.01 1,775
Skout $0.012 3,975
BIGO LIVE $0.03 42,148
Lyft $0.072 44,150
Paysafecard $0.15 3,975
PlayerAuctions $0.2 1,975
DiDi $0.212 2,975
SamsungShop $0.688 43,150
Dosi $0.006 1,775
Viber $0.009 46,954
Yalla $0.009 2,975
Proton Mail $0.009 44,150
Foody $0.009 773
CliQQ $0.009 1,775
Yahoo Mail $0.01 45,097
AOL $0.01 44,150
Discord $0.01 46,085
Grindr $0.01 3,975
Mail.ru $0.01 43,150
Yemeksepeti $0.012 42,950
Talabat $0.012 773
Ашан $0.012 40,948
Avito $0.012 41,950
Buff.163 $0.012 773
Coinut $0.012 773
dodopizza $0.012 40,950
hh $0.012 775
Lenta $0.012 40,948
MTS CashBack $0.012 773
Магнит $0.012 41,950
МВидео $0.012 40,950
Самокат $0.012 40,950
ВкусВилл $0.012 40,948
Юла $0.012 1,775
Netease $0.012 1,775
Swagbucks $0.012 773
Lebocoin $0.012 773
Huya $0.012 41,950
Lamoda $0.012 40,950
mosru $0.012 41,948
Xiaomi $0.012 975
Zupee $0.012 42,948
Вкусно и Точка $0.012 40,948
Около $0.012 773
Эльдорадо $0.012 40,948
Газпром $0.012 773
Золотая Корона $0.012 773
Золотое Яблоко $0.012 773
Столото $0.012 773
FarPost $0.012 40,950
Inboxlv $0.012 1,775
Tatneft $0.012 773
HAPPYTUK $0.012 40,948
Rumble $0.012 773
Сберчаевые $0.012 773
Spartanpoker $0.012 773
Author24 $0.012 773
Idealista $0.012 975
eWallet $0.012 773
米画师Mihuashi $0.012 40,948
Meta $0.012 773
Onet $0.012 773
Dostavista $0.012 775
Skroutz $0.012 40,948
hily $0.012 41,950
PingCode $0.012 40,948
RummyOla $0.012 773
RummyWealth $0.012 773
Lotus $0.012 773
Ace2Three $0.012 773
МирЗнакомств $0.012 773
Oriflame $0.012 773
GG $0.012 775
Stripe $0.012 773
Siply $0.012 773
Thisshop $0.012 773
Gittigidiyor $0.012 773
RRSA $0.012 40,948
Algida $0.012 2,773
FreeChargeApp $0.012 773
kufarby $0.012 1,775
GiraBank $0.012 40,950
Bykea $0.012 773
Ukrnet $0.012 1,775
JungleeRummy $0.012 773
MoMo $0.012 773
Carousell $0.012 41,150
Roposo $0.012 773
AVON $0.012 40,948
RummyCulture $0.012 773
РСА $0.012 773
UWIN $0.012 40,948
Pocket52 $0.012 40,948
Alfa $0.012 40,948
MarketGuru $0.012 40,948
勇仕网络Ys4fun $0.012 41,948
Uteka $0.012 773
LazyPay $0.012 40,948
Iti $0.012 40,948
RuTube $0.012 773
Лейка $0.012 773
Окей $0.012 773
irancell $0.012 773
All Access $0.012 773
Bajaj Finserv $0.012 773
Betano $0.012 825
Boosty $0.012 773
BytePlus $0.012 1,773
CDEK $0.012 773
ChaingeFinance $0.012 1,773
Cian $0.012 773
CollabAct $0.012 773
Feels $0.012 1,775
Flip $0.012 975
Friendtech $0.012 773
GlobalTel $0.012 40,948
GoPayz $0.012 773
Gopuff $0.012 775
INDOBA $0.012 773
iPanelOnline $0.012 773
Meitu $0.012 973
Meituan $0.012 775
MTR Mobile $0.012 773
Muzz $0.012 1,775
NRJ Music Awards $0.012 1,773
Nubank $0.012 773
Ozan SuperApp $0.012 40,948
PizzaHut $0.012 773
Playerzpot $0.012 773
Rambler $0.012 9,915
Royal Canin $0.012 773
TRUTH SOCIAL $0.012 1,775
Tuul $0.012 773
Uralairlines $0.012 773
Uzum $0.012 773
Yonogames $0.012 773
YouDo $0.012 775
Zasilkovna $0.012 773
Ziglu $0.012 773
Аптека Апрель $0.012 773
Бери заряд $0.012 773
БлинБери $0.012 773
Велобайк $0.012 773
Город $0.012 773
Почта России $0.012 773
Профи $0.012 775
Система Город $0.012 773
Фотострана $0.012 775
51exchange $0.012 773
Bjp $0.012 773
WellF $0.012 773
Winmatch $0.012 773
99Game $0.012 773
Unibit11 $0.012 773
Swarail $0.012 773
Bingo101 $0.012 773
okk4.bet $0.012 773
Kleinanzeigen $0.012 773
WonderTicket $0.012 773
Innopay $0.012 773
LINE $0.013 4,975
Одноклассники $0.013 43,150
Яндекс $0.015 42,149
Steam $0.018 44,150
Craigslist $0.018 45,150
SoulApp $0.018 1,975
X (Twitter) $0.02 44,131
Kaggle $0.02 42,150
Wildberries $0.02 41,950
Happn $0.02 2,975
163СOM $0.02 2,973
GMX $0.02 1,975
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.021 46,150
ChatGPT (OpenAI) $0.027 46,149
Linode $0.028 2,975
Blizzard $0.03 44,150
Airbnb $0.03 44,150
Shopee $0.03 4,975
Tencent QQ $0.03 42,150
Coinbase $0.03 43,150
Lazada $0.03 41,950
OLX $0.03 42,950
Bilibili $0.03 42,150
Vinted $0.03 46,150
fiverr $0.03 43,150
Google Messages $0.03 44,894
Baidu $0.034 4,975
Hezzl $0.035 3,775
Ticketmaster $0.036 44,148
RegRu $0.038 43,150
Rozetka $0.038 773
Nike $0.04 46,150
ДругВокруг $0.04 41,950
CoinFantasy $0.04 1,773
Weibo $0.043 44,150
MEGA $0.044 3,975
SHEIN $0.044 1,000+
Ludo24 $0.045 773
Sixer $0.046 773
Winzap $0.046 773
Sbmurban $0.046 773
Poshmark $0.048 45,150
Dundle $0.05 40,950
OfferUp $0.05 2,975
BIP $0.05 775
Betfair $0.05 40,950
Immowelt $0.05 775
Paxful $0.05 40,950
PaddyPower $0.05 975
Prom $0.05 40,948
G2G $0.05 41,950
EscapeFromTarkov $0.05 3,775
Vercel $0.05 1,775
Voi $0.05 773
DoorDash $0.053 2,975
JDcom $0.059 1,975
Glovo $0.06 1,775
Ubisoft $0.06 1,775
Womply $0.063 773
Chase $0.07 773
СпортМастер $0.072 1,773
TenChat $0.073 2,773
IVI $0.073 2,773
Meesho $0.073 2,975
PciPay $0.078 773
Ola $0.082 1,775
Airtel $0.083 773
Akulaku $0.083 2,773
Temu $0.088 3,975
NMI $0.088 1,773
Potato Chat $0.089 3,775
Hinge $0.09 1,975
DewuPoison $0.09 3,975
HQ Trivia $0.094 1,775
foodpanda $0.096 5,975
Wish $0.097 1,975
Astropay $0.1 971
Claude (Anthropic) $0.1 42,150
Neocrypto $0.102 973
Nttgame $0.103 2,775
Dream11 $0.104 44,948
Spotify $0.104 1,775
Детский мир $0.104 773
Лэтуаль $0.104 773
Fotka $0.104 775
Zilch $0.104 773
Depop $0.104 1,775
Flipkart $0.104 975
MoneyPay $0.104 773
Koshelek $0.104 773
LoveRu $0.104 773
NovaPoshta $0.104 773
Chispa $0.104 975
AptekaRU $0.104 773
Букмекерские $0.104 773
Mercado $0.104 1,975
Alchemy $0.104 773
Ankama $0.104 1,775
AstraPay $0.104 773
Cloud Manager $0.104 1,773
CMB $0.104 1,973
Flowwow $0.104 773
Fups $0.104 773
Greggs $0.104 775
Greywoods $0.104 773
LinkAja $0.104 773
Marktplaats $0.104 775
Neon $0.104 773
Next $0.104 773
Pockit $0.104 775
Rebtel $0.104 1,775
RummyCircle $0.104 773
SmartyPig $0.104 1,773
TamTam $0.104 773
This Fate $0.104 773
ZUS Coffee $0.104 773
Банки $0.104 773
YandexGo $0.106 773
Expressmoney $0.106 773
ЗдравСити $0.106 773
Sokolov $0.106 775
Tosla $0.106 773
SticPay $0.106 773
Consultant $0.106 773
Familia $0.106 775
GalaxyChat $0.106 773
Yubo $0.106 775
AptekiPlus $0.106 773
IndiaPlays $0.106 773
IPLwin $0.106 773
MPL $0.106 773
WorldRemit $0.106 975
SellMonitor $0.106 773
Podeli $0.106 773
CashFly $0.106 773
LigaPro $0.106 773
Virgo $0.106 773
GMNG $0.106 773
Grofers $0.106 773
24betting $0.106 773
AdaKami $0.106 773
Br777 $0.106 773
Aitu $0.106 773
FoodHub $0.106 773
Magicbricks $0.106 773
Band $0.106 773
GyFTR $0.106 773
PharmEasy $0.106 773
UU163 $0.106 773
Probo $0.106 773
Eyecon $0.106 775
Asda $0.106 775
AfreecaTV $0.106 773
Angel One $0.106 773
Book My Play $0.106 773
Bunq $0.106 775
BusyFly $0.106 773
EarnEasy $0.106 773
HappyFresh $0.106 773
Miravia $0.106 773
Ollis $0.106 775
Paybis $0.106 773
Prakerja $0.106 773
Prenagen Club $0.106 773
SBI Card $0.106 773
Servify $0.106 773
StockyDodo $0.106 773
ZaleyCash $0.106 773
GoogleChat $0.106 773
BotIm $0.117 973
BPJSTK $0.118 40,948
My11Circle $0.125 2,773
Likee $0.125 2,775
Pinduoduo $0.127 44,150
LUKOIL-AZS $0.129 773
Ininal $0.129 773
СберАптека $0.129 773
neftm $0.129 773
Eneba $0.129 775
Justdating $0.129 973
Oldubil $0.129 775
icq $0.129 1,775
GCash $0.129 775
Autoru $0.129 775
FreeNow $0.129 975
gpnbonus $0.129 773
KION $0.129 773
Mera Gaon $0.129 773
Shpock $0.129 775
GroupMe $0.13 1,975
noon $0.13 2,975
OneForma $0.13 1,775
СберМаркет $0.132 773
NimoTV $0.132 2,775
Marlboro $0.132 775
Kirana $0.132 773
LOCO $0.132 773
Bukalapak $0.132 775
Kaya $0.132 773
Mewt $0.132 773
Getmega $0.132 773
СберМегаМаркет $0.132 773
Acko $0.132 773
BCA Syariah $0.132 773
Lydia $0.132 773
punjab citizen $0.132 773
tiketcom $0.132 773
WINDS $0.132 773
Codashop $0.138 2,775
Citymobil $0.142 3,773
WinzoGame $0.142 46,150
Myntra $0.142 1,773
Coindcx $0.142 2,773
paycell $0.144 1,773
OkCupid $0.149 3,975
OffGamers $0.15 1,775
CommunityGaming $0.156 2,773
IQOS $0.157 2,775
Nextdoor $0.16 3,975
CourseHero $0.16 3,975
Coca-Cola $0.166 1,775
Moneylion $0.168 8,188
Şikayet var $0.177 3,775
888casino $0.18 40,948
CallApp $0.188 2,775
LYKA $0.188 2,773
Pivko24 $0.188 2,775
Taikang $0.188 2,773
Wink $0.188 42,950
AGIBANK $0.188 40,948
Freelancer $0.189 3,975
Cash App $0.19 973
Feeld $0.19 43,150
Cathay $0.192 775
Foodora $0.192 1,775
inDrive $0.2 976
Taptap Send $0.2 975
Weverse $0.2 3,775
BLIBLI $0.2 7,202
Casino/bet/gambling $0.2 973
Grailed $0.2 775
Razer $0.2 1,975
Ryde $0.2 775
UangMe $0.2 1,775
Blued $0.202 1,775
Brevo $0.212 1,975
Klarna $0.212 975
Paysend $0.212 40,950
Spark Driver $0.212 1,973
СушиВёсла $0.212 975
Tata Neu $0.219 773
IceCasino $0.224 775
Zomato $0.23 975
Delivery Club $0.235 43,950
LoveLocal $0.235 2,773
Joyride $0.235 773
Twilio $0.235 2,975
Ximalaya $0.235 9,251
YAPPY $0.235 2,775
Allegro $0.235 973
FunPay $0.235 775
kolesa.kz $0.235 1,773
Swiggy $0.235 2,973
MobiKwik $0.235 2,773
Bazos $0.235 43,150
myboost $0.235 773
my jio $0.235 1,000+
WooPlus $0.236 1,975
Dominos Pizza $0.248 1,775
1688 $0.252 6,999
IRCTC $0.262 4,975
Taobao $0.28 1,975
WestStein $0.28 40,950
Ipsos iSay $0.28 1,975
1xBet $0.286 973
Rush $0.291 2,773
cryptocom $0.295 975
Skype $0.298 3,975
Grab $0.3 3,975
Dhani $0.32 973
PingPong $0.332 1,975
Okko $0.333 2,773
Wise $0.353 3,775
BitClout $0.376 45,150
Oppo $0.38 1,775
Sravni $0.38 773
CAIXA $0.39 2,975
99app $0.392 2,975
iQIYI $0.392 8,873
Tango $0.392 973
Beget $0.397 773
Zhihu $0.397 775
GoogleVoice $0.423 3,975
Alibaba $0.43 3,975
Akudo $0.45 2,773
99acres $0.458 2,773
Faceit $0.469 975
Deliveroo $0.51 3,975
GoFundMe $0.51 2,975
QIWl $0.51 1,773
Douyu $0.52 1,775
Careem $0.52 3,975
Getir $0.52 42,950
Payoneer $0.52 2,975
Clubhouse $0.52 3,975
ROBINHOOD $0.52 773
Adidas $0.53 3,975
JivoMart $0.549 1,823
Upwork $0.625 1,975
Trip $0.644 10,119
Kwai $0.688 3,975
Quipp $0.688 775
Dent $0.688 42,950
IFood $0.688 2,973
Zalo $0.688 2,975
Michat $0.688 43,950
Hepsiburadacom $0.688 975
Trendyol $0.688 40,948
BlaBlaCar $0.688 2,775
Burger King $0.688 775
DANA $0.688 1,978
Drom $0.688 775
Metro $0.688 973
4Fun $0.688 1,773
Gojek $0.688 775
myGLO $0.688 775
LightChat $0.688 773
Магнит.Маркет $0.688 973
KFC $0.688 2,975
McDonalds $0.688 41,150
Monese $0.688 975
OVO $0.688 775
PGbonus $0.688 41,948
32red $0.688 973
Revolut $0.688 1,975
Stormgain $0.688 775
Tokopedia $0.688 775
TradingView $0.688 42,950
Верный $0.688 773
Venmo $0.688 1,975
Mercari $0.688 2,975
Seosprint $0.688 42,950
premium.one $0.688 41,950
Truecaller $0.688 44,150
KuCoinPlay $0.688 975
EasyPay $0.688 975
Amasia $0.688 41,150
Indomaret $0.688 1,775
Megogo $0.688 41,148
urent/jet/RuSharing $0.688 2,516
SneakersnStuff $0.688 42,148
Fruitz $0.688 42,950
TeenPattiStarpro $0.688 41,148
AliExpress $0.688 2,975
Uplay $0.688 40,948
PagSmile $0.688 40,948
RummyLoot $0.688 40,948
PicPay $0.688 40,948
Leboncoin $0.688 41,150
CloudChat $0.688 41,950
Uklon $0.688 41,148
Rediffmail $0.688 41,148
Gemgala $0.688 40,948
MonobankIndia $0.688 41,148
Keybase $0.688 42,950
Perfluence $0.688 40,950
Gett $0.688 1,975
MotorkuX $0.688 40,948
X5ID $0.688 41,950
Mamba, MeetMe $0.696 43,150
Subito $0.696 42,200
Paytm $0.773 2,973
Bolt $0.842 3,975
TanTan $1.112 3,975
Hopi $1.171 3,773
Hermes $1.171 2,773
bet365 $1.61 1,975
Papara $1.98 45,950
Potato $2.258 773
Jingdong $3.306 773

رقم كندا المؤقت لعمليات الشراء والتفعيل

عند إتمام عملية شراء وطلب رمز تحقق لحساب على Walmart، يحتاج المشتري رقمًا لا يرتبط بشريحته الشخصية، وهنا يأتي دور رقم كندا مؤقت بمفتاح الاتصال +1: يُفتح لعملية واحدة فقط، فيختار المشتري الخدمة أولًا، يحصل على الرقم، ثم يقرأ رمز التحقق فور ظهوره في الصفحة نفسها. تصل رسائل Walmart وTikTok/Douyin بثبات على هذه الأرقام. تبدأ الأسعار من $0.004، وتغطي أرقام هذه الدولة 573 خدمة، وقد تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 130,000+، ما يفسر بحث كثيرين عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من كندا تحديدًا.

كندا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 130,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #8
  • أرقام Multi-SMS لـ 571 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كندا: SHAKEPAY, Walmart, TikTok (Douyin)
  • الأكثر شراءً: Walmart
  • 255 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كندا تبدأ بـ +1. رمز الدولة: CA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كندا — ابتداءً من $0.004.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم كندا في التسوق والتفعيل

تصلح ارقام كندا مؤقتة لفتح حساب ثانٍ على Walmart بمعزل عن الرقم الشخصي، ولتجربة تسجيل جديد على TikTok/Douyin قبل استخدام الحساب الرئيسي، وكذلك لإبقاء عمليات الشراء التجريبية بعيدة عن الاستخدام اليومي. قبل اختيار أي دولة، يستحسن معرفة الخدمة التي يشتريها أغلب المستخدمين على أرقامها؛ فإذا طابقت خدمتك، فالدولة مناسبة، وعلى أرقام كندا يتصدر Walmart هذه القائمة تحديدًا، وهو ما يجعل رقم كندا مع الكود الخيار المباشر لمن يريد تفعيل هذه الخدمة تحديدًا.

الأسئلة الشائعة

من $0.004 إلى $3.306 — الوسيط $0.104 عبر 573 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

573 خدمة اليوم، بما في ذلك Wolt ($0.004), Dosi ($0.006), Viber ($0.009).

رمز الهاتف لدولة كندا هو +1. رمز الدولة: CA.

التحقق حسب الخدمة في كندا

رقم مؤقت لـ Walmart $0.26 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.01 رقم مؤقت لـ imo $0.015 رقم مؤقت لـ RedBook $0.018 رقم وهمي لـ Signal $0.03 رقم مؤقت لـ WeChat $0.1 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.017 رقم وهمي لـ Snapchat $0.017 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.243 رقم وهمي لـ Ozon $0.01 رقم مؤقت لـ VFS GLOBAL $0.038 رقم مؤقت لـ Zoho $0.015 رقم مؤقت لـ BeReal $0.095 رقم وهمي لـ SHAKEPAY $0.799 رقم مؤقت لـ Twitch $0.05 رقم مؤقت لـ Bumble $0.121 رقم وهمي لـ Alipay/Alibaba/1688 $0.04 رقم مؤقت لـ Badoo $0.688 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.01 رقم وهمي لـ Her $0.01

دول شائعة أخرى

رقم كولومبيا مؤقت رقم الهند مؤقت رقم تشيلي مع الكود رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم تايلاند مؤقت رقم المملكة المتحدة مع الكود رقم الولايات المتحدة VIP مؤقت رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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