رقم مؤقت من مقدونيا مع الكود (+389)
أرقام مقدونيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من مقدونيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 29 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في مقدونيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.099
$0.13
$0.117
$0.078
$0.04
$0.049
$0.04
$1.819
$0.072
$0.17
$0.042
$0.088
$0.171
$0.064
$0.06
$0.081
$0.042
$0.042
$0.076
$0.042
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في مقدونيا يكلف من $0.04 إلى $2.453 (المتوسط $0.1846، الوسيط $0.064) عبر 29 خدمة. أرخص من 60% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.1
|1,000+
|Amazon
|$0.117
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.17
|1,000+
|Netflix
|$0.064
|1,000+
|$0.099
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Naver
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Vinted
|$0.064
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|1,000+
|eBay
|$0.24
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.368
|1,000+
|$0.54
|2,000+
|Telegram
|$2.453
|1,000+
صيغة الرقم
أرقام مقدونيا تبدأ بـ +389. رمز الدولة: MK.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر مقدونيا — ابتداءً من $0.04.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $2.453 — الوسيط $0.064 عبر 29 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة مقدونيا هو +389. رمز الدولة: MK.