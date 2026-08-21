أرقام افتراضية

رقم مؤقت من مقدونيا مع الكود (+389)

أرقام مقدونيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من مقدونيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 29 خدمة مع الكود.