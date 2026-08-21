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رقم مؤقت من مقدونيا مع الكود (+389)

أرقام مقدونيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من مقدونيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 29 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 29 خدمة 30K+ رقم 23 تفعيل خلال 30 يوماً +389 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في مقدونيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

facebook
1000 قطعة

$0.099

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.13

Amazon
1000 قطعة

$0.117

ChatGPT
1000 قطعة

$0.078

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$1.819

IFood
1000 قطعة

$0.072

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.17

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

NMI
1000 قطعة

$0.088

Naver
1000 قطعة

$0.171

Netflix
1000 قطعة

$0.064

Olacabs
1000 قطعة

$0.06

PciPay
1000 قطعة

$0.081

Saathi
1000 قطعة

$0.042

Sbmurban
1000 قطعة

$0.042

Shein
1000 قطعة

$0.076

Sixer
1000 قطعة

$0.042

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في مقدونيا يكلف من $0.04 إلى $2.453 (المتوسط $0.1846، الوسيط $0.064) عبر 29 خدمة. أرخص من 60% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 16
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.1 1,000+
Amazon $0.117 1,000+
Instagram (Threads) $0.17 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Facebook $0.099 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Naver $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.13 1,000+
eBay $0.24 1,000+
X (Twitter) $0.368 1,000+
WhatsApp $0.54 2,000+
Telegram $2.453 1,000+

مقدونيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 23
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في مقدونيا: Viber, Amazon
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 21 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام مقدونيا تبدأ بـ +389. رمز الدولة: MK.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر مقدونيا — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.453 — الوسيط $0.064 عبر 29 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

29 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة مقدونيا هو +389. رمز الدولة: MK.

التحقق حسب الخدمة في مقدونيا

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ eBay $0.24 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.368 رقم وهمي لـ WhatsApp $0.54 رقم وهمي لـ Telegram $2.453

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