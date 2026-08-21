أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Amasia — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Amasia أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Amasia مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 43 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 43 دولة 290K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Amasia
294136
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Amasia
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
71203 قطعة
$0.501
117357 قطعة
$0.048
6 قطعة
$0.688
41311 قطعة
$0.688
31 قطعة
$0.012
668 قطعة
$0.045
1078 قطعة
$0.257
1066 قطعة
$0.06
1412 قطعة
$0.118
98 قطعة
$0.118
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Amasia تتراوح من $0.006 إلى $37.742 (المتوسط $1.2987، الوسيط $0.224) في 43 دولة. أرقام Multi-SMS في 43 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 9
$0.20 – $0.50 11
أكثر من $0.50 12
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|أستراليا
|$0.012
|31
|✓
|فنزويلا
|$0.015
|1,439
|✓
|جورجيا
|$0.015
|34
|✓
|العراق
|$0.045
|1,496
|✓
|أفغانستان
|$0.045
|668
|✓
|منغوليا
|$0.045
|36
|✓
|بيلاروسيا
|$0.048
|2
|✓
|إندونيسيا
|$0.048
|117,357
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|71,203
|✓
|أوزبكستان
|$0.06
|1,066
|✓
|ميانمار
|$0.06
|7,135
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|ألمانيا
|$0.224
|1,078
|✓
|بولندا
|$0.224
|2,298
|✓
|رومانيا
|$0.224
|191
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.318
|778
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.33
|4,078
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|6
|✓
|مصر
|$0.688
|10,041
|✓
|كندا
|$0.688
|41,311
|✓
|البرازيل
|$1.471
|1,134
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$37.742
|104
|✓
Amasia على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 43 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Amasia — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $37.742 — الوسيط $0.224 في 43 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
290K+ رقم في 43 دولة.
رقم Amasia حسب الدولة
رقم جورجيا مؤقت $0.015 رقم العراق مؤقت $0.045 رقم منغوليا مع الكود $0.045 رقم بيلاروسيا مع الكود $0.048 رقم ميانمار مؤقت $0.06 رقم إسبانيا مع الكود $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم بولندا مع الكود $0.224 رقم رومانيا مع الكود $0.224 رقم هولندا مع الكود $0.295 رقم إسرائيل مع الكود $0.295 رقم كازاخستان مؤقت $0.295 رقم الفلبين مع الكود $0.295 رقم فرنسا مع الكود $0.295 رقم السويد مع الكود $0.295 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.318 رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.33 رقم مصر مع الكود $0.688
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