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أسعار أرقام Dream11 تتراوح من $0.002 إلى $1.646 (المتوسط $0.0842 ، الوسيط $0.064 ) في 190 دولة. أرخص من 90 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.