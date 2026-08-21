AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من إثيوبيا مع الكود (+251)

أرقام إثيوبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من إثيوبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 347 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 347 خدمة 1.3M+ رقم 180+ تفعيل خلال 30 يوماً +251 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

إثيوبيا
1322716

قطعة

أفضل 20 خدمة في إثيوبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1091 قطعة

$0.042

Telegram
3309 قطعة

$0.296

facebook
12427 قطعة

$0.045

Whatsapp
9090 قطعة

$0.241

1688
6372 قطعة

$0.69

Ticketmaster
4092 قطعة

$0.006

Alibaba
2090 قطعة

$0.69

163СOM
91 قطعة

$0.058

1хbet
18539 قطعة

$2.56

32red
8419 قطعة

$1.214

4Fun
15821 قطعة

$2.56

99acres
3153 قطعة

$0.051

99app
5166 قطعة

$0.051

AGIBANK
2218 قطعة

$0.009

AOL
2590 قطعة

$0.02

AdaKami
90 قطعة

$0.05

Adidas
8923 قطعة

$1.198

Airbnb
2090 قطعة

$0.644

Aitu
90 قطعة

$0.231

Akudo
16628 قطعة

$1.784

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في إثيوبيا يكلف من $0.006 إلى $3.262 (المتوسط $0.2665، الوسيط $0.006) عبر 347 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 334 خدمة.

الأرخص اليوم: WinzoGame $0.006 Dream11 $0.006 Clubhouse $0.006 Delivery Club $0.006 Rush $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 206
$0.05 – $0.20 50
$0.20 – $0.50 44
أكثر من $0.50 47
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.042 5,155
Facebook $0.045 12,848
KakaoTalk $0.192 5,113
WhatsApp $0.15 9,147
Amazon $0.148 3,186
Viber $0.14 4,216
Telegram $0.21 7,308
Kwai $0.006 7,063
Steam $0.006 2,585
PayPal $0.006 1,998
Blizzard $0.006 1,535
GoogleVoice $0.006 2,351
Netflix $0.006 2,791
foodpanda $0.006 4,198
Craigslist $0.006 2,208
Nike $0.006 2,766
Shopee $0.006 4,207
Moneylion $0.006 1,676
Tencent QQ $0.006 113
Zomato $0.006 9,460
Yalla $0.006 1,894
Skout $0.006 2,113
Coinbase $0.006 1,113
AOL $0.006 2,612
Lazada $0.006 3,619
Deliveroo $0.006 1,011
Careem $0.006 2,884
Papara $0.006 6,266
DiDi $0.006 1,717
Astropay $0.006 828
Getir $0.006 1,738
Hopi $0.006 3,401
IFood $0.006 3,806
Zalo $0.006 1,113
Hepsiburadacom $0.006 3,480
Dream11 $0.006 14,242
Yemeksepeti $0.006 3,763
Trendyol $0.006 3,985
Poshmark $0.006 2,057
BlaBlaCar $0.006 2,197
Badoo $0.006 9,998
Beget $0.006 473
DANA $0.006 6,479
dodopizza $0.006 113
Drom $0.006 3,627
Metro $0.006 10,111
Grindr $0.006 3,112
Gojek $0.006 9,035
GroupMe $0.006 5,418
KFC $0.006 1,124
Kaggle $0.006 788
McDonalds $0.006 4,037
Monese $0.006 8,899
Магнит $0.006 2,320
OkCupid $0.006 12,012
OVO $0.006 2,026
OLX $0.006 2,461
Paysafecard $0.006 7,168
Proton Mail $0.006 2,686
Payoneer $0.006 2,978
Revolut $0.006 1,900
СпортМастер $0.006 659
Signal $0.006 10,470
Самокат $0.006 716
Tokopedia $0.006 10,108
ВкусВилл $0.006 1,743
Wildberries $0.006 1,113
Яндекс $0.006 1,784
Zhihu $0.006 473
Weibo $0.006 2,128
Bilibili $0.006 10,764
Venmo $0.006 2,668
Mercari $0.006 11,436
Vinted $0.006 3,504
Mail.ru $0.006 4,248
Одноклассники $0.006 1,050
Mamba, MeetMe $0.006 4,528
LinkedIn $0.006 7,410
Truecaller $0.006 10,624
Ozon $0.006 1,206
Bolt $0.006 3,121
Delivery Club $0.006 13,644
Ola $0.006 3,377
Ticketmaster $0.006 4,114
BIGO LIVE $0.006 1,296
Baidu $0.006 5,852
Clubhouse $0.006 14,088
RedBook $0.006 8,799
Skype $0.006 9,196
99app $0.006 11,305
Hinge $0.006 3,139
Indomaret $0.006 2,724
Subito $0.006 2,958
Bumble $0.006 4,799
TanTan $0.006 1,899
fiverr $0.006 5,256
CAIXA $0.006 7,551
Happn $0.006 7,505
My11Circle $0.006 8,760
IQOS $0.006 11,210
JDcom $0.006 113
Joyride $0.006 2,594
LUKOIL-AZS $0.006 1,067
MEGA $0.006 10,715
Tango $0.006 9,438
TenChat $0.006 12,415
Trip $0.006 6,970
Twilio $0.006 7,167
urent/jet/RuSharing $0.006 8,592
Wink $0.006 10,934
Wise $0.006 10,538
YAPPY $0.006 1,217
Zoho $0.006 2,973
Zupee $0.006 4,089
Детский мир $0.006 708
FarPost $0.006 595
DoorDash $0.006 6,988
Ininal $0.006 113
WinzoGame $0.006 14,290
bet365 $0.006 1,817
Nttgame $0.006 3,050
OfferUp $0.006 1,010
Allegro $0.006 1,092
paycell $0.006 899
163СOM $0.006 113
OffGamers $0.006 2,113
Lyft $0.006 709
hily $0.006 2,113
Wolt $0.006 2,113
Zilch $0.006 3,437
Depop $0.006 1,350
Flipkart $0.006 2,861
IRCTC $0.006 3,919
Eneba $0.006 3,178
noon $0.006 3,052
AGIBANK $0.006 2,240
Lotus $0.006 113
GG $0.006 1,050
Justdating $0.006 988
Sravni $0.006 933
Oldubil $0.006 3,608
SoulApp $0.006 2,076
Fruitz $0.006 10,459
Foody $0.006 10,819
Rush $0.006 13,172
kolesa.kz $0.006 135
Swiggy $0.006 8,672
Grab $0.006 3,350
IVI $0.006 3,023
Weverse $0.006 990
Chispa $0.006 1,084
Meesho $0.006 7,792
Freelancer $0.006 2,976
Carousell $0.006 315
Paytm $0.006 10,382
99acres $0.006 11,220
Şikayet var $0.006 135
BLIBLI $0.006 8,393
Linode $0.006 10,571
PicPay $0.006 6,265
Temu $0.006 9,291
Leboncoin $0.006 10,296
Mercado $0.006 113
Uklon $0.006 900
Rediffmail $0.006 113
Bazos $0.006 1,369
GCash $0.006 4,300
Glovo $0.006 11,783
EscapeFromTarkov $0.006 9,489
Akulaku $0.006 9,452
Betano $0.006 915
Bunq $0.006 3,531
Casino/bet/gambling $0.006 2,596
Claude (Anthropic) $0.006 1,390
Coca-Cola $0.006 1,472
Foodora $0.006 1,104
FreeNow $0.006 4,251
Fups $0.006 725
Gett $0.006 113
Grailed $0.006 114
Greggs $0.006 890
Her $0.006 1,140
JivoMart $0.006 5,245
KION $0.006 2,170
Klarna $0.006 665
Marktplaats $0.006 351
Mera Gaon $0.006 3,654
myboost $0.006 768
Paysend $0.006 916
Pinduoduo $0.006 6,673
PlayerAuctions $0.006 2,588
Rambler $0.006 365
Razer $0.006 2,653
Rebtel $0.006 898
Shpock $0.006 1,132
TamTam $0.006 527
Tata Neu $0.006 2,925
Ubisoft $0.006 1,123
Upwork $0.006 899
СушиВёсла $0.006 842
Bjp $0.006 3,021
X (Twitter) $0.039 3,537
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,112
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,112
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.05 1,112
AdaKami $0.05 112
Iti $0.05 112
EarnEasy $0.05 112
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
CallApp $0.058 112
Okko $0.058 112
Pivko24 $0.058 112
Author24 $0.058 112
FreeChargeApp $0.058 112
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,113
Womply $0.064 2,000+
RummyCulture $0.069 112
PciPay $0.079 1,112
Rapido $0.079 112
Siply $0.084 112
Google (Gmail / YouTube) $0.087 3,112
my jio $0.089 2,000+
LYKA $0.095 112
LINE $0.105 2,838
Spincrush $0.105 2,000+
TikTok (Douyin) $0.11 2,226
kufarby $0.11 112
LoveLocal $0.112 10,704
Citymobil $0.112 9,473
CommunityGaming $0.112 7,934
DewuPoison $0.112 4,496
Huya $0.112 8,557
iQIYI $0.112 9,200
Likee $0.112 9,611
Taikang $0.112 9,072
Ximalaya $0.112 9,100
Inboxlv $0.112 7,102
RummyWealth $0.112 6,355
Coindcx $0.112 4,504
Algida $0.112 4,263
MobiKwik $0.112 8,209
Alfa $0.112 8,587
CourseHero $0.112 9,057
Вконтакте $0.113 4,281
NimoTV $0.139 112
Skroutz $0.139 112
Naver $0.14 2,744
eBay $0.14 5,113
Walmart $0.171 4,154
Yahoo Mail $0.2 3,574
GiraBank $0.203 112
Alipay/Alibaba/1688 $0.21 4,692
أي خدمة أخرى $0.23 3,383
Faceit $0.231 112
WestStein $0.231 112
IndiaPlays $0.231 112
ROBINHOOD $0.231 112
IPLwin $0.231 112
LOCO $0.231 112
Grofers $0.231 112
Bukalapak $0.231 112
Kaya $0.231 112
Aitu $0.231 112
PingPong $0.231 112
Magicbricks $0.231 112
Mewt $0.231 112
GyFTR $0.231 112
PharmEasy $0.231 112
G2G $0.231 112
СберМегаМаркет $0.231 112
Probo $0.231 112
Eyecon $0.231 112
Asda $0.231 112
Lydia $0.231 112
Potato Chat $0.231 112
tiketcom $0.231 112
Myntra $0.253 112
Google Messages $0.28 3,033
imo $0.289 4,064
Discord $0.289 2,112
Twitch $0.289 1,112
Apple ID $0.3 7,112
Michat $0.336 2,112
Stripe $0.336 8,762
Miravia $0.336 10,967
Cash App $0.404 112
Gemgala $0.404 112
HQ Trivia $0.418 4,317
Hezzl $0.43 5,249
Wish $0.453 4,909
PGbonus $0.465 5,578
Snapchat $0.477 2,112
Keybase $0.5 455
icq $0.536 8,861
TradingView $0.548 4,434
KuCoinPlay $0.548 4,486
LightChat $0.571 5,727
WeChat $0.583 6,442
Airbnb $0.63 2,112
1688 $0.69 6,394
ChatGPT (OpenAI) $0.69 2,112
AliExpress $0.69 1,870
Alibaba $0.69 2,112
MPL $0.712 134
RegRu $0.771 9,473
Blued $0.912 224
Paxful $0.912 134
Potato $1.018 314
Hermes $1.042 9,215
Paybis $1.07 112
BitClout $1.089 2,112
Douyu $1.1 8,930
Adidas $1.112 8,957
Dominos Pizza $1.126 112
premium.one $1.136 7,555
Dundle $1.148 9,484
32red $1.171 8,454
Taobao $1.218 10,254
Quipp $1.3 9,842
GoFundMe $1.383 7,739
Tosla $1.548 134
Yubo $1.559 224
Akudo $1.783 8,661
1xBet $2.559 9,424
Dent $2.559 9,894
4Fun $2.559 8,330
Stormgain $2.559 8,021
EasyPay $2.559 4,676
Megogo $2.559 4,694
Oppo $2.559 400
米画师Mihuashi $2.559 4,496
Uplay $2.559 9,320
CloudChat $2.559 9,432
Perfluence $2.559 4,199
Магнит.Маркет $3.126 112
TeenPattiStarpro $3.126 112
PagSmile $3.126 112
RummyLoot $3.126 112
Uber $3.262 112

إثيوبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 180+
  • أرقام Multi-SMS لـ 334 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في إثيوبيا: Facebook, Instagram (Threads), WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 226 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام إثيوبيا تبدأ بـ +251. رمز الدولة: ET.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر إثيوبيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.262 — الوسيط $0.006 عبر 347 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

347 خدمة اليوم، بما في ذلك WinzoGame ($0.006), Dream11 ($0.006), Clubhouse ($0.006).

رمز الهاتف لدولة إثيوبيا هو +251. رمز الدولة: ET.

التحقق حسب الخدمة في إثيوبيا

رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.192 رقم مؤقت لـ Amazon $0.148 رقم وهمي لـ Viber $0.14 رقم مؤقت لـ TenChat $0.006 رقم وهمي لـ OkCupid $0.006 رقم مؤقت لـ Glovo $0.006 رقم وهمي لـ Mercari $0.006 رقم وهمي لـ IQOS $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم مؤقت لـ Foody $0.006 رقم مؤقت لـ Bilibili $0.006 رقم مؤقت لـ MEGA $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ Linode $0.006 رقم مؤقت لـ Wise $0.006 رقم مؤقت لـ Signal $0.006 رقم مؤقت لـ Fruitz $0.006 رقم وهمي لـ Paytm $0.006 رقم وهمي لـ Leboncoin $0.006 رقم مؤقت لـ Metro $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!