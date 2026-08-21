رقم مؤقت من إثيوبيا مع الكود (+251)
أرقام إثيوبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من إثيوبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 347 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في إثيوبيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.042
$0.296
$0.045
$0.241
$0.69
$0.006
$0.69
$0.058
$2.56
$1.214
$2.56
$0.051
$0.051
$0.009
$0.02
$0.05
$1.198
$0.644
$0.231
$1.784
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في إثيوبيا يكلف من $0.006 إلى $3.262 (المتوسط $0.2665، الوسيط $0.006) عبر 347 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 334 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.042
|5,155
|✓
|$0.045
|12,848
|✓
|KakaoTalk
|$0.192
|5,113
|✓
|$0.15
|9,147
|✓
|Amazon
|$0.148
|3,186
|✓
|Viber
|$0.14
|4,216
|✓
|Telegram
|$0.21
|7,308
|✓
|Kwai
|$0.006
|7,063
|✓
|Steam
|$0.006
|2,585
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,998
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,535
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|2,351
|✓
|Netflix
|$0.006
|2,791
|✓
|foodpanda
|$0.006
|4,198
|✓
|Craigslist
|$0.006
|2,208
|✓
|Nike
|$0.006
|2,766
|✓
|Shopee
|$0.006
|4,207
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,676
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|113
|✓
|Zomato
|$0.006
|9,460
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,894
|✓
|Skout
|$0.006
|2,113
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,113
|✓
|AOL
|$0.006
|2,612
|✓
|Lazada
|$0.006
|3,619
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,011
|✓
|Careem
|$0.006
|2,884
|✓
|Papara
|$0.006
|6,266
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,717
|✓
|Astropay
|$0.006
|828
|✓
|Getir
|$0.006
|1,738
|✓
|Hopi
|$0.006
|3,401
|✓
|IFood
|$0.006
|3,806
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,113
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,480
|✓
|Dream11
|$0.006
|14,242
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|3,763
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,985
|✓
|Poshmark
|$0.006
|2,057
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,197
|✓
|Badoo
|$0.006
|9,998
|✓
|Beget
|$0.006
|473
|✓
|DANA
|$0.006
|6,479
|✓
|dodopizza
|$0.006
|113
|✓
|Drom
|$0.006
|3,627
|✓
|Metro
|$0.006
|10,111
|✓
|Grindr
|$0.006
|3,112
|✓
|Gojek
|$0.006
|9,035
|✓
|GroupMe
|$0.006
|5,418
|✓
|KFC
|$0.006
|1,124
|✓
|Kaggle
|$0.006
|788
|✓
|McDonalds
|$0.006
|4,037
|✓
|Monese
|$0.006
|8,899
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,320
|✓
|OkCupid
|$0.006
|12,012
|✓
|OVO
|$0.006
|2,026
|✓
|OLX
|$0.006
|2,461
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|7,168
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|2,686
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,978
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,900
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|659
|✓
|Signal
|$0.006
|10,470
|✓
|Самокат
|$0.006
|716
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|10,108
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,743
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,113
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,784
|✓
|Zhihu
|$0.006
|473
|✓
|$0.006
|2,128
|✓
|Bilibili
|$0.006
|10,764
|✓
|Venmo
|$0.006
|2,668
|✓
|Mercari
|$0.006
|11,436
|✓
|Vinted
|$0.006
|3,504
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,248
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|1,050
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|4,528
|✓
|$0.006
|7,410
|✓
|Truecaller
|$0.006
|10,624
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,206
|✓
|Bolt
|$0.006
|3,121
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|13,644
|✓
|Ola
|$0.006
|3,377
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,114
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,296
|✓
|Baidu
|$0.006
|5,852
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|14,088
|✓
|RedBook
|$0.006
|8,799
|✓
|Skype
|$0.006
|9,196
|✓
|99app
|$0.006
|11,305
|✓
|Hinge
|$0.006
|3,139
|✓
|Indomaret
|$0.006
|2,724
|✓
|Subito
|$0.006
|2,958
|✓
|Bumble
|$0.006
|4,799
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,899
|✓
|fiverr
|$0.006
|5,256
|✓
|CAIXA
|$0.006
|7,551
|✓
|Happn
|$0.006
|7,505
|✓
|My11Circle
|$0.006
|8,760
|✓
|IQOS
|$0.006
|11,210
|✓
|JDcom
|$0.006
|113
|✓
|Joyride
|$0.006
|2,594
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|1,067
|✓
|MEGA
|$0.006
|10,715
|✓
|Tango
|$0.006
|9,438
|✓
|TenChat
|$0.006
|12,415
|✓
|Trip
|$0.006
|6,970
|✓
|Twilio
|$0.006
|7,167
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|8,592
|✓
|Wink
|$0.006
|10,934
|✓
|Wise
|$0.006
|10,538
|✓
|YAPPY
|$0.006
|1,217
|✓
|Zoho
|$0.006
|2,973
|✓
|Zupee
|$0.006
|4,089
|✓
|Детский мир
|$0.006
|708
|✓
|FarPost
|$0.006
|595
|✓
|DoorDash
|$0.006
|6,988
|✓
|Ininal
|$0.006
|113
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|14,290
|✓
|bet365
|$0.006
|1,817
|✓
|Nttgame
|$0.006
|3,050
|✓
|OfferUp
|$0.006
|1,010
|✓
|Allegro
|$0.006
|1,092
|✓
|paycell
|$0.006
|899
|✓
|163СOM
|$0.006
|113
|✓
|OffGamers
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|2,113
|✓
|Lyft
|$0.006
|709
|✓
|hily
|$0.006
|2,113
|✓
|Wolt
|$0.006
|2,113
|✓
|Zilch
|$0.006
|3,437
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|Depop
|$0.006
|1,350
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|Flipkart
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|2,861
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|3,919
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|Eneba
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|1,050
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|Justdating
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|988
|✓
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|933
|✓
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|3,350
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|3,023
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|990
|✓
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|1,084
|✓
|Meesho
|$0.006
|7,792
|✓
|Freelancer
|$0.006
|2,976
|✓
|Carousell
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|315
|✓
|Paytm
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|10,382
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|135
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|BLIBLI
|$0.006
|8,393
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|1,140
|✓
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|1,132
|✓
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|527
|✓
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|✓
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|$0.006
|1,123
|✓
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|✓
|СушиВёсла
|$0.006
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|✓
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|✓
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|✓
|AdaKami
|$0.05
|112
|✓
|Iti
|$0.05
|112
|✓
|EarnEasy
|$0.05
|112
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|CallApp
|$0.058
|112
|✓
|Okko
|$0.058
|112
|✓
|Pivko24
|$0.058
|112
|✓
|Author24
|$0.058
|112
|✓
|FreeChargeApp
|$0.058
|112
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|1,113
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|RummyCulture
|$0.069
|112
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,112
|✓
|Rapido
|$0.079
|112
|✓
|Siply
|$0.084
|112
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.087
|3,112
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|LYKA
|$0.095
|112
|✓
|LINE
|$0.105
|2,838
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.11
|2,226
|✓
|kufarby
|$0.11
|112
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|10,704
|✓
|Citymobil
|$0.112
|9,473
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|7,934
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|4,496
|✓
|Huya
|$0.112
|8,557
|✓
|iQIYI
|$0.112
|9,200
|✓
|Likee
|$0.112
|9,611
|✓
|Taikang
|$0.112
|9,072
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|9,100
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|7,102
|✓
|RummyWealth
|$0.112
|6,355
|✓
|Coindcx
|$0.112
|4,504
|✓
|Algida
|$0.112
|4,263
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|8,209
|✓
|Alfa
|$0.112
|8,587
|✓
|CourseHero
|$0.112
|9,057
|✓
|Вконтакте
|$0.113
|4,281
|✓
|NimoTV
|$0.139
|112
|✓
|Skroutz
|$0.139
|112
|✓
|Naver
|$0.14
|2,744
|✓
|eBay
|$0.14
|5,113
|✓
|Walmart
|$0.171
|4,154
|✓
|Yahoo Mail
|$0.2
|3,574
|✓
|GiraBank
|$0.203
|112
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.21
|4,692
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.23
|3,383
|✓
|Faceit
|$0.231
|112
|✓
|WestStein
|$0.231
|112
|✓
|IndiaPlays
|$0.231
|112
|✓
|ROBINHOOD
|$0.231
|112
|✓
|IPLwin
|$0.231
|112
|✓
|LOCO
|$0.231
|112
|✓
|Grofers
|$0.231
|112
|✓
|Bukalapak
|$0.231
|112
|✓
|Kaya
|$0.231
|112
|✓
|Aitu
|$0.231
|112
|✓
|PingPong
|$0.231
|112
|✓
|Magicbricks
|$0.231
|112
|✓
|Mewt
|$0.231
|112
|✓
|GyFTR
|$0.231
|112
|✓
|PharmEasy
|$0.231
|112
|✓
|G2G
|$0.231
|112
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.231
|112
|✓
|Probo
|$0.231
|112
|✓
|Eyecon
|$0.231
|112
|✓
|Asda
|$0.231
|112
|✓
|Lydia
|$0.231
|112
|✓
|Potato Chat
|$0.231
|112
|✓
|tiketcom
|$0.231
|112
|✓
|Myntra
|$0.253
|112
|✓
|Google Messages
|$0.28
|3,033
|imo
|$0.289
|4,064
|✓
|Discord
|$0.289
|2,112
|✓
|Twitch
|$0.289
|1,112
|✓
|Apple ID
|$0.3
|7,112
|✓
|Michat
|$0.336
|2,112
|✓
|Stripe
|$0.336
|8,762
|✓
|Miravia
|$0.336
|10,967
|✓
|Cash App
|$0.404
|112
|✓
|Gemgala
|$0.404
|112
|✓
|HQ Trivia
|$0.418
|4,317
|✓
|Hezzl
|$0.43
|5,249
|✓
|Wish
|$0.453
|4,909
|✓
|PGbonus
|$0.465
|5,578
|✓
|Snapchat
|$0.477
|2,112
|✓
|Keybase
|$0.5
|455
|✓
|icq
|$0.536
|8,861
|✓
|TradingView
|$0.548
|4,434
|✓
|KuCoinPlay
|$0.548
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إثيوبيا على TIGER SMS
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- أفضل تسليم للرسائل في إثيوبيا: Facebook, Instagram (Threads), WhatsApp
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 226 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام إثيوبيا تبدأ بـ +251. رمز الدولة: ET.
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