رقم وهمي مؤقت لـ Glovo — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Glovo أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Glovo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 130 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Glovo
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Glovo تتراوح من $0.006 إلى $6.159 (المتوسط $0.7897، الوسيط $0.31) في 130 دولة. أرقام Multi-SMS في 130 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|باكستان
|$0.006
|931
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|1,805
|✓
|الجزائر
|$0.006
|3,514
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|11,725
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|646
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|7,420
|✓
|مصر
|$0.006
|972
|✓
|هايتي
|$0.006
|414
|✓
|نيبال
|$0.006
|931
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,712
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|932
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|766
|✓
|هندوراس
|$0.006
|931
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|710
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|574
|✓
|المغرب
|$0.006
|1,721
|✓
|مالاوي
|$0.006
|439
|✓
|غانا
|$0.006
|931
|✓
|كينيا
|$0.006
|1,461
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|10
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,984
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|931
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,590
|✓
|مالي
|$0.006
|635
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,497
|✓
|بنين
|$0.006
|729
|✓
|العراق
|$0.006
|3,042
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|931
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|931
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|818
|✓
|الفلبين
|$0.006
|4,766
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,670
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|372
|✓
|تشاد
|$0.006
|746
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|3,941
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|625
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|25,455
|✓
|تشيلي
|$0.006
|3,208
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|933
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|10
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|334
|✓
|غينيا
|$0.006
|167
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,863
|✓
|النمسا
|$0.006
|5,193
|✓
|نيوزيلندا
|$0.009
|30
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|164
|✓
|هولندا
|$0.012
|9,710
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|2,000+
|✓
|كندا
|$0.06
|1,936
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.07
|8
|✓
|إستونيا
|$0.09
|18,047
|✓
|اليونان
|$0.1
|15,272
|✓
|جورجيا
|$0.1
|16,517
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|2,338
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|615
|✓
|ألمانيا
|$0.118
|3,613
|✓
|بولندا
|$0.118
|5,191
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|175
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|1,436
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.143
|4,964
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.177
|9,357
|✓
|البرازيل
|$0.257
|3,974
|✓
|البرتغال
|$0.278
|6,888
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,559
|✓
|السويد
|$0.295
|307
|✓
|فرنسا
|$0.325
|6,022
|✓
|غامبيا
|$0.371
|340
|✓
|البحرين
|$0.371
|307
|✓
|أذربيجان
|$0.406
|340
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.406
|25
|✓
|فنلندا
|$0.642
|799
|✓
|بيرو
|$0.759
|1,319
|✓
|ليتوانيا
|$0.759
|4,302
|✓
|الكويت
|$0.9
|361
|✓
|بربادوس
|$0.9
|307
|✓
|الهند
|$0.912
|4,398
|✓
|كرواتيا
|$0.912
|2,961
|✓
|باراغواي
|$0.924
|2,259
|✓
|الجبل الأسود
|$0.924
|649
|✓
|أستراليا
|$0.924
|2,985
|✓
|نيكاراغوا
|$0.936
|756
|✓
|بنما
|$0.948
|718
|✓
|الأردن
|$0.948
|765
|✓
|بوروندي
|$0.948
|755
|✓
|جزر المالديف
|$0.948
|651
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.948
|718
|✓
|رومانيا
|$0.995
|9,376
|✓
|المكسيك
|$1.112
|8,978
|✓
|قبرص
|$1.112
|752
|✓
|غواتيمالا
|$1.112
|3,502
|✓
|بوتسوانا
|$1.23
|1,007
|✓
|جامايكا
|$1.23
|1,119
|✓
|الغابون
|$1.23
|1,096
|✓
|ليبيريا
|$1.23
|3,475
|✓
|منغوليا
|$1.23
|1,194
|✓
|الدنمارك
|$1.23
|1,060
|✓
|غيانا
|$1.253
|1,015
|✓
|موناكو
|$1.253
|360
|✓
|موريشيوس
|$1.265
|994
|✓
|الكونغو
|$1.265
|1,044
|✓
|كولومبيا
|$1.336
|9,798
|✓
|أنغيلا
|$1.395
|324
|✓
|أنغولا
|$1.5
|1,007
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$1.536
|626
|✓
|ريونيون
|$1.536
|651
|✓
|بوتان
|$1.536
|687
|✓
|النرويج
|$1.536
|1,111
|✓
|أروبا
|$1.536
|649
|✓
|ماكاو
|$1.536
|649
|✓
|لاتفيا
|$1.548
|6,245
|✓
|عُمان
|$1.642
|361
|✓
|المجر
|$1.759
|2,156
|✓
|ليسوتو
|$1.783
|991
|✓
|ميانمار
|$2.349
|4,317
|✓
|إيران
|$2.536
|136
|✓
|قطر
|$2.536
|324
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|324
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|306
|✓
|بليز
|$2.536
|324
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|324
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|324
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|324
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|686
|✓
|النيجر
|$2.559
|648
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|612
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|648
|✓
|غرينادا
|$2.559
|648
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|648
|✓
|إريتريا
|$2.559
|648
|✓
|اليابان
|$6.159
|2,000+
|✓
رقم Glovo المؤقت لاستقبال رمز التحقق
يعتمد التسجيل في تطبيق Glovo على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب أو تأكيد أول طلب. يختار كثيرون رقم مؤقت لـ Glovo بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي إجراء إضافي أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 130 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على المنصة.
Glovo على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 130 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Glovo — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات رقم Glovo الوهمي عند الطلب
يصلح رقم وهمي لـ Glovo لفتح حساب توصيل جديد دون استخدام الهاتف الشخصي، ولتجربة خطوات التسجيل والطلب قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، وللفصل بين الطلبات الشخصية وأي استخدام آخر يتطلب رقما مؤقتا خاصا به. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى عند التسجيل لتفعيل Glovo، فالحل العملي طلب رقم جديد من صفحة الخدمة مباشرة وإعادة استقبال رمز التحقق عليه فورا دون انتظار الرقم الأول أو تكرار المحاولة عليه.