رقم Glovo المؤقت لاستقبال رمز التحقق

يعتمد التسجيل في تطبيق Glovo على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب أو تأكيد أول طلب. يختار كثيرون رقم مؤقت لـ Glovo بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي إجراء إضافي أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 130 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على المنصة.