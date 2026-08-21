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رقم وهمي مؤقت لـ Glovo — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Glovo أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Glovo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 130 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 130 دولة 310K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Glovo
315222

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Glovo

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
2000 قطعة

$0.05

ألمانيا
3613 قطعة

$0.118

أوكرانيا
7420 قطعة

$0.006

إسبانيا
2338 قطعة

$0.146

إستونيا
18047 قطعة

$0.09

إيطاليا
3941 قطعة

$0.006

المغرب
1721 قطعة

$0.006

بولندا
5191 قطعة

$0.132

فرنسا
6022 قطعة

$0.325

هولندا
9710 قطعة

$0.03

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Glovo تتراوح من $0.006 إلى $6.159 (المتوسط $0.7897، الوسيط $0.31) في 130 دولة. أرقام Multi-SMS في 130 دولة.

الأرخص اليوم: إندونيسيا $0.006 إثيوبيا $0.006 أوكرانيا $0.006 النمسا $0.006 الفلبين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 47
$0.05 – $0.20 14
$0.20 – $0.50 9
أكثر من $0.50 60
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
باكستان $0.006 931
بنغلاديش $0.006 1,805
الجزائر $0.006 3,514
إثيوبيا $0.006 11,725
موزمبيق $0.006 646
أوكرانيا $0.006 7,420
مصر $0.006 972
هايتي $0.006 414
نيبال $0.006 931
أوزبكستان $0.006 1,712
نيجيريا $0.006 932
تنزانيا $0.006 766
هندوراس $0.006 931
الأرجنتين $0.006 710
الإكوادور $0.006 574
المغرب $0.006 1,721
مالاوي $0.006 439
غانا $0.006 931
كينيا $0.006 1,461
فنزويلا $0.006 10
كازاخستان $0.006 3,984
قيرغيزستان $0.006 931
بلغاريا $0.006 2,590
مالي $0.006 635
رواندا $0.006 1,497
بنين $0.006 729
العراق $0.006 3,042
ماليزيا $0.006 931
كمبوديا $0.006 931
موريتانيا $0.006 818
الفلبين $0.006 4,766
أفغانستان $0.006 1,670
أرمينيا $0.006 372
تشاد $0.006 746
إيطاليا $0.006 3,941
مدغشقر $0.006 625
إندونيسيا $0.006 25,455
تشيلي $0.006 3,208
بوليفيا $0.006 933
طاجيكستان $0.006 10
ألبانيا $0.006 334
غينيا $0.006 167
لبنان $0.006 2,863
النمسا $0.006 5,193
نيوزيلندا $0.009 30
الكاميرون $0.012 164
هولندا $0.012 9,710
الولايات المتحدة $0.05 2,000+
كندا $0.06 1,936
جنوب أفريقيا $0.07 8
إستونيا $0.09 18,047
اليونان $0.1 15,272
جورجيا $0.1 16,517
إسبانيا $0.118 2,338
بلجيكا $0.118 615
ألمانيا $0.118 3,613
بولندا $0.118 5,191
أيرلندا $0.118 175
جمهورية التشيك $0.118 1,436
جمهورية مولدوفا $0.143 4,964
المملكة المتحدة $0.177 9,357
البرازيل $0.257 3,974
البرتغال $0.278 6,888
إسرائيل $0.295 2,559
السويد $0.295 307
فرنسا $0.325 6,022
غامبيا $0.371 340
البحرين $0.371 307
أذربيجان $0.406 340
البوسنة والهرسك $0.406 25
فنلندا $0.642 799
بيرو $0.759 1,319
ليتوانيا $0.759 4,302
الكويت $0.9 361
بربادوس $0.9 307
الهند $0.912 4,398
كرواتيا $0.912 2,961
باراغواي $0.924 2,259
الجبل الأسود $0.924 649
أستراليا $0.924 2,985
نيكاراغوا $0.936 756
بنما $0.948 718
الأردن $0.948 765
بوروندي $0.948 755
جزر المالديف $0.948 651
لوكسمبورغ $0.948 718
رومانيا $0.995 9,376
المكسيك $1.112 8,978
قبرص $1.112 752
غواتيمالا $1.112 3,502
بوتسوانا $1.23 1,007
جامايكا $1.23 1,119
الغابون $1.23 1,096
ليبيريا $1.23 3,475
منغوليا $1.23 1,194
الدنمارك $1.23 1,060
غيانا $1.253 1,015
موناكو $1.253 360
موريشيوس $1.265 994
الكونغو $1.265 1,044
كولومبيا $1.336 9,798
أنغيلا $1.395 324
أنغولا $1.5 1,007
بابوا غينيا الجديدة $1.536 626
ريونيون $1.536 651
بوتان $1.536 687
النرويج $1.536 1,111
أروبا $1.536 649
ماكاو $1.536 649
لاتفيا $1.548 6,245
عُمان $1.642 361
المجر $1.759 2,156
ليسوتو $1.783 991
ميانمار $2.349 4,317
إيران $2.536 136
قطر $2.536 324
جيبوتي $2.536 324
بروناي دار السلام $2.536 306
بليز $2.536 324
مونتسيرات $2.536 324
دومينيكا $2.536 324
آيسلندا $2.536 324
بيلاروسيا $2.559 686
النيجر $2.559 648
غوادلوب $2.559 612
جزر البهاما $2.559 648
غرينادا $2.559 648
جزر القمر $2.559 648
إريتريا $2.559 648
اليابان $6.159 2,000+

رقم Glovo المؤقت لاستقبال رمز التحقق

يعتمد التسجيل في تطبيق Glovo على استقبال رمز عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف عند إنشاء الحساب أو تأكيد أول طلب. يختار كثيرون رقم مؤقت لـ Glovo بدل رقمهم الشخصي في هذه الخطوة، إذ يظهر رمز التحقق مباشرة على صفحة الموقع فور إتمام الدفع واختيار الدولة، دون أي إجراء إضافي أو الحاجة لشريحة اتصال جديدة. تبدأ الأسعار من $0.006 وتغطي الخدمة 130 دولة، ما يتيح اختيار رقم مناسب من قائمة واسعة عند كل عملية تسجيل جديدة على المنصة.

Glovo على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 130 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Glovo — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات رقم Glovo الوهمي عند الطلب

يصلح رقم وهمي لـ Glovo لفتح حساب توصيل جديد دون استخدام الهاتف الشخصي، ولتجربة خطوات التسجيل والطلب قبل الاعتماد على حساب رئيسي دائم، وللفصل بين الطلبات الشخصية وأي استخدام آخر يتطلب رقما مؤقتا خاصا به. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى عند التسجيل لتفعيل Glovo، فالحل العملي طلب رقم جديد من صفحة الخدمة مباشرة وإعادة استقبال رمز التحقق عليه فورا دون انتظار الرقم الأول أو تكرار المحاولة عليه.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $6.159 — الوسيط $0.31 في 130 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Indonesia ($0.006), Ethiopia ($0.006), Ukraine ($0.006)

310K+ رقم في 130 دولة.

رقم Glovo حسب الدولة

رقم كازاخستان مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم تشيلي مع الكود $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم لبنان مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم أفغانستان مؤقت $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم مصر مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم نيجيريا مع الكود $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم قيرغيزستان مع الكود $0.006 رقم ماليزيا مؤقت $0.006

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