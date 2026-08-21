رقم Coinbase المؤقت والانتقال إلى تطبيق مصادقة

يناسب الرقم المؤقت خطوة إنشاء الحساب الأولى على Coinbase، أو تجربة عملية التسجيل، أو الاحتفاظ برقمك الشخصي بعيداً عن هذه الخطوة تحديداً. بما أن المنصة ترسل رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة بشكل متكرر طوال فترة استخدام الحساب وليس فقط عند التسجيل، فإن الخطوة العملية هي التحول إلى تطبيق مصادقة لإدارة الدخول بعد إتمام التسجيل مباشرة، بحيث يبقى الحساب مرتبطاً بطريقة تحقق تتيح استقبال رمز التحقق في كل مرة تحتاجها دون الاعتماد على رقم واحد على المدى الطويل، وهذا ما يجعل رقم وهمي Coinbase مفيداً في مرحلة التسجيل تحديداً.