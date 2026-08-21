رقم مؤقت من بوروندي مع الكود (+257)
أرقام بوروندي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من بوروندي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 275 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في بوروندي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.385
$0.012
$0.014
$0.11
$0.118
$0.053
$0.489
$2.536
$0.795
$2.536
$0.089
$0.089
$0.053
$0.312
$0.548
$0.7
$0.089
$0.359
$0.089
$0.089
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في بوروندي يكلف من $0.004 إلى $2.536 (المتوسط $0.6145، الوسيط $0.406) عبر 275 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 263 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Яндекс
|$0.004
|4,522
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.01
|4,522
|✓
|$0.011
|4,521
|✓
|Indomaret
|$0.039
|2,022
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,022
|✓
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,022
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,022
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|LUKOIL-AZS
|$0.053
|22
|✓
|Okko
|$0.053
|22
|✓
|Pivko24
|$0.053
|22
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|256
|✓
|YAPPY
|$0.053
|22
|✓
|Author24
|$0.053
|22
|✓
|163СOM
|$0.053
|22
|✓
|AGIBANK
|$0.053
|4,522
|✓
|FreeChargeApp
|$0.053
|22
|✓
|Bazos
|$0.053
|4,522
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|22
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,022
|✓
|BIGO LIVE
|$0.059
|4,522
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.064
|5,522
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Subito
|$0.064
|6,522
|✓
|Baidu
|$0.065
|1,022
|✓
|Flipkart
|$0.065
|1,022
|✓
|Paytm
|$0.065
|256
|✓
|Google Messages
|$0.07
|6,501
|✓
|JivoMart
|$0.073
|1,022
|✓
|RummyCulture
|$0.077
|22
|✓
|Uber
|$0.079
|5,522
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,022
|✓
|Marktplaats
|$0.079
|22
|✓
|Rapido
|$0.079
|22
|✓
|Ozan SuperApp
|$0.08
|4,500
|✓
|Hinge
|$0.082
|1,022
|✓
|Dream11
|$0.089
|6,008
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|4,792
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|220
|✓
|99app
|$0.089
|256
|✓
|My11Circle
|$0.089
|432
|✓
|CallApp
|$0.089
|184
|✓
|Citymobil
|$0.089
|274
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|603
|✓
|Huya
|$0.089
|4,702
|✓
|iQIYI
|$0.089
|292
|✓
|IQOS
|$0.089
|328
|✓
|Likee
|$0.089
|328
|✓
|MEGA
|$0.089
|310
|✓
|Taikang
|$0.089
|148
|✓
|TenChat
|$0.089
|274
|✓
|Twilio
|$0.089
|418
|✓
|Wink
|$0.089
|4,936
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|398
|✓
|RummyWealth
|$0.089
|22
|✓
|Akudo
|$0.089
|202
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,022
|✓
|Coindcx
|$0.089
|466
|✓
|Algida
|$0.089
|256
|✓
|Foody
|$0.089
|328
|✓
|Rush
|$0.089
|220
|✓
|Swiggy
|$0.089
|877
|✓
|IVI
|$0.089
|184
|✓
|Meesho
|$0.089
|364
|✓
|99acres
|$0.089
|500
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|238
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|220
|✓
|Linode
|$0.089
|418
|✓
|Temu
|$0.089
|598
|✓
|Alfa
|$0.089
|4,738
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.089
|166
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|4,522
|✓
|CourseHero
|$0.089
|166
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|4,774
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|22
|✓
|$0.109
|6,512
|✓
|Вконтакте
|$0.11
|7,522
|✓
|Moneylion
|$0.11
|1,022
|✓
|Siply
|$0.112
|22
|✓
|Fups
|$0.115
|22
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|4,522
|✓
|Tencent QQ
|$0.122
|4,522
|✓
|noon
|$0.124
|1,022
|✓
|X (Twitter)
|$0.139
|4,522
|✓
|Burger King
|$0.142
|22
|✓
|LYKA
|$0.148
|22
|✓
|Grab
|$0.171
|1,022
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.183
|9,524
|✓
|Viber
|$0.183
|8,522
|✓
|kufarby
|$0.183
|22
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.195
|5,522
|✓
|Zupee
|$0.206
|4,862
|✓
|WinzoGame
|$0.206
|4,720
|✓
|Yalla
|$0.216
|22
|✓
|Amazon
|$0.224
|5,524
|✓
|Happn
|$0.242
|4,027
|✓
|JDcom
|$0.249
|22
|✓
|paycell
|$0.249
|22
|✓
|Yahoo Mail
|$0.253
|5,522
|✓
|Discord
|$0.253
|5,522
|✓
|IRCTC
|$0.265
|911
|✓
|Kwai
|$0.277
|508
|✓
|imo
|$0.289
|5,522
|✓
|Michat
|$0.289
|5,522
|✓
|Naver
|$0.3
|5,522
|✓
|LINE
|$0.3
|1,022
|✓
|AOL
|$0.312
|5,522
|✓
|GoogleVoice
|$0.324
|1,022
|✓
|Nike
|$0.324
|5,522
|✓
|foodpanda
|$0.336
|1,022
|✓
|PGbonus
|$0.348
|4,894
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,022
|✓
|Poshmark
|$0.359
|4,975
|✓
|TradingView
|$0.359
|5,071
|✓
|Apple ID
|$0.359
|5,522
|✓
|Trip
|$0.359
|184
|✓
|Akulaku
|$0.359
|220
|✓
|Rambler
|$0.359
|148
|✓
|KakaoTalk
|$0.36
|8,522
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.36
|8,501
|✓
|Telegram
|$0.364
|12,542
|✓
|NimoTV
|$0.371
|148
|✓
|Gojek
|$0.383
|508
|✓
|LightChat
|$0.383
|313
|✓
|Signal
|$0.383
|589
|✓
|Netflix
|$0.395
|5,522
|✓
|DewuPoison
|$0.395
|330
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.406
|1,022
|✓
|KuCoinPlay
|$0.406
|313
|✓
|Bolt
|$0.406
|1,022
|✓
|Zoho
|$0.406
|1,022
|✓
|Potato
|$0.418
|1,259
|✓
|Bumble
|$0.418
|705
|✓
|MPL
|$0.418
|24
|✓
|kolesa.kz
|$0.418
|24
|✓
|MoMo
|$0.418
|529
|✓
|PaddyPower
|$0.418
|535
|✓
|Metro
|$0.43
|394
|✓
|Wish
|$0.43
|1,543
|✓
|Şikayet var
|$0.43
|24
|✓
|Craigslist
|$0.442
|5,522
|✓
|Clubhouse
|$0.442
|1,022
|✓
|Walmart
|$0.442
|5,287
|✓
|Vinted
|$0.453
|5,522
|✓
|Hezzl
|$0.453
|394
|✓
|Ticketmaster
|$0.453
|5,522
|✓
|Hopi
|$0.465
|852
|✓
|Mail.ru
|$0.465
|4,540
|✓
|Snapchat
|$0.465
|5,522
|✓
|Depop
|$0.465
|647
|✓
|Stripe
|$0.465
|597
|✓
|Oldubil
|$0.465
|482
|✓
|GCash
|$0.465
|610
|✓
|Miravia
|$0.465
|429
|✓
|Blizzard
|$0.489
|5,522
|✓
|1688
|$0.489
|589
|✓
|Grindr
|$0.489
|1,022
|✓
|$0.489
|5,522
|✓
|Hermes
|$0.489
|645
|✓
|eBay
|$0.5
|1,022
|✓
|Steam
|$0.5
|5,522
|✓
|DiDi
|$0.5
|1,022
|✓
|GroupMe
|$0.5
|410
|✓
|McDonalds
|$0.5
|5,522
|✓
|Twitch
|$0.5
|4,522
|✓
|TanTan
|$0.5
|1,767
|✓
|AliExpress
|$0.5
|1,022
|✓
|Skout
|$0.512
|1,022
|✓
|Dent
|$0.512
|6,091
|✓
|HQ Trivia
|$0.512
|490
|✓
|OLX
|$0.512
|5,522
|✓
|Ozon
|$0.512
|4,524
|✓
|Careem
|$0.524
|1,022
|✓
|Wildberries
|$0.524
|4,614
|✓
|Одноклассники
|$0.524
|4,702
|✓
|RedBook
|$0.524
|4,923
|✓
|BitClout
|$0.548
|5,496
|✓
|Adidas
|$0.548
|789
|✓
|Zalo
|$0.548
|1,022
|✓
|OfferUp
|$0.548
|24
|✓
|icq
|$0.548
|1,638
|✓
|Dundle
|$0.559
|5,458
|✓
|Yubo
|$0.571
|1,368
|✓
|Lotus
|$0.571
|414
|✓
|SoulApp
|$0.571
|463
|✓
|Carousell
|$0.571
|6,036
|✓
|G2G
|$0.571
|5,153
|✓
|Keybase
|$0.571
|4,665
|✓
|Nttgame
|$0.583
|1,022
|✓
|OffGamers
|$0.606
|1,022
|✓
|hily
|$0.606
|5,522
|✓
|Wolt
|$0.606
|5,522
|✓
|IFood
|$0.618
|332
|✓
|Getir
|$0.63
|5,522
|✓
|Shopee
|$0.642
|1,022
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.653
|4,650
|✓
|Justdating
|$0.653
|204
|✓
|Douyu
|$0.665
|500
|✓
|Lazada
|$0.665
|6,478
|✓
|Blued
|$0.665
|354
|✓
|$0.689
|5,522
|✓
|PayPal
|$0.7
|1,022
|✓
|Airbnb
|$0.7
|5,522
|✓
|Zomato
|$0.7
|1,022
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.7
|406
|✓
|Payoneer
|$0.724
|678
|✓
|Alibaba
|$0.736
|1,022
|✓
|Papara
|$0.748
|5,522
|✓
|Coinbase
|$0.759
|4,984
|✓
|RegRu
|$0.759
|4,774
|✓
|Rediffmail
|$0.759
|4,648
|✓
|premium.one
|$0.771
|4,829
|✓
|Tango
|$0.771
|2,301
|✓
|32red
|$0.795
|394
|✓
|CAIXA
|$0.795
|382
|✓
|Taobao
|$0.842
|1,022
|✓
|Trendyol
|$0.853
|5,568
|✓
|fiverr
|$0.865
|5,655
|✓
|Proton Mail
|$0.889
|6,251
|✓
|PicPay
|$0.889
|4,619
|✓
|Quipp
|$0.9
|410
|✓
|Yemeksepeti
|$0.9
|5,619
|✓
|Paxful
|$0.9
|4,524
|✓
|Tosla
|$0.936
|24
|✓
|Glovo
|$0.948
|777
|✓
|Cash App
|$1.064
|22
|✓
|GoFundMe
|$1.136
|6,031
|✓
|Wise
|$1.171
|292
|✓
|GG
|$1.3
|148
|✓
|BlaBlaCar
|$1.465
|1,536
|✓
|$1.489
|5,522
|✓
|Eneba
|$1.536
|112
|✓
|Skype
|$1.712
|879
|✓
|1xBet
|$2.536
|400
|✓
|Badoo
|$2.536
|688
|✓
|Beget
|$2.536
|202
|✓
|DANA
|$2.536
|499
|✓
|Drom
|$2.536
|508
|✓
|4Fun
|$2.536
|130
|✓
|KFC
|$2.536
|1,110
|✓
|Monese
|$2.536
|436
|✓
|OkCupid
|$2.536
|630
|✓
|OVO
|$2.536
|292
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|310
|✓
|Revolut
|$2.536
|731
|✓
|Stormgain
|$2.536
|328
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|328
|✓
|Zhihu
|$2.536
|202
|✓
|Bilibili
|$2.536
|5,183
|✓
|Venmo
|$2.536
|256
|✓
|Mercari
|$2.536
|670
|✓
|Truecaller
|$2.536
|5,684
|✓
|EasyPay
|$2.536
|346
|✓
|Megogo
|$2.536
|4,864
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|292
|✓
|FarPost
|$2.536
|4,666
|✓
|Oppo
|$2.536
|472
|✓
|DoorDash
|$2.536
|400
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|4,666
|✓
|Sravni
|$2.536
|148
|✓
|Fruitz
|$2.536
|4,702
|✓
|Uplay
|$2.536
|4,666
|✓
|Leboncoin
|$2.536
|4,900
|✓
|CloudChat
|$2.536
|5,038
|✓
|Perfluence
|$2.536
|4,738
|✓
بوروندي على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS لـ 263 خدمة.
- حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
- 83 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام بوروندي تبدأ بـ +257. رمز الدولة: BI.
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الأسئلة الشائعة
من $0.004 إلى $2.536 — الوسيط $0.406 عبر 275 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة بوروندي هو +257. رمز الدولة: BI.