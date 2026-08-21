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رقم وهمي مؤقت لـ foodpanda — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز foodpanda أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل foodpanda مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 182 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 182 دولة 2.4M+ رقم 160+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #70 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

foodpanda
2403325

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة foodpanda

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

ماليزيا
أفضل تسليم
207239 قطعة

$0.066

باكستان
أفضل تسليم
5086 قطعة

$0.376

المملكة المتحدة
أفضل تسليم
212379 قطعة

$0.04

كمبوديا
6086 قطعة

$0.14

الفلبين
168382 قطعة

$0.08

بنغلاديش
6086 قطعة

$0.265

الولايات المتحدة
7396 قطعة

$0.055

إندونيسيا
175649 قطعة

$0.015

أرمينيا
2042 قطعة

$0.1

أستراليا
3064 قطعة

$0.278

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام foodpanda تتراوح من $0.006 إلى $11.551 (المتوسط $0.3877، الوسيط $0.139) في 182 دولة. أرقام Multi-SMS في 151 دولة.

الأرخص اليوم: اليمن $0.006 الجزائر $0.006 العراق $0.006 إثيوبيا $0.006 جورجيا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 39
$0.05 – $0.20 68
$0.20 – $0.50 53
أكثر من $0.50 22
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
ماليزيا $0.059 207,239
إندونيسيا $0.015 175,649
سنغافورة $0.079 1,326
المملكة المتحدة $0.04 212,379
الفلبين $0.08 168,382
بنغلاديش $0.265 6,086
باكستان $0.376 5,086
الهند $0.105 2,000+
تايلاند $0.064 3,429
كمبوديا $0.14 6,086
هونغ كونغ $0.18 1,000+
زامبيا $0.006 1,151
الجزائر $0.006 5,715
إثيوبيا $0.006 4,176
موزمبيق $0.006 975
أنغولا $0.006 2,041
هايتي $0.006 54
زيمبابوي $0.006 2,088
نيجيريا $0.006 4,087
الإكوادور $0.006 848
أوغندا $0.006 848
مالاوي $0.006 41
كينيا $0.006 3,765
بلغاريا $0.006 3,429
مالي $0.006 2,447
رواندا $0.006 848
السودان $0.006 41
جمهورية مولدوفا $0.006 2,522
بنين $0.006 3,115
اليمن $0.006 14,469
العراق $0.006 4,344
السنغال $0.006 1,103
موريتانيا $0.006 2,077
تشاد $0.006 1,054
صربيا $0.006 1,000+
مدغشقر $0.006 2,899
جورجيا $0.006 4,088
بوليفيا $0.006 2,088
طاجيكستان $0.006 41
ألبانيا $0.006 41
سلوفينيا $0.006 1,109
غينيا $0.006 368
إيطاليا $0.01 277,756
اليونان $0.02 16,164
فيتنام $0.036 2,859
تشيلي $0.036 31,003
الولايات المتحدة $0.04 7,396
هولندا $0.04 11,666
البرازيل $0.053 3,910
جنوب أفريقيا $0.07 3,487
جزر سليمان $0.07 2,000+
كولومبيا $0.073 243,125
كازاخستان $0.077 6,886
أوكرانيا $0.079 10,496
نيبال $0.079 4,086
سوازيلاند $0.079 1,000+
تنزانيا $0.079 3,095
قيرغيزستان $0.079 6,086
تركمانستان $0.079 1,000+
لاوس $0.079 1,000+
ترينيداد وتوباغو $0.079 1,000+
غينيا بيساو $0.079 1,000+
قبرص $0.079 1,000+
الجبل الأسود $0.079 1,000+
سانت فنسنت $0.079 1,000+
سانت كيتس ونيفيس $0.079 1,000+
تونغا $0.079 1,000+
مالطا $0.079 1,000+
ساموا $0.079 1,000+
فيجي $0.079 1,000+
فلسطين $0.079 1,000+
النمسا $0.079 8,361
كوريا الجنوبية $0.079 1,000+
برمودا $0.079 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.079 1,000+
ليختنشتاين $0.079 1,000+
فانواتو $0.079 1,000+
أندورا $0.079 1,000+
كيريباتي $0.079 1,000+
North Korea $0.079 1,000+
جزر مارشال $0.079 1,000+
ناورو $0.079 1,000+
بالاو $0.079 1,000+
سان مارينو $0.079 1,000+
توفالو $0.079 1,000+
ميانمار $0.087 108,866
كندا $0.096 6,136
أرمينيا $0.1 2,042
رومانيا $0.106 4,439
البرتغال $0.11 7,896
بولندا $0.118 170,902
الدنمارك $0.118 907
موناكو $0.124 1
السعودية $0.13 133,989
الإمارات العربية المتحدة $0.138 1,000+
مصر $0.143 4,212
أوزبكستان $0.143 4,041
ألمانيا $0.144 19,606
أفغانستان $0.144 3,644
فنزويلا $0.152 2,041
المجر $0.16 5
تونس $0.161 4,206
غانا $0.166 4,088
السويد $0.171 465
إسبانيا $0.176 3,670
بوتسوانا $0.189 1,002
هندوراس $0.189 4,088
المغرب $0.189 6,910
أيرلندا $0.189 2,098
جمهورية التشيك $0.2 8,187
المكسيك $0.21 12,085
الأردن $0.218 41
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.218 120
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.219 5
الأرجنتين $0.22 114,150
الكاميرون $0.23 1,023
سريلانكا $0.249 1
إيران $0.277 5,081
أستراليا $0.278 3,064
فرنسا $0.283 145,474
إسرائيل $0.283 2,099
كوبا $0.288 3,000
أذربيجان $0.289 1,001
الجمهورية العربية السورية $0.289 4
جنوب السودان $0.289 1
بلجيكا $0.312 2,368
ليبيريا $0.32 3,000
بابوا غينيا الجديدة $0.336 1,000+
بيرو $0.336 1,000+
نيكاراغوا $0.336 1,000+
بوروندي $0.336 1,002
الكويت $0.348 1,001
ماكاو $0.348 1,000+
النرويج $0.364 2,054
كرواتيا $0.365 2,454
جامايكا $0.371 2,000+
بيلاروسيا $0.371 601
لبنان $0.378 5,110
النيجر $0.383 2,000+
غيانا $0.383 2,000+
بنما $0.406 1,000+
باراغواي $0.406 1,000+
قطر $0.406 1,000+
جزر المالديف $0.406 1,000+
غامبيا $0.406 1,000+
البحرين $0.406 1,000+
ليسوتو $0.418 2,000+
الغابون $0.418 2,000+
لوكسمبورغ $0.418 1,000+
غواتيمالا $0.418 6,841
سويسرا $0.429 4,006
موريشيوس $0.43 2,000+
الكونغو $0.43 2,000+
البوسنة والهرسك $0.43 2,049
فنلندا $0.43 1,377
لاتفيا $0.43 3,000
منغوليا $0.43 2,036
إستونيا $0.44 4,528
ليتوانيا $0.453 2,000+
بليز $0.453 1,000+
آيسلندا $0.524 1,000+
أنغيلا $0.642 1,000+
اليابان $0.688 4,207
جزر البهاما $0.712 2,000+
بربادوس $0.736 1,000+
بوتان $0.759 1,000+
غوادلوب $0.759 2,000+
جيبوتي $0.759 1,000+
بروناي دار السلام $0.759 1,000+
إريتريا $0.759 2,000+
غرينادا $0.771 2,000+
جزر القمر $0.771 2,000+
ريونيون $0.795 1,000+
عُمان $0.795 1,041
أروبا $0.795 1,000+
مونتسيرات $0.795 1,000+
دومينيكا $0.795 1,000+
سلوفاكيا $0.963 3
نيوزيلندا $1.539 30
توغو $6.462 65
بوركينا فاسو $11.551 50
سيراليون $11.551 2

foodpanda على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 160+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #70
  • أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
  • حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Malaysia): تم تسليم 200+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر foodpanda — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $11.551 — الوسيط $0.139 في 182 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Yemen ($0.006), Algeria ($0.006), Iraq ($0.006)

2.4M+ رقم في 182 دولة.

رقم foodpanda حسب الدولة

رقم سنغافورة مع الكود $0.079 رقم الهند مؤقت $0.105 رقم تايلاند مؤقت $0.064 رقم هونغ كونغ مؤقت $0.18 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم أنغولا مؤقت $0.006 رقم زامبيا مؤقت $0.006 رقم سلوفينيا مؤقت $0.006 رقم السنغال مع الكود $0.006 رقم تشاد مؤقت $0.006 رقم صربيا مع الكود $0.006

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