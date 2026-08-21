أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ foodpanda — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز foodpanda أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل foodpanda مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 182 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 182 دولة 2.4M+ رقم 160+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #70 تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
foodpanda
2403325
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة foodpanda
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
أفضل تسليم
207239 قطعة
$0.066
أفضل تسليم
5086 قطعة
$0.376
أفضل تسليم
212379 قطعة
$0.04
6086 قطعة
$0.14
168382 قطعة
$0.08
6086 قطعة
$0.265
7396 قطعة
$0.055
175649 قطعة
$0.015
2042 قطعة
$0.1
3064 قطعة
$0.278
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام foodpanda تتراوح من $0.006 إلى $11.551 (المتوسط $0.3877، الوسيط $0.139) في 182 دولة. أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
الأرخص اليوم: اليمن $0.006 الجزائر $0.006 العراق $0.006 إثيوبيا $0.006 جورجيا $0.006
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 39
$0.05 – $0.20 68
$0.20 – $0.50 53
أكثر من $0.50 22
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|ماليزيا
|$0.059
|207,239
|✓
|إندونيسيا
|$0.015
|175,649
|✓
|سنغافورة
|$0.079
|1,326
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.04
|212,379
|✓
|الفلبين
|$0.08
|168,382
|✓
|بنغلاديش
|$0.265
|6,086
|✓
|باكستان
|$0.376
|5,086
|✓
|الهند
|$0.105
|2,000+
|✓
|تايلاند
|$0.064
|3,429
|✓
|كمبوديا
|$0.14
|6,086
|✓
|هونغ كونغ
|$0.18
|1,000+
|زامبيا
|$0.006
|1,151
|✓
|الجزائر
|$0.006
|5,715
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|4,176
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|975
|✓
|أنغولا
|$0.006
|2,041
|✓
|هايتي
|$0.006
|54
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|2,088
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|4,087
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|848
|✓
|أوغندا
|$0.006
|848
|✓
|مالاوي
|$0.006
|41
|✓
|كينيا
|$0.006
|3,765
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|3,429
|✓
|مالي
|$0.006
|2,447
|✓
|رواندا
|$0.006
|848
|✓
|السودان
|$0.006
|41
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,522
|✓
|بنين
|$0.006
|3,115
|✓
|اليمن
|$0.006
|14,469
|✓
|العراق
|$0.006
|4,344
|✓
|السنغال
|$0.006
|1,103
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|2,077
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,054
|✓
|صربيا
|$0.006
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|2,899
|✓
|جورجيا
|$0.006
|4,088
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|2,088
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|41
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|41
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|1,109
|✓
|غينيا
|$0.006
|368
|✓
|إيطاليا
|$0.01
|277,756
|✓
|اليونان
|$0.02
|16,164
|✓
|فيتنام
|$0.036
|2,859
|✓
|تشيلي
|$0.036
|31,003
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.04
|7,396
|✓
|هولندا
|$0.04
|11,666
|✓
|البرازيل
|$0.053
|3,910
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.07
|3,487
|✓
|جزر سليمان
|$0.07
|2,000+
|كولومبيا
|$0.073
|243,125
|✓
|كازاخستان
|$0.077
|6,886
|✓
|أوكرانيا
|$0.079
|10,496
|✓
|نيبال
|$0.079
|4,086
|✓
|سوازيلاند
|$0.079
|1,000+
|تنزانيا
|$0.079
|3,095
|✓
|قيرغيزستان
|$0.079
|6,086
|✓
|تركمانستان
|$0.079
|1,000+
|لاوس
|$0.079
|1,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.079
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.079
|1,000+
|قبرص
|$0.079
|1,000+
|الجبل الأسود
|$0.079
|1,000+
|سانت فنسنت
|$0.079
|1,000+
|سانت كيتس ونيفيس
|$0.079
|1,000+
|تونغا
|$0.079
|1,000+
|مالطا
|$0.079
|1,000+
|ساموا
|$0.079
|1,000+
|فيجي
|$0.079
|1,000+
|فلسطين
|$0.079
|1,000+
|النمسا
|$0.079
|8,361
|✓
|كوريا الجنوبية
|$0.079
|1,000+
|برمودا
|$0.079
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.079
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.079
|1,000+
|فانواتو
|$0.079
|1,000+
|أندورا
|$0.079
|1,000+
|كيريباتي
|$0.079
|1,000+
|North Korea
|$0.079
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.079
|1,000+
|ناورو
|$0.079
|1,000+
|بالاو
|$0.079
|1,000+
|سان مارينو
|$0.079
|1,000+
|توفالو
|$0.079
|1,000+
|ميانمار
|$0.087
|108,866
|✓
|كندا
|$0.096
|6,136
|✓
|أرمينيا
|$0.1
|2,042
|✓
|رومانيا
|$0.106
|4,439
|✓
|البرتغال
|$0.11
|7,896
|✓
|بولندا
|$0.118
|170,902
|✓
|الدنمارك
|$0.118
|907
|✓
|موناكو
|$0.124
|1
|✓
|السعودية
|$0.13
|133,989
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.138
|1,000+
|مصر
|$0.143
|4,212
|✓
|أوزبكستان
|$0.143
|4,041
|✓
|ألمانيا
|$0.144
|19,606
|✓
|أفغانستان
|$0.144
|3,644
|✓
|فنزويلا
|$0.152
|2,041
|✓
|المجر
|$0.16
|5
|✓
|تونس
|$0.161
|4,206
|✓
|غانا
|$0.166
|4,088
|✓
|السويد
|$0.171
|465
|✓
|إسبانيا
|$0.176
|3,670
|✓
|بوتسوانا
|$0.189
|1,002
|✓
|هندوراس
|$0.189
|4,088
|✓
|المغرب
|$0.189
|6,910
|✓
|أيرلندا
|$0.189
|2,098
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.2
|8,187
|✓
|المكسيك
|$0.21
|12,085
|✓
|الأردن
|$0.218
|41
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.218
|120
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.219
|5
|✓
|الأرجنتين
|$0.22
|114,150
|✓
|الكاميرون
|$0.23
|1,023
|✓
|سريلانكا
|$0.249
|1
|✓
|إيران
|$0.277
|5,081
|✓
|أستراليا
|$0.278
|3,064
|✓
|فرنسا
|$0.283
|145,474
|✓
|إسرائيل
|$0.283
|2,099
|✓
|كوبا
|$0.288
|3,000
|✓
|أذربيجان
|$0.289
|1,001
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.289
|4
|✓
|جنوب السودان
|$0.289
|1
|✓
|بلجيكا
|$0.312
|2,368
|✓
|ليبيريا
|$0.32
|3,000
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.336
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.336
|1,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.336
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.336
|1,002
|✓
|الكويت
|$0.348
|1,001
|✓
|ماكاو
|$0.348
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.364
|2,054
|✓
|كرواتيا
|$0.365
|2,454
|✓
|جامايكا
|$0.371
|2,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.371
|601
|✓
|لبنان
|$0.378
|5,110
|✓
|النيجر
|$0.383
|2,000+
|✓
|غيانا
|$0.383
|2,000+
|✓
|بنما
|$0.406
|1,000+
|✓
|باراغواي
|$0.406
|1,000+
|✓
|قطر
|$0.406
|1,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.406
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.406
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.406
|1,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.418
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.418
|2,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.418
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.418
|6,841
|✓
|سويسرا
|$0.429
|4,006
|✓
|موريشيوس
|$0.43
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$0.43
|2,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.43
|2,049
|✓
|فنلندا
|$0.43
|1,377
|✓
|لاتفيا
|$0.43
|3,000
|✓
|منغوليا
|$0.43
|2,036
|✓
|إستونيا
|$0.44
|4,528
|✓
|ليتوانيا
|$0.453
|2,000+
|✓
|بليز
|$0.453
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.524
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.642
|1,000+
|✓
|اليابان
|$0.688
|4,207
|✓
|جزر البهاما
|$0.712
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.736
|1,000+
|✓
|بوتان
|$0.759
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.759
|2,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.759
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.759
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.759
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.771
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.771
|2,000+
|✓
|ريونيون
|$0.795
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.795
|1,041
|✓
|أروبا
|$0.795
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.795
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.795
|1,000+
|✓
|سلوفاكيا
|$0.963
|3
|✓
|نيوزيلندا
|$1.539
|30
|✓
|توغو
|$6.462
|65
|✓
|بوركينا فاسو
|$11.551
|50
|✓
|سيراليون
|$11.551
|2
|✓
foodpanda على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 160+
- الترتيب حسب التفعيلات: #70
- أرقام Multi-SMS في 151 دولة.
- حتى 15 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Malaysia): تم تسليم 200+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر foodpanda — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم foodpanda حسب الدولة
رقم سنغافورة مع الكود $0.079 رقم الهند مؤقت $0.105 رقم تايلاند مؤقت $0.064 رقم هونغ كونغ مؤقت $0.18 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مع الكود $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم مدغشقر مع الكود $0.006 رقم جمهورية مولدوفا مع الكود $0.006 رقم مالي مؤقت $0.006 رقم زيمبابوي مع الكود $0.006 رقم بوليفيا مؤقت $0.006 رقم موريتانيا مع الكود $0.006 رقم أنغولا مؤقت $0.006 رقم زامبيا مؤقت $0.006 رقم سلوفينيا مؤقت $0.006 رقم السنغال مع الكود $0.006 رقم تشاد مؤقت $0.006 رقم صربيا مع الكود $0.006
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