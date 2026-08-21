رقم وهمي مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز ChatGPT (OpenAI) أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل ChatGPT (OpenAI) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.02، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة ChatGPT (OpenAI)
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام ChatGPT (OpenAI) تتراوح من $0.02 إلى $3.048 (المتوسط $0.2051، الوسيط $0.1) في 191 دولة. أرخص من 58% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 121 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|المملكة المتحدة
|$0.04
|228,962
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.05
|4,209
|✓
|تشيلي
|$0.05
|49,898
|✓
|كولومبيا
|$0.02
|211,105
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.04
|2,293
|✓
|البرازيل
|$0.04
|12,426
|✓
|الهند
|$0.04
|1,000+
|إسبانيا
|$0.042
|4,131
|✓
|السلفادور
|$0.044
|1,000+
|الكاميرون
|$0.056
|2,163
|✓
|الفلبين
|$0.04
|264,661
|✓
|إيطاليا
|$0.098
|364,388
|✓
|هولندا
|$0.04
|11,536
|✓
|أنغولا
|$0.064
|2,001
|✓
|بولندا
|$0.064
|131,165
|✓
|المكسيك
|$0.127
|6,344
|✓
|تايلاند
|$0.055
|6,813
|✓
|رومانيا
|$0.106
|8,583
|✓
|ماليزيا
|$0.04
|216,592
|✓
|إندونيسيا
|$0.04
|174,896
|✓
|نيوزيلندا
|$0.55
|17
|✓
|كوستاريكا
|$0.07
|1,000+
|سويسرا
|$1.177
|6,694
|✓
|سوازيلاند
|$0.04
|1,000+
|جمهورية التشيك
|$0.091
|4,637
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.051
|1,000+
|أوروغواي
|$0.048
|1,000+
|اليابان
|$0.165
|12,780
|✓
|السويد
|$0.589
|279
|✓
|النمسا
|$0.14
|6,489
|✓
|فرنسا
|$0.51
|121,349
|✓
|ألمانيا
|$0.08
|9,070
|✓
|اليونان
|$0.14
|15,929
|✓
|ميانمار
|$0.118
|17,455
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.073
|1,000+
|الولايات المتحدة
|$0.1
|79,126
|✓
|كينيا
|$0.053
|4,247
|✓
|كمبوديا
|$0.148
|2,000+
|✓
|فيتنام
|$0.18
|4,805
|✓
|لاوس
|$0.04
|1,000+
|غينيا الاستوائية
|$0.046
|1,000+
|بيرو
|$0.089
|10,000
|✓
|تنزانيا
|$0.039
|10,620
|✓
|الأرجنتين
|$0.5
|216,563
|✓
|الجبل الأسود
|$0.044
|1,000+
|هايتي
|$0.046
|1,000+
|موريتانيا
|$0.103
|1,023
|✓
|المغرب
|$0.118
|5,821
|✓
|مدغشقر
|$0.045
|2,073
|✓
|فنلندا
|$3.048
|1,002
|✓
|الرأس الأخضر
|$0.044
|1,000+
|غانا
|$0.08
|4,001
|✓
|ألبانيا
|$0.324
|2,408
|✓
|الأردن
|$0.044
|1,000+
|منغوليا
|$0.044
|1,036
|✓
|عُمان
|$0.046
|1,000+
|غينيا بيساو
|$0.07
|1,000+
|كوريا الجنوبية
|$0.07
|1,000+
|السنغال
|$0.09
|1,062
|✓
|أوكرانيا
|$0.1
|7,482
|✓
|صربيا
|$0.14
|1,000+
|الغابون
|$0.237
|4,000
|✓
|الدنمارك
|$0.318
|15,536
|✓
|إستونيا
|$0.33
|14,594
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.372
|1,000+
|مصر
|$0.396
|15,029
|✓
|بلجيكا
|$0.45
|1,786
|✓
|سلوفاكيا
|$0.8
|3
|✓
|كندا
|$0.027
|46,304
|✓
|غويانا الفرنسية
|$0.039
|1,000+
|سانت لوسيا
|$0.039
|1,000+
|جزر كايمان
|$0.039
|1,000+
|سانت فنسنت
|$0.039
|1,000+
|سانت كيتس ونيفيس
|$0.039
|1,000+
|تونغا
|$0.039
|1,000+
|ساو تومي وبرينسيبي
|$0.039
|1,000+
|كاليدونيا الجديدة
|$0.039
|1,000+
|مونتسيرات
|$0.039
|1,000+
|برمودا
|$0.039
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.039
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.039
|1,000+
|فانواتو
|$0.039
|1,000+
|أندورا
|$0.039
|1,000+
|كيريباتي
|$0.039
|1,000+
|North Korea
|$0.039
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.039
|1,000+
|ناورو
|$0.039
|1,000+
|بالاو
|$0.039
|1,000+
|سان مارينو
|$0.039
|1,000+
|توفالو
|$0.039
|1,000+
|الجمهورية العربية السورية
|$0.04
|3,004
|✓
|كوبا
|$0.04
|2,000+
|تركمانستان
|$0.044
|1,000+
|تونس
|$0.045
|4,292
|✓
|كازاخستان
|$0.05
|4,672
|✓
|البرتغال
|$0.053
|4,779
|✓
|إيران
|$0.055
|1,000+
|اليمن
|$0.055
|1,000+
|موريشيوس
|$0.063
|1,000+
|جامايكا
|$0.066
|1,000+
|ناميبيا
|$0.07
|1,000+
|ليسوتو
|$0.07
|1,000+
|بنما
|$0.07
|1,000+
|ليبيا
|$0.07
|2,000+
|الكونغو
|$0.07
|1,000+
|العراق
|$0.07
|3,496
|✓
|ترينيداد وتوباغو
|$0.07
|1,000+
|جزر المالديف
|$0.07
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.07
|2,005
|✓
|فيجي
|$0.07
|1,000+
|مقدونيا
|$0.07
|1,000+
|سيشل
|$0.07
|1,000+
|فنزويلا
|$0.081
|3,439
|✓
|نيبال
|$0.094
|3,022
|✓
|مالاوي
|$0.095
|1,000+
|السعودية
|$0.096
|14,644
|قبرص
|$0.096
|1,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.097
|1,000+
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.097
|2,120
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.097
|2,104
|✓
|جمهورية الدومينيكان
|$0.097
|1,000+
|لبنان
|$0.097
|2,024
|✓
|موزمبيق
|$0.1
|1,000+
|زيمبابوي
|$0.1
|2,002
|✓
|أوغندا
|$0.1
|1,022
|✓
|جنوب السودان
|$0.1
|1,000+
|ليبيريا
|$0.1
|1,000+
|ساموا
|$0.1
|1,000+
|قطر
|$0.103
|2,001
|✓
|أوزبكستان
|$0.106
|1,066
|✓
|السودان
|$0.106
|1,000+
|توغو
|$0.111
|2,065
|✓
|سلوفينيا
|$0.118
|1,067
|✓
|بنغلاديش
|$0.135
|5,000
|✓
|قيرغيزستان
|$0.145
|1,000+
|جورجيا
|$0.146
|2,146
|✓
|أستراليا
|$0.177
|3,076
|✓
|زامبيا
|$0.178
|3,001
|✓
|تشاد
|$0.189
|22
|✓
|باكستان
|$0.19
|5,000
|✓
|باراغواي
|$0.191
|4,000
|✓
|أرمينيا
|$0.206
|2,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.237
|4,001
|✓
|هندوراس
|$0.237
|4,000
|✓
|بوليفيا
|$0.237
|5,023
|✓
|آيسلندا
|$0.242
|1
|✓
|الإكوادور
|$0.277
|5,022
|✓
|نيجيريا
|$0.3
|6,001
|✓
|تركيا
|$0.301
|1,900
|غيانا
|$0.312
|5,318
|✓
|الجزائر
|$0.32
|4,944
|✓
|بوتان
|$0.328
|6,310
|✓
|غواتيمالا
|$0.33
|16,152
|✓
|أفغانستان
|$0.333
|3,390
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.333
|2,030
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.336
|3,049
|✓
|جزر البهاما
|$0.34
|11,033
|✓
|لاتفيا
|$0.34
|3,000
|✓
|غينيا
|$0.34
|5,032
|✓
|غامبيا
|$0.344
|3,000
|✓
|طاجيكستان
|$0.349
|1,000+
|أذربيجان
|$0.35
|2,000+
|✓
|بنين
|$0.35
|6,003
|✓
|النيجر
|$0.35
|13,421
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.35
|3,422
|✓
|البحرين
|$0.35
|8,923
|✓
|سيراليون
|$0.35
|1,002
|✓
|بليز
|$0.35
|4,171
|✓
|بوروندي
|$0.36
|8,501
|✓
|الكويت
|$0.36
|2,001
|✓
|النرويج
|$0.36
|3,000
|✓
|ليتوانيا
|$0.36
|2,000+
|✓
|إسرائيل
|$0.365
|2,383
|✓
|بربادوس
|$0.365
|1,000+
|✓
|سنغافورة
|$0.38
|2,124
|✓
|أيرلندا
|$0.395
|2,376
|✓
|جيبوتي
|$0.418
|3,714
|✓
|رواندا
|$0.42
|22
|✓
|نيكاراغوا
|$0.43
|1,000+
|بلغاريا
|$0.44
|3,581
|✓
|سريلانكا
|$0.45
|1,000+
|مالي
|$0.45
|7,111
|✓
|كرواتيا
|$0.5
|10,446
|✓
|أروبا
|$0.571
|4,155
|✓
|دومينيكا
|$0.571
|4,167
|✓
|غرينادا
|$0.618
|5,126
|✓
|المجر
|$0.648
|4,516
|✓
|أنغيلا
|$0.665
|3,779
|✓
|إثيوبيا
|$0.69
|2,090
|✓
|بيلاروسيا
|$0.75
|6,173
|✓
|غوادلوب
|$0.983
|8,133
|✓
رقم ChatGPT (OpenAI) عند طلب التحقق الهاتفي
لا يشترط ChatGPT (OpenAI) رقم هاتف عند التسجيل، إذ يكفي البريد الإلكتروني في أغلب الحالات، غير أن بعض الدول تعرض التسجيل عبر رقم هاتف فقط كخيار بديل، وفي هذه الحالة تتم عملية استقبال رمز التحقق برسالة نصية على الرقم المستخدم. رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) من TigerSMS يتيح إتمام هذا المسار دون ربط رقمك الشخصي بالحساب، ويُقبل الرقم الافتراضي في كل مكان يُفعَّل فيه التحقق الهاتفي أصلاً. تبدأ الأسعار من $0.02 وتغطي 191 دولة، وأكثر ما يُطلب الرقم من المملكة المتحدة، وسجّل التطبيق 120,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي.
ChatGPT (OpenAI) على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #9
- اتجاه 7 أيام: +18%
- أرقام Multi-SMS في 121 دولة.
- حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (South Africa): تم تسليم 190,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر ChatGPT (OpenAI) — ابتداءً من $0.02.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
متى تحتاج رقم ChatGPT (OpenAI) فعلياً
يفيد هذا الرقم لتفعيل حساب ChatGPT (OpenAI) في الدول التي تطلب التسجيل برقم هاتف فقط، أو لإكمال خطوة التحقق الإضافية لمكافحة الاحتيال حين تظهر أثناء إنشاء حساب جديد، إذ يقبل الرقم الواحد حسابين إلى ثلاثة حسابات كحد أقصى. وبما أن البريد الإلكتروني أصبح كافياً لإنشاء الحساب في معظم الحالات، فلا داعي لشراء رقم إلا عند ظهور مسار التحقق الهاتفي فعلياً على شاشة التسجيل، وعندها يكفي رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) واحد لإتمام تلك الخطوة بسرعة.