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رقم وهمي مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز ChatGPT (OpenAI) أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل ChatGPT (OpenAI) مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.02، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.02 191 دولة 2.7M+ رقم 120,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #9 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

ChatGPT (OpenAI)
2705001

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة ChatGPT (OpenAI)

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

السويد
أفضل تسليم
279 قطعة

$0.589

منغوليا
أفضل تسليم
1036 قطعة

$0.044

نيوزيلندا
أفضل تسليم
17 قطعة

$0.618

ألبانيا
2408 قطعة

$0.324

جنوب أفريقيا
4209 قطعة

$0.05

سويسرا
6694 قطعة

$1.177

رومانيا
8583 قطعة

$0.108

النمسا
6489 قطعة

$0.14

فرنسا
121349 قطعة

$0.632

السلفادور
1000 قطعة

$0.044

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام ChatGPT (OpenAI) تتراوح من $0.02 إلى $3.048 (المتوسط $0.2051، الوسيط $0.1) في 191 دولة. أرخص من 58% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 121 دولة.

الأرخص اليوم: كولومبيا $0.02 كندا $0.027 تنزانيا $0.039 غويانا الفرنسية $0.039 سانت لوسيا $0.039

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 49
$0.05 – $0.20 78
$0.20 – $0.50 48
أكثر من $0.50 16
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
المملكة المتحدة $0.04 228,962
جنوب أفريقيا $0.05 4,209
تشيلي $0.05 49,898
كولومبيا $0.02 211,105
الولايات المتحدة VIP $0.04 2,293
البرازيل $0.04 12,426
الهند $0.04 1,000+
إسبانيا $0.042 4,131
السلفادور $0.044 1,000+
الكاميرون $0.056 2,163
الفلبين $0.04 264,661
إيطاليا $0.098 364,388
هولندا $0.04 11,536
أنغولا $0.064 2,001
بولندا $0.064 131,165
المكسيك $0.127 6,344
تايلاند $0.055 6,813
رومانيا $0.106 8,583
ماليزيا $0.04 216,592
إندونيسيا $0.04 174,896
نيوزيلندا $0.55 17
كوستاريكا $0.07 1,000+
سويسرا $1.177 6,694
سوازيلاند $0.04 1,000+
جمهورية التشيك $0.091 4,637
تيمور الشرقية $0.051 1,000+
أوروغواي $0.048 1,000+
اليابان $0.165 12,780
السويد $0.589 279
النمسا $0.14 6,489
فرنسا $0.51 121,349
ألمانيا $0.08 9,070
اليونان $0.14 15,929
ميانمار $0.118 17,455
بابوا غينيا الجديدة $0.073 1,000+
الولايات المتحدة $0.1 79,126
كينيا $0.053 4,247
كمبوديا $0.148 2,000+
فيتنام $0.18 4,805
لاوس $0.04 1,000+
غينيا الاستوائية $0.046 1,000+
بيرو $0.089 10,000
تنزانيا $0.039 10,620
الأرجنتين $0.5 216,563
الجبل الأسود $0.044 1,000+
هايتي $0.046 1,000+
موريتانيا $0.103 1,023
المغرب $0.118 5,821
مدغشقر $0.045 2,073
فنلندا $3.048 1,002
الرأس الأخضر $0.044 1,000+
غانا $0.08 4,001
ألبانيا $0.324 2,408
الأردن $0.044 1,000+
منغوليا $0.044 1,036
عُمان $0.046 1,000+
غينيا بيساو $0.07 1,000+
كوريا الجنوبية $0.07 1,000+
السنغال $0.09 1,062
أوكرانيا $0.1 7,482
صربيا $0.14 1,000+
الغابون $0.237 4,000
الدنمارك $0.318 15,536
إستونيا $0.33 14,594
الإمارات العربية المتحدة $0.372 1,000+
مصر $0.396 15,029
بلجيكا $0.45 1,786
سلوفاكيا $0.8 3
كندا $0.027 46,304
غويانا الفرنسية $0.039 1,000+
سانت لوسيا $0.039 1,000+
جزر كايمان $0.039 1,000+
سانت فنسنت $0.039 1,000+
سانت كيتس ونيفيس $0.039 1,000+
تونغا $0.039 1,000+
ساو تومي وبرينسيبي $0.039 1,000+
كاليدونيا الجديدة $0.039 1,000+
مونتسيرات $0.039 1,000+
برمودا $0.039 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.039 1,000+
ليختنشتاين $0.039 1,000+
فانواتو $0.039 1,000+
أندورا $0.039 1,000+
كيريباتي $0.039 1,000+
North Korea $0.039 1,000+
جزر مارشال $0.039 1,000+
ناورو $0.039 1,000+
بالاو $0.039 1,000+
سان مارينو $0.039 1,000+
توفالو $0.039 1,000+
الجمهورية العربية السورية $0.04 3,004
كوبا $0.04 2,000+
تركمانستان $0.044 1,000+
تونس $0.045 4,292
كازاخستان $0.05 4,672
البرتغال $0.053 4,779
إيران $0.055 1,000+
اليمن $0.055 1,000+
موريشيوس $0.063 1,000+
جامايكا $0.066 1,000+
ناميبيا $0.07 1,000+
ليسوتو $0.07 1,000+
بنما $0.07 1,000+
ليبيا $0.07 2,000+
الكونغو $0.07 1,000+
العراق $0.07 3,496
ترينيداد وتوباغو $0.07 1,000+
جزر المالديف $0.07 1,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.07 2,005
فيجي $0.07 1,000+
مقدونيا $0.07 1,000+
سيشل $0.07 1,000+
فنزويلا $0.081 3,439
نيبال $0.094 3,022
مالاوي $0.095 1,000+
السعودية $0.096 14,644
قبرص $0.096 1,000+
الكونغو (الديمقراطية) $0.097 1,000+
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.097 2,120
جمهورية مولدوفا $0.097 2,104
جمهورية الدومينيكان $0.097 1,000+
لبنان $0.097 2,024
موزمبيق $0.1 1,000+
زيمبابوي $0.1 2,002
أوغندا $0.1 1,022
جنوب السودان $0.1 1,000+
ليبيريا $0.1 1,000+
ساموا $0.1 1,000+
قطر $0.103 2,001
أوزبكستان $0.106 1,066
السودان $0.106 1,000+
توغو $0.111 2,065
سلوفينيا $0.118 1,067
بنغلاديش $0.135 5,000
قيرغيزستان $0.145 1,000+
جورجيا $0.146 2,146
أستراليا $0.177 3,076
زامبيا $0.178 3,001
تشاد $0.189 22
باكستان $0.19 5,000
باراغواي $0.191 4,000
أرمينيا $0.206 2,000+
بوتسوانا $0.237 4,001
هندوراس $0.237 4,000
بوليفيا $0.237 5,023
آيسلندا $0.242 1
الإكوادور $0.277 5,022
نيجيريا $0.3 6,001
تركيا $0.301 1,900
غيانا $0.312 5,318
الجزائر $0.32 4,944
بوتان $0.328 6,310
غواتيمالا $0.33 16,152
أفغانستان $0.333 3,390
بروناي دار السلام $0.333 2,030
بوركينا فاسو $0.336 3,049
جزر البهاما $0.34 11,033
لاتفيا $0.34 3,000
غينيا $0.34 5,032
غامبيا $0.344 3,000
طاجيكستان $0.349 1,000+
أذربيجان $0.35 2,000+
بنين $0.35 6,003
النيجر $0.35 13,421
البوسنة والهرسك $0.35 3,422
البحرين $0.35 8,923
سيراليون $0.35 1,002
بليز $0.35 4,171
بوروندي $0.36 8,501
الكويت $0.36 2,001
النرويج $0.36 3,000
ليتوانيا $0.36 2,000+
إسرائيل $0.365 2,383
بربادوس $0.365 1,000+
سنغافورة $0.38 2,124
أيرلندا $0.395 2,376
جيبوتي $0.418 3,714
رواندا $0.42 22
نيكاراغوا $0.43 1,000+
بلغاريا $0.44 3,581
سريلانكا $0.45 1,000+
مالي $0.45 7,111
كرواتيا $0.5 10,446
أروبا $0.571 4,155
دومينيكا $0.571 4,167
غرينادا $0.618 5,126
المجر $0.648 4,516
أنغيلا $0.665 3,779
إثيوبيا $0.69 2,090
بيلاروسيا $0.75 6,173
غوادلوب $0.983 8,133

رقم ChatGPT (OpenAI) عند طلب التحقق الهاتفي

لا يشترط ChatGPT (OpenAI) رقم هاتف عند التسجيل، إذ يكفي البريد الإلكتروني في أغلب الحالات، غير أن بعض الدول تعرض التسجيل عبر رقم هاتف فقط كخيار بديل، وفي هذه الحالة تتم عملية استقبال رمز التحقق برسالة نصية على الرقم المستخدم. رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) من TigerSMS يتيح إتمام هذا المسار دون ربط رقمك الشخصي بالحساب، ويُقبل الرقم الافتراضي في كل مكان يُفعَّل فيه التحقق الهاتفي أصلاً. تبدأ الأسعار من $0.02 وتغطي 191 دولة، وأكثر ما يُطلب الرقم من المملكة المتحدة، وسجّل التطبيق 120,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي.

ChatGPT (OpenAI) على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 120,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #9
  • اتجاه 7 أيام: +18%
  • أرقام Multi-SMS في 121 دولة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (South Africa): تم تسليم 190,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ChatGPT (OpenAI) — ابتداءً من $0.02.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

متى تحتاج رقم ChatGPT (OpenAI) فعلياً

يفيد هذا الرقم لتفعيل حساب ChatGPT (OpenAI) في الدول التي تطلب التسجيل برقم هاتف فقط، أو لإكمال خطوة التحقق الإضافية لمكافحة الاحتيال حين تظهر أثناء إنشاء حساب جديد، إذ يقبل الرقم الواحد حسابين إلى ثلاثة حسابات كحد أقصى. وبما أن البريد الإلكتروني أصبح كافياً لإنشاء الحساب في معظم الحالات، فلا داعي لشراء رقم إلا عند ظهور مسار التحقق الهاتفي فعلياً على شاشة التسجيل، وعندها يكفي رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) واحد لإتمام تلك الخطوة بسرعة.

الأسئلة الشائعة

من $0.02 إلى $3.048 — الوسيط $0.1 في 191 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Colombia ($0.02), Canada ($0.027), Tanzania ($0.039)

2.7M+ رقم في 191 دولة.

رقم ChatGPT (OpenAI) حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.04 رقم تشيلي مؤقت $0.05 رقم الولايات المتحدة VIP مؤقت $0.04 رقم البرازيل مع الكود $0.04 رقم الهند مع الكود $0.04 رقم إسبانيا مع الكود $0.042 رقم الكاميرون مؤقت $0.056 رقم الفلبين مؤقت $0.04 رقم إيطاليا مؤقت $0.098 رقم هولندا مع الكود $0.04 رقم أنغولا مؤقت $0.064 رقم بولندا مع الكود $0.064 رقم المكسيك مع الكود $0.127 رقم تايلاند مع الكود $0.055 رقم ماليزيا مع الكود $0.04 رقم إندونيسيا مؤقت $0.04 رقم كوستاريكا مع الكود $0.07 رقم سوازيلاند مؤقت $0.04 رقم جمهورية التشيك مع الكود $0.091 رقم تيمور الشرقية مع الكود $0.051

شائع إلى جانب ChatGPT (OpenAI)

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