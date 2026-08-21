رقم ChatGPT (OpenAI) عند طلب التحقق الهاتفي

لا يشترط ChatGPT (OpenAI) رقم هاتف عند التسجيل، إذ يكفي البريد الإلكتروني في أغلب الحالات، غير أن بعض الدول تعرض التسجيل عبر رقم هاتف فقط كخيار بديل، وفي هذه الحالة تتم عملية استقبال رمز التحقق برسالة نصية على الرقم المستخدم. رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) من TigerSMS يتيح إتمام هذا المسار دون ربط رقمك الشخصي بالحساب، ويُقبل الرقم الافتراضي في كل مكان يُفعَّل فيه التحقق الهاتفي أصلاً. تبدأ الأسعار من $0.02 وتغطي 191 دولة، وأكثر ما يُطلب الرقم من المملكة المتحدة، وسجّل التطبيق 120,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي.