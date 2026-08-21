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رقم مؤقت من جزر المالديف مع الكود (+960)

أرقام جزر المالديف مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جزر المالديف واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 217 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 217 خدمة 170K+ رقم 48 تفعيل خلال 30 يوماً +960 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جزر المالديف

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Alibaba
1000 قطعة

$0.63

1688
291 قطعة

$0.5

1хbet
342 قطعة

$2.536

32red
324 قطعة

$0.806

4Fun
72 قطعة

$2.536

99acres
376 قطعة

$0.089

99app
180 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.289

Adidas
469 قطعة

$0.5

Airbnb
1000 قطعة

$0.865

Akudo
144 قطعة

$0.089

Akulaku
144 قطعة

$0.089

Algida
180 قطعة

$0.089

AliExpress
9315 قطعة

$0.395

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.312

Amazon
2000 قطعة

$0.199

Any other
1031 قطعة

$1.383

Apple
1000 قطعة

$0.442

BLIBLI
126 قطعة

$0.089

Badoo
432 قطعة

$2.536

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جزر المالديف يكلف من $0.039 إلى $2.536 (المتوسط $0.6956، الوسيط $0.418) عبر 217 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 198 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 51
$0.20 – $0.50 65
أكثر من $0.50 91
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.144 2,000+
Instagram (Threads) $0.2 2,000+
Telegram $0.251 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 432
Delivery Club $0.089 216
LoveLocal $0.089 273
99app $0.089 180
My11Circle $0.089 307
Citymobil $0.089 216
CommunityGaming $0.089 478
DewuPoison $0.089 90
Huya $0.089 144
iQIYI $0.089 216
IQOS $0.089 478
Likee $0.089 478
MEGA $0.089 234
Taikang $0.089 90
TenChat $0.089 198
Trip $0.089 126
Twilio $0.089 360
Ximalaya $0.089 180
WinzoGame $0.089 162
Akudo $0.089 144
Coindcx $0.089 144
Algida $0.089 180
Rush $0.089 144
Swiggy $0.089 752
IVI $0.089 108
99acres $0.089 376
MobiKwik $0.089 342
BLIBLI $0.089 126
Linode $0.089 324
Temu $0.089 414
EscapeFromTarkov $0.089 108
Akulaku $0.089 144
CourseHero $0.089 108
Pinduoduo $0.089 198
Вконтакте $0.111 1,000+
Facebook $0.12 2,000+
X (Twitter) $0.12 1,000+
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,000+
Uber $0.135 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.135 2,000+
Meesho $0.159 547
Grab $0.171 1,000+
Netflix $0.18 7,572
Mail.ru $0.183 90
kolesa.kz $0.206 2
Naver $0.227 2,000+
Baidu $0.23 1,000+
Clubhouse $0.23 752
Discord $0.253 1,000+
Kwai $0.265 437
GoogleVoice $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 752
Justdating $0.265 91
Şikayet var $0.265 1
Snapchat $0.277 1,000+
AOL $0.289 1,000+
MPL $0.289 1
LINE $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
Zupee $0.3 291
KakaoTalk $0.31 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.312 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.312 1,000+
imo $0.312 1,000+
Rediffmail $0.312 126
Paytm $0.324 1,000+
Bumble $0.336 405
Carousell $0.336 91
OfferUp $0.348 1
Yahoo Mail $0.359 1,000+
Deliveroo $0.359 1,000+
TradingView $0.359 324
Bolt $0.359 1,000+
Rambler $0.359 108
Blued $0.371 1
Paxful $0.371 1
Poshmark $0.383 405
Gojek $0.383 437
LightChat $0.383 243
PGbonus $0.383 324
KuCoinPlay $0.383 243
Hezzl $0.383 324
AliExpress $0.395 9,315
WhatsApp $0.4 2,001
foodpanda $0.406 1,000+
TikTok (Douyin) $0.406 1,000+
HQ Trivia $0.406 6,906
Metro $0.406 324
Wish $0.406 1,000+
Nike $0.418 1,000+
Potato $0.418 91
Vinted $0.43 5,786
Signal $0.442 1,000+
Weibo $0.442 1,000+
Apple ID $0.442 1,000+
Ticketmaster $0.442 1,000+
Grindr $0.453 1,000+
LinkedIn $0.453 1,000+
Hermes $0.453 194
TanTan $0.465 1,090
Dent $0.477 1,000+
Zoho $0.477 1,000+
eBay $0.489 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
Zalo $0.489 1,000+
OLX $0.489 1,000+
Steam $0.5 1,000+
1688 $0.5 291
Skout $0.5 1,000+
Adidas $0.5 469
DiDi $0.5 1,000+
Hopi $0.5 732
GroupMe $0.5 340
McDonalds $0.5 1,000+
Ozon $0.5 1
CallApp $0.512 1,791
BitClout $0.524 876
Wildberries $0.524 91
RedBook $0.524 352
OffGamers $0.548 1,000+
GG $0.548 126
CliQQ $0.548 1,000+
icq $0.559 1,000+
Taobao $0.583 3,189
Getir $0.583 2,917
Nttgame $0.583 1,000+
hily $0.583 1,000+
Dundle $0.595 426
PayPal $0.606 1,000+
Wolt $0.618 1,000+
Alibaba $0.63 1,000+
Truecaller $0.642 1,000+
Happn $0.642 1,000+
IFood $0.653 261
Tosla $0.653 1
Yubo $0.653 1
Eneba $0.653 90
Douyu $0.665 243
Lazada $0.665 1,224
Papara $0.665 1,000+
Одноклассники $0.665 90
Mamba, MeetMe $0.677 128
Zomato $0.689 4,052
premium.one $0.7 259
Hepsiburadacom $0.748 351
Shopee $0.759 1,000+
RegRu $0.759 198
Tango $0.771 934
CAIXA $0.795 324
Trendyol $0.806 948
32red $0.806 324
Quipp $0.853 340
Airbnb $0.865 1,000+
Yemeksepeti $0.9 999
fiverr $0.9 1,067
PicPay $0.9 64
Proton Mail $0.924 1,238
Twitch $0.948 1,000+
Glovo $0.948 651
Coinbase $0.959 504
Careem $0.959 1,000+
BlaBlaCar $1.1 1,362
GoFundMe $1.159 7,779
Wise $1.218 234
أي خدمة أخرى $1.383 1,031
Skype $1.712 360
WeChat $2.489 1,000+
1xBet $2.536 342
Badoo $2.536 432
Beget $2.536 108
DANA $2.536 252
Drom $2.536 432
4Fun $2.536 72
KFC $2.536 520
Monese $2.536 360
OkCupid $2.536 360
OVO $2.536 234
Paysafecard $2.536 252
Revolut $2.536 270
Stormgain $2.536 252
Tokopedia $2.536 234
Zhihu $2.536 144
Bilibili $2.536 234
Venmo $2.536 198
Mercari $2.536 234
EasyPay $2.536 288
Megogo $2.536 288
urent/jet/RuSharing $2.536 216
FarPost $2.536 108
Oppo $2.536 126
DoorDash $2.536 324
Sravni $2.536 108
Fruitz $2.536 162
Uplay $2.536 126
Leboncoin $2.536 324
CloudChat $2.536 144
Perfluence $2.536 198

جزر المالديف على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 48
  • أرقام Multi-SMS لـ 198 خدمة.
  • أفضل تسليم للرسائل في جزر المالديف: Viber, Amazon
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 49 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جزر المالديف تبدأ بـ +960. رمز الدولة: MV.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جزر المالديف — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.536 — الوسيط $0.418 عبر 217 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

217 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة جزر المالديف هو +960. رمز الدولة: MV.

التحقق حسب الخدمة في جزر المالديف

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.2 رقم وهمي لـ Telegram $0.251 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.07 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم وهمي لـ Swiggy $0.089 رقم مؤقت لـ CommunityGaming $0.089 رقم مؤقت لـ IQOS $0.089 رقم وهمي لـ Likee $0.089 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.089 رقم مؤقت لـ Temu $0.089 رقم وهمي لـ Twilio $0.089 رقم مؤقت لـ MobiKwik $0.089

دول شائعة أخرى

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