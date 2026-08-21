AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من برمودا مع الكود (+1441)

أرقام برمودا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من برمودا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 43 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 43 خدمة 40K+ رقم 2 تفعيل خلال 30 يوماً +1441 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

برمودا
44000

قطعة

أفضل 20 خدمة في برمودا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

99app
1000 قطعة

$0.049

ChatGPT
1000 قطعة

$0.073

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Discord
1000 قطعة

$0.434

Dream11
1000 قطعة

$0.074

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.129

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.079

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

KakaoTalk
1000 قطعة

$0.081

Line messenger
1000 قطعة

$0.26

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

Microsoft
1000 قطعة

$0.07

NMI
1000 قطعة

$0.088

Naver
1000 قطعة

$0.071

Netflix
1000 قطعة

$0.08

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في برمودا يكلف من $0.039 إلى $0.39 (المتوسط $0.0709، الوسيط $0.064) عبر 43 خدمة. أرخص من 90% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Viber $0.039 Facebook $0.039 X (Twitter) $0.039 Indomaret $0.039 ChatGPT (OpenAI) $0.039

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 18
$0.05 – $0.20 23
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.039 1,000+
Facebook $0.039 1,000+
X (Twitter) $0.039 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Вконтакте $0.044 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Discord $0.055 1,000+
Ola $0.055 1,000+
KakaoTalk $0.062 1,000+
Naver $0.064 1,000+
LINE $0.064 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Nike $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
eBay $0.079 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.088 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Telegram $0.316 1,000+
WhatsApp $0.39 2,000+

برمودا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 41 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام برمودا تبدأ بـ +1441. رمز الدولة: BM.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر برمودا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.39 — الوسيط $0.064 عبر 43 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

43 خدمة اليوم، بما في ذلك Viber ($0.039), facebook ($0.039), Twitter ($0.039).

رمز الهاتف لدولة برمودا هو +1441. رمز الدولة: BM.

التحقق حسب الخدمة في برمودا

رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Zupee $0.044 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.048 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Nike $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ eBay $0.079 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم وهمي لـ Telegram $0.316 رقم وهمي لـ WhatsApp $0.39

دول شائعة أخرى

رقم فيتنام مؤقت رقم تنزانيا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!