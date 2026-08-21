رقم وهمي مؤقت لـ Brevo — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Brevo أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Brevo مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 50 دولة متوفرة الآن.
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أفضل 10 دول لخدمة Brevo
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.141
$0.109
$0.855
$0.08
$0.465
$0.006
$0.212
$0.268
$0.72
$0.111
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Brevo تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1888، الوسيط $0.076) في 50 دولة. أرخص من 62% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 50 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.109
|22,127
|✓
|بولندا
|$0.141
|2,313
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|7,779
|✓
|فيتنام
|$0.006
|58
|✓
|نيبال
|$0.006
|2,657
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,811
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|865
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,657
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|642
|✓
|المغرب
|$0.006
|3,481
|✓
|كينيا
|$0.006
|16
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|16
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|3,723
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|642
|✓
|العراق
|$0.006
|2,138
|✓
|السنغال
|$0.006
|848
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|2,657
|✓
|هولندا
|$0.006
|7,853
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|2,657
|✓
|الفلبين
|$0.006
|2,657
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|693
|✓
|اليونان
|$0.006
|848
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|16
|✓
|غينيا
|$0.006
|229
|✓
|النمسا
|$0.006
|1,249
|✓
|تشيلي
|$0.065
|2,929
|✓
|تايلاند
|$0.072
|3,799
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.08
|265,281
|✓
|إيطاليا
|$0.085
|2,965
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|نيوزيلندا
|$0.14
|28
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.175
|1
|✓
|الكاميرون
|$0.186
|22
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|كندا
|$0.212
|2,136
|✓
|منغوليا
|$0.253
|36
|✓
|أستراليا
|$0.268
|18
|✓
|البرازيل
|$0.292
|1,639
|✓
|الأردن
|$0.293
|16
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.293
|16
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|1,869
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.35
|8
|✓
|كولومبيا
|$0.35
|1,995
|✓
|فرنسا
|$0.443
|731
|✓
|ألمانيا
|$0.72
|8,903
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.83
|5,931
|✓
|إستونيا
|$1.471
|250
|✓
|رومانيا
|$1.471
|147
|✓
Brevo على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2
- أرقام Multi-SMS في 50 دولة.
- حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Brevo — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.076 في 50 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
370K+ رقم في 50 دولة.