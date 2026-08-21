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رقم مؤقت من أنغيلا مع الكود (+1264)

أرقام أنغيلا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أنغيلا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 192 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 192 خدمة 160K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً +1264 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أنغيلا
161458

قطعة

أفضل 20 خدمة في أنغيلا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

1688
252 قطعة

$1.395

1хbet
324 قطعة

$1.253

32red
306 قطعة

$1.253

4Fun
72 قطعة

$1.253

99acres
162 قطعة

$0.042

AOL
1000 قطعة

$0.289

Adidas
468 قطعة

$2.536

Airbnb
1000 قطعة

$0.9

Akulaku
144 قطعة

$0.042

Algida
144 قطعة

$0.042

AliExpress
324 قطعة

$1.395

Alibaba
1 قطعة

$0.63

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.689

Amazon
1000 قطعة

$0.277

Any other
198 قطعة

$2.536

Apple
1094 قطعة

$1.277

BLIBLI
126 قطعة

$0.053

Badoo
432 قطعة

$1.253

Baidu
1000 قطعة

$0.077

Bazos
216 قطعة

$0.042

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أنغيلا يكلف من $0.039 إلى $4.148 (المتوسط $0.9417، الوسيط $0.736) عبر 192 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 176 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 32
$0.05 – $0.20 23
$0.20 – $0.50 30
أكثر من $0.50 107
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.277 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Delivery Club $0.042 216
My11Circle $0.042 126
CommunityGaming $0.042 216
DewuPoison $0.042 90
Huya $0.042 108
iQIYI $0.042 180
IQOS $0.042 216
Likee $0.042 216
MEGA $0.042 198
Ximalaya $0.042 180
Algida $0.042 144
Foody $0.042 216
Rush $0.042 144
IVI $0.042 108
99acres $0.042 162
MobiKwik $0.042 126
Temu $0.042 324
Bazos $0.042 216
EscapeFromTarkov $0.042 108
Akulaku $0.042 144
CourseHero $0.042 108
Pinduoduo $0.042 198
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Trip $0.053 90
Twilio $0.053 324
BLIBLI $0.053 126
Linode $0.053 324
Ola $0.055 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
Baidu $0.077 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 378
WinzoGame $0.089 144
Swiggy $0.089 360
Meesho $0.089 234
Paytm $0.089 162
Google Messages $0.106 1,000+
noon $0.124 6,063
Rambler $0.124 108
Walmart $0.124 1,000+
Mail.ru $0.183 90
Instagram (Threads) $0.195 7,035
HQ Trivia $0.195 234
Grab $0.195 1,000+
Clubhouse $0.242 360
Happn $0.242 324
Discord $0.253 1,000+
GoogleVoice $0.265 1,000+
IRCTC $0.265 378
AOL $0.289 1,000+
KakaoTalk $0.3 1,000+
Naver $0.3 4,735
Facebook $0.3 1,000+
LINE $0.3 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Michat $0.3 504
imo $0.312 1,000+
Nike $0.324 8,869
Вконтакте $0.348 90
Yahoo Mail $0.359 7,759
Deliveroo $0.359 4,383
RegRu $0.371 180
Bolt $0.383 1,000+
Netflix $0.395 6,467
Viber $0.406 3,595
Google (Gmail / YouTube) $0.406 1,000+
Snapchat $0.43 1,000+
Grindr $0.442 1,000+
Ticketmaster $0.453 5,776
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 8,487
OLX $0.489 1,000+
LinkedIn $0.489 1,000+
eBay $0.5 1,000+
Steam $0.5 1,000+
TikTok (Douyin) $0.595 1,000+
Skout $0.63 1,000+
Alibaba $0.63 1
foodpanda $0.642 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.665 2,767
Alipay/Alibaba/1688 $0.689 1,000+
CAIXA $0.7 306
Wish $0.7 5,055
Vinted $0.724 1
Papara $0.748 1,000+
Wolt $0.759 1,000+
Shopee $0.806 1,000+
Zoho $0.818 1,000+
OffGamers $0.889 1,000+
Airbnb $0.9 1,000+
icq $0.9 649
Telegram $0.995 2,000+
Coinbase $1.006 636
Nttgame $1.006 1,000+
hily $1.006 1,000+
WhatsApp $1.124 2,000+
Careem $1.195 1,000+
PayPal $1.206 1,000+
Kwai $1.253 432
1xBet $1.253 324
Quipp $1.253 324
BlaBlaCar $1.253 342
Badoo $1.253 432
Beget $1.253 108
DANA $1.253 234
Drom $1.253 432
Metro $1.253 306
4Fun $1.253 72
LightChat $1.253 216
Monese $1.253 360
PGbonus $1.253 306
Proton Mail $1.253 252
32red $1.253 306
Stormgain $1.253 252
TradingView $1.253 306
Zhihu $1.253 126
Mercari $1.253 216
premium.one $1.253 270
Hezzl $1.253 306
Dundle $1.253 414
Megogo $1.253 288
urent/jet/RuSharing $1.253 198
FarPost $1.253 108
DoorDash $1.253 324
Sravni $1.253 108
Fruitz $1.253 144
Uplay $1.253 108
Leboncoin $1.253 324
CloudChat $1.253 126
Perfluence $1.253 180
Mamba, MeetMe $1.265 414
TanTan $1.265 342
Apple ID $1.277 1,094
Taobao $1.395 342
1688 $1.395 252
Gojek $1.395 432
KFC $1.395 270
McDonalds $1.395 360
OVO $1.395 234
Twitch $1.395 342
Tokopedia $1.395 234
Bilibili $1.395 234
KuCoinPlay $1.395 216
EasyPay $1.395 288
Hermes $1.395 162
fiverr $1.395 450
Oppo $1.395 108
AliExpress $1.395 324
Glovo $1.395 324
Wise $2.253 234
Douyu $2.536 216
Zomato $2.536 270
Dent $2.536 450
Lazada $2.536 450
BitClout $2.536 342
Adidas $2.536 468
DiDi $2.536 324
Getir $2.536 486
Hopi $2.536 252
IFood $2.536 234
Zalo $2.536 1,000+
Hepsiburadacom $2.536 234
GoFundMe $2.536 234
Yemeksepeti $2.536 360
Trendyol $2.536 342
Poshmark $2.536 396
GroupMe $2.536 324
OkCupid $2.536 360
Paysafecard $2.536 252
Revolut $2.536 252
Signal $2.536 288
Weibo $2.536 450
Venmo $2.536 198
أي خدمة أخرى $2.536 198
Truecaller $2.536 522
Bumble $2.536 378
Zupee $2.536 270
PicPay $2.536 36
WeChat $2.595 1,000+
Tango $4.148 234

أنغيلا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS لـ 176 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 47 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أنغيلا تبدأ بـ +1264. رمز الدولة: AI.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أنغيلا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $4.148 — الوسيط $0.736 عبر 192 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

192 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة أنغيلا هو +1264. رمز الدولة: AI.

التحقق حسب الخدمة في أنغيلا

رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Temu $0.042 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.042 رقم مؤقت لـ CommunityGaming $0.042 رقم مؤقت لـ IQOS $0.042 رقم وهمي لـ Likee $0.042 رقم وهمي لـ Foody $0.042 رقم مؤقت لـ MEGA $0.042 رقم وهمي لـ Pinduoduo $0.042 رقم وهمي لـ iQIYI $0.042 رقم مؤقت لـ Ximalaya $0.042 رقم مؤقت لـ Rush $0.042 رقم وهمي لـ My11Circle $0.042 رقم مؤقت لـ MobiKwik $0.042 رقم مؤقت لـ Huya $0.042 رقم مؤقت لـ IVI $0.042 رقم وهمي لـ EscapeFromTarkov $0.042 رقم وهمي لـ CourseHero $0.042

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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