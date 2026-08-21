جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام IRCTC تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.1361 ، الوسيط $0.07 ) في 189 دولة. أرخص من 76 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 149 دولة.