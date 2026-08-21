أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Algida — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Algida أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Algida مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 125 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 125 دولة 200K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Algida
207340
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Algida
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Algida تتراوح من $0.006 إلى $0.831 (المتوسط $0.1064، الوسيط $0.1) في 125 دولة. أرخص من 84% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 125 دولة.
الأرخص اليوم: تشيلي $0.006 إيطاليا $0.006 البرازيل $0.011 تنزانيا $0.011 نيوزيلندا $0.011
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 105
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|تشيلي
|$0.006
|4,928
|✓
|البرازيل
|$0.011
|1,134
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|120
|✓
|نيوزيلندا
|$0.011
|28
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|1,000+
|✓
|كندا
|$0.012
|1,934
|✓
|باكستان
|$0.03
|234
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.03
|162
|✓
|الأرجنتين
|$0.042
|2,724
|✓
|أنغيلا
|$0.042
|144
|✓
|أوكرانيا
|$0.045
|1,412
|✓
|بولندا
|$0.055
|4,816
|✓
|إندونيسيا
|$0.073
|13,960
|✓
|الجزائر
|$0.089
|1,881
|✓
|أنغولا
|$0.089
|216
|✓
|هايتي
|$0.089
|216
|✓
|بيرو
|$0.089
|767
|✓
|مالاوي
|$0.089
|216
|✓
|بنما
|$0.089
|216
|✓
|كازاخستان
|$0.089
|2,030
|✓
|باراغواي
|$0.089
|1,619
|✓
|الأردن
|$0.089
|216
|✓
|مالي
|$0.089
|309
|✓
|رواندا
|$0.089
|198
|✓
|قطر
|$0.089
|144
|✓
|ريونيون
|$0.089
|162
|✓
|العراق
|$0.089
|1,694
|✓
|بوتان
|$0.089
|180
|✓
|بوروندي
|$0.089
|236
|✓
|الكويت
|$0.089
|217
|✓
|جزر المالديف
|$0.089
|180
|✓
|بربادوس
|$0.089
|180
|✓
|غامبيا
|$0.089
|216
|✓
|أفغانستان
|$0.089
|902
|✓
|أرمينيا
|$0.089
|234
|✓
|تشاد
|$0.089
|216
|✓
|البحرين
|$0.089
|180
|✓
|النرويج
|$0.089
|216
|✓
|قبرص
|$0.089
|216
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.089
|216
|✓
|مدغشقر
|$0.089
|213
|✓
|جيبوتي
|$0.089
|162
|✓
|فنلندا
|$0.089
|1,799
|✓
|الجبل الأسود
|$0.089
|126
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.089
|108
|✓
|ألبانيا
|$0.089
|198
|✓
|أروبا
|$0.089
|180
|✓
|موناكو
|$0.089
|180
|✓
|بليز
|$0.089
|144
|✓
|مونتسيرات
|$0.089
|126
|✓
|دومينيكا
|$0.089
|126
|✓
|ماكاو
|$0.089
|162
|✓
|آيسلندا
|$0.089
|144
|✓
|موزمبيق
|$0.1
|198
|✓
|نيبال
|$0.1
|216
|✓
|المكسيك
|$0.1
|6,872
|✓
|ميانمار
|$0.1
|3,921
|✓
|المغرب
|$0.1
|3,000
|✓
|غانا
|$0.1
|432
|✓
|كينيا
|$0.1
|436
|✓
|بلغاريا
|$0.1
|1,013
|✓
|الغابون
|$0.1
|432
|✓
|نيكاراغوا
|$0.1
|216
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.1
|536
|✓
|بلجيكا
|$0.1
|3,874
|✓
|الكونغو
|$0.1
|288
|✓
|النيجر
|$0.1
|288
|✓
|موريتانيا
|$0.1
|239
|✓
|البرتغال
|$0.1
|5,291
|✓
|أيرلندا
|$0.1
|458
|✓
|إستونيا
|$0.1
|1,109
|✓
|غوادلوب
|$0.1
|252
|✓
|رومانيا
|$0.1
|3,385
|✓
|اليونان
|$0.1
|4,942
|✓
|جزر البهاما
|$0.1
|288
|✓
|غرينادا
|$0.1
|288
|✓
|اليابان
|$0.1
|19,608
|✓
|غينيا
|$0.1
|392
|✓
|جزر القمر
|$0.1
|252
|✓
|كرواتيا
|$0.1
|3,416
|✓
|النمسا
|$0.1
|2,066
|✓
|أستراليا
|$0.1
|2,030
|✓
|إريتريا
|$0.1
|288
|✓
|بنغلاديش
|$0.112
|432
|✓
|إثيوبيا
|$0.112
|11,670
|✓
|مصر
|$0.112
|509
|✓
|نيجيريا
|$0.112
|469
|✓
|بوتسوانا
|$0.112
|360
|✓
|هندوراس
|$0.112
|626
|✓
|ليسوتو
|$0.112
|360
|✓
|الإكوادور
|$0.112
|3,726
|✓
|جامايكا
|$0.112
|360
|✓
|قيرغيزستان
|$0.112
|360
|✓
|الكاميرون
|$0.112
|490
|✓
|بيلاروسيا
|$0.112
|290
|✓
|موريشيوس
|$0.112
|360
|✓
|أذربيجان
|$0.112
|432
|✓
|بنين
|$0.112
|516
|✓
|ألمانيا
|$0.112
|3,472
|✓
|المجر
|$0.112
|2,832
|✓
|ماليزيا
|$0.112
|3,738
|✓
|كمبوديا
|$0.112
|396
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.112
|360
|✓
|غيانا
|$0.112
|324
|✓
|غواتيمالا
|$0.112
|3,866
|✓
|كوبا
|$0.112
|324
|✓
|جورجيا
|$0.112
|527
|✓
|بوليفيا
|$0.112
|2,800
|✓
|لاتفيا
|$0.112
|3,060
|✓
|ليتوانيا
|$0.112
|828
|✓
|ليبيريا
|$0.112
|1,244
|✓
|منغوليا
|$0.112
|504
|✓
|لبنان
|$0.112
|384
|✓
|عُمان
|$0.136
|162
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.148
|7,874
|✓
|أوزبكستان
|$0.172
|1,066
|✓
|فرنسا
|$0.206
|3,157
|✓
|إسرائيل
|$0.206
|2,488
|✓
|هولندا
|$0.206
|9,795
|✓
|الهند
|$0.23
|1,000+
|✓
|الفلبين
|$0.265
|3,577
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,061
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|كولومبيا
|$0.831
|9,485
|✓
Algida على TIGER SMS
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- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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رقم Algida حسب الدولة
رقم كندا مؤقت $0.012 رقم باكستان مع الكود $0.03 رقم بابوا غينيا الجديدة مع الكود $0.03 رقم الأرجنتين مؤقت $0.042 رقم أنغيلا مع الكود $0.042 رقم أوكرانيا مؤقت $0.045 رقم بولندا مؤقت $0.055 رقم كازاخستان مؤقت $0.089 رقم الجزائر مؤقت $0.089 رقم فنلندا مؤقت $0.089 رقم العراق مع الكود $0.089 رقم باراغواي مع الكود $0.089 رقم بيرو مؤقت $0.089 رقم مالي مع الكود $0.089 رقم بوروندي مؤقت $0.089 رقم الكويت مع الكود $0.089 رقم أنغولا مؤقت $0.089 رقم هايتي مع الكود $0.089 رقم مالاوي مع الكود $0.089 رقم بنما مع الكود $0.089
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