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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من الهند مع الكود (+91)

أرقام الهند مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الهند واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 291 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.004 291 خدمة 840K+ رقم 140,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #7 +91 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الهند
845118

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أفضل 20 خدمة في الهند

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
10795 قطعة

$0.063

Telegram
7632 قطعة

$0.285

Viber
5000 قطعة

$0.1

facebook
5002 قطعة

$0.059

Google,youtube,Gmail
3001 قطعة

$0.1

Whatsapp
3591 قطعة

$0.8

Вконтакте
5590 قطعة

$0.158

Uber
1000 قطعة

$0.08

Microsoft
4001 قطعة

$0.075

Yahoo
3517 قطعة

$0.062

Amazon
7591 قطعة

$0.102

OLX
5360 قطعة

$0.148

Apple
3000 قطعة

$0.166

Truecaller
3000 قطعة

$0.1

Dhani
2000 قطعة

$0.108

Olacabs
2000 قطعة

$0.11

Hing
1000 قطعة

$0.085

ChatGPT
1000 قطعة

$0.041

WinzoGame
3002 قطعة

$0.178

Flipkart
5002 قطعة

$0.185

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الهند يكلف من $0.004 إلى $5.225 (المتوسط $0.4802، الوسيط $0.195) عبر 291 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 243 خدمة.

الأرخص اليوم: KGEN $0.004 Facebook $0.04 ChatGPT (OpenAI) $0.04 HDFC ERGO $0.04 Yahoo Mail $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 17
$0.05 – $0.20 132
$0.20 – $0.50 79
أكثر من $0.50 63
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Flipkart $0.15 5,002
Spincrush $0.08 2,000+
JivoMart $0.1 6,456
Myntra $0.1 4,000
Swiggy $0.1 3,001
my jio $0.12 5,000
Facebook $0.04 5,002
Google Pay $0.09 2,000+
Viber $0.1 5,000
Instagram (Threads) $0.05 10,662
VFS GLOBAL $0.07 2,000+
Amazon $0.1 7,458
Meesho $0.048 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.04 1,000+
Uber $0.079 1,000+
WhatsApp $0.8 3,458
Google (Gmail / YouTube) $0.1 3,001
BigBasket $0.12 2,000+
Telegram $0.255 7,499
Apple ID $0.099 2,999
Hinge $0.084 1,000+
Google Messages $0.097 5,456
Naver $0.064 3,000
Snapchat $0.336 1,000+
Truecaller $0.1 3,000
أي خدمة أخرى $0.23 1,000+
X (Twitter) $0.05 1,000+
OLX $0.159 6,465
Zoho $0.089 1,001
Zomato $0.289 1,001
GyFTR $0.195 1,000+
Innopay $0.053 2,000+
Bharatgas $0.056 2,000+
Deliveroo $0.1 1,000+
foodpanda $0.105 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Netflix $0.064 4,457
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.075 4,001
GroupMe $0.077 1,001
Nielsen $0.08 2,000+
Zupee $0.1 2,000+
RummyOla $0.195 1,000+
Paytm $0.348 1,001
KGEN $0.004 2,000+
Yahoo Mail $0.04 3,541
Swarail $0.04 2,000+
Dealshare $0.04 2,000+
Proton Mail $0.042 1,000+
EmergencyPaisa $0.042 2,000+
Yakult $0.042 2,000+
Sixer $0.043 2,000+
Airbnb $0.045 1,001
GMX $0.045 1
CityMall $0.048 1,000+
WinGO $0.048 1,000+
Digi Credit $0.049 2,000+
Dhani $0.05 2,000+
WinzoGame $0.05 3,002
NMI $0.052 2,000+
KakaoTalk $0.059 3,001
Вконтакте $0.059 9,518
CoinFantasy $0.06 1,000+
Ola $0.063 2,000+
Saathi $0.063 2,000+
Nike $0.064 2,000+
Womply $0.064 1,000+
Papara $0.065 3,000
Dream11 $0.065 3,001
McDonalds $0.065 1,000+
Vinted $0.065 5,700
Linode $0.065 1,001
IRCTC $0.068 3,001
Winzap $0.07 1,000+
Sbmurban $0.07 2,000+
Ludo24 $0.07 2,000+
Discord $0.077 1,001
Яндекс $0.077 1,764
Rediffmail $0.077 4,047
G2G $0.077 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Wolt $0.084 1,001
eBay $0.085 3,000
Yalla $0.089 1,000+
PGbonus $0.089 7,228
My11Circle $0.089 1,000+
CallApp $0.089 8,721
Citymobil $0.089 796
iQIYI $0.089 3,671
Okko $0.089 3,436
Taikang $0.089 3,758
TenChat $0.089 8,640
Trip $0.089 5,895
Wink $0.089 9,665
Ximalaya $0.089 2,842
Inboxlv $0.089 2,565
163СOM $0.089 1,000+
BLIBLI $0.089 7,043
Temu $0.089 1,001
Alfa $0.089 8,272
CourseHero $0.089 3,530
Weverse $0.09 1,001
Craigslist $0.1 2,001
LOCO $0.1 1,000+
Hopi $0.104 3,001
Betano $0.106 1,456
Moneylion $0.11 1,000+
Careem $0.112 1,000+
Bolt $0.112 1,000+
RedBook $0.112 1,000+
Bumble $0.112 2,745
CommunityGaming $0.112 1,000+
Roposo $0.112 1,000+
99acres $0.112 1,000+
Steam $0.124 1,000+
Rush $0.124 1,000+
Dosi $0.124 1,000+
Grailed $0.125 1
Shopee $0.126 2,001
Ubisoft $0.135 1
Taobao $0.136 3,567
Coinbase $0.136 9,157
4Fun $0.136 5,357
Gojek $0.136 1,000+
KuCoinPlay $0.136 2,187
hily $0.136 1,000+
IPLwin $0.136 1,000+
Magicbricks $0.136 1,000+
SamsungShop $0.136 1,000+
Carousell $0.136 1,001
LINE $0.14 2,001
Grindr $0.142 1,001
TikTok (Douyin) $0.144 2,001
Metro $0.148 6,201
Hezzl $0.148 3,644
Siply $0.148 1,000+
RRSA $0.148 1,000+
JungleeRummy $0.148 1,000+
MobiKwik $0.148 1,000+
BeReal $0.148 1,000+
Ticketmaster $0.152 1,001
Skout $0.159 1,000+
IQOS $0.159 5,747
米画师Mihuashi $0.159 1,000+
FreeChargeApp $0.159 9,920
BitClout $0.171 1,000+
Adidas $0.171 9,528
Weibo $0.171 1,001
Coindcx $0.171 1,000+
Potato Chat $0.171 1,000+
PayPal $0.181 3,000
Hermes $0.183 3,653
Lyft $0.183 653
EscapeFromTarkov $0.183 1,001
JDcom $0.195 719
RummyWealth $0.195 1,000+
Baidu $0.2 1,001
Grab $0.2 1,000+
kolesa.kz $0.206 2,731
Freelancer $0.206 1,000+
IceCasino $0.206 4,824
DiDi $0.23 1,000+
Delivery Club $0.23 2,561
Huya $0.23 1,000+
Likee $0.23 7,074
noon $0.23 1,000+
Algida $0.23 6,559
RummyCulture $0.23 1,000+
Rambler $0.23 126
LightChat $0.242 1,000+
МВидео $0.242 1,173
32red $0.242 3,006
Oriflame $0.242 6,377
DewuPoison $0.253 9,658
MPL $0.253 1,000+
Kirana $0.253 1,000+
CashFly $0.253 1,000+
RummyLoot $0.253 1,000+
Getmega $0.253 4,931
1688 $0.265 5,783
Michat $0.265 1,000+
Justdating $0.265 2,821
GMNG $0.265 4,797
LazyPay $0.265 1,000+
Claude (Anthropic) $0.27 1,000+
Happn $0.277 1,001
Grofers $0.277 1,000+
Hepsiburadacom $0.289 8,732
KFC $0.289 3,759
premium.one $0.289 2,297
LoveLocal $0.289 1,000+
PharmEasy $0.289 1,000+
MEGA $0.3 6,491
OffGamers $0.3 6,526
IndiaPlays $0.3 1,000+
Akudo $0.3 1,000+
Probo $0.3 1,000+
Одноклассники $0.312 92
Tango $0.312 1,000+
AOL $0.32 1,000+
GoogleVoice $0.324 1,000+
Trendyol $0.324 6,759
RegRu $0.324 3,176
Twilio $0.324 1,000+
IVI $0.324 836
Feeld $0.324 8,897
CAIXA $0.336 665
Quipp $0.348 4,477
Nttgame $0.348 2,731
OfferUp $0.348 2,731
Bykea $0.359 3,043
Akulaku $0.359 3,017
Yemeksepeti $0.371 1,000+
Blued $0.371 6,526
icq $0.371 3,608
PicPay $0.371 207
Paxful $0.371 2,731
Ozon $0.383 3,211
cryptocom $0.383 1,001
Fruitz $0.383 1,001
99app $0.392 3,000
WeChat $0.395 1,001
fiverr $0.395 1,001
HQ Trivia $0.406 6,327
Walmart $0.412 5,486
Potato $0.418 6,133
YAPPY $0.418 9,731
Şikayet var $0.418 1,001
Alipay/Alibaba/1688 $0.465 1,001
FarPost $0.477 1,288
Blizzard $0.506 1,001
Clubhouse $0.53 1,000+
Tencent QQ $0.533 1
GG $0.548 36
Wildberries $0.571 3,631
Skype $0.571 6,167
Pinduoduo $0.571 6,188
Zalo $0.595 1,000+
Wise $0.61 1,000+
BlaBlaCar $0.62 1,000+
Tosla $0.653 6,355
Yubo $0.653 6,526
Lazada $0.688 1,000+
Getir $0.688 1,000+
IFood $0.688 3,000
Poshmark $0.688 10,861
Signal $0.688 1,000+
Dundle $0.688 1,000+
Indomaret $0.688 2,000+
AliExpress $0.688 1,000+
Alibaba $0.688 1,000+
Mamba, MeetMe $0.696 4,279
Subito $0.696 4,456
TanTan $0.696 8,978
Payoneer $0.724 9,855
LinkedIn $0.771 1,000+
Kwai $0.853 1,000+
Douyu $0.912 6,462
TradingView $0.912 1,000+
Glovo $0.912 4,493
OkCupid $0.995 8,770
GoFundMe $1.159 1,000+
imo $1.64 1,001
paycell $2.017 1
1xBet $2.536 2,007
Dent $2.536 3,312
Badoo $2.536 4,914
Beget $2.536 890
DANA $2.536 9,072
Drom $2.536 5,164
Monese $2.536 9,486
OVO $2.536 5,789
Paysafecard $2.536 3,351
Revolut $2.536 846
Stormgain $2.536 6,684
Tokopedia $2.536 9,702
Zhihu $2.536 3,640
Bilibili $2.536 9,076
Venmo $2.536 6,437
Mercari $2.536 4,308
EasyPay $2.536 6,822
Megogo $2.536 2,221
urent/jet/RuSharing $2.536 8,528
Oppo $2.536 2,983
DoorDash $2.536 5,742
Sravni $2.536 1,496
Uplay $2.536 360
Leboncoin $2.536 1,000+
CloudChat $2.536 9,578
Perfluence $2.536 630
Tata Neu $2.578 1
bet365 $5.225 1

أرقام الهند المؤقتة لاستقبال الرسائل

يمنح رقم الهند مؤقت وصولا سريعا إلى دولة تغطي أرقامها 291 خدمة، من بينها Flipkart التي يقبل عليها معظم المشترين على هذه الأرقام. بعد إتمام الدفع يحصل المستخدم على رقم يبدأ بمفتاح الدولة +91، ويكتفي باستقبال SMS الهند الخاص برمز التفعيل الذي يظهر مباشرة داخل صفحة الحساب دون تحويله إلى أي جهاز آخر. هذا هو جوهر الرقم المستخدم لمرة واحدة: يُستأجر مقابل تفعيل واحد فقط، بلا شريحة اتصال ولا اشتراك طويل. الأسعار على أرقام الهند تبدأ من $0.004، وتتوزع الخدمات المتاحة بينها بحسب النشاط اليومي للمشترين.

الهند على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 140,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #7
  • اتجاه 7 أيام: +25%
  • أرقام Multi-SMS لـ 243 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الهند: OLX, Flipkart, Spincrush
  • الأكثر شراءً: Flipkart
  • 79 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الهند تبدأ بـ +91. رمز الدولة: IN.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الهند — ابتداءً من $0.004.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيف تستخدم رقم الهند للتفعيل

يستخدم كثيرون رقم الهند مع الكود لفتح حساب إضافي على Flipkart دون المساس بالحساب الأساسي المرتبط برقمهم الشخصي، وآخرون يعتمدون على ارقام الهند مؤقتة عند التسجيل في خدمة لا يريدون ربطها بشريحة اتصالهم الدائمة، أو عند تجربة تطبيق جديد قبل الالتزام به. أما من لا يعرف أي دولة تناسب الخدمة التي يريد التسجيل بها، فالحل بسيط: أرقام الهند تُظهر أفضل استقبال مع OLX, Flipkart, Spincrush تحديدا، فإذا كانت هذه هي الخدمة المطلوبة فالرقم هنا خيار مباشر، أما لخدمات أخرى فيفضَّل مراجعة قائمة الخدمات المتاحة لكل دولة قبل الدفع لاختيار الأنسب.

الأسئلة الشائعة

من $0.004 إلى $5.225 — الوسيط $0.195 عبر 291 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

291 خدمة اليوم، بما في ذلك KGEN ($0.004), facebook ($0.04), ChatGPT ($0.04).

رمز الهاتف لدولة الهند هو +91. رمز الدولة: IN.

التحقق حسب الخدمة في الهند

رقم مؤقت لـ Spincrush $0.08 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.1 رقم وهمي لـ Myntra $0.1 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.1 رقم مؤقت لـ my jio $0.12 رقم مؤقت لـ Google Pay $0.09 رقم مؤقت لـ VFS GLOBAL $0.07 رقم وهمي لـ Meesho $0.048 رقم وهمي لـ BigBasket $0.12 رقم مؤقت لـ Google Messages $0.097 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Snapchat $0.336 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.23 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.05 رقم وهمي لـ Zoho $0.089 رقم وهمي لـ Zomato $0.289 رقم مؤقت لـ GyFTR $0.195 رقم مؤقت لـ Innopay $0.053 رقم مؤقت لـ Bharatgas $0.056 رقم مؤقت لـ Deliveroo $0.1

دول شائعة أخرى

رقم كندا مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم المملكة المتحدة مع الكود رقم تشيلي مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم تايلاند مؤقت رقم إندونيسيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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