رقم مؤقت من الهند مع الكود (+91)
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Flipkart
|$0.15
|5,002
|Spincrush
|$0.08
|2,000+
|JivoMart
|$0.1
|6,456
|Myntra
|$0.1
|4,000
|Swiggy
|$0.1
|3,001
|✓
|my jio
|$0.12
|5,000
|$0.04
|5,002
|Google Pay
|$0.09
|2,000+
|Viber
|$0.1
|5,000
|Instagram (Threads)
|$0.05
|10,662
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.07
|2,000+
|Amazon
|$0.1
|7,458
|✓
|Meesho
|$0.048
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|$0.8
|3,458
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.1
|3,001
|BigBasket
|$0.12
|2,000+
|Telegram
|$0.255
|7,499
|✓
|Apple ID
|$0.099
|2,999
|✓
|Hinge
|$0.084
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|5,456
|Naver
|$0.064
|3,000
|✓
|Snapchat
|$0.336
|1,000+
|✓
|Truecaller
|$0.1
|3,000
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.23
|1,000+
|✓
|X (Twitter)
|$0.05
|1,000+
|OLX
|$0.159
|6,465
|✓
|Zoho
|$0.089
|1,001
|✓
|Zomato
|$0.289
|1,001
|✓
|GyFTR
|$0.195
|1,000+
|✓
|Innopay
|$0.053
|2,000+
|Bharatgas
|$0.056
|2,000+
|Deliveroo
|$0.1
|1,000+
|✓
|foodpanda
|$0.105
|2,000+
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Netflix
|$0.064
|4,457
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.075
|4,001
|✓
|GroupMe
|$0.077
|1,001
|✓
|Nielsen
|$0.08
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|Zupee
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|RummyOla
|$0.195
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|✓
|Paytm
|$0.348
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|KGEN
|$0.004
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|Yahoo Mail
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|3,541
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|Swarail
|$0.04
|2,000+
|Dealshare
|$0.04
|2,000+
|Proton Mail
|$0.042
|1,000+
|✓
|EmergencyPaisa
|$0.042
|2,000+
|Yakult
|$0.042
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|Sixer
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|Airbnb
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|GMX
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|CityMall
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|WinGO
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|Digi Credit
|$0.049
|2,000+
|Dhani
|$0.05
|2,000+
|WinzoGame
|$0.05
|3,002
|✓
|NMI
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|2,000+
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|3,001
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|1,000+
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|Inboxlv
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|Temu
|$0.089
|1,001
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|Alfa
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|CourseHero
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|Weverse
|$0.09
|1,001
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|Craigslist
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|2,001
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|LOCO
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|1,000+
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|Hopi
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|3,001
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|Moneylion
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|Bolt
|$0.112
|1,000+
|✓
|RedBook
|$0.112
|1,000+
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|Bumble
|$0.112
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|CommunityGaming
|$0.112
|1,000+
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|1,000+
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|1,000+
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|$0.124
|1,000+
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|1
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|Shopee
|$0.126
|2,001
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|Ubisoft
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|Taobao
|$0.136
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|Coinbase
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|9,157
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|4Fun
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|5,357
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|Gojek
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|1,000+
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|KuCoinPlay
|$0.136
|2,187
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|hily
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|1,000+
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|IPLwin
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|1,000+
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|Magicbricks
|$0.136
|1,000+
|✓
|SamsungShop
|$0.136
|1,000+
|✓
|Carousell
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|1,001
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|LINE
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|2,001
|✓
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|1,000+
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|1,000+
|✓
|JungleeRummy
|$0.148
|1,000+
|✓
|MobiKwik
|$0.148
|1,000+
|✓
|BeReal
|$0.148
|1,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.152
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|Skout
|$0.159
|1,000+
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|IQOS
|$0.159
|5,747
|✓
|米画师Mihuashi
|$0.159
|1,000+
|✓
|FreeChargeApp
|$0.159
|9,920
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|BitClout
|$0.171
|1,000+
|✓
|Adidas
|$0.171
|9,528
|✓
|$0.171
|1,001
|✓
|Coindcx
|$0.171
|1,000+
|✓
|Potato Chat
|$0.171
|1,000+
|✓
|PayPal
|$0.181
|3,000
|✓
|Hermes
|$0.183
|3,653
|✓
|Lyft
|$0.183
|653
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.183
|1,001
|✓
|JDcom
|$0.195
|719
|✓
|RummyWealth
|$0.195
|1,000+
|✓
|Baidu
|$0.2
|1,001
|✓
|Grab
|$0.2
|1,000+
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|2,731
|✓
|Freelancer
|$0.206
|1,000+
|✓
|IceCasino
|$0.206
|4,824
|✓
|DiDi
|$0.23
|1,000+
|✓
|Delivery Club
|$0.23
|2,561
|✓
|Huya
|$0.23
|1,000+
|✓
|Likee
|$0.23
|7,074
|✓
|noon
|$0.23
|1,000+
|✓
|Algida
|$0.23
|6,559
|✓
|RummyCulture
|$0.23
|1,000+
|✓
|Rambler
|$0.23
|126
|✓
|LightChat
|$0.242
|1,000+
|✓
|МВидео
|$0.242
|1,173
|✓
|32red
|$0.242
|3,006
|✓
|Oriflame
|$0.242
|6,377
|✓
|DewuPoison
|$0.253
|9,658
|✓
|MPL
|$0.253
|1,000+
|✓
|Kirana
|$0.253
|1,000+
|✓
|CashFly
|$0.253
|1,000+
|✓
|RummyLoot
|$0.253
|1,000+
|✓
|Getmega
|$0.253
|4,931
|✓
|1688
|$0.265
|5,783
|✓
|Michat
|$0.265
|1,000+
|✓
|Justdating
|$0.265
|2,821
|✓
|GMNG
|$0.265
|4,797
|✓
|LazyPay
|$0.265
|1,000+
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.27
|1,000+
|Happn
|$0.277
|1,001
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|Grofers
|$0.277
|1,000+
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|Hepsiburadacom
|$0.289
|8,732
|✓
|KFC
|$0.289
|3,759
|✓
|premium.one
|$0.289
|2,297
|✓
|LoveLocal
|$0.289
|1,000+
|✓
|PharmEasy
|$0.289
|1,000+
|✓
|MEGA
|$0.3
|6,491
|✓
|OffGamers
|$0.3
|6,526
|✓
|IndiaPlays
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|1,000+
|✓
|Akudo
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|1,000+
|✓
|Probo
|$0.3
|1,000+
|✓
|Одноклассники
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|Tango
|$0.312
|1,000+
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|AOL
|$0.32
|1,000+
|✓
|GoogleVoice
|$0.324
|1,000+
|✓
|Trendyol
|$0.324
|6,759
|✓
|RegRu
|$0.324
|3,176
|✓
|Twilio
|$0.324
|1,000+
|✓
|IVI
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|836
|✓
|Feeld
|$0.324
|8,897
|✓
|CAIXA
|$0.336
|665
|✓
|Quipp
|$0.348
|4,477
|✓
|Nttgame
|$0.348
|2,731
|✓
|OfferUp
|$0.348
|2,731
|✓
|Bykea
|$0.359
|3,043
|✓
|Akulaku
|$0.359
|3,017
|✓
|Yemeksepeti
|$0.371
|1,000+
|✓
|Blued
|$0.371
|6,526
|✓
|icq
|$0.371
|3,608
|✓
|PicPay
|$0.371
|207
|✓
|Paxful
|$0.371
|2,731
|✓
|Ozon
|$0.383
|3,211
|✓
|cryptocom
|$0.383
|1,001
|✓
|Fruitz
|$0.383
|1,001
|✓
|99app
|$0.392
|3,000
|✓
|$0.395
|1,001
|✓
|fiverr
|$0.395
|1,001
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|6,327
|✓
|Walmart
|$0.412
|5,486
|✓
|Potato
|$0.418
|6,133
|✓
|YAPPY
|$0.418
|9,731
|✓
|Şikayet var
|$0.418
|1,001
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.465
|1,001
|✓
|FarPost
|$0.477
|1,288
|✓
|Blizzard
|$0.506
|1,001
|✓
|Clubhouse
|$0.53
|1,000+
|✓
|Tencent QQ
|$0.533
|1
|✓
|GG
|$0.548
|36
|✓
|Wildberries
|$0.571
|3,631
|✓
|Skype
|$0.571
|6,167
|✓
|Pinduoduo
|$0.571
|6,188
|✓
|Zalo
|$0.595
|1,000+
|✓
|Wise
|$0.61
|1,000+
|✓
|BlaBlaCar
|$0.62
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|6,355
|✓
|Yubo
|$0.653
|6,526
|✓
|Lazada
|$0.688
|1,000+
|✓
|Getir
|$0.688
|1,000+
|✓
|IFood
|$0.688
|3,000
|✓
|Poshmark
|$0.688
|10,861
|✓
|Signal
|$0.688
|1,000+
|✓
|Dundle
|$0.688
|1,000+
|✓
|Indomaret
|$0.688
|2,000+
|AliExpress
|$0.688
|1,000+
|✓
|Alibaba
|$0.688
|1,000+
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.696
|4,279
|✓
|Subito
|$0.696
|4,456
|TanTan
|$0.696
|8,978
|✓
|Payoneer
|$0.724
|9,855
|✓
|$0.771
|1,000+
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|Kwai
|$0.853
|1,000+
|✓
|Douyu
|$0.912
|6,462
|✓
|TradingView
|$0.912
|1,000+
|✓
|Glovo
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|4,493
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|OkCupid
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|8,770
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|GoFundMe
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|imo
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|paycell
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|1xBet
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|Revolut
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|Stormgain
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|Uplay
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|Leboncoin
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|CloudChat
|$2.536
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|Perfluence
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|Tata Neu
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|1
|✓
|bet365
|$5.225
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|✓
أرقام الهند المؤقتة لاستقبال الرسائل
يمنح رقم الهند مؤقت وصولا سريعا إلى دولة تغطي أرقامها 291 خدمة، من بينها Flipkart التي يقبل عليها معظم المشترين على هذه الأرقام. بعد إتمام الدفع يحصل المستخدم على رقم يبدأ بمفتاح الدولة +91، ويكتفي باستقبال SMS الهند الخاص برمز التفعيل الذي يظهر مباشرة داخل صفحة الحساب دون تحويله إلى أي جهاز آخر. هذا هو جوهر الرقم المستخدم لمرة واحدة: يُستأجر مقابل تفعيل واحد فقط، بلا شريحة اتصال ولا اشتراك طويل. الأسعار على أرقام الهند تبدأ من $0.004، وتتوزع الخدمات المتاحة بينها بحسب النشاط اليومي للمشترين.
صيغة الرقم
أرقام الهند تبدأ بـ +91. رمز الدولة: IN.
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كيف تستخدم رقم الهند للتفعيل
يستخدم كثيرون رقم الهند مع الكود لفتح حساب إضافي على Flipkart دون المساس بالحساب الأساسي المرتبط برقمهم الشخصي، وآخرون يعتمدون على ارقام الهند مؤقتة عند التسجيل في خدمة لا يريدون ربطها بشريحة اتصالهم الدائمة، أو عند تجربة تطبيق جديد قبل الالتزام به. أما من لا يعرف أي دولة تناسب الخدمة التي يريد التسجيل بها، فالحل بسيط: أرقام الهند تُظهر أفضل استقبال مع OLX, Flipkart, Spincrush تحديدا، فإذا كانت هذه هي الخدمة المطلوبة فالرقم هنا خيار مباشر، أما لخدمات أخرى فيفضَّل مراجعة قائمة الخدمات المتاحة لكل دولة قبل الدفع لاختيار الأنسب.