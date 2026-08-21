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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ GyFTR — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز GyFTR أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل GyFTR مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 47 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 47 دولة 70K+ رقم 3 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

GyFTR
75486

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة GyFTR

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
أفضل تسليم
18281 قطعة

$0.112

الهند
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.195

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.079

أستراليا
14 قطعة

$0.269

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.185

أوكرانيا
122 قطعة

$1.283

إثيوبيا
66 قطعة

$0.231

إسبانيا
525 قطعة

$1.471

إستونيا
281 قطعة

$0.87

إسرائيل
2251 قطعة

$0.295

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام GyFTR تتراوح من $0.006 إلى $1.471 (المتوسط $0.4289، الوسيط $0.236) في 47 دولة. أرقام Multi-SMS في 47 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 تشيلي $0.006 الولايات المتحدة $0.079 ميانمار $0.104 كندا $0.106

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 2
$0.05 – $0.20 12
$0.20 – $0.50 21
أكثر من $0.50 12
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الهند $0.195 1,000+
إيطاليا $0.006 4,184
تشيلي $0.006 188
الولايات المتحدة $0.079 1,000+
ميانمار $0.104 3,633
كندا $0.106 934
إندونيسيا $0.112 11,510
تنزانيا $0.122 120
نيوزيلندا $0.129 28
كولومبيا $0.172 1,995
جمهورية التشيك $0.173 32
أوزبكستان $0.185 1,066
الكاميرون $0.185 22
سريلانكا $0.192 1
جنوب أفريقيا $0.228 8
إثيوبيا $0.231 90
مالي $0.231 111
العراق $0.231 1,496
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
لبنان $0.231 24
منغوليا $0.232 36
نيجيريا $0.233 1
مدغشقر $0.233 51
الجزائر $0.236 1,629
مصر $0.236 41
تونس $0.242 120
توغو $0.242 65
جورجيا $0.242 6
بوليفيا $0.242 2
كازاخستان $0.258 1,066
أستراليا $0.268 14
فرنسا $0.295 11,605
إسرائيل $0.295 2,044
هولندا $0.295 8,795
الفلبين $0.295 2,684
المغرب $0.757 769
إستونيا $0.759 239
رومانيا $0.759 44
كرواتيا $0.759 35
الأرجنتين $1.03 831
المملكة المتحدة $1.07 4,068
البرازيل $1.206 10,154
أوكرانيا $1.283 122
بولندا $1.3 3,298
البرتغال $1.3 792
كينيا $1.471 4
إسبانيا $1.471 525

GyFTR على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3
  • أرقام Multi-SMS في 47 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (India): تم تسليم 69 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر GyFTR — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $1.471 — الوسيط $0.236 في 47 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Chile ($0.006), United States ($0.079)

70K+ رقم في 47 دولة.

رقم GyFTR حسب الدولة

رقم تنزانيا مؤقت $0.122 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.129 رقم كولومبيا مؤقت $0.172 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.173 رقم الكاميرون مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مؤقت $0.192 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم العراق مؤقت $0.231 رقم مالي مؤقت $0.231 رقم لبنان مع الكود $0.231 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكود $0.231 رقم منغوليا مؤقت $0.232 رقم مدغشقر مع الكود $0.233 رقم نيجيريا مع الكود $0.233 رقم الجزائر مؤقت $0.236 رقم مصر مع الكود $0.236 رقم تونس مؤقت $0.242 رقم توغو مؤقت $0.242 رقم جورجيا مؤقت $0.242 رقم بوليفيا مع الكود $0.242

شائع إلى جانب GyFTR

Shopee رقم مؤقت لـ Shopee Akudo رقم مؤقت لـ Akudo Idealista رقم وهمي لـ Idealista PayPal رقم مؤقت لـ PayPal Spincrush رقم مؤقت لـ Spincrush DANA رقم مؤقت لـ DANA Mercado رقم وهمي لـ Mercado

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