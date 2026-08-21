رقم مؤقت من لاوس مع الكود (+856)
أرقام لاوس مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من لاوس واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 58 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في لاوس
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.078
$0.177
$0.098
$0.438
$0.1
$0.087
$0.095
$0.04
$1.473
$0.086
$0.093
$1.033
$0.04
$0.049
$0.079
$8.479
$0.16
$0.162
$0.113
$0.04
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في لاوس يكلف من $0.024 إلى $0.5 (المتوسط $0.1039، الوسيط $0.079) عبر 58 خدمة. أرخص من 75% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.054
|8,002
|$0.098
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|1,000+
|Viber
|$0.177
|1,000+
|Netflix
|$0.1
|1,000+
|$0.438
|2,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.038
|4,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|Вконтакте
|$0.05
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.055
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.055
|1,000+
|Ola
|$0.055
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.059
|3,000
|Naver
|$0.064
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.07
|1,000+
|Bumble
|$0.07
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.073
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|3,000
|Amazon
|$0.079
|4,002
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Apple ID
|$0.086
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|eBay
|$0.09
|2,000+
|Nike
|$0.09
|3,000
|Discord
|$0.095
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|Google Messages
|$0.103
|3,000
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Tencent QQ
|$0.118
|2,000+
|$0.118
|1,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|LINE
|$0.129
|1,000+
|Walmart
|$0.147
|2,002
|PayPal
|$0.156
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.16
|4,000
|GoogleChat
|$0.162
|1,000+
|Shopee
|$0.177
|1,000+
|Zalo
|$0.177
|1,000+
|Vinted
|$0.18
|1,000+
|Telegram
|$0.486
|8,012
|Papara
|$0.5
|1,000+
لاوس على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 510+
- حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في لاوس: Netflix, ChatGPT (OpenAI), WhatsApp
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 40 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام لاوس تبدأ بـ +856. رمز الدولة: LA.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر لاوس — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.