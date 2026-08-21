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رقم مؤقت من لاوس مع الكود (+856)

أرقام لاوس مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من لاوس واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 58 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 58 خدمة 100K+ رقم 510+ تفعيل خلال 30 يوماً +856 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في لاوس

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
8002 قطعة

$0.078

Viber
1000 قطعة

$0.177

facebook
2000 قطعة

$0.098

Whatsapp
2000 قطعة

$0.438

Netflix
1000 قطعة

$0.1

Amazon
4002 قطعة

$0.087

Discord
1000 قطعة

$0.095

ChatGPT
1000 قطعة

$0.04

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$1.473

Apple
1000 قطعة

$0.086

Baidu
1000 قطعة

$0.093

Bumble
1000 قطعة

$1.033

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Getir
1000 قطعة

$8.479

Google,youtube,Gmail
4000 قطعة

$0.16

GoogleChat
1000 قطعة

$0.162

Googlemessenger
3000 قطعة

$0.113

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في لاوس يكلف من $0.024 إلى $0.5 (المتوسط $0.1039، الوسيط $0.079) عبر 58 خدمة. أرخص من 75% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 KakaoTalk $0.038 ChatGPT (OpenAI) $0.04 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 13
$0.05 – $0.20 42
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 1
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.054 8,002
Facebook $0.098 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.04 1,000+
Viber $0.177 1,000+
Netflix $0.1 1,000+
WhatsApp $0.438 2,000+
Baidu $0.024 1,000+
KakaoTalk $0.038 4,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Вконтакте $0.05 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.055 1,000+
Yahoo Mail $0.055 1,000+
Ola $0.055 2,000+
TikTok (Douyin) $0.059 3,000
Naver $0.064 2,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
X (Twitter) $0.073 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 3,000
Amazon $0.079 4,002
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Apple ID $0.086 1,000+
my jio $0.089 1,000+
eBay $0.09 2,000+
Nike $0.09 3,000
Discord $0.095 1,000+
Signal $0.095 1,000+
Google Messages $0.103 3,000
Spincrush $0.105 1,000+
Tencent QQ $0.118 2,000+
WeChat $0.118 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
LINE $0.129 1,000+
Walmart $0.147 2,002
PayPal $0.156 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.16 4,000
GoogleChat $0.162 1,000+
Shopee $0.177 1,000+
Zalo $0.177 1,000+
Vinted $0.18 1,000+
Telegram $0.486 8,012
Papara $0.5 1,000+

لاوس على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 510+
  • حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في لاوس: Netflix, ChatGPT (OpenAI), WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 40 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام لاوس تبدأ بـ +856. رمز الدولة: LA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر لاوس — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.5 — الوسيط $0.079 عبر 58 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

58 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), KakaoTalk ($0.038), ChatGPT ($0.04).

رمز الهاتف لدولة لاوس هو +856. رمز الدولة: LA.

التحقق حسب الخدمة في لاوس

رقم مؤقت لـ Saathi $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.055 رقم مؤقت لـ Yahoo Mail $0.055 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.059 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ IFood $0.064 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.073 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.079 رقم مؤقت لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ Nike $0.09

دول شائعة أخرى

رقم تيمور الشرقية مؤقت رقم ليبيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

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