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رقم مؤقت من البحرين مع الكود (+973)

أرقام البحرين مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من البحرين واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 213 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 213 خدمة 160K+ رقم 61 تفعيل خلال 30 يوماً +973 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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البحرين
160068

قطعة

أفضل 20 خدمة في البحرين

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Вконтакте
2000 قطعة

$0.196

Amazon
11000 قطعة

$0.22

1688
275 قطعة

$0.183

1хbet
324 قطعة

$2.536

32red
684 قطعة

$0.924

4Fun
72 قطعة

$2.536

99acres
376 قطعة

$0.089

99app
180 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.336

Adidas
388 قطعة

$0.195

Airbnb
1000 قطعة

$0.842

Akudo
144 قطعة

$0.089

Akulaku
144 قطعة

$0.359

Algida
180 قطعة

$0.089

AliExpress
4585 قطعة

$0.159

Alibaba
1000 قطعة

$0.724

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.406

Any other
3819 قطعة

$2.536

Apple
1000 قطعة

$0.442

BLIBLI
126 قطعة

$0.089

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في البحرين يكلف من $0.04 إلى $4.653 (المتوسط $0.7011، الوسيط $0.312) عبر 213 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 195 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 70
$0.20 – $0.50 56
أكثر من $0.50 78
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.112 11,000
Viber $0.083 1,000+
Facebook $0.08 2,001
Google (Gmail / YouTube) $0.13 2,000+
Blizzard $0.54 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Zupee $0.077 291
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
GoogleVoice $0.089 1,000+
Dream11 $0.089 342
Delivery Club $0.089 126
LoveLocal $0.089 144
99app $0.089 180
Bumble $0.089 307
My11Circle $0.089 162
Citymobil $0.089 216
CommunityGaming $0.089 478
DewuPoison $0.089 90
Huya $0.089 144
iQIYI $0.089 216
IQOS $0.089 252
Likee $0.089 478
MEGA $0.089 234
TenChat $0.089 198
Trip $0.089 239
Twilio $0.089 252
Ximalaya $0.089 180
WinzoGame $0.089 162
Akudo $0.089 144
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 180
Swiggy $0.089 581
IVI $0.089 108
Meesho $0.089 198
Paytm $0.089 180
99acres $0.089 376
MobiKwik $0.089 180
BLIBLI $0.089 126
Linode $0.089 234
Temu $0.089 342
CourseHero $0.089 108
Pinduoduo $0.089 198
Kwai $0.112 356
Gojek $0.112 356
PGbonus $0.112 324
KuCoinPlay $0.112 243
Hezzl $0.112 324
Baidu $0.112 1,466
Poshmark $0.124 324
Signal $0.124 390
TradingView $0.124 324
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,000+
LightChat $0.136 243
Metro $0.159 324
AliExpress $0.159 4,585
Grab $0.171 1,000+
1688 $0.183 275
GroupMe $0.183 340
Mail.ru $0.183 90
TanTan $0.183 275
Adidas $0.195 388
DiDi $0.195 1,000+
Hermes $0.195 194
X (Twitter) $0.196 1,000+
Вконтакте $0.196 2,000+
Weibo $0.206 372
Ozon $0.206 2
kolesa.kz $0.206 2
Taobao $0.218 356
Dundle $0.218 307
Zalo $0.23 1,000+
Yemeksepeti $0.23 372
BitClout $0.242 356
Getir $0.242 405
Clubhouse $0.242 581
Happn $0.242 5,793
Discord $0.253 1,000+
Douyu $0.265 243
IFood $0.265 259
IRCTC $0.265 581
Justdating $0.265 92
Şikayet var $0.265 2
Lazada $0.277 372
Instagram (Threads) $0.289 1,000+
Michat $0.289 8,356
Hepsiburadacom $0.289 178
MPL $0.289 2
Naver $0.3 1,000+
LINE $0.3 1,000+
Zomato $0.3 210
imo $0.3 1,000+
McDonalds $0.312 372
premium.one $0.312 259
Nike $0.324 1,000+
Trendyol $0.324 356
EscapeFromTarkov $0.324 108
Quipp $0.336 259
AOL $0.336 1,000+
Hopi $0.336 864
Carousell $0.336 92
OfferUp $0.348 2
ChatGPT (OpenAI) $0.35 7,084
Yahoo Mail $0.359 1,000+
Deliveroo $0.359 1,000+
Akulaku $0.359 144
Rambler $0.359 108
Blued $0.371 2
Paxful $0.371 2
Glovo $0.371 307
Proton Mail $0.383 275
Bolt $0.383 1,000+
Netflix $0.395 1,000+
KakaoTalk $0.4 2,000+
foodpanda $0.406 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.406 1,000+
TikTok (Douyin) $0.406 1,000+
Potato $0.418 92
Skout $0.43 1,000+
Apple ID $0.442 1,000+
Grindr $0.477 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
eBay $0.5 1,000+
Steam $0.5 1,000+
Snapchat $0.5 1,000+
Zoho $0.5 1,000+
Wildberries $0.512 92
LinkedIn $0.512 1,000+
RedBook $0.512 352
Wish $0.524 252
Ticketmaster $0.536 1,000+
OLX $0.548 1,000+
OffGamers $0.548 1,000+
GG $0.548 126
WhatsApp $0.577 3,000
Nttgame $0.606 1,000+
hily $0.606 1,000+
Tosla $0.653 2
Yubo $0.653 2
Eneba $0.653 90
icq $0.653 252
HQ Trivia $0.677 144
Одноклассники $0.677 90
Mamba, MeetMe $0.689 128
Dent $0.724 360
Alibaba $0.724 1,000+
Papara $0.748 1,000+
Shopee $0.759 1,000+
RegRu $0.759 180
Wolt $0.759 1,000+
Tango $0.771 935
CAIXA $0.795 306
Careem $0.806 1,000+
Airbnb $0.842 1,000+
Coinbase $0.842 486
32red $0.924 684
fiverr $0.924 1,287
Twitch $0.948 1,000+
PicPay $0.959 102
BlaBlaCar $1.03 1,363
Telegram $1.065 2,000+
GoFundMe $1.195 7,202
Wise $1.218 216
Skype $1.712 270
1xBet $2.536 324
Badoo $2.536 342
Beget $2.536 108
DANA $2.536 162
Drom $2.536 342
4Fun $2.536 72
KFC $2.536 558
Monese $2.536 360
OkCupid $2.536 270
OVO $2.536 144
Paysafecard $2.536 252
Revolut $2.536 252
Stormgain $2.536 252
Tokopedia $2.536 144
Zhihu $2.536 144
Bilibili $2.536 234
Venmo $2.536 198
Mercari $2.536 144
أي خدمة أخرى $2.536 3,819
Truecaller $2.536 889
EasyPay $2.536 288
Megogo $2.536 288
urent/jet/RuSharing $2.536 216
FarPost $2.536 108
Oppo $2.536 126
DoorDash $2.536 234
Sravni $2.536 108
Fruitz $2.536 144
Uplay $2.536 108
Leboncoin $2.536 234
CloudChat $2.536 144
Perfluence $2.536 180
WeChat $2.606 1,000+
PayPal $3.27 1,000+
Rush $4.653 144

البحرين على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 61
  • أرقام Multi-SMS لـ 195 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في البحرين: Viber, Amazon, Facebook
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 53 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام البحرين تبدأ بـ +973. رمز الدولة: BH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر البحرين — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $4.653 — الوسيط $0.312 عبر 213 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

213 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Sixer ($0.042).

رمز الهاتف لدولة البحرين هو +973. رمز الدولة: BH.

التحقق حسب الخدمة في البحرين

رقم وهمي لـ Viber $0.083 رقم وهمي لـ Facebook $0.08 رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.13 رقم وهمي لـ Blizzard $0.54 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم مؤقت لـ Zupee $0.077 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم وهمي لـ GoogleVoice $0.089 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.089 رقم وهمي لـ CommunityGaming $0.089 رقم وهمي لـ Likee $0.089

دول شائعة أخرى

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